在丹麥展出的中國藝術家曹婓，與消失的「百分之七十」京東小哥
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影片開頭，京東管理層的渾厚嗓音響起，驕傲地稱自己的快遞員有兩百多萬人，信心百倍聲稱要以人工智慧革命替代百分之七十的勞動力，然而影片最後，並沒有交代這些人的後續去向。
在哥本哈根市中心，除了歐洲最長購物街Strøget之外，最重要的主幹道大概就是連通國王新廣場（Kongens Nytorv）和凱斯特雷特城堡（Kastellet，原為芒星狀軍事防禦要塞）的Bregade大道了，路上會經過大理石教堂和女王冬宮阿美琳堡。
這條道上的店家深不可測，可以買到五克朗一包的韓國海苔，29克朗一個的英國早餐鬆餅，以及1200萬克朗一個的明代永樂梅瓶，其熱鬧程度雖然不如巴黎香榭麗舍大道，至少堪比四九年後香港的摩羅街。
當然，對我來說比較重要的是這條大道上某著名拍賣行隔壁的一間中餐廳，後廚一片成渝口音，女服務生帶點自貢捲舌腔，文有松鼠鱖魚武可火爆腰花，菜量充分體現了四川人的鋪張，上次去還撞見前前首相夫人。
在大道自南向北的發端，是運河兩側遊人如織、兩岸建築五顏六色的新港（Nyhavn），而國王新廣場於新港交界處最重要的建築便是巴洛克式的、有三百多年歷史的夏洛滕堡（Kunsthal Charlottenborg），斜對著法國大使官邸，原先是某丹麥皇室私生子（地位不低，後為挪威總督）住宅，18世紀初由丹麥的Charlotte Amalie皇后，也就是德國黑森凱塞爾伯爵威廉六世之女，購回並以其冠名。
該址1787年贈與丹麥皇家美術學院，現在則是唯一由國家支持的當代藝術畫廊，也是丹麥皇家藝術學院所在地，時常舉辦藝術專業學生的畢業展。因其地利，被視為歐洲最重要的美展地點之一。
在這樣寸土寸金的要衝地段看到中國藝術家曹婓秋展的大幅廣告，不進去看看好像說不過去。
從快遞員、百領到京東管理層，繪製當代中國消費社會的巨幅群像
年少成名的曹婓，1978年出生於廣州，由策展人侯翰如帶入威尼斯2007雙年展，一戰成名。不僅從藝生涯一帆風順，身兼教職，而且家庭和順，為中國雕塑家曹崇恩之女，出版人曹丹之妹、新加坡藝術家林載春之妻、亦即已故戲劇家林明洲兒媳。
或許正因為此，她的作品雖然兼有流行文化、科幻和超現實色彩，也帶人間常溫，有著近似於華裔科幻作家Ted Chang作品中的人文哲思，也有著夫君下廚烹飪的豬腳薑帶來的煙火氣。
這次曹婓在哥本哈根的展出作品有兩部：在中國京東物流位於上海和昆山的無人倉及昆山無人分揀中心，所拍攝的藝術片《亞洲一號》（Asia One）及其姐妹篇《11.11》，以多視角的紀錄片講述京東《11.11》的千億級人民幣購物狂歡節紀錄背後的社會群像。
兩部作品都是早在2018年就完成，當時是由紐約古根漢美術館香港委託何東爵士後人何鴻毅家族基金資助創作，同年在古根漢展出，紐約時報也發表藝評；2016年，紐約時報又專門評論曹婓在美的回顧展。
如今四年過去，京東易主，創始人劉強東以戴罪之身退出江湖。此時再來看這兩部片子，又別有一番滋味在心頭。
兩部影片所用的視覺語彙非常不同。以小屏幕放映，容易被觀眾忽略而令人生畏的是紀錄片《11.11》，以京東管理層領會中國政治局大數據戰略的精神後之宏大敘事為起始，不動聲色地導入最底層的員工如快遞員、分揀員、又沿著京東的食物鏈一路向上，如配送站、坐辦公室和有奶油蛋糕吃的銷售部、消費端的白領及市民，直至京東管理層，繪製出當代中國消費社會的巨幅群像。
曹婓純熟地展示了她視覺語言的功底：底層快遞員每天十六七個小時地在原始條件下高強度工作，基層經理以「人民公社學大寨」一般的鬥志激勵員工；倦怠之際，某工人安全頭盔掉落，第一個想到的卻是先扶穩上下貨架的帶滑輪梯子；辛苦工作的分揀員統一就餐，吃著普通的餐食，男女青年之間還是談笑風聲；捨不得時間吃午餐的快遞員；在方向盤前打盹的送貨司機；疲憊的員工之間相互按摩頸椎；龐大的物流體系之下人為的誤差，懸掛在貨運卡車前的來不及洗的骯髒牛仔褲；聖誕節期間穿著聖誕老人服，彼此間插科打諢的送貨員；最令人淚目的是送貨員各自迥異而雷同的家庭故事，為了在城市裡謀一份生計補貼家庭而背井離鄉，回到狹窄簡陋的居所，脫下那身聖誕老人服，又是一個異鄉的冬夜⋯⋯
