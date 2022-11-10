公館Live House「海邊的卡夫卡」都更熄燈，「來Chill溫羅汀」六大系列活動回顧台灣獨立音樂
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孕育出當代許多台灣獨立音樂的公館「海邊的卡夫卡」Live House，因面臨都更計畫，宣布即將於明年1月熄燈畫下句點，消息一出，許多音樂人、樂迷皆備感不捨。對此，即將問世的「再見卡夫卡－來Chill溫羅汀」音樂影像跨界計畫，試圖在海邊的卡夫卡熄燈之前留下最後回憶，音樂人1976阿凱、Hush、昆蟲白也紛紛表示對此計劃的想法。
孕育出當代許多台灣獨立音樂的公館「海邊的卡夫卡」Live House，因面臨都更計畫，宣布即將於明年1月熄燈畫下句點，消息一出，許多音樂人、樂迷皆備感不捨，而由一念電影攜手海邊的卡夫卡，發起「再見卡夫卡－來Chill溫羅汀」音樂影像跨界計畫，試圖在熄燈之前留下最後回憶，今（10）日也曝光許多相關消息。
包含公布主視覺與計畫預告，六大系列活動——面向涵蓋Podcast對談、漫畫圖文出版、卡夫卡時光地圖、微醺音樂跨界沙龍、祭憶藏物展、紀錄片等等，保存、回顧台灣獨立音樂。
對此計劃，活動發起人之一同時也是「海邊的卡夫卡」負責人阿凱（1976樂團主唱陳瑞凱）表示：「就像很多電影的最後一定要做這種事，開一艘船，讓跟公館『海邊的卡夫卡』有關係的人登上船，跟著那艘船一起開走。」
「六大系列活動」回顧台灣獨立音樂
「海邊的卡夫卡」Live House於2005年開張，逾17年孵育無數台灣音樂創作者、樂團、藝文工作者，成為公館一帶具有指標性的音樂場所，也是樂迷的共同回憶。
「海邊的卡夫卡」負責人阿凱回憶2014年首度聽到都更消息，一晃眼到了這一兩年，就要都更拆遷，而也興起了「再見卡夫卡－來Chill溫羅汀」的計畫念頭。
除了阿凱之外，計畫發起人之一，活動背後重要推手的高珈琳也表示：「回想近年來，溫羅汀地區的Live House、獨立書店、咖啡廳接連熄燈，令人惋惜。希望以此為錨點，透過不同媒介和跨界活動，藉以保存溫羅汀生態圈獨有的音樂與藝術文化記憶。」
「再見卡夫卡－來Chill溫羅汀」音樂影像跨界計畫，以六感體驗規劃「六大系列活動」，再現「海邊的卡夫卡」的意義與價值。活動主視覺邀請曾操刀金曲獎、金音獎等主視覺設計的盧翊軒，和2022台灣設計展主視覺團隊Local Remote共同打造。
至於「Podcast對談」則由金鐘主持人馬世芳與10位藝文創作者進行；「漫畫圖文出版」和插畫家高妍合作；「卡夫卡時光地圖」挑選溫羅汀場域規劃；「微醺音樂跨界沙龍」邀請音樂、藝術、文學各界人士進行；「祭憶藏物展」收集了珍貴音樂藏品策劃；最後，「紀錄片」則是以樂團1976主唱阿凱、金曲獎最佳作曲人HUSH、甜梅號吉他手昆蟲白為主角，探索獨立音樂的記憶。
「紀錄片」回顧溫羅汀音樂文化
身為「海邊的卡夫卡」負責人，阿凱回憶表示，對音樂人來說，卡夫卡一直都是很好玩的地方，世界各地的歌手都會來此表演。
至於金曲最佳作曲人HUSH談到與「海邊的卡夫卡」的淵源，則表示：「卡夫卡是我人生中第一個很正式的工作。退伍之後想要找個工作繼續留在台北，自己有在進行音樂創作，也可以看表演就來應徵了。」
當時「海邊的卡夫卡」在每個週三為了鼓勵新表演團體，開放低消入場的售票方式，HUSH也想起第一次演出：「我不曉得哪根筋不對，可能在這邊看大家演出看久了，自己欲望也被挑起來，有一天就跟老闆阿凱說，我想要表演，他連我DEMO都沒聽過就答應了。」
昆蟲白同時分享與溫羅汀一帶的記憶源自於高中時期，大學時期在此租屋，於台大誠品音樂館工作賺取學費，也在Live House演出。昆蟲白表示：「沒有溫羅汀，就沒有昆蟲白，溫羅汀對我來說是一個人格養成蠻重要的一部分。」
告別「海邊的卡夫卡」——「24小時不插電演唱會」
面對即將告別公館「海邊的卡夫卡」，阿凱說：「傷感、難過的感覺一定有，很可惜，很希望我的日本、歐洲朋友、喜歡卡夫卡的朋友們可以回來再會。」
HUSH說：「我不會特別覺得悲傷，現在有北流卡夫卡、高流卡夫卡，順應都更這種時代的議題，卡夫卡也找到了延續下去的方式跟出路。」昆蟲白則表示，地緣上的養分已經慢慢內化，不太需要藉由場景當作媒介，「我們現在都是帶著以前的回憶做自己現在的事情。」
最後，高珈琳也透露，目前正在規劃於熄燈日當天舉辦24小時不插電演唱會，邀請在「海邊的卡夫卡」演出過的表演者回歸做最後的演出。
「再見卡夫卡－來Chill溫羅汀」音樂影像跨界計畫更多資訊，請上官方臉書粉絲團查詢。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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