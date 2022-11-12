選前藍綠雙北拚場造勢：蔡英文請「再次為台灣挺身而出」，朱立倫喊「六都選對人，台灣才不會沉淪」
我們想讓你知道的是
蔡英文表示，這是中共20大後的第一場選舉，全球關注台灣，每一個決定都會影響世界如何看台灣，愈是做好準備，對岸冒進的機會就愈小，愈是堅定團結，台灣就愈強壯安全。
九合一選舉剩下2週時間，民進黨和國民黨今（12）日分別在選前舉辦選前造勢晚會；民進黨在凱道舉行「為台灣鼓舞」造勢，由兼任黨主席的總統蔡英文領軍，為雙北候選人陳時中與林佳龍，及所有黨籍提名的縣市長候選人進行選前關鍵衝刺，現場湧入近5萬熱情支持者。
國民黨則在新北市板橋第一運動場舉辦「六六大勝」六都聯合造勢晚會，也有上萬人到場參加，黨主席朱立倫致詞時說，六都選對人，台灣才不會沉淪；批評民進黨掌握、控制媒體，用網軍邪惡力量想贏得選舉，這就是民主的退步，呼籲大家投票支持善良與正義。
蔡英文：請大家再次為台灣挺身而出
蔡英文表示，很多人會說總統選舉和地方選舉不一樣，但就在四年前，台灣地方選舉的結果，被對岸視為可以對台予取予求的訊號，不到兩個月就推出一國兩制台灣方案；現在有些人更為了選舉，說民進黨只會抗中保台，還說投給民進黨，就是投給戰爭。
蔡英文指出，從2016年執政以來都遵守承諾、維持現狀，國際社會也從來沒有把台灣當作破壞現狀的一方；相反地越來越多的國家把台灣的民主和安全視為是國際秩序和平穩定的關鍵。這是中共20大後的第一場選舉，全球關注台灣，每一個決定都會影響世界如何看台灣，愈是做好準備，對岸冒進的機會就愈小，愈是堅定團結，台灣就愈強壯安全，拜託大家「再次為台灣挺身而出」。
行政院長蘇貞昌一一細數執政成績，更直言蔡政府努力讓台灣更好，呼籲11/26是關鍵投票，不只是地方縣市選舉，這一票是投給世界看，要讓全世界看到蔡總統是得到民意支持。
副總統賴清德表示，台灣站在民主前線，要守住主權、維護民主，也要結合民主國家和平發展，這樣的條件需要雙北一起打拚，才能讓台灣度過一項又一項的難關，「雙北市要發揮這樣的效果，第一步，也是最關鍵的一步，就是要選出有國家高度、行政經歷、民主價值的好市長」。
賴清德表示，過去陳時中、林佳龍率領的部會人數、經費，都超過他們現在要競選城市的規模，他們充滿理想、熱情，都有很好的藍圖，只要給他們機會，絕對能實現國家高度的行政能力，推動都市進步。另外，還要肯定年輕人，就是要給18歲投票權，讓台灣更年輕、更進步、更有前途。
今天特地北上站台的高雄市長陳其邁則以高雄為例，表示選錯人，輕軌被停擺，選對人輕軌復工；選錯人賽馬場，選對人迎來台積電晶圓廠，不僅來了台積電，總共所有80家的國家大廠，從默克、英特格、穩懋、三福氣體、應材、ASML全都到高雄來投資。選錯人，大港不開唱；選對人，大港響徹雲霄，國際巨星都來唱。呼籲大家都要「選對人」。
陳時中表示，一個市長可以改變城市的命運，高雄市長陳其邁在高雄2年拚4年；大家給他機會，讓他「1屆補8年」，他一定會贏，找回台北市的光榮。呼籲支持者不要懷疑自己，堅定信念、不要仇恨對方，「不要分散力量，集中選票支持我。」
林佳龍則表示，侯友宜沒有政見，只會說「安居樂業」，最近媒體評比的長期趨勢顯示，新北是在六都吊車尾 ，治安事件頻傳，選擇自己，保證做滿4年，侯友宜當選半年就會落跑，大家要拒投「半年市長」。這次要透過人民的力量，讓民進黨睽違17年重返新北執政，讓台北、新北大翻新、雙北市民大翻身。
