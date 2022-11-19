TNL+ 2022/11/19,
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卡達世足賽即將登場，細數世界盃史上著名的公眾外交案例

卡達世足賽即將登場，細數世界盃史上著名的公眾外交案例
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

今年的世足賽即將在卡達舉行，作為第一個主辦世足賽的阿拉伯國家，卡達表現得十分自豪。然而卡達本身人權紀錄堪虞、內政問題重重，隨著賽事逼近，也傳出世足賽聘用東南亞與非洲移工、卻數月未支薪的醜聞，質疑卡達也在利用足球洗白國家形象的聲浪四起，為四年一度的世足賽蒙上一層陰影。

文：江悅寧、Sun（台灣數位外交協會）

卡達世界盃即將在今年11月底開踢，國際體育賽事是最泛政治化的大眾活動之一。檯面上，各國競逐冠軍獎盃；檯面下，國家間的政治角力也風起雲湧。

世界盃作為全世界規模最大的足球賽，每屆的承辦國在舉世矚目之下，無不用盡渾身解數吸引觀眾目光，順道宣揚國威與經濟實力，可以說是最好的公眾外交機會。不過，有些國家還趁主辦世界盃期間，做了其他努力。

日韓：合辦世足，破冰還能拼觀光

日本、韓國的關係自二戰後就持續低迷，在國際運動賽事期間，也不時能看到兩國人民在網路上放話較勁。你能想像日韓竟然合作舉辦過2002年的世界盃，而且這樣大型國際賽事帶來的集體榮譽感，還促進了兩國友好嗎？

在籌辦世界盃期間，日本政府也將2002年訂為日韓國際交流年（Year of Japan–ROK National Exchange），積極與韓國政府合辦了體育、文化、社會、學術等150多場日韓交流活動。這些行動與世界盃的成功，都有效緩解了兩國人民的緊張關係，有高達80％的日韓民眾都認為，共同舉辦世界盃有效促進了兩國的關係。

不僅如此，韓國的觀光產業也從世界盃獲益不少。有研究調查日、中、美的旅客，發現這些國際旅客們在世界盃前後，對韓國的旅遊印象產生了明顯的差異，除了對韓國好感度上升外，也更熟悉韓國各大景點。韓國政府更是趁著世界盃帶來的國際關注，順勢成立國家形象委員會（National Image Committee），專注塑造國家品牌，成就了後來舉世皆知的韓流文化行銷策略。

看來舉辦世界盃，不僅改善了日韓兩國人民對彼此的負面觀感，也為兩國帶來了其他的利益啊！

俄羅斯、卡達：洗白形象靠世足？

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