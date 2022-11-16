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    2022/11/16,
    理財

    股票買在低點賺更多？先看數據怎麼說！｜又！賈芯文S2EP7

    股票買在低點賺更多？先看數據怎麼說！｜又！賈芯文S2EP7
    Photo Credit: TNL/鄭宇軒

    我們想讓你知道的是

    數據告訴我們，從1920~1980年之間，隨便拿任何一個40年區間的結果來看，定期定額跟買在低點相比，竟然有超過七成的時間，會表現得比較好。其實最主要的原因，還是因為市場的最低點，沒有人可以每一次都猜到。

    文：蕭汎如

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    想趁股市下跌買在低點，未必是獲利的好方法

    如果問大家，如何透過股票操作賺錢？這個答案非常簡單，就是「買低賣高」。當在股市進行交易時，用越低的價格購買股票，代表持有的成本越低，在未來股票的價格上揚時，可以賺取更多的價差，也就替投資者帶來了更多的報酬。

    求「財」若渴的大家，當然都希望自己可以預知未來股市的變動，如此，就可以在最低點的時候進場接盤、在最高點的時候反手放空。但是，與「買在低點」的投資策略相反概念的「定期定額」，其實長期來看，績效贏過「買在低點」的機會，其實高出不少。

    從歷史數據來看，定期定額贏過買在低點的機率高達七成

    有個叫馬奇烏利（Nick Maggiulli）的財經作家，就曾經用「買在低點」，還有「定期定額」兩種方式，來研究美國股市。根據他的研究，買在低點的方式，是每個月存100美元，等到低點的時候一次把存的錢，全都拿來買股票，而且這個低點，還要是兩個歷史高點之間的絕對低點，所以有點超現實。而定期定額的方法，則是很固定的每一個月，都拿100美元來買股票。

    結果數據告訴我們，從1920~1980年之間，隨便拿任何一個40年區間的結果來看，定期定額跟買在低點相比，竟然有超過七成的時間，會表現得比較好。其實最主要的原因，還是因為市場的最低點，沒有人可以每一次都猜到；而定期定額這個做法，可以平均掉買高的成本，因為在一個長期成長的市場，早期投入的資金，就是買在相對低點。

    台積電來當例子，如果從2017年11月開始，每個月定期定額投入，到今年11月為止，過去5年的平均成本，每一股大約是335塊左右。可是如果只在低點買股票，而且是兩個歷史高點，中間的絕對低點才出手，那過去5年之間，只有15次買進股票的機會，平均每一股成本，會是356塊左右。這樣看起來，與其抱著滿手現金等待低點，還不如早一點開始定期定額。

    如果平常工作真的太忙，沒有時間盯盤，又不想錯過真正的低點，其實用定期定額的方式投資，真的會讓獲利的機率比較高。但是記得要找到績效接近大盤的股票，或是利用0050這種指數股票型基金，來分散風險，讓自己的投資更有效率。

    延伸閱讀

    影片參考資料

    1. 為什麼不該等「跌到最低點」再買股票？理財專家實測：定期定額更賺錢
    2. 定期定額 40 年，比買在低檔多賺 40%！專家：「逢低買入」勝率不到一半，輸了還賠更多！
    3. 鉅亨網台積電股價
    4. Google財經-台積電五年股價
    5. 零股定存/ 存股績效試算- HiStock嗨投資理財社群
    6. Why Buying the Dip is a Terrible Investment Strategy
    7. Even God Couldn’t Beat Dollar-Cost Averaging

    責任編輯：陳韻安
    核稿編輯：楊士範


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