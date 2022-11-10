比亞迪推出高端品牌「仰望」定價人民幣100萬元，將與特斯拉、保時捷、雙B競爭豪華電動車市場

中國電動車龍頭——比亞迪（BYD）昨（10）日正式發布高端品牌——「仰望」，定價將在人民幣100萬元（新台幣440萬元）以上，未來預計將和特斯拉、保時捷、賓士和BMW等傳統車商，在高階電動車市場短兵相接，而市場預估比亞迪下一步將再以「屬地化策略」立足東南亞。

比亞迪今年財報驚人，賣出的電動車超過特斯拉

比亞迪近日公布第3季財報驚豔市場，受惠於成功的銷售策略，營收、獲利雙雙拉升，是今（2022）年全球面臨戰爭、高通貨膨脹下的黑馬企業。

根據比亞迪財報顯示，第3季營收達到人民幣1170.8億元，年增115.6%，歸屬於上市公司股東淨利為57.16億元，年增350.3%；前3季累計淨利人民幣93.1億元，年增281%，累計營收人民幣2676.9億元，年增84.4%。

比亞迪的成功銷售策略，很大一部分是它不以「純電動車」作為主要的商品，而是搭配「插電式混合動力車」，提供消費者多元選擇。

該策略一方面減少了「晶片」的用量，進而降低了出貨時間；二來也順勢切入「低價車市」，拉高的出貨數，迄今比亞迪出貨已經達到120萬輛，年增率為250%，遠高於特斯拉的90.9萬輛，且成長幅度高於整體電動車市場的110%。

比亞迪推豪華車款「仰望」，要跟特斯拉、保時捷、雙B搶客人

而比亞迪的企圖心顯然不局限於「低價車款」，近日它乘著銷售熱潮，順勢推出高階品牌「仰望」，定價將在人民幣100萬元以上。

《上海證券》引述比亞迪說法指出：「仰望汽車將以顛覆性技術與產品構建高端品牌，匯集公司最完備的產業佈局、最前沿的技術成果、最創新的設計理念，將新能源汽車的安全和性能表現都提升到新高度。」

目前，中國的電動車品牌已經打開海外市場。其中，歐洲市場成為中國眾多車企的首選之地。據中國媒體《第一財經》統計，已經有上汽、比亞迪、蔚來、小鵬、一汽、吉利、東風和愛馳等10多中國電動車車廠成功進入歐洲。

報導還稱，到2025年中國製造的汽車在歐洲市場的銷量將達到80萬輛級別，其中大部分將是純電動汽車。而本次比亞迪推出高價車款，外界也預期比亞迪將與特斯拉、保時捷、雙B等競爭豪華電動車市場。

業內人士告訴《中央社》，開向高端汽車品牌市場，不僅是比亞迪的進階之路，也是在電動車時代，中國車企全面反超歐美車企的重要一步。

下一步瞄準東南亞，以「屬地化」攻佔市場

此外，東南亞市場也是比亞迪下一個主要戰場。過去十多年間，日系和本土品牌占據大部分市占率。像是泰國、印尼和馬來西亞、越南排名前5的汽車品牌囊獲了近80%的市場額度，除了馬來西亞寶騰汽車、Perodua以及越南本土的Vinfast和起亞外，其餘全是日系品牌。

隨著全球電動化趨勢下，東南亞也推出各種新能源補助方案，推動當地電動車的發展。例如泰國，他們該國計劃到2030年，市場滲透率達到50%；此外還免徵新能源進口車關稅，並額外提供7至15萬泰銖的補貼。

中國內某德系車企管理層告訴《第一財經》記者：「燃油汽車時代，日系車的全球化做得要比德系車更好，特別是在東南亞、非洲等市場，日系的銷量要比德係好很多。我們有的時候開玩笑說，德系車來自於高緯度地區，可能不太了解熱帶地區的需求。」

報導稱，這些條件都是中國電車業者很好的機會，而東南亞有用戶很強的「屬地化要求」，但是反觀歐洲車的顏色要保守，相較於智慧化、自動駕駛、大螢幕等，歐洲客更在乎的是安全和環保。

比亞迪已經先後在中國、歐洲嶄露頭角，預計在未來也會於東南亞推出具有當地特色車型，例如高級的防水要求，又或者推出電動公共運輸載具，並且建置能夠適應極端氣候的充電樁基礎設備，搶食另一塊電車市場大餅。

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核稿編輯：翁世航