2022美國期中選舉：紅色浪潮未湧現有利拜登連任，國際觀察員：假訊息充斥影響選民判斷
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《紐約時報》表示，拜登是近20年來取得最好期中選舉結果的總統。跌破民調專家眼鏡的初步選舉結果，讓拜登昨晚開心地四處打電話恭賀民主黨當選人直到大半夜。他昨天在期中選舉結果的記者會上，也可以看出他的心情很好。
（中央社）美國期中選舉11月8日舉行時，選民是在經濟衰退與通貨膨脹的陰影下步入投票所。共和黨揚言要從民主黨手中奪下國會參眾兩院的控制權，果真如此，民主黨籍的總統拜登將遭到國會掣肘，在任期後兩年恐將陷入跛腳的局面。共和黨掌控國會兩院的另一個意義是前任總統川普可能受到激勵，決心捲土重來，在2024年角逐白宮寶座。
民主黨小輸，拜登連任信心增但施政添不確定性
美國總統拜登（Joe Biden）所屬的民主黨並未如預期慘敗。拜登繳出低民調總統的最佳期中選舉考卷，讓他角逐連任的信心大增，但兩黨差距過小可能引來的政黨惡鬥擴大，也為拜登的施政前景添增不確定性。
美國在8日舉行期中選舉，儘管最後結果仍未出爐，已經確定的是原先預期的共和黨紅色浪潮並未湧現，拜登所屬的民主黨雖然可能保不住眾議院，但未如選前預測將奉上眾多席次，僅是小輸局面；參議院目前也呈現五五波，結果得待喬治亞州12月6日的決選結果才能明朗。
跌破民調專家眼鏡的初步選舉結果，讓拜登昨晚開心地四處打電話恭賀民主黨當選人直到大半夜。他昨天在期中選舉結果的記者會上，也可以看出他的心情很好。
《華爾街日報》（WSJ）引述民調專家潘恩（Mark Penn）的話指出，拜登是昨晚最大的贏家之一。《紐約時報》（The New York Times）也表示，拜登是近20年來取得最好期中選舉結果的總統。
民主黨小輸為贏的結果，讓拜登團隊的士氣大增，也讓拜登競逐2024年總統連任更具信心。但共和黨國會席次增加，拜登重大政策更難獲得立法部門支持，政治惡鬥與立法僵局可能成為常態，添增未來2年施政前景的不確定性。
若共和黨仍能以小幅差距拿下聯邦眾議院多數，現任眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）有望取代民主黨籍裴洛西（Nancy Pelosi）成為未來2年聯邦眾議院議長。
麥卡錫選前接受美國《有線電視新聞網》（CNN）訪問時就表示，若共和黨人奪回眾院，他們將全面調查拜登政府。可能的調查包括美國從阿富汗撤軍、COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情源頭等事項。
麥卡錫也指出，確保美國與墨西哥邊境安全、抑制通貨膨脹及削減政府開支，都會是共和黨掌控的眾議院優先處理議題，「你會看到的第一件事為控制邊界的法案。光是今（2022）年而已，就有近200萬人跨境來到美國」。
至於民主黨力推的婦女墮胎權立法、2021年1月6日的國會山莊暴動調查都可能遭逢阻礙，共和黨也可能全力推動大幅削減國內支出，並讓一些原定於2025年年底到期的減稅規定變成永久性措施。此外，共和黨也放話要重新思考對烏克蘭的無限援助政策。
儘管未來2年與立法部門的對峙與協商難以避免，但拜登也不是毫無籌碼。根據美國憲法，拜登可以動用總統否決權，阻止國會立法或是推翻行政部門政策的企圖，拜登甚至已經表明不排除行使否決權以確保某些重大決策得以立法。
國會若要推翻總統否決權，必須在參眾兩院擁有2/3絕對多數，而共和黨在兩院都已確定無法達到這個門檻。只是行政立法部門若陷入政黨惡鬥，拜登政府的政策願景將大打折扣，也難怪拜登昨昨（10）日公開向共和黨喊話，已經準備好合作，也打算在結束出訪行程後，邀請兩黨領袖到白宮聊聊。
國際觀察員：美期中選舉假訊息多，影響選民判斷
（中央社）國際觀察員昨天說，美國期中選舉的競選活動自由，但兩極分化嚴重，假訊息很普遍，影響選民的判斷。
