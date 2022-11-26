【2022九合一選舉】歷經4年風雨，時代力量選舉遭受重大挫敗：縣市長候選人皆落選、議員推出46人卻僅保6席
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今年時代力量九合一大選總共推出3位縣市長候選人、46位縣市議員，最終縣市首長候選人皆失利，縣市議員僅保住6席（僅3位議員連任），結果可說兵敗如山倒；「時力退輔會」7位候選人中也僅有黃捷、曾玟學及林亮君順利連任。
今年時代力量九合一大選總共推出3位縣市長候選人、46位縣市議員，然而結果卻兵敗如山倒。歷經退黨風波、決策圈洗牌、選前被譽為「時力神主牌」的黃國昌，甚至出席黃珊珊的造勢晚會表達力挺。時力最終縣市首長候選人皆失利，縣市議員僅保住6席，分別為新竹市的蔡惠婷、廖子齊及林彥甫（皆為連任）、苗栗縣的葉忠倫、台中市的吳佩芸，以及嘉義市的王浩。
縣市長候選人皆落選、議員僅保5席次
短短4年期間，時力黨內歷經黨內路線之爭、接二連三的立委及議員退黨潮、黨內核心成員改組，民調支持度載浮載沉，其媒體聲量不比同為新興政黨民眾黨。本次主打4項共同政策，包含居住正義、親子正義、勞動正義及數位治理，持續訴求「改變持續，與力同行」，卻仍無法贏得民心。
時力提名縣市長候選人包含基隆市的陳薇仲、屏東縣長參選人詹智鈞、苗栗縣的宋國鼎，3人最終分別以1萬2000票（得票率3.9%）、1萬9114票（得票率2.82％）、3萬9347票（得票率8.86％），全部落選。
市議員部分，尋求連任的9人中，順利當選的也僅有蔡惠婷、廖子齊、林彥甫3人，其他3位當選人皆為新科議員。
「時力退輔會」黃捷、曾玟學、林亮君勝選
「時力退輔會」本次競選連任議員包括台北市的黃郁芬、林亮君、林穎孟；苗栗的曾玟學、雲林的廖郁賢、高雄的黃捷等人，而前次是落選頭的吳崢也捲土重來參選。
7人之中順利連任的僅有黃捷、曾玟學及林亮君，其中曾玟學（得票率11.82％）和黃捷（得票率17.03％）皆以第一高票之姿，遙遙領先同區其他候選人。
時代力量在2018年地方公職人員選舉中，共提名40名縣市議員候選人、全台斬獲16席議員席次，繳出亮眼成績單，在這4年期間經歷許多內部風波，少了明星加持的時力，面對即將到來的地方大選，外界都在看，時力是否能延續過去成績、還能撐下幾席議員席次。
年底九合一選舉中，時代力量首度挑戰縣市首長寶座，企圖心不小，分別在基隆、苗栗、屏東推出縣市長人選，不過，外界目光對該三縣市仍以藍綠為主，以基隆為例，綠近日緊咬謝國樑涉德信掏空案，藍綠持續攻防，陳薇仲曝光有限；苗栗部分，過去被視為藍營鐵板一塊，恰逢藍軍分裂，綠營徐定楨、時力宋國鼎雙雙喊出終結地方派系政治。
時代力量成立之時，便主打擺脫藍綠、素人參政招牌。不過已退黨的無黨籍立委林昶佐、前時力立委黃國昌、前立委洪慈庸等人後來都算是享有鎂光燈焦點的政治明星，2018年地方選舉，挾著政治明星加持的時力，除訴諸超脫藍綠的第三勢力，當時被視為民進黨友軍的時力，也在彼此保有默契下合作，使席次極大化，最終於全台囊括16席議員席次。
面對本次的結果，黨主席陳椒華尚未發表任何感想，然而敗選後的未來就在眼前，時力將如何整頓內部繼續前行，將是政壇持續關注的焦點。
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責任編輯：黃皓筠、李秉芳
核稿編輯：楊士範
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文策院院長李明哲、林茲電子藝術節總監 Martin Honzik談未來內容發展關鍵字： 跨域共創 X 以人為本
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「林茲電子藝術節」是全球規模最大、歷史最悠久的電子藝術節，文策院以創意為核心的跨域共創，開啟了雙方近期的交流和合作。本次專訪文策院院長李明哲和林茲電子藝術節策展統籌暨總監 Martin Honzik，了解內容產業的未來發展可能。