中國勞動階層無可比擬的韌性和善良，俯拾即是。
而送貨員在北京城區的來回奔走，包括蘇聯式樣筒子樓、胡同乃至國子監裡面與收貨人互動的情節，則又速寫出城市消費者的精神面貌；一位快遞員和顧客在一起數大閘蟹，以及胡同阿媽叫快遞員記得添冬衣的橋段，不僅顯出小民的處世智慧，又在城鄉隔離的無人性制度之側，寥寥數筆間記下中國人的人倫情愫。
「百分之七十」令觀眾動容的人們，去了哪裡？
曹婓無疑是一個得道之人。
這個道是什麼，創作「天書」的四川籍藝術家徐冰可能最清楚，徐冰夫人翟永明也清楚。翟永明近年寫的許多詩歌讀起來都像自帶密碼的通關文獻，比如獻給中國已故詩人馬雁（1979-2010）的《老虎與羚羊》。另一位得道之人則是曾任麻省理工建築系主任的張永和，早年寫過一本《物體城市》（他今年八月還和曹婓夫婦一起在北京出席前義大利共產黨員創辦的品牌，充滿未來主義風格的普拉達時裝展）。
《瘋狂亞洲富豪》的作者關凱文當然也是得道之人，根本不用像曹婓這樣費勁地告訴你錢是怎麼掙的，只要優雅地坐那彈彈煙灰，聊聊錢是怎麼花的就夠了。
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攜手偉薩、研華及英特爾GARAOTUS助印度醫療機構提升疾病研究效能89%
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高效能運算（High-performance computing，HPC）在這幾年發展當中，不僅是企業創新關鍵，更是企業轉型必備要素。不過研究卻發現，企業建置HPC時花費七成時間在硬體校調，研究人員只有三成時間放在核心業務；如此不僅讓團隊花太多時間在理解軟硬體，更可能大幅延遲轉型速度。精誠集團旗下高速運算品牌GARAOTUS設計出的基因組分析解決方案，協助印度醫療機構，大幅提昇其研究所需的運算能力，共同為生醫研究領域做出貢獻。
GARAOTUS攜手偉薩科技、研華科技及英特爾，提供印度醫療機構MedGenome基因組分析整體解決方案。該解決方案整合了GARAOTUS自行研發HPC平台，CRONUS Service Fabric及CRONUS Orchestration，並搭配研華科技提供的高效能及穩定的硬體架構，以及偉薩科技提供的程式化邏輯閘陣列FPGA（Field Programmable Gate Array）結合基因定序分析的加速解決方案，有效協助MedGenome提升疾病研究效能達89％！
MedGenome是一家總部位於美國德拉瓦州的印度醫療機構，並在 2018 年獲得了生物醫學突破獎（MedTech Breakthrough Award），其生物資訊學副總裁Ravi Gupta表示：「我們的醫生和研究人員對該解決方案展現的效能及成本比印象深刻，這個解決方案為MedGenome提供並擴大了在罕見疾病和帕金森氏症，以及其他領域研究所需的運算能力。」GARAOTUS提供的基因組分析解決方案，能有效將100人的全基因組定序（Whole genome sequencing, WGS）研究時間縮短到三分之一。
隨著人體基因分析、疫苗及新藥的開發應用越來越多且複雜，研究人員需要處理與分析的流程及數據量更是多樣及多元。在缺乏視覺化、模組化與整合性的資料分析處理下．將面臨多種在資料導入及整合上的困境，更無法有效推動研究的進行。
GARAOTUS認為企業轉型需要升級，迅速導入系統是最大關鍵。「HPC目的是要把效能榨乾」，在底層的硬體必須是最新、最好，當節點已經具備一定能量，串接節能的網路、軟體也必須提升規格，光是這部分已經讓企業的IT進行升級。HPC是企業催化創新的關鍵，而HPC的基礎架構包括運算節點、網路、儲存裝置，串接起來成為一個叢集，這當中要有使用者依據經驗來執行程式，專業的軟體在伺服器上進行運作及儲存，這些都是建構產業發展與進步的基礎。
當企業內部系統的升級一切就位，即能搭配HPC技術，快速運算出想要的結果，若參數或研究模型需要調整，亦能即時快速重新進行演算，在時間及企業整體支出上，都能有效節約成本。HPC技術能夠在企業進行產品開發前協助做模擬測試，此舉不僅省去模型驗證失敗造成的資源浪費，對於提升終端使用者的體驗也是具有長遠效益。但這樣仍舊不足，這幾年隨著加入雲端服務、AI等領域，HPC亦能充份融合各種技術，擴大支援的範疇，更加符合使用者的需要。HPC是企業永續發展的支持系統，必須有專業團隊，時時監控底層介接有無潛在的問題，需要有一套穩定的機制才能協助企業升級與長期發展。
GARAOTUS提供的CRONUS平台，讓研究人員不須編寫程式，就可以運用視覺化介面以拖拉方式輕鬆進行資料分析及資訊儲存。同時，資料也能夠在組織間輕鬆的交換及協作，透過統一的平台及彈性的權限設計，讓整體流程及研究成果更易於管理，也方便研究成果重現及再利用，藉此讓非IT程式背景的研究人員，降低研究門檻，更能靈活運用研究資訊。團隊服務的最大特色就是除了能夠將流程圖像化，將原來轉譯複雜的指令，透過簡易UI取代，大幅簡化流程。以簡單的概念說明，也就是將程式語言變成一塊塊的積木，把很多個積木輸入後，進入下一個流程，就可以簡單完成一個複雜的work flow。相較於以往需要在後台打相當多的指令及拋接資料，透過GARAOTUS設計的模組，在過程中設計了一個簡化的UI介面，再丟入特定HPC進行運算即可，甚至不需資訊人員也會使用。另一方面，所有編寫紀錄都有足跡，能簡單找出每個運算結果，不僅不會因為人員交接產生斷層，也不會有重複輸入指令情形。平台會紀錄每次運算的時間與使用的資源量，這些都讓企業決策面有更好的資源分配考量。
GARAOTUS團隊負責人薛聖傑指出：「研究統計中發現，企業或機構在建置HPC技術時，有將近七成的時間都花在軟硬體的校對調整，相對的，研究人員只有三成的時間能放在核心業務。GARAOTUS平台服務的最大優勢在於，能協助完備機構所需的HPC整體系統架構建置，在介面上也降低程式指令的困難度，並轉化為視覺化的圖像。GARAOTUS在成立初期，即鎖定朝向國際發展，從過去落地台灣大型教學醫院，再來協助香港中文大學進行基因定序研究，很開心CRONUS產品也能在印度新興市場落地，為MedGenome提供HPC相關解決方案，未來GARAOTUS也將持續與國際生態圈夥伴合作，共同發展更多成功案例。」
CRONUS的平台優勢包括採用了HPC技術的底層架構，並向上延伸到服務層，提供了GAPaaS （Genomics-Analytics-Process-as-a-Service）的視覺化服務，未來GARAOTUS將持續攜手各領域生態圈夥伴提供服務，包括過去投入的精準醫療與大氣服務，下個階段更將著眼助攻半導體晶片的研發製程、全自動智慧製造應用，以及金融高性能計算的數值方法應用等，助力各產業與高速運算技術接軌。
GARAOTUS今（2022）年更獲得美國全球企業領袖雜誌（Global Business Leaders Magazine），評選為全球矚目的30大企業之一。報導指出，GARAOTUS 提供了具備多樣化與包容性的HPC解決方案，並涵蓋了許多開源技術的應用。多年來，團隊在開源組織社群發揮舉足輕重的作用，也曾經在2021年獲頒亞洲企業組織（Enterprise Asia）的IIA國際創新獎，是第一個因HPC 技術獲得此獎項的團隊。未來團隊將持續以HPC技術為基礎，擴展解決方案組合，建構各行業應用平台層，讓各產業能無縫對接HPC所提供的「算力」，加速實現數位轉型。
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