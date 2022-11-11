【2022金馬獎】專訪《哈勇家》導演陳潔瑤：哈勇一家從紛爭到凝聚的精神，就是我要闡述的「GAGA」

世新廣電系電影組畢業的泰雅族導演陳潔瑤，曾在大一新鮮人時期，看見庫斯杜力卡（Kusturica）的《流浪者之歌》，在光影擺盪的變化之中，逐步受洗為電影的信徒，「以後我也要拍這樣的電影。」陳潔瑤下定決心，一頭栽進影像世界。

《流浪者之歌》聚焦於吉普賽人，試圖勾勒存活在主流歐洲外側邊緣群體的困境，其中的美麗與哀愁、幽默與眼淚成為群體肖像——悲傷與歡笑看似兩種極端，偷偷地交融於一爐，而陳潔瑤面對泰雅族文化的驕傲與尊卑、傳統與當代，也正試圖以這種電影存放的幽默體現。

台灣島國不若塞爾維亞，也沒有庫斯杜力卡能夠近距離臨摹、學習，但同樣不乏名家大師活在這片土地，未滿20歲就在片場工作的陳潔瑤，師從張作驥、蔡明亮，於大導旁擔任副導、企劃、宣傳等工作——汲取創作養分，電影美學則在實作中積累，「電影的美學能夠表達原住民的文化、狀態，這是我最鍾愛的表達媒介。」陳潔瑤對電影的想像，來自於表達方式以及說故事的形式。

十餘年過去，直到2009年，陳潔瑤34歲左右時，決定做自己的編劇，當自己的導演，拍了個人首部劇情長片《不一樣的月光》。

Photo Credit: 華映娛樂提供 陳潔瑤

出生於宜蘭南澳鄉陳潔瑤，是都市長大的原住民小孩，30歲之前，對部落雖有認同，卻不理解，這是對於文化上的、生活上的、土地上的、傳承上的諸多困惑，猶如陷於五里霧，隱約模糊且不踏實。

30歲之後，決心拍自己的故事，才逐步返回部落尋根的陳潔瑤，就從耆老的口述歷史聽見，乃至看見部落的樣貌，緩緩消化反芻，成為往後劇本／電影的文化底蘊。

「一定要寫部落的故事。」這句話成為陳潔瑤口中對電影的另一種執著，直到2011年，36歲交出的《不一樣的月光》浮上檯面，與觀眾正式見面後，幾乎奠定了陳潔瑤的創作基底與日後軌跡，2016年的《只要我長大》、今（2022）年《哈勇家》，陳潔瑤始終關注的是原住民個人／群體，說的是自身文化的故事。

而新作《哈勇家》確實承襲了陳潔瑤過往的創作脈絡，但卻較為複雜，更具處理難度，來到第三部劇情長片的陳潔瑤，敘事與調度也更加成熟，是片中顯而易見的將才之風。

《哈勇家》以泰雅族的「GAGA」（規範）開始，透過祖父傳遞「規範」之餘，強調「傳統」、「文化」、「傳承」的重要性；而在祖父的死亡之後，迎來了規範的塌陷，進而開展一串的戲劇性衝突。

接著，陳潔瑤從土地的被剝削，加入了外族的選舉制度，試圖從此觀察家庭成員間的羈絆，甚至更從紐西蘭的異族文化，叩問存在於「語言」之外的「溝通」可能性，在近兩小時的篇幅中，自然且深刻地映照泰雅族的諸多樣貌狀態——從「死亡」開場、「新生」作結，成為自然法則下的生命循環。

而《哈勇家》毋庸置疑是一部原住民電影，在片中出現原住民獨有的文化，包含殺豬儀式、搭建傳統房屋、吹奏口簧琴等等，都成為陳潔瑤透過電影媒材傳遞的意象，但《哈勇家》更多是一部關於家庭的電影，這件事情讓《哈勇家》能夠跨越文化隔閡，有機會走入世界各地觀眾的心窩。

「我很喜歡電影，不一定是『看』電影，但確定很喜歡『拍』電影的感覺。」面對電影，這是陳潔瑤的告白，而《哈勇家》在這樣的喜歡之下，有著何種創作肌理，又是如何延續陳潔瑤對於泰雅族文化的影像思考，在飄著冬雨的午後，陳潔瑤述說了哈勇這一家。

Photo Credit: 華映娛樂提供

《哈勇家》從「GAGA」（規範）開始，透過祖父的台詞傳遞「秩序」對於「傳統」、「文化」、「傳承」的重要性，而後看到祖父修復口簧、對於傳統房屋的堅持，接著，在祖父死亡之後，迎來的是秩序的崩毀，進而開展一串的戲劇性衝突，請妳談談，規範對妳，乃至於貫串這部片的意義？

陳潔瑤：「GAGA」需要很深入地解釋，並非三言兩語說得清。它是幾千前流傳的詞，到了當代可能被遺忘了，當然，以《哈勇家》而言「GAGA」統稱就是規範，或是傳統——我們要遵循的規則，進而成為一個人。

泰雅族的「泰雅」意味著人，成為人需要有的規範、品格。至於「GAGA」在片中也是維繫家庭的精神，哈勇一家的喜樂、哀愁，從紛爭到凝聚的精神，就是我要闡述的，也就是「GAGA」。

你提及祖父的死亡，在祖父活著的時候，他是活的「GAGA」——尊崇道德、品格、規範的泰雅人，也是家中代表，當他死去之後，家庭崩解，沒人再提醒「GAGA」，不過，我覺得隱約之中，「GAGA」仍舊維繫著這個小家庭，或許是存在於血液的，這些人是一家人，仍得凝聚於一起，這也就是「GAGA」，甚至能解釋成祖父在天上的維繫與凝聚。

祖父的死亡之後，能看見張祖鈞飾演的年輕角色以諾，傳承了傳統與文化，包含口簧琴、殺豬儀式等等，換句話說，在片中文化的延續，似乎是下一代的積極性所產生的動能，反而略過父母這一代，為什麼如此安排？

陳潔瑤：這件事情很像當代部落，父母輩為了融入現代生活，努力養家、「生存在這個世代」這件事，使得他們並不會特別想維繫傳統，也因此，傳統的傳承就會跳過父母輩，反而是由子孫延續，而子孫們習得的文化，並非是爸媽的傳遞，就是跟著祖父學習——深層文化需要部落長輩才能牽引而出。

至於祖鈞本身就是熱愛傳統文化的孩子，身上帶著某種純粹的特質，而我的首部劇情長片《不一樣的月光》就是描述祖孫，因此《哈勇家》以諾的角色也是我在構思劇本時，最快完成的一條線。

Photo Credit: 華映娛樂提供 《哈勇家》劇照

延續上一題，《哈勇家》毋庸置疑是一部原住民電影，片中確實於大銀幕再現了原住民才獨有的文化，例如提到的口簧琴、殺豬儀式、生食豬肉等等，而我們也能看見殺豬在《哈勇家》中出現了三次，三次都有著不同意義，想請妳談談，如何看待自己原住民身份，在台灣這片土地製作的原住民電影。

陳潔瑤：有時候，大家對於原住民電影有種既定印象，可能帶著樣板眼光導致太想看到某種「獵奇性」，《不一樣的月光》當時與《賽德克．巴萊》在同一年亮相，當時大家認為我的片子缺少了原住民文化，我其實滿多疑問，會認為這些聲音是想在片中看見我們搗米嗎？都什麼年代了，《哈勇家》也就是想傳遞當代泰雅族真實的生活樣貌。