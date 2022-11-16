股票買在低點賺更多？先看數據怎麼說！｜又！賈芯文S2EP7
我們想讓你知道的是
數據告訴我們，從1920~1980年之間，隨便拿任何一個40年區間的結果來看，定期定額跟買在低點相比，竟然有超過七成的時間，會表現得比較好。其實最主要的原因，還是因為市場的最低點，沒有人可以每一次都猜到。
文：蕭汎如
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想趁股市下跌買在低點，未必是獲利的好方法
如果問大家，如何透過股票操作賺錢？這個答案非常簡單，就是「買低賣高」。當在股市進行交易時，用越低的價格購買股票，代表持有的成本越低，在未來股票的價格上揚時，可以賺取更多的價差，也就替投資者帶來了更多的報酬。
求「財」若渴的大家，當然都希望自己可以預知未來股市的變動，如此，就可以在最低點的時候進場接盤、在最高點的時候反手放空。但是，與「買在低點」的投資策略相反概念的「定期定額」，其實長期來看，績效贏過「買在低點」的機會，其實高出不少。
從歷史數據來看，定期定額贏過買在低點的機率高達七成
有個叫馬奇烏利（Nick Maggiulli）的財經作家，就曾經用「買在低點」，還有「定期定額」兩種方式，來研究美國股市。根據他的研究，買在低點的方式，是每個月存100美元，等到低點的時候一次把存的錢，全都拿來買股票，而且這個低點，還要是兩個歷史高點之間的絕對低點，所以有點超現實。而定期定額的方法，則是很固定的每一個月，都拿100美元來買股票。
結果數據告訴我們，從1920~1980年之間，隨便拿任何一個40年區間的結果來看，定期定額跟買在低點相比，竟然有超過七成的時間，會表現得比較好。其實最主要的原因，還是因為市場的最低點，沒有人可以每一次都猜到；而定期定額這個做法，可以平均掉買高的成本，因為在一個長期成長的市場，早期投入的資金，就是買在相對低點。
以台積電來當例子，如果從2017年11月開始，每個月定期定額投入，到今年11月為止，過去5年的平均成本，每一股大約是335塊左右。可是如果只在低點買股票，而且是兩個歷史高點，中間的絕對低點才出手，那過去5年之間，只有15次買進股票的機會，平均每一股成本，會是356塊左右。這樣看起來，與其抱著滿手現金等待低點，還不如早一點開始定期定額。
如果平常工作真的太忙，沒有時間盯盤，又不想錯過真正的低點，其實用定期定額的方式投資，真的會讓獲利的機率比較高。但是記得要找到績效接近大盤的股票，或是利用0050這種指數股票型基金，來分散風險，讓自己的投資更有效率。
延伸閱讀
影片參考資料
- 為什麼不該等「跌到最低點」再買股票？理財專家實測：定期定額更賺錢
- 定期定額 40 年，比買在低檔多賺 40%！專家：「逢低買入」勝率不到一半，輸了還賠更多！
- 鉅亨網台積電股價
- Google財經-台積電五年股價
- 零股定存/ 存股績效試算- HiStock嗨投資理財社群
- Why Buying the Dip is a Terrible Investment Strategy
- Even God Couldn’t Beat Dollar-Cost Averaging
責任編輯：陳韻安
核稿編輯：楊士範
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六都主要市長候選人兒少政見大評比
我們想讓你知道的是
候選人主打「托育牌」、「現金牌」及「遊戲牌」! 兒少表意與健康政策需強化，友善育兒環境/住宅/職場等政見待補考!
