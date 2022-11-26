2022/11/26,
政治

【2022九合一選舉】歷經4年風雨，時代力量選舉遭受重大挫敗：縣市長候選人皆落選、議員推出46人卻僅保6席

【2022九合一選舉】歷經4年風雨，時代力量選舉遭受重大挫敗：縣市長候選人皆落選、議員推出46人卻僅保6席
時代力量南區造勢晚會｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

今年時代力量九合一大選總共推出3位縣市長候選人、46位縣市議員，最終縣市首長候選人皆失利，縣市議員僅保住6席（僅3位議員連任），結果可說兵敗如山倒；「時力退輔會」7位候選人中也僅有黃捷、曾玟學及林亮君順利連任。

今年時代力量九合一大選總共推出3位縣市長候選人、46位縣市議員，然而結果卻兵敗如山倒。歷經退黨風波、決策圈洗牌、選前被譽為「時力神主牌」的黃國昌，甚至出席黃珊珊的造勢晚會表達力挺。時力最終縣市首長候選人皆失利，縣市議員僅保住6席，分別為新竹市的蔡惠婷、廖子齊及林彥甫（皆為連任）、苗栗縣的葉忠倫、台中市的吳佩芸，以及嘉義市的王浩。

縣市長候選人皆落選、議員僅保5席次

短短4年期間，時力黨內歷經黨內路線之爭、接二連三的立委及議員退黨潮、黨內核心成員改組，民調支持度載浮載沉，其媒體聲量不比同為新興政黨民眾黨。本次主打4項共同政策，包含居住正義、親子正義、勞動正義及數位治理，持續訴求「改變持續，與力同行」，卻仍無法贏得民心。

時力提名縣市長候選人包含基隆市的陳薇仲、屏東縣長參選人詹智鈞、苗栗縣的宋國鼎，3人最終分別以1萬2000票（得票率3.9%）、1萬9114票（得票率2.82％）、3萬9347票（得票率8.86％），全部落選。

市議員部分，尋求連任的9人中，順利當選的也僅有蔡惠婷、廖子齊、林彥甫3人，其他3位當選人皆為新科議員。

「時力退輔會」黃捷、曾玟學、林亮君勝選

「時力退輔會」本次競選連任議員包括台北市的黃郁芬、林亮君、林穎孟；苗栗的曾玟學、雲林的廖郁賢、高雄的黃捷等人，而前次是落選頭的吳崢也捲土重來參選。

7人之中順利連任的僅有黃捷、曾玟學及林亮君，其中曾玟學（得票率11.82％）和黃捷（得票率17.03％）皆以第一高票之姿，遙遙領先同區其他候選人。

時代力量在2018年地方公職人員選舉中，共提名40名縣市議員候選人、全台斬獲16席議員席次，繳出亮眼成績單，在這4年期間經歷許多內部風波，少了明星加持的時力，面對即將到來的地方大選，外界都在看，時力是否能延續過去成績、還能撐下幾席議員席次。

年底九合一選舉中，時代力量首度挑戰縣市首長寶座，企圖心不小，分別在基隆、苗栗、屏東推出縣市長人選，不過，外界目光對該三縣市仍以藍綠為主，以基隆為例，綠近日緊咬謝國樑涉德信掏空案，藍綠持續攻防，陳薇仲曝光有限；苗栗部分，過去被視為藍營鐵板一塊，恰逢藍軍分裂，綠營徐定楨、時力宋國鼎雙雙喊出終結地方派系政治。

時代力量成立之時，便主打擺脫藍綠、素人參政招牌。不過已退黨的無黨籍立委林昶佐、前時力立委黃國昌、前立委洪慈庸等人後來都算是享有鎂光燈焦點的政治明星，2018年地方選舉，挾著政治明星加持的時力，除訴諸超脫藍綠的第三勢力，當時被視為民進黨友軍的時力，也在彼此保有默契下合作，使席次極大化，最終於全台囊括16席議員席次。

面對本次的結果，黨主席陳椒華尚未發表任何感想，然而敗選後的未來就在眼前，時力將如何整頓內部繼續前行，將是政壇持續關注的焦點。

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責任編輯：黃皓筠、李秉芳
核稿編輯：楊士範


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