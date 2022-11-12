12國隊伍以球會友，「World Cup Taiwan」如何在台灣拚足球外交？
我們想讓你知道的是
這已經是台灣數位外交協會連續第三年舉辦這場足球賽，作為一個以推廣公民外交的非營利組織，我們經常遇到的「足球跟外交有什麼關係啊？你們每年這樣不計成本，投入大量人力、物力辦一場運動賽事，對台灣的外交有什麼幫助嗎？」以下，就讓我們從幾個不同的角度，為大家細數，辦一場國際友誼足球賽所能達成的外交效益。
文：Sun（台灣數位外交協會）
今年雙十連假，台灣數位外交協會舉辦了一場結合國際文化、異國美食的國際友誼足球賽World Cup Taiwan，匯聚來自12國、共18支男女子球隊在場上比拼，吸引了超過3000名現場觀眾入場，全球更有超過10萬觀眾透過線上、電視轉播遠端觀賽。
這已經是台灣數位外交協會連續第三年舉辦這場足球賽，作為一個以推廣公民外交的非營利組織，我們經常遇到的「足球跟外交有什麼關係啊？你們每年這樣不計成本，投入大量人力、物力辦一場運動賽事，對台灣的外交有什麼幫助嗎？」
以下，就讓我們從幾個不同的角度，為大家細數，辦一場國際友誼足球賽所能達成的外交效益。
「以球會友」不只是口號
在比賽最後的頒獎典禮上，獲得男女子賽事前三名的隊長都會被邀請上台發表感言。其中，不分男女、六位隊長都在致詞中提到的，是這場屬於在台國際社群一年一度的盛宴，怎樣年復一年將他們聚在一起，給了他們一個見見老朋友、也會會新朋友的機會。在頒發獎盃、獎牌的時候，更可以看到剛剛還在場上較勁的各國球員，為幾分鐘前的對手歡呼喝采，即使敗下陣來的隊伍也會大方給予贏家祝福。
甚至，在女子賽前三名頒獎時，還可以看見台灣、宏都拉斯、貝里斯三國的球員在每一位球員上台領取個人獎牌時，呼喚每一個人的名字——顯然在不斷比賽、練習的過程中，這些球員早已相互熟識、成了不分國籍的朋友。
對此，宏都拉斯的隊長Luna說，她每年參加比賽最期待的事，就是可以見見各國的老朋友們：「平常我們可能都在各自的學校或領域內努力、碰不到面，但只要來到這場球賽，就一定可以遇到這些和我同樣喜歡足球的人。就算國籍、語言不同，但我們共同的興趣讓對話、友誼的開啟都變得容易許多，而且球賽每年都有拉丁美洲等國的美食攤位，我們不踢球的時候還能跟朋友去逛園遊會，多好玩啊！明年絕對還要再參賽！」
一場足球賽，串起在台外人與台灣的連結
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AI機器人Bella擔任長照諮詢員，暖性互動讓社福零距離
我們想讓你知道的是
風靡全球的日本虛擬歌手初音未來，是動漫迷的最愛，而在台灣也有類似的虛擬AI機器人Bella，她的任務是提供有溫度、擬真的長照諮詢服務，與銀髮族及家屬互動，透過自然的應答，讓長照更普及、社福零距離。
在台中烏日的街道上，有一間專營銀髮學習及社區照顧的咖啡坊，店內有一部Kiosk機台，只要一鍵按下，銀髮長者就能獲取長照服務基本的解答，是什麼機器這麼神奇？
這台擬真機器人她叫做Bella，外貌跟動漫人物相似，專門為提供長輩諮詢服務而設計。研發契機來自童庭基金會長期關注在地銀髮族群，發現他們因不瞭解長照服務錯失很多申請機會，又經常因為害羞不敢開口向專業人員詢問，於是Bella服務型機器人誕生了。
動漫擬真服務型機器人，貼近真人互動樂趣
這是童庭基金會與AI新創團隊瑞艾科技的合作AIGO計畫成果，目標是提供有溫度、趣味化、差異化的長照諮詢，拉近與銀髮族的距離。
因此在解題發想之初，需要思考如何在與機器人互動過程中添加溫度、趣味性，同時也需要能與真實場域結合，才能讓Bella發揮真正效能。於是瑞艾科技以自身長期研發機器人來開發，設計出符合長照機構所需要的服務型機器人。
在過程中，瑞艾科技花了很多時間導入AI問向功能及自然語言訓練，讓Bella與長輩自然且互動應答，不只添增趣味也更讓銀髮長者們更願意到共樂場所走走，也能看見他們臉上受到照顧服務的笑容。
這真是令人相當興奮的成果，真實應證AI落地應用於社福場域，不只讓解題團隊更有熱情投入，無形中也能節省相關政府資源及社福機構人力問題。期待Bella成為社福界的明日之星，為廣大的銀髮族持續提供有溫度的諮詢服務。
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