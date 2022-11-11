【2022金馬獎】專訪《哈勇家》導演陳潔瑤：哈勇一家從紛爭到凝聚的精神，就是我要闡述的「GAGA」
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入圍今年金馬獎6項大獎的原住民電影《哈勇家》，由泰雅族導演陳潔瑤執導，對於這部片子，陳潔瑤也表示，原住民在台灣相對非主流，人口也僅佔百分之二，一提到原住民電影，多數人會先抗拒，這就是我作為電影創作者一直需要嘗試與突破的。當然，我覺得做土地或是某些議題的抗爭是必要的，但我還是會想透過電影傳遞原住民，除了讓更了解自身的文化之外，也能表達給所有觀眾。
世新廣電系電影組畢業的泰雅族導演陳潔瑤，曾在大一新鮮人時期，看見庫斯杜力卡（Kusturica）的《流浪者之歌》，在光影擺盪的變化之中，逐步受洗為電影的信徒，「以後我也要拍這樣的電影。」陳潔瑤下定決心，一頭栽進影像世界。
《流浪者之歌》聚焦於吉普賽人，試圖勾勒存活在主流歐洲外側邊緣群體的困境，其中的美麗與哀愁、幽默與眼淚成為群體肖像——悲傷與歡笑看似兩種極端，偷偷地交融於一爐，而陳潔瑤面對泰雅族文化的驕傲與尊卑、傳統與當代，也正試圖以這種電影存放的幽默體現。
台灣島國不若塞爾維亞，也沒有庫斯杜力卡能夠近距離臨摹、學習，但同樣不乏名家大師活在這片土地，未滿20歲就在片場工作的陳潔瑤，師從張作驥、蔡明亮，於大導旁擔任副導、企劃、宣傳等工作——汲取創作養分，電影美學則在實作中積累，「電影的美學能夠表達原住民的文化、狀態，這是我最鍾愛的表達媒介。」陳潔瑤對電影的想像，來自於表達方式以及說故事的形式。
十餘年過去，直到2009年，陳潔瑤34歲左右時，決定做自己的編劇，當自己的導演，拍了個人首部劇情長片《不一樣的月光》。
出生於宜蘭南澳鄉陳潔瑤，是都市長大的原住民小孩，30歲之前，對部落雖有認同，卻不理解，這是對於文化上的、生活上的、土地上的、傳承上的諸多困惑，猶如陷於五里霧，隱約模糊且不踏實。
30歲之後，決心拍自己的故事，才逐步返回部落尋根的陳潔瑤，就從耆老的口述歷史聽見，乃至看見部落的樣貌，緩緩消化反芻，成為往後劇本／電影的文化底蘊。
「一定要寫部落的故事。」這句話成為陳潔瑤口中對電影的另一種執著，直到2011年，36歲交出的《不一樣的月光》浮上檯面，與觀眾正式見面後，幾乎奠定了陳潔瑤的創作基底與日後軌跡，2016年的《只要我長大》、今（2022）年《哈勇家》，陳潔瑤始終關注的是原住民個人／群體，說的是自身文化的故事。
而新作《哈勇家》確實承襲了陳潔瑤過往的創作脈絡，但卻較為複雜，更具處理難度，來到第三部劇情長片的陳潔瑤，敘事與調度也更加成熟，是片中顯而易見的將才之風。
《哈勇家》以泰雅族的「GAGA」（規範）開始，透過祖父傳遞「規範」之餘，強調「傳統」、「文化」、「傳承」的重要性；而在祖父的死亡之後，迎來了規範的塌陷，進而開展一串的戲劇性衝突。
接著，陳潔瑤從土地的被剝削，加入了外族的選舉制度，試圖從此觀察家庭成員間的羈絆，甚至更從紐西蘭的異族文化，叩問存在於「語言」之外的「溝通」可能性，在近兩小時的篇幅中，自然且深刻地映照泰雅族的諸多樣貌狀態——從「死亡」開場、「新生」作結，成為自然法則下的生命循環。
