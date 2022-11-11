「老師，你知道接下來會有兩個國家攻打台灣嗎？」孩子們在抖音上到底看了什麼？
我們想讓你知道的是
在安親班裡，小朋友討論的話題常都是「你昨天有看抖音嗎？」要相對減少他們透過手機、平板看那些並不適合他們年齡的內容，讓童年成長環境建立在健康安全之上，「製作更多優質卡通」或許是一個解方。
文：吳思嬋（國立中正大學電訊傳播研究所碩一）
「老師，你知道接下來會有兩個國家攻打台灣嗎？」
我充滿問號的看著這個小學四年級的小朋友，真的知道他言語中的意涵嗎？一邊看安親班小朋友功課的我，一邊疑惑著他們到底從哪些地方接受到這些資訊。
國小的小孩熱於跟你分享各種奇怪的事，有些可能是從父母嘴裡的轉述，有些是他們自己從社群平台上看來的內容，他們對自己說的話可能沒有出充分了解。現在的學童出生於網路世代，已經習慣從網路接收各種資訊，他們可能無法回答你一公尺等於幾公分，但是他們對於抖音（TikTok）上的台詞和音樂卻是朗朗上口，可以在你耳邊進行循環撥放的病毒式洗腦。
在安親班裡，小朋友討論的話題不再是你昨天有沒有看哪一個電視卡通，而是你昨天有看抖音嗎？話題的轉換，隱含著世代間資訊接受的不同。
小時候的我們，還是習慣回到家後打開電視看喜歡的卡通，父母親忙著準備晚餐，所以在吃晚餐前是最快樂的卡通時光。遙控器打開一定先按25台再往下轉，卡通台的黃金蛋黃區25台至22台乘載了許多童年回憶。近年來卡通頻道（Cartoon Network）在有線電視的移動（從22台移至8台），且2022年迪士尼退出電視，卡通台的選擇越來越少，而看得小朋友也不如以往。
台灣本土卡通的窘境
台灣目前有自製兒童節目，為東森幼幼台和momo親子台及公共電視的兒童節目，而東森幼幼台及momo親子台中絕大多數的卡通為外國卡通節目，自古以來台灣原創自製的兒童節目便偏少，國寶級的《水果奶奶》和《大嬸婆與小聰明》這些台灣原創內容，現在更是日漸稀少，小朋友們多收看中文配音的外國卡通，例如寶可夢、佩佩豬或是紅極一時的鬼滅之刃。
但其原因，並不是因為台灣缺少製作卡通動畫的人才。事實上，台灣的動畫實力備受肯定，在80年代曾是迪士尼的動畫代工廠，台灣動畫實力資本雄厚，卻長期缺少與在地題材相關的內容。
本土兒童節目的好處在於可以讓小朋友們透過原創內容更了解台灣，例如公共電視製作，剛拿下金鐘獎的《下課花路米－壯遊闖天下》兒童節目，由主持人帶著小朋友進行台灣的城鄉探索，提供娛樂的同時也給予教育內涵。
當電視上適合孩童觀看的內容越來越少，或難以吸引他們的興趣，手機和平板成為巨大的誘因，畢竟在網路世界裡可以搜尋到所有你想看到的一切。
學童、青少年將注意力轉移到電子產品，然而手機和平板的私密性導致父母更難知道孩子正在觀看的內容是什麼，在那小小的螢幕內，彷彿阻隔了家庭的教育功能。父母無法隨時陪伴在一旁，確保他們的孩子接收的都是適合他們的內容。學童自己拿著手機看著抖音的影片，接收裡面的內容，病毒式的洗腦音樂讓他們朗朗上口。
抖音（TikTok）是一個社交軟體，主打短影音，每一則影片約60秒左右，快速吸引觀眾目光，內容多是以趣味性、娛樂為主，利用誇大的情節逗樂觀眾。這些短影片的內容，有些並不是這麼適合國小學童觀賞，他們可能沒有足夠的辨別能力，去判斷資訊的真假，且無家長的陪同下，接收了不恰當的資訊。
過去大家在電視上收看卡通的時候，因為電視分級制度，在節目撥放時都會有分級標示，告訴我們適合的年齡層，甚至是未滿幾歲的孩童應該有家長陪同觀賞，便是為了確保小朋友在看卡通的過程中，是健康成長的環境。但網路是一個無遠佛界的領域，目前也沒有任何的規範，要求平台應該要對內容設立分級標準。
