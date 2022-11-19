卡達世足賽即將登場，細數世界盃史上著名的公眾外交案例
我們想讓你知道的是
今年的世足賽即將在卡達舉行，作為第一個主辦世足賽的阿拉伯國家，卡達表現得十分自豪。然而卡達本身人權紀錄堪虞、內政問題重重，隨著賽事逼近，也傳出世足賽聘用東南亞與非洲移工、卻數月未支薪的醜聞，質疑卡達也在利用足球洗白國家形象的聲浪四起，為四年一度的世足賽蒙上一層陰影。
文：江悅寧、Sun（台灣數位外交協會）
卡達世界盃即將在今年11月底開踢，國際體育賽事是最泛政治化的大眾活動之一。檯面上，各國競逐冠軍獎盃；檯面下，國家間的政治角力也風起雲湧。
世界盃作為全世界規模最大的足球賽，每屆的承辦國在舉世矚目之下，無不用盡渾身解數吸引觀眾目光，順道宣揚國威與經濟實力，可以說是最好的公眾外交機會。不過，有些國家還趁主辦世界盃期間，做了其他努力。
日韓：合辦世足，破冰還能拼觀光
日本、韓國的關係自二戰後就持續低迷，在國際運動賽事期間，也不時能看到兩國人民在網路上放話較勁。你能想像日韓竟然合作舉辦過2002年的世界盃，而且這樣大型國際賽事帶來的集體榮譽感，還促進了兩國友好嗎？
在籌辦世界盃期間，日本政府也將2002年訂為日韓國際交流年（Year of Japan–ROK National Exchange），積極與韓國政府合辦了體育、文化、社會、學術等150多場日韓交流活動。這些行動與世界盃的成功，都有效緩解了兩國人民的緊張關係，有高達80％的日韓民眾都認為，共同舉辦世界盃有效促進了兩國的關係。
不僅如此，韓國的觀光產業也從世界盃獲益不少。有研究調查日、中、美的旅客，發現這些國際旅客們在世界盃前後，對韓國的旅遊印象產生了明顯的差異，除了對韓國好感度上升外，也更熟悉韓國各大景點。韓國政府更是趁著世界盃帶來的國際關注，順勢成立國家形象委員會（National Image Committee），專注塑造國家品牌，成就了後來舉世皆知的韓流文化行銷策略。
看來舉辦世界盃，不僅改善了日韓兩國人民對彼此的負面觀感，也為兩國帶來了其他的利益啊！
俄羅斯、卡達：洗白形象靠世足？
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聆聽、暸解，更寵愛自己：一場為妳設計的冬日減壓美學饗宴
我們想讓你知道的是
你也有這種感覺嗎？進入三十歲的輕熟期，自己對環境的變化更敏感，每當時序來到秋冬，心情總是跟著起伏？其實換季就像經歷一個大型時差，需要好好傾聽身體的聲音。
女人應該都想知道，當季節從濕熱走到乾冷，要如何幫助身體適應這個變化？只要好好瞭解自己真正的需要，再加上一點引導，就像魔法師施展抗寒術一樣，即使是冷冷冬日，也能從內而外美出來。
「我，相信美麗」
一直相信女人可以因為自信，而更愛自己的媚登峯，在台灣四十年多來，透過最體貼細緻的傾聽理解、專業的營養諮詢、獨到的舒壓按摩，以及科技儀器，在台灣陪伴著無數女性，自然健康的達成美麗、纖體、自信的夢想。
時代改變，審美的眼光也不斷進化。從單純的追求纖細，到健康體重控制，再到體態、體型的精緻雕塑，媚登峯一直以領導先趨之姿，和所有女性一起為充滿自信、寵愛自己而努力。還記得90年代那句 Trust me, you can make it! 的經典廣告金句嗎？就是在這樣的鼓勵下，媚登峯帶動了全台的瘦身風潮。
媚登峯所有的努力，都是因為「我，相信美麗」。
專屬於妳的寵愛方程式
媚登峯對美麗的追求從未停歇，設計一套專屬於女人的寵愛方程式，包括飲食與運動的建議，在有效體態管理同時，又能享受多元手技及高效科技儀器，因為媚登峯相信，唯有了解自己體型，才能擁有健康的美，更美的健康。現在趕緊動手測驗看看，你屬於什麼體型？
在冬日寵愛自己，女人就該選擇全方位的美麗團隊，從妳預約的那一刻，將以妳為中心開始規劃；從第一次見面，會先為妳進行身體質量的檢測，交由專業的營養師，量身打造提供個人化飲食及生活習慣建議，為妳的美麗與健康打好基礎。最後在美容師的呵護下，盡情在舒緩、優雅的環境中，好好的沐浴放鬆，迎接專屬的美容、美體課程。
有了媚登峯的全方位美力團隊，妳將會愉快的發現，原來自己可以這麼被理解，被寵愛。
將寵愛自己的一切交給媚登峯的美容師吧！在她們的技法下，都能感受到美麗的能量，一點一滴的注入身體中。還有專業合格認證的女性體適能師，提供一對一課程，帶給女性正確的運動觀念，健康、安全而且有效率的鍛鍊，讓體態更迷人。
而現代女性的忙碌，媚登峯也照顧到了，導入了科技與美容儀器服務幫助訓練核心肌肉、雕塑體態，也讓肌膚恢復光澤與彈性。在歲末年終忙碌之際，不慌不忙在事業、家庭和美麗之間，有效率的達成平衡。
冬日限定的減壓美學
今年冬天，媚登峯特別推出兩個紓壓抗寒的美麗課程，包括深度紓壓的「地中海海洋礦物減壓療法」，以及逆齡美顏的「覆盆子注氧暖宮療程」。透過沐浴、按摩、敷體等方式，在紓壓之餘更能加強新陳代謝及改善體質，由內而外洗滌身心靈的疲倦，再也不畏寒冬。
寵愛自己是女人最重要的事，傾聽身體聲音，享受冬日美好的減壓美學。
在「地中海海洋礦物減壓療法」課程中，美容師將以活力按摩油，加上新海洋礦物身體潔膚角質霜，搭配瑞典式按摩全身的手法，給身體最需要的按、揉、推、撫，帶來全面的放鬆。最後再用新海洋按摩霜按摩全身，幫助釋放長期累積的情緒壓力與慢性疲勞。在90分鐘的課程過後，妳可以感受到身體舒緩了，心也跟著療癒了。
而「覆盆子注氧暖宮療程」，則是從3合1的注氧排毒療程。在120分鐘的時間裡，美容師將使用義大利Olos 覆盆子多莓果系列，結合美國高壓注氧儀搭配高純度水青春，細細按摩臉部穴位，激活臉部細胞充氧，達成全面活膚的補水修護。同時以熱效活化儀，搭配海藻纖體蠟，為身體進行最適合冬日的養身暖宮排毒，改善宮寒及手腳冰冷，讓妳在冷冷的天氣裡，做一個美麗的抗寒女子。