而《哈勇家》毋庸置疑是一部原住民電影，在片中出現原住民獨有的文化，包含殺豬儀式、搭建傳統房屋、吹奏口簧琴等等，都成為陳潔瑤透過電影媒材傳遞的意象，但《哈勇家》更多是一部關於家庭的電影，這件事情讓《哈勇家》能夠跨越文化隔閡，有機會走入世界各地觀眾的心窩。
「我很喜歡電影，不一定是『看』電影，但確定很喜歡『拍』電影的感覺。」面對電影，這是陳潔瑤的告白，而《哈勇家》在這樣的喜歡之下，有著何種創作肌理，又是如何延續陳潔瑤對於泰雅族文化的影像思考，在飄著冬雨的午後，陳潔瑤述說了哈勇這一家。
- 《哈勇家》從「GAGA」（規範）開始，透過祖父的台詞傳遞「秩序」對於「傳統」、「文化」、「傳承」的重要性，而後看到祖父修復口簧、對於傳統房屋的堅持，接著，在祖父死亡之後，迎來的是秩序的崩毀，進而開展一串的戲劇性衝突，請妳談談，規範對妳，乃至於貫串這部片的意義？
陳潔瑤：「GAGA」需要很深入地解釋，並非三言兩語說得清。它是幾千前流傳的詞，到了當代可能被遺忘了，當然，以《哈勇家》而言「GAGA」統稱就是規範，或是傳統——我們要遵循的規則，進而成為一個人。
泰雅族的「泰雅」意味著人，成為人需要有的規範、品格。至於「GAGA」在片中也是維繫家庭的精神，哈勇一家的喜樂、哀愁，從紛爭到凝聚的精神，就是我要闡述的，也就是「GAGA」。
你提及祖父的死亡，在祖父活著的時候，他是活的「GAGA」——尊崇道德、品格、規範的泰雅人，也是家中代表，當他死去之後，家庭崩解，沒人再提醒「GAGA」，不過，我覺得隱約之中，「GAGA」仍舊維繫著這個小家庭，或許是存在於血液的，這些人是一家人，仍得凝聚於一起，這也就是「GAGA」，甚至能解釋成祖父在天上的維繫與凝聚。
- 祖父的死亡之後，能看見張祖鈞飾演的年輕角色以諾，傳承了傳統與文化，包含口簧琴、殺豬儀式等等，換句話說，在片中文化的延續，似乎是下一代的積極性所產生的動能，反而略過父母這一代，為什麼如此安排？
陳潔瑤：這件事情很像當代部落，父母輩為了融入現代生活，努力養家、「生存在這個世代」這件事，使得他們並不會特別想維繫傳統，也因此，傳統的傳承就會跳過父母輩，反而是由子孫延續，而子孫們習得的文化，並非是爸媽的傳遞，就是跟著祖父學習——深層文化需要部落長輩才能牽引而出。
至於祖鈞本身就是熱愛傳統文化的孩子，身上帶著某種純粹的特質，而我的首部劇情長片《不一樣的月光》就是描述祖孫，因此《哈勇家》以諾的角色也是我在構思劇本時，最快完成的一條線。
- 延續上一題，《哈勇家》毋庸置疑是一部原住民電影，片中確實於大銀幕再現了原住民才獨有的文化，例如提到的口簧琴、殺豬儀式、生食豬肉等等，而我們也能看見殺豬在《哈勇家》中出現了三次，三次都有著不同意義，想請妳談談，如何看待自己原住民身份，在台灣這片土地製作的原住民電影。
陳潔瑤：有時候，大家對於原住民電影有種既定印象，可能帶著樣板眼光導致太想看到某種「獵奇性」，《不一樣的月光》當時與《賽德克．巴萊》在同一年亮相，當時大家認為我的片子缺少了原住民文化，我其實滿多疑問，會認為這些聲音是想在片中看見我們搗米嗎？都什麼年代了，《哈勇家》也就是想傳遞當代泰雅族真實的生活樣貌。
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六都主要市長候選人兒少政見大評比
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候選人主打「托育牌」、「現金牌」及「遊戲牌」! 兒少表意與健康政策需強化，友善育兒環境/住宅/職場等政見待補考!
