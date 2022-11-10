南港準公幼傳虐童，抓住雙腳倒掛還重摔在地，人本：其他老師漠視、北市府應擴大調查
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人本教育基金會指出，從影片中可清楚看到，在場的其他老師漠視幼童被倒掛抓起、摔在地上，沒有阻止暴力或保護舉動，這顯示類似的暴行在這所幼兒園中恐怕是一種常態。
台北市議員鍾小平日前召開記者會，指出台北市南港一間準公共化幼兒園，有老師對學生施暴。根據《聯合新聞網》報導，被害孩童父母崔姓夫妻表示，3歲兒子放學回家後，臉頰、胸口、脖子都有傷痕，家長到校調閱監視器後發現，兒子是因為和同學打架而受傷，但幼兒園老師進入班級後，「連問都沒問，就朝他打了4、5下巴掌」，甚至被脫褲子。
另1名2歲半女童，則是午休起床後一直哭鬧，他的母親觀看監視器畫面，認為老師見狀不斷刺激情緒，先掐住頸部、之後抓住雙腳倒掛，最後還重摔在地。
家長指控，園方早在10月28日就知道此事，卻沒有主動告知，選擇隱瞞，最終家長於11月2日才收到影片。
人本教育基金會指出，從影片中可清楚看到，在場的其他老師漠視幼童被倒掛抓起、摔在地上，沒有阻止暴力或保護舉動，這顯示類似的暴行在這所幼兒園中恐怕是一種常態。
對此，台北市政府教育局8日發布聲明，表示教育局接獲家長陳情反映後，就依照程序完成通報。教育表示對不當對待行為零容忍，將依照流程組成調查小組，檢閱監視器影片及訪談相關人員，盡速完成調查後函送社會局，依照《兒童及少年福利與權益保障法》規定續處。如有違法將依《幼兒教育及照顧法》、《教保服務人員條例》等規定秉公處理。
台北市教育局指出，涉案的2名教師之中，呂姓助理教保員現已離職，黃姓教師停職接受調查，如果調查屬實且經社會局裁處，教育局將依《教保服務機構不適任人員認定通報資訊蒐集及查詢處理利用辦法》規定函送認定委員會，認定是否構成應予免職、解聘、解僱、費指教保服務機構設立許可，或令其更換人員等等，並將2名教保服務人員登錄於全國幼兒園不適任教保服務人員通報查詢系統，不得再於幼兒園任職。
人本教育基金會表示，任何暴力對待兒童的老師留在教育現場，都是對兒童安全的嚴重危險因素，強調北市府有責任擴大調查範圍，詢問在學學童、畢業生以及家長，學童在學期間是不是也有發生被施暴或謾罵羞辱等情形，以降低暴力事件再次發生的機會。
人本教育基金會也點出，市府應向未依法通報、未盡義務保護兒童的相關人員追究責任，由於在場其他老師有保護幼童安全的義務，卻任由幼童處於危險狀態，這種不作為可能觸犯《刑法》遺棄罪。
人本教育基金會呼籲，北市府應掌握本案中所有知情而未通報的幼教人員，並科處罰鍰。同時，幼兒園園縱容老師對幼童施暴，顯示負責人及實際管理的人員毫不關心幼兒安全，顯然不適合經營幼兒園，「施暴的老師當然應該列入不適任人員，但園所、負責人，管理者也應當負起責任。」
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責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航
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2022 TCCF 未來內容展多國專家深度對談，對接國際最新文化科技產業趨勢
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文化內容策進院主辦「2022 TCCF 創意內容大會」，匯聚臺灣具潛力 IP 成品及提案，致力為全球內容業者媒合最佳國際合製資源。而 9 日登場的「主題沙龍 - 國際焦點」則邀請榮獲國際藝術獎項、影展肯定的內容製作公司及導演，分享幕後製程及商機開發經驗，期待藉由豐富的產業經驗分享，促進臺灣文化內容產業對接國際。
文化內容策進院主辦「2022 TCCF 創意內容大會」，匯聚臺灣具潛力 IP 成品及提案，致力為全球內容業者媒合最佳國際合製資源，促進臺灣文化內容產業對接國際。其中，大會重要活動之一、展示跨域應用價值的平台的「未來內容展」，今年有眾多國際嘉賓共襄盛舉，包括法國國家電影與動畫中心 (CNC) 數位內容總監 Olivier Fontenay、奧地利林茲電子藝術節總監 Martin Honzik、巴西遊戲開發公司 AVORE Immersive營運總監 Doede Holtkamp 親自來臺交流，法國新影像藝術節總監 Michele Ziegler 亦與文策院及法國在台協會合作，率 6 位不同專業背景的法國XR業界人士來臺進行產業參訪。
