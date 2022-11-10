南港準公幼傳虐童，抓住雙腳倒掛還重摔在地，人本：其他老師漠視、北市府應擴大調查

台北市議員鍾小平日前召開記者會，指出台北市南港一間準公共化幼兒園，有老師對學生施暴。根據《聯合新聞網》報導，被害孩童父母崔姓夫妻表示，3歲兒子放學回家後，臉頰、胸口、脖子都有傷痕，家長到校調閱監視器後發現，兒子是因為和同學打架而受傷，但幼兒園老師進入班級後，「連問都沒問，就朝他打了4、5下巴掌」，甚至被脫褲子。

另1名2歲半女童，則是午休起床後一直哭鬧，他的母親觀看監視器畫面，認為老師見狀不斷刺激情緒，先掐住頸部、之後抓住雙腳倒掛，最後還重摔在地。

家長指控，園方早在10月28日就知道此事，卻沒有主動告知，選擇隱瞞，最終家長於11月2日才收到影片。

人本教育基金會指出，從影片中可清楚看到，在場的其他老師漠視幼童被倒掛抓起、摔在地上，沒有阻止暴力或保護舉動，這顯示類似的暴行在這所幼兒園中恐怕是一種常態。

對此，台北市政府教育局8日發布聲明，表示教育局接獲家長陳情反映後，就依照程序完成通報。教育表示對不當對待行為零容忍，將依照流程組成調查小組，檢閱監視器影片及訪談相關人員，盡速完成調查後函送社會局，依照《兒童及少年福利與權益保障法》規定續處。如有違法將依《幼兒教育及照顧法》、《教保服務人員條例》等規定秉公處理。

台北市教育局指出，涉案的2名教師之中，呂姓助理教保員現已離職，黃姓教師停職接受調查，如果調查屬實且經社會局裁處，教育局將依《教保服務機構不適任人員認定通報資訊蒐集及查詢處理利用辦法》規定函送認定委員會，認定是否構成應予免職、解聘、解僱、費指教保服務機構設立許可，或令其更換人員等等，並將2名教保服務人員登錄於全國幼兒園不適任教保服務人員通報查詢系統，不得再於幼兒園任職。

人本教育基金會表示，任何暴力對待兒童的老師留在教育現場，都是對兒童安全的嚴重危險因素，強調北市府有責任擴大調查範圍，詢問在學學童、畢業生以及家長，學童在學期間是不是也有發生被施暴或謾罵羞辱等情形，以降低暴力事件再次發生的機會。

人本教育基金會也點出，市府應向未依法通報、未盡義務保護兒童的相關人員追究責任，由於在場其他老師有保護幼童安全的義務，卻任由幼童處於危險狀態，這種不作為可能觸犯《刑法》遺棄罪。

人本教育基金會呼籲，北市府應掌握本案中所有知情而未通報的幼教人員，並科處罰鍰。同時，幼兒園園縱容老師對幼童施暴，顯示負責人及實際管理的人員毫不關心幼兒安全，顯然不適合經營幼兒園，「施暴的老師當然應該列入不適任人員，但園所、負責人，管理者也應當負起責任。」

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航