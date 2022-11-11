修訂逃犯條例引爆「反送中」社運，林鄭月娥堅持做法正確

（中央社）在「反送中」運動爆發3年後，香港前行政長官（特首）林鄭月娥堅持當年修訂逃犯條例的做法正確，並透露在整個事件中都獲得北京中央的信任和關懷。

陸媒《南方網》前日（9日）刊登了對林鄭月娥的訪問，這也是她今年7月卸任後首次接受媒體專訪。

被問到2019年的「修例風波」，她說，「我仍然相信，當日去履行一個國際義務並防止香港變為逃犯天堂的決定是正確的。」

2018年2月，香港居民陳同佳涉嫌在台灣殺害女友後潛逃回港，由於港、台之間沒有簽訂刑事司法協助安排和移交逃犯協定，陳同佳無法移送台灣受審。

為此，香港當局提出修訂逃犯條例和刑事事宜相互法律協助條例，不料觸發港人憂慮今後可能會被移送大陸受審，演變成「反送中」運動，這是香港歷來最大規模的一場政治運動。

對於香港其後實施國家安全法，她說，「香港國安法的制定實施，對香港迅速止暴制亂、恢復正常社會秩序、實現由亂到治的歷史性轉折發揮了關鍵作用。」

她並說，沒有預料到這場風暴的發生，但今天回想起來，卻覺得這場衝突可能無可避免，因為當時香港沒有建立起維護國家安全的制度，國民教育也沒有做好，另有外部勢力干預香港事務；此外，當時立法會內仍有不少「反中亂港」人士，他們反對特別行政區政府，不願意配合香港融入國家發展大局，甚至有部分議員要求外國制裁香港，破壞香港的政治制度。

林鄭月娥說，「這麼多負面的元素加在一起，一場比較激烈的鬥爭或者矛盾可能是無法避免。」

Photo Credit: AP / 達志影像

她透露，風暴發生後，她的立場比較堅定，沒有答應反對派某些要求，原因是當時獲得北京中央支援，包括信任她、關懷她，以及主導事件。

她說，當時很多情況，需要立即做決定，根本沒時間再去寫報告彙報；面對各種困難時，「如果北京中央整天都懷疑你行不行、懷疑你是否忠誠、懷疑你是否有能力，那我肯定沒辦法做工作」。

她說，來自北京中央的信任，給了她堅強的信心。

在主導事件方面，她說，當時有些事僅靠特區政府的能力無法處理，而按照憲法和香港基本法，中國全國人大及其常委會有權幫助香港解決自己解決不了的問題。

此外，在修例風波期間，北京官員還擔心林鄭月娥睡不好，但她說，她是不會失眠的。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex