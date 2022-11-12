選前藍綠雙北拚場造勢：蔡英文請「再次為台灣挺身而出」，朱立倫喊「六都選對人，台灣才不會沉淪」

九合一選舉剩下2週時間，民進黨和國民黨今（12）日分別在選前舉辦選前造勢晚會；民進黨在凱道舉行「為台灣鼓舞」造勢，由兼任黨主席的總統蔡英文領軍，為雙北候選人陳時中與林佳龍，及所有黨籍提名的縣市長候選人進行選前關鍵衝刺，現場湧入近5萬熱情支持者。

國民黨則在新北市板橋第一運動場舉辦「六六大勝」六都聯合造勢晚會，也有上萬人到場參加，黨主席朱立倫致詞時說，六都選對人，台灣才不會沉淪；批評民進黨掌握、控制媒體，用網軍邪惡力量想贏得選舉，這就是民主的退步，呼籲大家投票支持善良與正義。

蔡英文：請大家再次為台灣挺身而出

蔡英文表示，很多人會說總統選舉和地方選舉不一樣，但就在四年前，台灣地方選舉的結果，被對岸視為可以對台予取予求的訊號，不到兩個月就推出一國兩制台灣方案；現在有些人更為了選舉，說民進黨只會抗中保台，還說投給民進黨，就是投給戰爭。

蔡英文指出，從2016年執政以來都遵守承諾、維持現狀，國際社會也從來沒有把台灣當作破壞現狀的一方；相反地越來越多的國家把台灣的民主和安全視為是國際秩序和平穩定的關鍵。這是中共20大後的第一場選舉，全球關注台灣，每一個決定都會影響世界如何看台灣，愈是做好準備，對岸冒進的機會就愈小，愈是堅定團結，台灣就愈強壯安全，拜託大家「再次為台灣挺身而出」。

photo credit:陳時中競選辦公室提供

行政院長蘇貞昌一一細數執政成績，更直言蔡政府努力讓台灣更好，呼籲11/26是關鍵投票，不只是地方縣市選舉，這一票是投給世界看，要讓全世界看到蔡總統是得到民意支持。

副總統賴清德表示，台灣站在民主前線，要守住主權、維護民主，也要結合民主國家和平發展，這樣的條件需要雙北一起打拚，才能讓台灣度過一項又一項的難關，「雙北市要發揮這樣的效果，第一步，也是最關鍵的一步，就是要選出有國家高度、行政經歷、民主價值的好市長」。



賴清德表示，過去陳時中、林佳龍率領的部會人數、經費，都超過他們現在要競選城市的規模，他們充滿理想、熱情，都有很好的藍圖，只要給他們機會，絕對能實現國家高度的行政能力，推動都市進步。另外，還要肯定年輕人，就是要給18歲投票權，讓台灣更年輕、更進步、更有前途。

今天特地北上站台的高雄市長陳其邁則以高雄為例，表示選錯人，輕軌被停擺，選對人輕軌復工；選錯人賽馬場，選對人迎來台積電晶圓廠，不僅來了台積電，總共所有80家的國家大廠，從默克、英特格、穩懋、三福氣體、應材、ASML全都到高雄來投資。選錯人，大港不開唱；選對人，大港響徹雲霄，國際巨星都來唱。呼籲大家都要「選對人」。

陳時中表示，一個市長可以改變城市的命運，高雄市長陳其邁在高雄2年拚4年；大家給他機會，讓他「1屆補8年」，他一定會贏，找回台北市的光榮。呼籲支持者不要懷疑自己，堅定信念、不要仇恨對方，「不要分散力量，集中選票支持我。」

林佳龍則表示，侯友宜沒有政見，只會說「安居樂業」，最近媒體評比的長期趨勢顯示，新北是在六都吊車尾 ，治安事件頻傳，選擇自己，保證做滿4年，侯友宜當選半年就會落跑，大家要拒投「半年市長」。這次要透過人民的力量，讓民進黨睽違17年重返新北執政，讓台北、新北大翻新、雙北市民大翻身。

國民黨六都聯合造勢：六都選對人，台灣才不會沉淪

國民黨今天晚上在新北市舉辦六都市長候選人聯合造勢活動，營造團結氣勢；高雄市長候選人柯志恩、台南市長候選人謝龍介、桃園市長候選人張善政、台北市長候選人蔣萬安、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜依序進場；黨主席朱立倫致詞時說，六都選對人，台灣才不會沉淪，他的目標是好好當個教練，讓國民黨的人選獲得大家的肯定。

photo credit:張善政競選辦公室提供

朱立倫致詞表示，台灣的六都人口占全台灣74%，是台灣最關鍵力量，六都好、台灣就好，六都強、台灣就強；六都選對人，台灣才不會沉淪，六都市長做對事，民眾才能過好日子。

朱立倫說，這次國民黨提名的人選都是穩健務實，有能力、學歷、經歷，侯友宜就是最好的標竿；蔣萬安則是國民黨年輕的力量，未來最大的希望。張善政學歷最高、經歷最完整，無人可比，相信一定是最好的桃園市長；盧秀燕帶領國民黨10位女性縣市長候選人，是十全十美的代表，是最有能力的媽媽市長；他也盛讚謝龍介、柯志恩有戰鬥力、有能力，一定能創造奇蹟。

朱立倫說，國民黨最重要任務就是要守護台灣的民主自由，最重要目標就是大家能夠有和平安定的未來；希望總統蔡英文、民進黨不要為了政治，破壞中華民國、民主，傷害和平與未來，不能為了想贏得選舉用奧步。他也批評民進黨掌握、控制媒體，用網軍邪惡力量想贏得選舉，這就是民主的退步，拜託民眾在26日的投票日，挺善良、正義，用人民的力量，讓國民黨六都市長候選人，通通都能當選。

侯友宜指出，選舉是選未來、選好好做事的人，他是菜市場長大的孩子，人與人之間多少會吵架，但吵完隔天就沒事，每天就這樣過日子，台灣不分你我好好做事，就是前進的力量。侯友宜也說，他18歲離開故鄉出外打拚，這次也要挺18歲公民權。這一戰很重要，希望用選票站出來守護中華民國、贏回台灣未來。

蔣萬安說，他七年前登記參選時，沒什麼人認識他，但經過七年共同努力，在立法院用心問政，解決市民大小問題，所有市民都是他的貴人。他說，台北市在過去幾年流失20多萬人，6成都是青壯人口，以及台北市老舊建築物非常多，許多長者住在沒有電梯的房屋，近年台北居大不易，新生兒人數相較郝市長時代近一半，死亡人口數都超過新生兒人數，台北市近年發展停滯，8年來台北市長柯文哲蓋不出一條捷運線，大巨蛋持續卡關，台北市民認為台北市到了一個十字路口，無法再等待，台北市需要脫胎換骨，並指，台北、新北、桃園是北三都，息息相關，要共同發展，希望未來跟侯友宜串流。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航