國民黨六都聯合造勢：六都選對人，台灣才不會沉淪
國民黨今天晚上在新北市舉辦六都市長候選人聯合造勢活動，營造團結氣勢；高雄市長候選人柯志恩、台南市長候選人謝龍介、桃園市長候選人張善政、台北市長候選人蔣萬安、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜依序進場；黨主席朱立倫致詞時說，六都選對人，台灣才不會沉淪，他的目標是好好當個教練，讓國民黨的人選獲得大家的肯定。
朱立倫致詞表示，台灣的六都人口占全台灣74%，是台灣最關鍵力量，六都好、台灣就好，六都強、台灣就強；六都選對人，台灣才不會沉淪，六都市長做對事，民眾才能過好日子。
朱立倫說，這次國民黨提名的人選都是穩健務實，有能力、學歷、經歷，侯友宜就是最好的標竿；蔣萬安則是國民黨年輕的力量，未來最大的希望。張善政學歷最高、經歷最完整，無人可比，相信一定是最好的桃園市長；盧秀燕帶領國民黨10位女性縣市長候選人，是十全十美的代表，是最有能力的媽媽市長；他也盛讚謝龍介、柯志恩有戰鬥力、有能力，一定能創造奇蹟。
朱立倫說，國民黨最重要任務就是要守護台灣的民主自由，最重要目標就是大家能夠有和平安定的未來；希望總統蔡英文、民進黨不要為了政治，破壞中華民國、民主，傷害和平與未來，不能為了想贏得選舉用奧步。他也批評民進黨掌握、控制媒體，用網軍邪惡力量想贏得選舉，這就是民主的退步，拜託民眾在26日的投票日，挺善良、正義，用人民的力量，讓國民黨六都市長候選人，通通都能當選。
侯友宜指出，選舉是選未來、選好好做事的人，他是菜市場長大的孩子，人與人之間多少會吵架，但吵完隔天就沒事，每天就這樣過日子，台灣不分你我好好做事，就是前進的力量。侯友宜也說，他18歲離開故鄉出外打拚，這次也要挺18歲公民權。這一戰很重要，希望用選票站出來守護中華民國、贏回台灣未來。
蔣萬安說，他七年前登記參選時，沒什麼人認識他，但經過七年共同努力，在立法院用心問政，解決市民大小問題，所有市民都是他的貴人。他說，台北市在過去幾年流失20多萬人，6成都是青壯人口，以及台北市老舊建築物非常多，許多長者住在沒有電梯的房屋，近年台北居大不易，新生兒人數相較郝市長時代近一半，死亡人口數都超過新生兒人數，台北市近年發展停滯，8年來台北市長柯文哲蓋不出一條捷運線，大巨蛋持續卡關，台北市民認為台北市到了一個十字路口，無法再等待，台北市需要脫胎換骨，並指，台北、新北、桃園是北三都，息息相關，要共同發展，希望未來跟侯友宜串流。
延伸閱讀
- 給你珊時萬，你想投給誰？- 2022 台北市長選舉政見配對遊戲
- 中國學者看台灣九合一選情：國民黨在地方選舉獲勝，未必對2024年總統大選有利
- 大數據看台北市選情：國民黨支持者「攻守兼備」，民進黨支持者對陳時中關注不足
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
醫療無界限！看科技力如何突破時地限制，「遠距醫療」照護你我的健康
我們想讓你知道的是
當賦能科技與醫療產業相互結合，遠距醫療成為醫療平權的可能解方；而新冠病毒的意外插曲，則陰錯陽差的讓臺灣遠距醫療邁入全新階段。究竟遠距醫療的前世今生為何？民眾的觀察、感受又是什麼？我們特別專訪亞東紀念醫院、萬里區衛生所及受惠病患，帶領民眾一起探究後疫情時代下遠距醫療的未來可能性。