法新社報導，觀察西方國家和俄羅斯選舉的歐洲安全暨合作組織（OSCE）觀察員，在美國期中選舉隔天做了上述評論。這次期中選舉結果將影響美國總統拜登施政。
拜登所屬的民主黨為了保有國會控制權，正面臨一場硬仗，他認為這場選舉是美國民主的決定性時刻。
目前來看，共和黨有機會在聯邦眾議院取得小勝，但由於民主黨表現優於預期，共和黨人期盼的「紅潮」希望破滅。紅色是共和黨的代表色，民主黨則為藍色。
歐洲安全暨合作組織議會大會的短期觀察團領導人賽德菲特（Margareta Cederfelt）說，「選舉活動自由，但高度兩極分化」，且涉及刺耳的言辭。
她昨天告訴記者：「兩極化和廣傳的假訊息，影響了選民獲得資訊的能力。」她還說，對選務人員的恐嚇也令人擔憂。
這次選舉充斥假訊息，有些極右派共和黨籍候選人支持前總統川普毫無根據地指稱2020年大選存在舞弊的說法。
歐洲安全暨合作組織昨天在聲明中表示，有些參與關鍵選舉的共和黨籍候選人若當選，將有責任監督各州未來選舉，而這些人曾質疑或拒絕接受2020年大選的合法性。
賽德菲特說：「很遺憾地…毫無根據的舞弊指控持續產生嚴重結果，騷擾並威脅到選務人員。」
她說，一些拒絕接受2020年大選結果合法性的人已給公共論述帶來傷害，降低了民眾對選舉系統的信心。
亞利桑那州1個郡昨天投票時發生少數製表機故障，社群媒體平台隨即出現有關操縱選舉的指控，川普繼而擴大這種說法。
官員後來說，投票機器的問題不涉犯罪情事，歐洲安全暨合作組織計劃未來幾天持續追蹤事態發展。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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駭客攻擊、資料洩漏，資安挑戰層出不窮，頂尖指標場域ACW SOUTH沙崙資安服務基地為臺灣鑄造資安韌性！
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本文將解析每月平均受到3000萬次境外網路攻擊的臺灣，如何透過打造ACW SOUTH沙崙資安服務基地，在資通訊科技崛起、資安危機無所不在的今時今日站穩腳步、深根資安人才培力，甚至攜手資安產業邁向國際，提供國際資安聯防強而有力的支援。
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資安漏洞無處不在，國際重大資安事件焦點
網路安全解決方案廠商Check Point發佈《2022年網路安全報告》指出，今年平均企業遭受網路攻擊的次數較去年增長50%，其中軟體供應商遭攻擊次數的增幅最大，增長了146%；除了資安攻擊數量激增，Check Point也察覺資安攻擊有逐漸影響民眾日常的趨勢，例如2021年層出不窮的資安攻擊，不只針對供應鏈，還包含行動裝置、雲端服務廠商、國家關鍵基礎設施等或大或小的目標，甚至有些資安事件已經嚴重影響人們的日常生活。
其中，最惡名昭彰的資安攻擊事件就是美國SolarWinds Orion供應鏈攻擊事件，不只美國財政部與商務部證實遇害，國土安全部旗下CISA更發布緊急指令要求所有聯邦機構關閉相關產品，號稱美國史上最大的國家級資安威脅。除了使用惡意程式竊取資料，駭客還可能透過勒索軟體讓基礎設施運作停擺，如早在 2015年12月烏克蘭電力網路遭到駭客攻擊，透過釣魚信件散佈惡意程式導致主機系統崩潰，造成伊萬諾-弗蘭科夫斯克州數十萬戶大停電。不過，更駭人的資安危機還在後頭，2021年2月美國佛州淨水廠於遭駭客遠端入侵，企圖將水中的氫氧化鈉濃度調高111倍，幸好及時被員工發現並做出對應處置，否則含有強鹼的水源流入民間，後果恐怕不堪設想。
新時代資安挑戰，人才養成與概念扎根是根本解方
