比亞迪推出高端品牌「仰望」定價人民幣100萬元，將與特斯拉、保時捷、雙B競爭豪華電動車市場
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才剛躍升電動車出貨王的比亞迪（BYD）昨（10）日正式發布高端品牌——「仰望」，定價將在新台幣440萬元以上。
中國電動車龍頭——比亞迪（BYD）昨（10）日正式發布高端品牌——「仰望」，定價將在人民幣100萬元（新台幣440萬元）以上，未來預計將和特斯拉、保時捷、賓士和BMW等傳統車商，在高階電動車市場短兵相接，而市場預估比亞迪下一步將再以「屬地化策略」立足東南亞。
比亞迪今年財報驚人，賣出的電動車超過特斯拉
比亞迪近日公布第3季財報驚豔市場，受惠於成功的銷售策略，營收、獲利雙雙拉升，是今（2022）年全球面臨戰爭、高通貨膨脹下的黑馬企業。
根據比亞迪財報顯示，第3季營收達到人民幣1170.8億元，年增115.6%，歸屬於上市公司股東淨利為57.16億元，年增350.3%；前3季累計淨利人民幣93.1億元，年增281%，累計營收人民幣2676.9億元，年增84.4%。
比亞迪的成功銷售策略，很大一部分是它不以「純電動車」作為主要的商品，而是搭配「插電式混合動力車」，提供消費者多元選擇。
該策略一方面減少了「晶片」的用量，進而降低了出貨時間；二來也順勢切入「低價車市」，拉高的出貨數，迄今比亞迪出貨已經達到120萬輛，年增率為250%，遠高於特斯拉的90.9萬輛，且成長幅度高於整體電動車市場的110%。
比亞迪推豪華車款「仰望」，要跟特斯拉、保時捷、雙B搶客人
而比亞迪的企圖心顯然不局限於「低價車款」，近日它乘著銷售熱潮，順勢推出高階品牌「仰望」，定價將在人民幣100萬元以上。
《上海證券》引述比亞迪說法指出：「仰望汽車將以顛覆性技術與產品構建高端品牌，匯集公司最完備的產業佈局、最前沿的技術成果、最創新的設計理念，將新能源汽車的安全和性能表現都提升到新高度。」
目前，中國的電動車品牌已經打開海外市場。其中，歐洲市場成為中國眾多車企的首選之地。據中國媒體《第一財經》統計，已經有上汽、比亞迪、蔚來、小鵬、一汽、吉利、東風和愛馳等10多中國電動車車廠成功進入歐洲。
報導還稱，到2025年中國製造的汽車在歐洲市場的銷量將達到80萬輛級別，其中大部分將是純電動汽車。而本次比亞迪推出高價車款，外界也預期比亞迪將與特斯拉、保時捷、雙B等競爭豪華電動車市場。
業內人士告訴《中央社》，開向高端汽車品牌市場，不僅是比亞迪的進階之路，也是在電動車時代，中國車企全面反超歐美車企的重要一步。
下一步瞄準東南亞，以「屬地化」攻佔市場
此外，東南亞市場也是比亞迪下一個主要戰場。過去十多年間，日系和本土品牌占據大部分市占率。像是泰國、印尼和馬來西亞、越南排名前5的汽車品牌囊獲了近80%的市場額度，除了馬來西亞寶騰汽車、Perodua以及越南本土的Vinfast和起亞外，其餘全是日系品牌。
隨著全球電動化趨勢下，東南亞也推出各種新能源補助方案，推動當地電動車的發展。例如泰國，他們該國計劃到2030年，市場滲透率達到50%；此外還免徵新能源進口車關稅，並額外提供7至15萬泰銖的補貼。
中國內某德系車企管理層告訴《第一財經》記者：「燃油汽車時代，日系車的全球化做得要比德系車更好，特別是在東南亞、非洲等市場，日系的銷量要比德係好很多。我們有的時候開玩笑說，德系車來自於高緯度地區，可能不太了解熱帶地區的需求。」
報導稱，這些條件都是中國電車業者很好的機會，而東南亞有用戶很強的「屬地化要求」，但是反觀歐洲車的顏色要保守，相較於智慧化、自動駕駛、大螢幕等，歐洲客更在乎的是安全和環保。
比亞迪已經先後在中國、歐洲嶄露頭角，預計在未來也會於東南亞推出具有當地特色車型，例如高級的防水要求，又或者推出電動公共運輸載具，並且建置能夠適應極端氣候的充電樁基礎設備，搶食另一塊電車市場大餅。
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核稿編輯：翁世航
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科學辦案勝柯南！犯罪現場燒腦的事就交給AI
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被害者被被棄屍荒野，偵查單位居然靠AI演算血跡形態，重建第一現場，讓兇嫌啞口無言，坦承罪行？！沒錯，這就是科學辦案的威力。AIGO計畫媒合高雄市警察局及新創團隊旺來AI工作室，讓刑事人員省下更多時間與人力，提高破案效率。
刑案現場是3D立方體空間，嫌犯砍殺被害人時，動作很大，血源會隨著犯案工具噴濺出去，拋甩在四面牆上及天花板，透過AI計算這些血點的角度，可模擬出血源的來源線，發現交會在同一位置，即可推算兇嫌犯案的正確位置。
像這樣的血跡噴濺軌跡判斷，過去若單靠人工處理，須以肉眼觀察，再撰寫報告，才能以書面呈現。開發出AI模型後，可在短時間內得到精準結果，還能減少DNA的重複取樣及採證費用，為納稅人省錢。
此外，刑案現場常有被忽略的蛛絲馬跡，也可交給AI分析。例如遺留在牆上未被歹徒清洗乾淨的細微血跡，經AI推算後重建現場，勘察人員掀開地板，才發現血跡因毛細現象佈滿底層，確定該點就是砍殺的第一現場，突破嫌犯心防而順利破案。
用AI判讀血跡形態及軌跡偵辦，減少DNA重複取樣
數位發展部數位產業署推動「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」，協助創新人才與產業之間媒合。高雄市警察局在此計畫上出題：血跡形態分析，而解題團隊是高怡宣教授主持的旺來AI工作室。高怡宣說：「高市警局提供很多圖形、原理及數學公式，我們再加上電腦視覺及AI輔助；例如血滴的背景可能是地毯或木板，透過AI程式可分離背景，單獨對血跡形態進行分析。」他指出，AI的模擬分析不一定要在現場，也可根據照片來進行，一兩分鐘內就可得到結果。
高雄市警局2019年開始參與AIGO計畫，共出了七個題目，最後有三個題目上架媒合，此次的血跡形態自動分辨、有了AI協助，讓鑑識人員在現場蒐證時，透過人機協作更勝柯南。
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