縣市首長選舉即將在11月26日進行投票，18歲以下的兒童少年沒有投票權，未來的地方父母官，打算給兒少怎樣的成長環境呢？長期關注兒少權益的兒福聯盟、兒童健康聯盟、董氏基金會、台灣好鄰居協會與臺大中信兒家研究中心，今(1)日針對六都主要市長候選人所提的兒少政見進行評比，除了分析各候選人對各項兒少議題的重視程度，也對未來的六都市長提出「兒少政見要務實」、「育兒政策要多元」、「兒少參與要優先」等三大訴求。
兒少團體參考各大民調機構進行六都市長投票意向調查的候選人名單，選出15位六都主要市長候選人，於今(111)年9月23日至10月31日間，透過各候選人團隊填寫回傳的「六都市長候選人兒少政見分類表」及各候選人競選官方網站、臉書粉絲專頁及相關新聞報導等資料，彙整並檢視各候選人提出的兒少政見，此次政見評比分為「育兒經濟支持」、「托育及教保服務」、「友善育兒職場」、「友善育兒住宅」、「友善育兒環境」、「兒少遊戲、娛樂及文化休閒」、「兒少表意及公共參與」、「兒少健康」、「兒少勞動權益維護」及「其他」等十大面向，藉此檢視各候選人將兒少議題落實於政見的情形。
兒少團體將候選人提出的兒少政見，按各政見面向的占比，由高到低分為前、中、後段班。位居前段班的兒少政見中，六都市長候選人主打「托育牌」(100%)、「現金牌」(87%)及「遊戲牌」(87%)；中段班的兒少政見，則有「兒少表意及公共參與」、「兒少健康」兩部分，分別有73%的候選人關注；後段班政見，則相對不受候選人青睞，包括「友善育兒環境」(67%)、「友善育兒住宅」(67%)、「友善育兒職場」(67%)及「兒少勞動權益維護」(60%)，都只有不到7成的候選人提出；「其他」面向的兒少政見則占6成。兒少團體發現，高達8成7的六都市長候選人提出育兒經濟支持的相關政見，現金補助固然令選民有感，但過往經驗顯示，每當政府提高相關補助後，隨即產生相關業者變相調漲費用的連鎖效應，育兒家庭實質受惠的程度，仍待觀察。
(1)台北市：蔣萬安、黃珊珊、陳時中；新北市：林佳龍、侯友宜；桃園市：張善政、賴香伶、鄭運鵬、鄭寶清；台中市：蔡其昌、盧秀燕；台南市：謝龍介、黃偉哲；高雄市：柯志恩、陳其邁，以上名單係按候選人之號次排列。
民間兒少團體提三大訴求，籲未來的六都市長全面兌現兒少政
縣市長大選即將在11月26日登場，兒福聯盟、兒童健康聯盟、董氏基金會、臺大中信兒家研究中心與台灣好鄰居協會，在選前共同呼籲未來的六都市長，上任後應兌現「兒少政見要務實」、「育兒政策要多元」、「兒少參與要優先」等三大訴求：
一、兒少政見要務實—給錢更要給牛肉，優先補足兒少政策缺口
部分六都市長候選人提出的兒少政見，僅有宣示性的概念或口號，缺乏實質內涵；整體觀之，兒少政見仍偏重現金補助，高達八成七候選人承諾加碼育兒相關補助，企圖藉此博得家長的好感；但兒少團體憂心，現金給付不斷加碼的結果，可能會排擠推展各項兒少服務的預算。兒少團體呼籲，未來的六都市長在兒少政策上不僅要錦上添花，更要雪中送炭，應優先補強現行兒少政策的缺口，包括：落實托育服務品質及幼兒送托安全把關、強化托育及教保服務提供者的稽查、輔導與退場機制、充實兒少身心健康促進資源、擴增青少年休閒娛樂空間、加強兒少勞動權益維護…等。
二、育兒政策要多元—打造六都成為全方位友善育兒的示範城市
綜觀六都市長候選人所提的育兒政見，主要仍集中托育及教保服務、育兒經濟支持兩大面向，但育兒家長同樣關注的友善育兒環境等相關配套，則較不被候選人重視。兒少團體呼籲，相較於非六都的縣市，六都的財力較為優渥，未來的六都市長應著眼育兒家庭在不同生命階段的需求，致力於友善育兒設施普及化、改善友善育兒交通環境、優化友善育兒住宅政策、營造友善育兒職場等配套機制；除了提供6歲以下幼兒家長育兒支持，應設法將育兒政策受益對象，擴及家有6歲以上學齡兒童及12至18歲少年的家庭，打造六都成為全方位友善育兒的示範城市。
三、兒少參與要優先—兒少政策應廣納兒少參與，建構兒童友善城市
兒少團體參考聯合國兒童基金會(UNICEF)倡議的「兒童友善城市」(Child Friendly City)，建議未來的六都市長，在市政治理上應致力於兒少表意權的維護與實踐，積極促成兒少的公民參與；決定與兒少權益相關的政策時，應有徵詢兒少意見的常設性機制，並落實各項政策法規對兒少權益的影響評估；加強兒少權利教育宣導，使兒少、家長及重要他人更尊重兒少人權；再者，未來的六都市長亦應參酌聯合國《兒童權利公約》及相關規定，從兒少的需求與視角出發，提出營造友善兒少環境的具體策略，讓六都升格為童權保障與國際接軌的兒童友善城市。
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