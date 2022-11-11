2022美國期中選舉：紅色浪潮未湧現有利拜登連任，國際觀察員：假訊息充斥影響選民判斷

（中央社）美國期中選舉11月8日舉行時，選民是在經濟衰退與通貨膨脹的陰影下步入投票所。共和黨揚言要從民主黨手中奪下國會參眾兩院的控制權，果真如此，民主黨籍的總統拜登將遭到國會掣肘，在任期後兩年恐將陷入跛腳的局面。共和黨掌控國會兩院的另一個意義是前任總統川普可能受到激勵，決心捲土重來，在2024年角逐白宮寶座。

民主黨小輸，拜登連任信心增但施政添不確定性

美國總統拜登（Joe Biden）所屬的民主黨並未如預期慘敗。拜登繳出低民調總統的最佳期中選舉考卷，讓他角逐連任的信心大增，但兩黨差距過小可能引來的政黨惡鬥擴大，也為拜登的施政前景添增不確定性。

美國在8日舉行期中選舉，儘管最後結果仍未出爐，已經確定的是原先預期的共和黨紅色浪潮並未湧現，拜登所屬的民主黨雖然可能保不住眾議院，但未如選前預測將奉上眾多席次，僅是小輸局面；參議院目前也呈現五五波，結果得待喬治亞州12月6日的決選結果才能明朗。

跌破民調專家眼鏡的初步選舉結果，讓拜登昨晚開心地四處打電話恭賀民主黨當選人直到大半夜。他昨天在期中選舉結果的記者會上，也可以看出他的心情很好。

《華爾街日報》（WSJ）引述民調專家潘恩（Mark Penn）的話指出，拜登是昨晚最大的贏家之一。《紐約時報》（The New York Times）也表示，拜登是近20年來取得最好期中選舉結果的總統。

民主黨小輸為贏的結果，讓拜登團隊的士氣大增，也讓拜登競逐2024年總統連任更具信心。但共和黨國會席次增加，拜登重大政策更難獲得立法部門支持，政治惡鬥與立法僵局可能成為常態，添增未來2年施政前景的不確定性。

若共和黨仍能以小幅差距拿下聯邦眾議院多數，現任眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）有望取代民主黨籍裴洛西（Nancy Pelosi）成為未來2年聯邦眾議院議長。

麥卡錫選前接受美國《有線電視新聞網》（CNN）訪問時就表示，若共和黨人奪回眾院，他們將全面調查拜登政府。可能的調查包括美國從阿富汗撤軍、COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情源頭等事項。

麥卡錫也指出，確保美國與墨西哥邊境安全、抑制通貨膨脹及削減政府開支，都會是共和黨掌控的眾議院優先處理議題，「你會看到的第一件事為控制邊界的法案。光是今（2022）年而已，就有近200萬人跨境來到美國」。

至於民主黨力推的婦女墮胎權立法、2021年1月6日的國會山莊暴動調查都可能遭逢阻礙，共和黨也可能全力推動大幅削減國內支出，並讓一些原定於2025年年底到期的減稅規定變成永久性措施。此外，共和黨也放話要重新思考對烏克蘭的無限援助政策。

儘管未來2年與立法部門的對峙與協商難以避免，但拜登也不是毫無籌碼。根據美國憲法，拜登可以動用總統否決權，阻止國會立法或是推翻行政部門政策的企圖，拜登甚至已經表明不排除行使否決權以確保某些重大決策得以立法。

國會若要推翻總統否決權，必須在參眾兩院擁有2/3絕對多數，而共和黨在兩院都已確定無法達到這個門檻。只是行政立法部門若陷入政黨惡鬥，拜登政府的政策願景將大打折扣，也難怪拜登昨昨（10）日公開向共和黨喊話，已經準備好合作，也打算在結束出訪行程後，邀請兩黨領袖到白宮聊聊。

Photo Credit: 中央社 民眾8日上午前往華府投開票所投下神聖的一票。

國際觀察員：美期中選舉假訊息多，影響選民判斷

（中央社）國際觀察員昨天說，美國期中選舉的競選活動自由，但兩極分化嚴重，假訊息很普遍，影響選民的判斷。

法新社報導，觀察西方國家和俄羅斯選舉的歐洲安全暨合作組織（OSCE）觀察員，在美國期中選舉隔天做了上述評論。這次期中選舉結果將影響美國總統拜登施政。

拜登所屬的民主黨為了保有國會控制權，正面臨一場硬仗，他認為這場選舉是美國民主的決定性時刻。

目前來看，共和黨有機會在聯邦眾議院取得小勝，但由於民主黨表現優於預期，共和黨人期盼的「紅潮」希望破滅。紅色是共和黨的代表色，民主黨則為藍色。

歐洲安全暨合作組織議會大會的短期觀察團領導人賽德菲特（Margareta Cederfelt）說，「選舉活動自由，但高度兩極分化」，且涉及刺耳的言辭。

她昨天告訴記者：「兩極化和廣傳的假訊息，影響了選民獲得資訊的能力。」她還說，對選務人員的恐嚇也令人擔憂。

這次選舉充斥假訊息，有些極右派共和黨籍候選人支持前總統川普毫無根據地指稱2020年大選存在舞弊的說法。

歐洲安全暨合作組織昨天在聲明中表示，有些參與關鍵選舉的共和黨籍候選人若當選，將有責任監督各州未來選舉，而這些人曾質疑或拒絕接受2020年大選的合法性。

賽德菲特說：「很遺憾地…毫無根據的舞弊指控持續產生嚴重結果，騷擾並威脅到選務人員。」

她說，一些拒絕接受2020年大選結果合法性的人已給公共論述帶來傷害，降低了民眾對選舉系統的信心。

亞利桑那州1個郡昨天投票時發生少數製表機故障，社群媒體平台隨即出現有關操縱選舉的指控，川普繼而擴大這種說法。

官員後來說，投票機器的問題不涉犯罪情事，歐洲安全暨合作組織計劃未來幾天持續追蹤事態發展。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航