綜觀上述國際資安攻擊事件，就會發現我們與資安危機的距離遠比想像中還要近，因此各國政府也紛紛關注資安防護的建構，並加緊腳步強化相關人才的培力措施。英國政府曾投資2,000萬英鎊啟動網路校園專案，提供14至18歲青少年網路安全課程培訓，建立網路安全意識，培育網路安全領域人才；日本政府為了填補企業資安人才缺口，也在2015年祭出資安人培三箭，包括官辦資安認證及人才培訓、舉辦實境演習、中小學教材修調，分別從企業、政府與教育三大面向，由上而下將資安實力向下扎根。
而臺灣實際面臨的資安危機又比其他國家更加險峻，不只公私部門資料可能遭受駭客入侵，還需要注意源於地緣政治的惡意資訊攻擊。不過「他山之石，可以攻錯」，細細分析他國如何面對新時代的資安挑戰，也能為臺灣社會帶來新養分。無論是日本的資安人培三箭、還是英國的網路校園專案，最終都回到「專業人才養成」及「資安概念扎根」的根本基礎。而臺灣今年甫成立的數位發展部（Ministry of Digital Affairs，MODA）提倡的「全民數位韌性」也指向相同概念，這座引擎（moda）正為臺灣調校、加速迎戰新時代資安挑戰。
打造頂尖指標場域，積蓄臺灣豐沛資安能量
臺灣為了打造安全可信賴的數位國家，提升整體資安防護機制，也於去年底正式為「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」（以下簡稱：沙崙基地）揭幕。沙崙基地不只肩負輔導產業建構資安防護的使命，也作為臺灣資安知識技術的關鍵節點、孕育後起資安新秀。
在提供資安產業驗測上，沙崙基地設置了石化基礎設施、天然氣基礎設施、變電設備基礎設施、物聯網、半導體資安、智慧製造以及智慧綠能等七座實測平台；而將產線的部分機台實際搬運到現場，搭配沙崙基地技術團隊的實機攻防演練展示，就是為了讓參觀者能淺顯易懂地了解被攻擊、搶救、復原等完整的資安攻防過程，累積至今已達1,700人次的觀摩參訪。
除了面向民眾的展示區域，沙崙基地還設有用於專業人才培訓的「實戰攻防演練教室」，提供頂級的硬體設備讓學員實機操作，搭配總計12套的攻防演訓劇本，培養學員敏銳的資安意識及扎實的防駭技術；另外也舉辦多項資安議題講座、主題式研討會及攻防演訓人培專業課程，將既有資安知識不斷積累、傳承，甚至研發最新的資安技術，至今已近1,500人次參與資安人才培訓活動，並投入臺灣資安防護的最前線。
另外，沙崙基地在產業實務也有深入耕耘，基地除有專業團隊駐點，提供企業、組織專業的資安相關諮詢服務，還提供企業廠商專業的驗測服務，透過網路交換器嫁接企業環境，架設資安防護產品進行實機驗測，至今已有12家廠商與沙崙基地共同完成工控、綠能、製造、半導體、物聯網資安防護等超過22項的產品驗測。協助廠商了解目前企業合適的資安解決方案，進而優化與改善產品，強化資安防護力。
而今年首度辦理的「2022第一屆沙崙資安新秀大賽」，更是沙崙基地實現資安人培使命、提升產業資安人才實戰力的亮點作為之一。沙崙基地孵化種子人才，過程不只為學子們創造資安專題實作機會，競賽透過免費提供沙崙基地的設施與空間、開放資安實戰工作坊及主題講座等資源，培植來自臺灣北中南東的資安新秀。也為臺灣資安持續產業注入創新的活水。
Taiwan Can Help！跨國資安聯防，攜手產官學共同迎接未來挑戰
臺灣喊出「資安即國安2.0」戰略、金管會修定上市櫃公司需設立資安長及資安專責單位之相關法條，今年8月數位發展部更正式掛牌成立，種種積極作為中，可看見臺灣政府對於數位轉型及各產業資安的重視。
「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」的正式成立也是臺灣在國際資安領域跨出的一大步，藉由指標性的資安示範場域經營，整合政府、產業、學界三方的跨領域資安互動經驗，協助產業提升整體資安意識及能力。面對未來接二連三的資安風暴，臺灣也能藉由沙崙基地獨特的發展經驗及基地育成的豐富人才，在國際資安領域有需要的時候伸出援手，成為國際資安聯防網中的重要力量；而每一次的資安危機也將化為臺灣成長進步的養分，餵養國內持續培育的後起新秀，茁壯臺灣的資安力！
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