業者、政府、家庭三方聯手合作
若想要建立起適合孩童和青少年的資訊接收環境，可從三個面向著手，分別是卡通台的業者、政府的支持還有家長的關心投入。
以台灣專門提供卡通給兒童的東森幼幼台和momo親子台為例，雖然在兒童收視時段晚間五點至晚間七點，均有遵守最低提供25%的本土自製節目比例，但可從節目表上可發現，這30分鐘內的自製節目，通常是製作價格便宜的棚內拍攝，例如由大哥哥大姊姊帶動跳。
卡通台的節目表之所以十分缺少在地的動畫內容，原因不難猜想，動畫製作需要大量的經費，價格上成為電視台的負擔，只能選擇最便宜的棚內節目製作方式。但業者越少提供好看的本土節目，就越少人想看，直接影響到收視率和廣告收益，形成惡行循環，因此電視台應該要提供更多優質的本土內容，不論是電視台自製或是委製，都可以為台灣電視卡通帶來新的刺激。
若業者缺乏資源產製優良的在地卡通，政府政策的鼓勵與補助將會成為助益，無論是補助卡通台或是卡通動畫產製者，都是一種方式。近期台劇備受關注，其中有許多是接受文化部補助的影視作品，或許在台灣卡通動畫上也可尋求相似的方式，補助本土動畫製作者可以創造更多優質內容。
最後回歸到和孩童及青少年最貼近的——他們的父母，過去電視的大螢幕能讓家長快速清楚知道孩子正在看什麼，而且一家人一起看電視是情感上的聯繫，但現在的小朋友固守在小小的螢幕內，不僅關係疏離且網路缺少管理，難以控制孩童的資訊接收。
因此，父母更應該負起重大責任，關心孩子們收看的內容是不是適合他們，替小孩子篩選、把關優良的內容。
確實，網路的好處是可以看到更多的內容，善用科技與資源可以幫助學習，但需要家長協助守門以確保孩子看的是優質內容，而不是不合時宜的笑話或是浮誇的劇情。面對青少年資訊接收方式的轉變，我們可以從內容層面加強，提供更好的本土卡通動畫，確保內容的合適性；其次是家庭功能的建立，家長應該要協助孩子尋找適合他們的事物，防堵不適切的網路資訊。
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「2022 TCCF 創意內容大會-未來內容展」開幕 國內外19件跨域節目 引領臺灣文化科技產業先機
我們想讓你知道的是
「2022 TCCF 創意內容大會-未來內容展」開展儀式於今（3）日稍早結束，今年未來內容展以「擴增宇宙運算中」為主軸，集結XR、互動投影、NFT等 19 項國內外沉浸式節目，匯聚文化科技應用最新趨勢，透過故事力策展打造軟性體驗，展現「未來內容」跨域應用價值。
為激發更多文化內容與科技產業跨域共創，一同探索市場發展先機，「2022 TCCF 創意內容大會」中的「未來內容展」，於今（3）日開展。文化內容策進院（文策院）今年以「擴增宇宙運算中」為主軸，集結XR、互動投影、NFT等 19 項國內外沉浸式節目，匯聚文化科技應用最新趨勢，透過故事力策展打造軟性體驗，展現「未來內容」跨域應用價值；並舉辦近 40 場次「主題沙龍」，探討未來內容產業的發展與潛力。
開展儀式中分享了「未來內容展」文化與科技結合展現的跨領域趨勢，以及國際夥伴參與等亮點。文化部次長蕭宗煌、文策院董事長彭俊亨、文策院院長李明哲、數位發展部次長李懷仁、經濟部工業局副局長陳佩利、國家科學及技術委員會科技辦公室執行秘書葉哲良，以及產業代表包括中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財、0x0 Metaverse共同創辦人林以潔、邦鼎科技總經理吳雲中、FAB DAO 創辦人黃彥霖（黃豆泥）、煙花宇宙共同創辦人周玥、《無法離開的人》導演陳芯宜、高雄市電影館 VR Film Lab 計畫總籌洪珷等，出席共襄盛舉，期許展會順利、祝福臺灣文化科技產業持續引領國際潮流。開幕式後，大家在策展人導覽下，體驗「未來內容展」文化內容與科技產業跨域共創的節目。