文化內容策進院（文策院）以推動臺灣文化內容產業進步為使命，對科技的關注著重在內容結合科技帶來的產業未來性，今年舉辦「2022 TCCF 創意內容大會─未來內容展」邀請到眾多國際嘉賓共襄盛舉，包括奧地利林茲電子藝術節策展統籌暨總監 Martin Honzik 也特地親自來臺，並在主題沙龍中分享林茲電子藝術節的願景和展望。林茲電子藝術中心在過去40多年來致力探究社會、科技與藝術間的關係；文策院與林茲電子藝術中心分別關注產業發展與人文社會，彼此交流將產生怎樣的火花？
數位浪潮中的文化轉型，科技與文化的共生共榮
「一切都始於數位化。」Martin Honzik 談起林茲設立的初衷，他認為數位化是一種超越文化、國家藩籬，將人們連結在一起的新語言，在這個全球性巨大轉型革命中，「數位人文」觀念的建立刻不容緩。「科技是人的發明，而非神的造物。科技之所以被創造，是為人類服務、連結我們自身。」而「數位人文」是林茲的現階段的使命，幫助人們在數位浪潮中找到自我意識，讓每個人是出於自我意願使用科技，而非強迫自己去適應新科技。
林茲對科技的關注並非科技本身，而是「科技可以如何為人們服務」，對此，文策院院長李明哲也分析，文化與科技的結合是一種必然，其中更包含眾多複雜的型態，例如：產製規格的升級、展現型態的不同、跨域創意合作……等。他表示：「文化內容產業若能因應未來趨勢提早佈局，不僅能在5G、Big Data、AI、XR 等一波又一波文化結合科技的浪潮中站穩腳步，更能趁勢崛起，讓臺灣跨域共創能力在國際間發光發熱。」
臺灣與世界的對話：文策院與林茲開啟共創合作
「林茲是科技藝術領域非常重要的展會，我們希望臺灣的創作、科技藝術或文化科技可以繼續向前邁進，被更多國際平台看到。」李明哲院長表示，臺灣創作者向來是林茲電子藝術節的常客，尤其近期文策院與林茲的交流更加密切。
如今年2022林茲電子藝術節，臺灣除了延續與林茲電子藝術中心的合作之外，文策院還與林茲電子藝術中心首度合辦臺灣專場展演，由林茲電子藝術中心策劃，邀請具國際視野且有拓展潛力的臺灣作品進行專場展演。其中《百岳計畫》由FAB DAO 發起，以區塊鏈去中心化的社群共治特性概念出發，讓持有者擁有決定權選擇這筆資金如何使用，資金在扣除藝術家的創作費後，留到公共的經費池投入臺灣公益項目，為社會帶來兩大影響：第一、NFT成為新型態的捐款收據，讓參與者「捐款即收藏」 ; 第二、更民主化地使用公共預算，達到Web3.0自治精神，科技結合人文關懷的新型態內容與林茲「數位人文為本」的願景相契合，獲得林茲策展方評價為「未來的社會行動方案」，為社會永續發展帶來貢獻。
Martin Honzik 走遍全球擔任各大獎項評審，看過各種不同文化藝術作品，擁有豐富經驗的他表示：「我認為臺灣人在新媒體領域的創作正受國際矚目。」他認為臺灣創作者身處於自由環境與複雜地緣政治壓力中，這種矛盾的處境交織出獨特的創作風格，從中更顯露出堅定的文化認同，這些作品以全新的面貌豐富林茲的世界。他毫不吝嗇地表達了自己對臺灣作品的偏好：「如果把10個作品放在我面前，我想我一定能正確選出來自臺灣的作品！」
「多邊形」國際合作，開創未來內容產業的永續生態
李明哲院長進一步分析，未來的產業將由過去單純的垂直分工，走向更複雜的多角度合作模式，尤其文策院一直致力推動「以創意為核心的跨域共創」，今年他在前往參加林茲電子藝術節的過程中也看到了相同的理念。例如：歐盟計畫「S+T+ARTS Prize」，該獎項的評選標準是作品具有「藝術性的探索」和「有創意的跨域合作」兩大特質。李明哲院長說明：「這個獎項的目的，是希望鼓勵運用創意為社會和經濟做出貢獻的藝術科技創作，而非支持個別藝術家。這也是文策院所專注的重點之一，文策院在成立之初，就致力於鼓勵文化與跨領域、跨地域的合作，唯有不同角色觀點的加入才能促成產業的永續發展。」
而闊別10年再度來訪臺灣，Martin Honzik對於未來內容展最驚艷的，是打破框架與藩籬、搭建橋樑，銜接不同跨域合作的願景，「不只個人，產業同樣也需要在數位轉型的洪流中同步調適。」Martin Honzik 說：「基於這樣的概念基礎，我們和文策院將一同找到下一步，建立可持續性、堅實的夥伴關係，以發展永續性的內容。」
展望未來的國際合作方向，李明哲院長強調：「我們與國際組織並非只是單邊或雙向的合作。而是透過彼此的資源網絡延伸，形成『多邊形合作』，以參與國際展會來說，不只是把臺灣的作品帶出去，而是期待整個內容產業的每個角色都有國際合作的機會，相同地也把國際上不同領域的合作資源、人脈網絡帶回臺灣。透過跨越國界的共創交流，一步步推動臺灣產業的前進。」