「未來內容展」以「擴增宇宙 運算中 Future Processing」為題，集結國內外話題性沉浸式內容，激盪文化與科技跨域應用新可能，本屆邀請的 19 組參展作品中有 5 組為國際或跨國共創作品，合作橫跨日本、法國、奧地利等國，另在近 40 場「主題沙龍」中有來自巴西、法國、奧地利、加拿大、愛爾蘭、香港等不同國家地區的機構代表、創作者、企業家齊聚一堂參與盛會，分享最新國際產業發展趨勢，助臺灣未來內容產業接軌國際，持續探索產業的發展潛能。
持續深耕臺灣未來內容產業為 TCCF 創意內容大會的重要目標之一，導入多國與多角度資源更可為產業帶來更多合作可能。文策院持續透過各項策進機制與支持方案，協助臺灣在國際市場搶佔先機。譬如：本屆未來內容展參展作品《百岳計畫》為文策院與奧地利林茲電子藝術中心合製計畫，由 FAB DAO 邀請五位知名的生成式藝術家王連晟、王新仁、林逸文、林經堯和吳哲宇，以臺灣跌宕起伏的山稜線為素材、程式碼為畫筆，勾勒出百座臺灣山巒，再由藝術家黃新編碼，將五件風格相異的作品共同展示，呈現多元共融的臺灣山景，並以 NFT 形式販售，讓收藏者共同治理營收，將收益作為臺灣生態保護的公益款項。加密貨幣捐款在聯合國及烏俄戰爭亦有先例，而臺灣尚未有成熟的相關案例，《百岳計畫》可謂開先河與國際最新 NPO-NFT 趨勢對接，其具有社會實踐價值的前瞻性創作思維，在未來內容展以前已受邀至全球規模最大、歷史最悠久的電子藝術節「林茲電子藝術節」展出，展現臺灣未來內容創作新銳實力。
在 11月 9 日 登場的「主題沙龍 - 國際焦點」中，由曾榮獲艾美獎、威尼斯影展多項肯定的巴西 VR 製作公司 ARVORE Immersive 營運總監 Doede Holtkamp 以務實的業界經驗分析敘事及遊戲 VR 內容的市場地景與商機開發；CNC 數位內容總監 Olivier Fontenay 與文策院文化科技處處長李懷瑾，共同探討公資金如何作為新媒體內容與產業發展的利基；而曾執導話題性 VR 作品《芭芭雅嘎：森林女巫》等作的法國鬼才導演 Mathias Chelebourg 亦分享與香奈兒合作的最新 VR 沉浸式體驗《Rencontre(s)》精彩幕後製程。本單元將延續至 11 月 12 日，將有奧地利林茲電子藝術節總監 Martin Honzik 與 FAB DAO 創辦人黃彥霖(黃豆泥) 就 NFT 議題的精采對談；有香港 Amonica Brands 集團代表分享 Web 3.0 對娛樂創意產業帶來的變化，更有法國指標性 VR 製作公 司 Emissive、電信龍頭 Orange 與 HTC VIVE Arts 代表暢聊新作《永恆聖母院》多人 VR 娛樂體驗所開創的全新商業模式。由國際業界的專業翹楚帶來跨領域、多元議題討論，精彩可期。
具有豐富 VR 及 IP 內容推廣經驗的 CNC 數位內容總監 Olivier Fontenay 來臺參與「主題沙龍」，他特別表示：「VR 有很多迷人的特點，沉浸式內容可以往很多不同方向發展，像是紀錄片、科幻、電玩遊戲等，在 2022 TCCF 未來內容展看到臺灣做出了很多創意新內容，臺灣在文化科技領域擁有世界最先進的科技技術 ; 最有趣的是，法國和臺灣有著共同的願景，都認為創意內容需要強勁的科技技術，所以投注許多心力於該領域。創意內容最讓人興奮的是，人們永遠無法預期什麼即將發生，技術的投入更能提供創作者有更多元呈現作品的方式，讓大眾從未想像過的事情成真，像是讓娛樂體驗能在元宇宙虛擬世界中發生，或者將文化內容與 NFT 鏈接開創新的價值。這也是為什麼我特別來臺參與 2022 TCCF 未來內容展，希望能與跨國的專業人士共同發掘更多未來內容的可能。」
「2022 TCCF 創意內容大會–未來內容展」自 11月 3 日至 13 日，在松山文創園區 2 號及 3 號倉庫展出，歡迎對新型態文化內容有興趣的產業人士及民眾前來做生意、交朋友、看創意、找靈感。詳細節目清單、主題沙龍、免費報名資訊及「未來內容展」開放時間請上官方網站：https://www.tccf.tw/innovation/exhibition-2。