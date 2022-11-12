12國隊伍以球會友，「World Cup Taiwan」如何在台灣拚足球外交？

文：Sun（台灣數位外交協會）

今年雙十連假，台灣數位外交協會舉辦了一場結合國際文化、異國美食的國際友誼足球賽World Cup Taiwan，匯聚來自12國、共18支男女子球隊在場上比拼，吸引了超過3000名現場觀眾入場，全球更有超過10萬觀眾透過線上、電視轉播遠端觀賽。

這已經是台灣數位外交協會連續第三年舉辦這場足球賽，作為一個以推廣公民外交的非營利組織，我們經常遇到的「足球跟外交有什麼關係啊？你們每年這樣不計成本，投入大量人力、物力辦一場運動賽事，對台灣的外交有什麼幫助嗎？」

以下，就讓我們從幾個不同的角度，為大家細數，辦一場國際友誼足球賽所能達成的外交效益。

「以球會友」不只是口號

在比賽最後的頒獎典禮上，獲得男女子賽事前三名的隊長都會被邀請上台發表感言。其中，不分男女、六位隊長都在致詞中提到的，是這場屬於在台國際社群一年一度的盛宴，怎樣年復一年將他們聚在一起，給了他們一個見見老朋友、也會會新朋友的機會。在頒發獎盃、獎牌的時候，更可以看到剛剛還在場上較勁的各國球員，為幾分鐘前的對手歡呼喝采，即使敗下陣來的隊伍也會大方給予贏家祝福。

甚至，在女子賽前三名頒獎時，還可以看見台灣、宏都拉斯、貝里斯三國的球員在每一位球員上台領取個人獎牌時，呼喚每一個人的名字——顯然在不斷比賽、練習的過程中，這些球員早已相互熟識、成了不分國籍的朋友。

對此，宏都拉斯的隊長Luna說，她每年參加比賽最期待的事，就是可以見見各國的老朋友們：「平常我們可能都在各自的學校或領域內努力、碰不到面，但只要來到這場球賽，就一定可以遇到這些和我同樣喜歡足球的人。就算國籍、語言不同，但我們共同的興趣讓對話、友誼的開啟都變得容易許多，而且球賽每年都有拉丁美洲等國的美食攤位，我們不踢球的時候還能跟朋友去逛園遊會，多好玩啊！明年絕對還要再參賽！」

海地與瓜地馬拉男子隊感情融洽，主動要求合照｜Photo Credit: 台灣數位外交協會

一場足球賽，串起在台外人與台灣的連結