過去幾年，新冠疫情（COVID-19）的陰霾壟罩全球，不只造成社會互動模式鉅變，也促成強勁的數位轉型浪潮，推進我國公私部門的數位轉型進程，讓如MyData等諸多數位服務實際落地。其中，源起於山地及偏鄉的「遠距醫療」服務，也搭上新冠疫情的順風車，從「醫療平權」朝向增加醫療效能的緊急應變發展，實施短短數月就獲得許多民眾的正面反饋，甚至意外開啟以「人」為中心的新型態醫療服務的發展可能。
究竟臺灣遠距醫療的如何興起、成熟？疫情與科技又為遠距醫療帶來怎樣顛覆性的改變？本次特別專訪亞東紀念醫院、萬里區衛生所，以及參與遠距醫療會診計畫的病患，分別從醫療機構、醫師、病患及家屬三種角度切入，深入解析「遠距醫療」在臺灣的發展脈絡、呈現偏鄉遠距診療的執行情境，以及疫情下的遠距醫療技術的應用。
專業會診、技術支持、遠端關懷：用「心」打造零距離的醫療平權
隨著資通訊技術逐漸成熟，數位科技成為促進偏鄉醫療平權的可能解方，衛福部也於2018年5月頒布《通訊診察治療辦法》，就此奠定臺灣遠距醫療發展的里程碑。為此，衛福部向行政院提出前瞻計畫，由國衛院執行「5G及智慧科技提升醫療與健康照護計畫」，2010年起在新北巿石碇區、萬里區啟用全台第一個糖尿病連續式遠距醫療照護應用，2021年聯合苗栗縣政府、為恭紀念醫院、遠傳電信在苗栗縣南庄鄉擴大應用範圍。然而，為了保障受治者得到專業、完善的診治，最初遠距診療的過程必須以「三方會診」（主治醫師、病患、會診醫師）的方式進行，與如今能夠一對一看診的新冠線上門診有很大的不同。
儘管如此，遠距診療的開放仍使偏鄉醫師得以在較不擅長的次專科上，得到會診醫師的輔助，也讓偏鄉地區的民眾有機會獲得更多樣的醫療服務；另一方面，「會診」的執行方式也降低了民眾的使用門檻，因為全程都會有醫師及專人陪伴，民眾就只要到衛生所掛號、申請遠距診療，然後準時抵達衛生所、坐在視訊鏡頭前與醫師共同會診即可，結束後也可以在原地批價、領藥，看診流程和平時到診所看診幾乎沒有區別。
除此之外，亞東醫院眼科部暨社區健康發展中心的王嘉康主任也指出遠距診療之於偏鄉的另一項重大優勢，就是「省時」。王嘉康主任說，偏鄉民眾往返醫院的交通時間往往是看診時間的好幾十倍，大白天出門回到家都已接近傍晚。但有了遠距診療之後，民眾只要到衛生所掛號、看診就可以完成，相對來講就節省了不少時間。
此時，可能有人會擔心沒有實際前往醫療院所，診療過程中需要的各項檢查該怎麼辦？萬里區衛生所醫師兼主任劉尚霖也分享過去會診的經驗，「透過我去學習、受訓，代替亞東的會診醫師使用各種儀器，他就能透過5G網路即時收到畫面進行診斷」。如今只要搭配簡便的醫療儀器，遠距診療能夠完成如X光、超音波、心電圖等常見的醫療檢測，並利用5G技術達到即時畫面同步，打破臨床檢查的距離限制。更甚至，現在還能透過「雲端血糖機」將病人檢測後的血糖數字自動上傳雲端，讓專業護理師在醫院透過遠端監控、電話關心等方式，解決糖尿病照護中較困難的血糖控制問題，達成零距離的遠端關懷。
對於病患而言，無論是診療當下醫師遠端的即時診斷、診療前後護理師溫柔細心的保健教育、還是回家以後零距離的健康關懷……等，種種人性化的遠距醫療服務最大的影響，其實是督促她關心自己的身體健康。受惠的王美蘭女士笑著說，「護理師很細心的教你說怎麼樣去用、怎麼樣操作，仔細的跟你說那個針要怎麼樣回收，有時候還會打電話來關心你『今天血糖有沒有驗啊？』這讓我自己也會覺得說，有好多人盯著我，要對自己的健康更積極」。
社會距離造就「遠距醫療」更加多元的發展契機
