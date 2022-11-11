2022/11/11,
政治

修訂逃犯條例引爆「反送中」社運，林鄭月娥堅持做法正確

修訂逃犯條例引爆「反送中」社運，林鄭月娥堅持做法正確
Photo credit: 南方網影片截圖

我們想讓你知道的是

香港前特首林鄭月娥表示，在修例風波期間，北京官員還擔心她睡不好，但她說，她是不會失眠的。

（中央社）在「反送中」運動爆發3年後，香港前行政長官（特首）林鄭月娥堅持當年修訂逃犯條例的做法正確，並透露在整個事件中都獲得北京中央的信任和關懷。

陸媒《南方網》前日（9日）刊登了對林鄭月娥的訪問，這也是她今年7月卸任後首次接受媒體專訪。

被問到2019年的「修例風波」，她說，「我仍然相信，當日去履行一個國際義務並防止香港變為逃犯天堂的決定是正確的。」

2018年2月，香港居民陳同佳涉嫌在台灣殺害女友後潛逃回港，由於港、台之間沒有簽訂刑事司法協助安排和移交逃犯協定，陳同佳無法移送台灣受審。

為此，香港當局提出修訂逃犯條例和刑事事宜相互法律協助條例，不料觸發港人憂慮今後可能會被移送大陸受審，演變成「反送中」運動，這是香港歷來最大規模的一場政治運動。

對於香港其後實施國家安全法，她說，「香港國安法的制定實施，對香港迅速止暴制亂、恢復正常社會秩序、實現由亂到治的歷史性轉折發揮了關鍵作用。」

她並說，沒有預料到這場風暴的發生，但今天回想起來，卻覺得這場衝突可能無可避免，因為當時香港沒有建立起維護國家安全的制度，國民教育也沒有做好，另有外部勢力干預香港事務；此外，當時立法會內仍有不少「反中亂港」人士，他們反對特別行政區政府，不願意配合香港融入國家發展大局，甚至有部分議員要求外國制裁香港，破壞香港的政治制度。

林鄭月娥說，「這麼多負面的元素加在一起，一場比較激烈的鬥爭或者矛盾可能是無法避免。」

AP22155353123637
Photo Credit: AP / 達志影像

她透露，風暴發生後，她的立場比較堅定，沒有答應反對派某些要求，原因是當時獲得北京中央支援，包括信任她、關懷她，以及主導事件。

她說，當時很多情況，需要立即做決定，根本沒時間再去寫報告彙報；面對各種困難時，「如果北京中央整天都懷疑你行不行、懷疑你是否忠誠、懷疑你是否有能力，那我肯定沒辦法做工作」。

她說，來自北京中央的信任，給了她堅強的信心。

在主導事件方面，她說，當時有些事僅靠特區政府的能力無法處理，而按照憲法和香港基本法，中國全國人大及其常委會有權幫助香港解決自己解決不了的問題。

此外，在修例風波期間，北京官員還擔心林鄭月娥睡不好，但她說，她是不會失眠的。

新聞來源：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。