文化部次長蕭宗煌致詞時強調，網路科技創新發展快速，5G 技術改變人們的生活方式，拓展五感體驗娛樂新可能，內容產業敘事方式轉變。創作者面對快速發展的時代，如何找到未來內容產業的方向，以及運用數位科技作為創作元素是迫切的議題，也是近年來文化部與文策院致力推動的項目，期盼臺灣文化內容產業持續進步。期待透過今年的「TCCF 創意內容大會-未來內容展」吸引更多創作者、投資人，與產業人士一同參與，捲動更多合作與商機。
文策院董事長彭俊亨表示，臺灣在科技實力及文化內容能量，都具有國際優勢，未來內容極有機會成為臺灣在國際市場搶佔先機的產業；文策院持續透過各項策進機制與支持方案，協助臺灣未來內容的發展，相信有政府跨部會共同合作，能讓臺灣在未來產業領域持續站穩世界領先群。
文策院院長李明哲透過簡報分享，科技的力量可幫助文化內容產業進化，導入多國與多角度資源更可為產業帶來更多合作可能。「未來內容展」即為展示跨域應用價值的平台，透過展出多元內容的科技應用，提供各界對未來發展的嘗試和想像。
「未來內容展」透過七大展區 ：「即刻運算中」、「穿越光廊」、「第二人生運算中」、「未來造夢場運算中」、「全知讀者視角」、「沉浸靈魂之樹」、「未來唱片行」，集結國內外 19 件重量級沉浸式節目，展現疫後在元宇宙發展下，XR、VR、互動投影、WEB AR、 NFT 等多種科技題材。節目結合 IP、運動、時尚、ACG、音樂、表演藝術、文化資產、出版等不同內容領域的的虛實整合發展，包含虛擬分身應用、宇宙場景建造、更豐富型態的 VR 內容、 5G 技術與異地共演、WEB 3.0 的未來娛樂面貌等，同時也為產業創造多變且豐富的經驗，協助跨域合作成為文化內容產業的新常態。展中也舉辦近 40 場次「主題沙龍」，藉由跨界產業人士的深度交流，探討未來內容產業的發展潛力。
本次參展節目匯集國內外具產業突破以及獲得國際大獎之作，包括文策院與林茲電子藝術中心合製計畫支持 FAB DAO 開創的《百岳計畫》、陳芯宜導演拿下 2022 威尼斯影展最佳體驗大獎（Best Experience）的作品《無法離開的人》、入圍2022年威尼斯影展「沉浸式內容競賽」的 《紅尾巴》等。
現場也展示了臺灣在未來內容領域的跨域共創案例。《永恆聖母院》（Eternal Notre-Dame）是由臺灣 HTC VIVE Arts 與法國虛擬實境工作室 Emissive Studio、法國電信商 Orange 聯手推出，開創了可大範圍走動且多人同步遊覽的 VR 技術，並打破時空限制，觀眾可見證聖母院的建造歷程，並以超越現實生活的視角，欣賞聖母院哥德式風格建築的精雕細琢之美（受限於展場空間，本次展出為單人式、小範圍走動的 VR 體驗版）。《無濜》將臺灣插畫家「小油画Little Oil Art」童趣奇幻的風格的作品投影至展演空間中，觀眾可在展演場域與作品互動；11/5（二）到11/8（六）期間則採取異地共演，運用了 5G 技術高速、低延遲等特性，透過即時攝影機拍攝台北101「双融域 AMBI SPACE ONE」與松山文創園區兩處展演場域，疊加在彼此的展演空間中，創造無盡的視覺畫面，使真實與夢幻交錯的場域如鏡中鏡無限延伸，展示了 IP 授權、科技賦能視覺創作的展演新可能。
「2022 TCCF創意內容大會–未來內容展」自 11月 3 日至 13 日，在松山文創園區 2 號及 3 號倉庫展出，歡迎對新型態文化內容有興趣的產業人士及民眾前來做生意、交朋友、看創意、找靈感。詳細節目清單及免費報名體驗請上官方網站：https://www.tccf.tw/innovation/exhibition-2。