縣市首長選舉即將在11月26日進行投票，18歲以下的兒童少年沒有投票權，未來的地方父母官，打算給兒少怎樣的成長環境呢？長期關注兒少權益的兒福聯盟、兒童健康聯盟、董氏基金會、台灣好鄰居協會與臺大中信兒家研究中心，今(1)日針對六都主要市長候選人所提的兒少政見進行評比，除了分析各候選人對各項兒少議題的重視程度，也對未來的六都市長提出「兒少政見要務實」、「育兒政策要多元」、「兒少參與要優先」等三大訴求。
兒少團體參考各大民調機構進行六都市長投票意向調查的候選人名單，選出15位六都主要市長候選人，於今(111)年9月23日至10月31日間，透過各候選人團隊填寫回傳的「六都市長候選人兒少政見分類表」及各候選人競選官方網站、臉書粉絲專頁及相關新聞報導等資料，彙整並檢視各候選人提出的兒少政見，此次政見評比分為「育兒經濟支持」、「托育及教保服務」、「友善育兒職場」、「友善育兒住宅」、「友善育兒環境」、「兒少遊戲、娛樂及文化休閒」、「兒少表意及公共參與」、「兒少健康」、「兒少勞動權益維護」及「其他」等十大面向，藉此檢視各候選人將兒少議題落實於政見的情形。
兒少團體將候選人提出的兒少政見，按各政見面向的占比，由高到低分為前、中、後段班。位居前段班的兒少政見中，六都市長候選人主打「托育牌」(100%)、「現金牌」(87%)及「遊戲牌」(87%)；中段班的兒少政見，則有「兒少表意及公共參與」、「兒少健康」兩部分，分別有73%的候選人關注；後段班政見，則相對不受候選人青睞，包括「友善育兒環境」(67%)、「友善育兒住宅」(67%)、「友善育兒職場」(67%)及「兒少勞動權益維護」(60%)，都只有不到7成的候選人提出；「其他」面向的兒少政見則占6成。兒少團體發現，高達8成7的六都市長候選人提出育兒經濟支持的相關政見，現金補助固然令選民有感，但過往經驗顯示，每當政府提高相關補助後，隨即產生相關業者變相調漲費用的連鎖效應，育兒家庭實質受惠的程度，仍待觀察。
(1)台北市：蔣萬安、黃珊珊、陳時中；新北市：林佳龍、侯友宜；桃園市：張善政、賴香伶、鄭運鵬、鄭寶清；台中市：蔡其昌、盧秀燕；台南市：謝龍介、黃偉哲；高雄市：柯志恩、陳其邁，以上名單係按候選人之號次排列。
民間兒少團體提三大訴求，籲未來的六都市長全面兌現兒少政
縣市長大選即將在11月26日登場，兒福聯盟、兒童健康聯盟、董氏基金會、臺大中信兒家研究中心與台灣好鄰居協會，在選前共同呼籲未來的六都市長，上任後應兌現「兒少政見要務實」、「育兒政策要多元」、「兒少參與要優先」等三大訴求：
一、兒少政見要務實—給錢更要給牛肉，優先補足兒少政策缺口
部分六都市長候選人提出的兒少政見，僅有宣示性的概念或口號，缺乏實質內涵；整體觀之，兒少政見仍偏重現金補助，高達八成七候選人承諾加碼育兒相關補助，企圖藉此博得家長的好感；但兒少團體憂心，現金給付不斷加碼的結果，可能會排擠推展各項兒少服務的預算。兒少團體呼籲，未來的六都市長在兒少政策上不僅要錦上添花，更要雪中送炭，應優先補強現行兒少政策的缺口，包括：落實托育服務品質及幼兒送托安全把關、強化托育及教保服務提供者的稽查、輔導與退場機制、充實兒少身心健康促進資源、擴增青少年休閒娛樂空間、加強兒少勞動權益維護…等。
二、育兒政策要多元—打造六都成為全方位友善育兒的示範城市
綜觀六都市長候選人所提的育兒政見，主要仍集中托育及教保服務、育兒經濟支持兩大面向，但育兒家長同樣關注的友善育兒環境等相關配套，則較不被候選人重視。兒少團體呼籲，相較於非六都的縣市，六都的財力較為優渥，未來的六都市長應著眼育兒家庭在不同生命階段的需求，致力於友善育兒設施普及化、改善友善育兒交通環境、優化友善育兒住宅政策、營造友善育兒職場等配套機制；除了提供6歲以下幼兒家長育兒支持，應設法將育兒政策受益對象，擴及家有6歲以上學齡兒童及12至18歲少年的家庭，打造六都成為全方位友善育兒的示範城市。
三、兒少參與要優先—兒少政策應廣納兒少參與，建構兒童友善城市
兒少團體參考聯合國兒童基金會(UNICEF)倡議的「兒童友善城市」(Child Friendly City)，建議未來的六都市長，在市政治理上應致力於兒少表意權的維護與實踐，積極促成兒少的公民參與；決定與兒少權益相關的政策時，應有徵詢兒少意見的常設性機制，並落實各項政策法規對兒少權益的影響評估；加強兒少權利教育宣導，使兒少、家長及重要他人更尊重兒少人權；再者，未來的六都市長亦應參酌聯合國《兒童權利公約》及相關規定，從兒少的需求與視角出發，提出營造友善兒少環境的具體策略，讓六都升格為童權保障與國際接軌的兒童友善城市。
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