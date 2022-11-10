2022/11/10,
中東

卡達世足大使稱同性戀是「心靈的傷害」，維權人士批：恐同政權助長對LGBT的歧視與暴力

卡達世足大使稱同性戀是「心靈的傷害」，維權人士批：恐同政權助長對LGBT的歧視與暴力

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在NGO人權觀察（Human Rights Watch）中負責倡議LGBTQ權利的尤尼斯（Rasha Younes）就此指出，沙爾曼關於同性吸引是心靈傷害的說法是有害且不可接受的。「卡達政府未能反擊這種虛假消息，而此舉已對當地LGBT居民的生活產生了重大影響，從而助長了對他們的歧視和暴力。」

（中央社）世界盃足球賽（World Cup）進入最後10天倒數階段，主辦國卡達世足賽大使接受德國電視台訪問時稱同性戀為「心靈的傷害」，引發歐洲各地批評。

綜合《法新社》和《路透社》報導，前足球國腳、本屆卡達世足賽大使沙爾曼（Khalid Salman）在一場於杜哈（Doha）拍攝，8日晚間播出的訪談中告訴《德國第二電視台》（ZDF），卡達會接納同志訪客，但「他們必須接受我們的規範」。

同性戀在卡達這個保守穆斯林國家是非法的。訪談中，沙爾曼形容同性戀為「哈拉姆」（haram），也就是伊斯蘭教中的「禁忌」。

當被問及同性戀為何是禁忌時，他說：「我並非一名嚴格的穆斯林，但這（同性戀）為何是禁忌？因為它是心靈的傷害。」

這場訪問接著馬上被另一名隨行官員給擋下。《路透社》和《法新社》記者聯繫卡達世界盃主辦單位時，對方都未回應。

針對沙爾曼的言論，一星期前訪問卡達的德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）8日表示，「這些評論顯然相當糟糕」。

費瑟表示，卡達內政部長和總理先前有向她做出安全上的擔保，而這項保證也適用於保護同志球迷，以及防止可能的種族主義或反猶主義攻擊。

德國足球協會（DFB）會長紐恩多夫（Bernd Neuendorf）表示，沙爾曼這番話讓他「目瞪口呆」。他告訴德國《畫報》（Bild）說，沙爾曼的言論顯示出卡達在「人權的關係上很有問題」。

德國男女同志協會（LSVD）8日要求政府發布卡達旅遊警告，並取消所有世界盃的官方行程。協會表示，沙爾曼的評論「令人不安卻又不意外」，並指控這番話透露出「卡達政權恐同（homophobic）的基本態度」。

英國、法國及德國等多個歐洲國家隊的隊長已表明，世足賽期間他們將戴上彩虹色、印有「同一份愛」（One Love）訊息的反歧視臂章。

卡達預期世界盃期間將吸引超過100萬名訪客入境，而世足主辦單位也一再表示，比賽期間卡達歡迎所有民眾來訪。

沙爾曼以大使身份發表看法，維權人士批將助長對LGBT的歧視與暴力

然而即便如此，維權人士仍然表示擔憂，並認為這起訪談更彰顯了LGBT族群在當地的艱難處境。

綜合《CNN》《衛報》，這場訪談引起爭議的原因就在於，沙爾曼是以卡達世足賽的大使的身份接受訪問。而沙爾曼不僅身為本屆大使，在1980至1990年代也曾為卡達的足球運動員，並在1984年參與洛杉磯的夏季奧運（Summer Olympics）。根據官方說法，世足大使的角色是利用足球的力量，在卡達、整個地區和全球創造正向的社會變革。

對此，在NGO人權觀察（Human Rights Watch）中負責倡議LGBT權利的尤尼斯（Rasha Younes）就指出，因此沙爾曼關於同性吸引是心靈傷害（damage in the mind）的說法是有害且不可接受的。「卡達政府未能反擊這種虛假消息，而此舉已對當地LGBT居民的生活產生了重大影響，從而助長了對他們的歧視和暴力。」

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責任編輯：賴冠伶
核稿編輯：翁世航


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