2022/11/11,
印太

APEC將於曼谷登場，米其林星級廚師Chumpol Jangprai將如何操刀晚宴？

APEC將於曼谷登場，米其林星級廚師Chumpol Jangprai將如何操刀晚宴？
本圖為資料圖庫，非新聞事件中的人物。Photo Credit: shutterstock/ 達志影像

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這次的「APEC 2022 Samrub」將會給各國代表帶來著名的泰國美食，首先開胃菜是金杯（Krathong Thong）搭配「皇家計畫」的魚子醬，接著主廚與其團隊將會給嘉賓送上一個鍍金柚木盒

將在11月18至19日於泰國曼谷舉辦的亞太經濟合作組織（APEC），今年的主題為開放、連結和平衡（Open, Connect, Balance），各國領袖將討論如何讓亞太區域克服當前全球經濟挑戰，以及「後疫情」下如何振興經濟，除此之外，要準備各國代表的飲食也是相當重要的一環，據了解，18日的峰會開幕晚宴，將會由米其林星級廚師Chumpol Jangprai操刀。

名廚Chumpol Jangprai1992年和2003年就曾負責APEC的飲食，開設的餐廳R-HAAN在2020年榮獲米其林二星的榮譽，更讓他在泰國家喻戶曉，而這次他以「永續的泰國美食」為主題，希望透過此用餐經驗在國際上展示泰國美食。

Chumpol Jangprai是倡導「永續飲食」的泰國頂級廚師之一，其負責的餐廳R-HAAN會從北部山區南部安達曼海採購最好時令的泰國食材；Chumpol Jangprai表示，目前APEC晚宴食材都已確認，透過物流安排能讓每份食材都保持新鮮，例如普吉島的龍蝦將在早上送達並於當晚烹煮，唯一的擔憂是上菜的挑戰，因為他想食物正熱著又新鮮時送上桌。

說到晚宴內容，Chumpol表示「賓客除了品嚐味道外，還會用眼睛『吃』，也可以聞到味道。」

這次的「APEC 2022 Samrub」（Samrub為「精選佳餚」之意）將會給各國代表帶來著名的泰國美食，首先開胃菜是金杯（Krathong Thong）搭配「皇家計畫」的魚子醬，接著主廚與其團隊將會給嘉賓送上一個鍍金柚木盒，內有代表泰國四個地區的開胃菜：泰北金麵（北方）、蝦餅（中部）、辣醬烤和牛（東北）和烤雞（南方），而主菜部分則是用Tung Kula Rong Hai的茉莉香米，搭配東北優質牛肉的瑪莎曼咖哩和泰南勿洞雞。

而所有菜餚都會均搭配來自泰國酒莊的紅白葡萄酒、氣泡葡萄酒和甜葡萄酒，而茶和咖啡愛好者也將享受到清萊董山的茶楠府的咖啡。

而除了呈現泰國飲食的精髓，這次的APEC晚宴還結合了泰國的藝術文化，晚宴的盤子是用傳統泰國「Phum Khao Bin」的紋飾裝飾而盛有開胃菜的鍍金柚木盒是以「泰國地圖」形狀呈現，以標示每道開胃菜的來源

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核稿編輯：杜晉軒


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