儘管遠距醫療在偏鄉推動的成效斐然，但法規的剛性仍然限制了遠距醫療的發展可能，直到後來擾亂全世界的COVID-19出現，這才意外的將遠距醫療從偏鄉普及到每個角落，讓民眾體驗到遠距醫療的好處。
亞東紀念醫院院長邱冠明也有感於兩者密不可分的關係，「新冠疫情的這兩三年來，為了保持社會距離，遠距的價值強烈地被顯示出來」。疫情嚴峻時，醫療院所成為染疫的高風險場所，本應週期回診或是需要醫療服務的民眾，都被迫於就診需求與染疫風險之間來回拉扯。這種既想保持距離，但又無法忽視自身健康的矛盾，恰好創造遠距醫療介入的理由與空間。
於是，2020年衛福部因應疫情特別放寬解釋《通訊診察治療辦法》，讓醫院能夠運用LINE、Skype等線上工具，提供如「快篩陽性遠距視訊門診」、「長照機構視訊門診」等，兼顧醫療及降低接觸染疫風險的服務來滿足疫情底下民眾的緊急需求。另一方面，遠距醫療放大醫療量能的效果，也在過去的疫情高峰中起到非常關鍵的輔助效果。亞東紀念醫院院長邱冠明回憶當時的情景說道，「當時集檢旅館就像是醫院服務的外部化，裡面輕症為主的確診者醫療需求較低，所以在當醫院的醫療量能輻射至集中檢疫旅館時，它的護病比（護理師與病患人數比例）就會放大到正常醫院配置的十倍、二十倍」。而包括視訊、LINE推播、數位問卷發放等，利用賦能科技來關懷確診者、紀錄與判讀個案症狀的方式，也成功放大醫院既有的照護量能。不只為當時緊繃的防疫工作貢獻良多，也讓醫療產業及政府雙雙看見臺灣遠距醫療向國際延伸的潛在機會。
未來醫院新藍圖：不只連結醫療服務，也串聯人類獨有的溫暖關懷
無論是疫情期間的關懷電話、簡訊健康表單等的疫情照護機制，還是遠距診療、視訊看診等遠距醫療技術的直接應用，我們都能從中感受到「服務提供者」對於「使用者」的滿滿關懷。因為這些機制當初並不是以「病人」為中心在思考，而是回到以「人」為中心去設計的服務，所以遠距醫療不只能夠給予病患迫切需要的醫療協助，也同時滿足每個人們心中希望被關心的社會需求。這也呼應邱冠明院長認為遠距醫療以「人」為中心的核心價值，不只民眾能更即時的接受診療，還能促進偏鄉地區的醫療平權；更甚至，遠距醫療還能成為一個踏板，讓臺灣的醫療產業達到一個全新的高度。
至於如何一步步實踐如此宏大的願景，邱冠明院長認為可以先從建構「未來醫院」的想像開始，「通訊診療所不能的，就是未來醫院的核心任務」。由於通訊診療只能進行診斷及醫療諮詢，所以醫院仍有其存在的必要性，例如進行專業檢驗、外科手術等高階治療，而事前的問診、診斷、檢查安排，就能夠透過數位科技遠端完成。如此一來，不只能夠節省民眾的交通成本，也讓院內的醫護人員能夠更專注於有需要的病患，大幅提升醫療服務的效率及品質。
遠距醫療──重新定義「距離」的意義
遠距醫療出現之前，從家戶到醫院的距離是從日出到日落；遠距醫療實現之後，家戶就是醫療院所的鏡像投射，而新冠病毒的意外插曲則創造遠距醫療更加多元的可能性。儘管如今法令規範仍有諸多限制，攸關生命安全的醫療法規也需要經過縝密的思慮與答辯才能確定未來方向，但各界仍樂觀期待遠距醫療能在如今的基礎上，擁有更多發展的可能性。
新冠疫情加速遠距醫療的快速發展，以及各家醫院的實踐經驗，衛福部今年（2022）也正在修訂《通訊診察治療辦法》，除放寬開立處方條件，也將擴大視訊診療對象，包括納入穩定慢性病、安寧療護等10類病患，預計最快2023年元旦上路，符合資格的民眾就可以使用遠距視訊診療，未來將不在限於偏鄉、離島的民眾，期待全民都會因此而受惠。
國科會科技辦公室 廣告