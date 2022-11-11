TNL+ 2022/11/11,
健康

人在社會「睡」不由己：社會性時差＋日光節約時間，讓美國人累積「睡眠負債」

人在社會「睡」不由己：社會性時差＋日光節約時間，讓美國人累積「睡眠負債」
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

所謂社會性時差，指的就是個人的日常睡眠作息因工作、社交、上課等社會性活動等因素改變。最典型的就是平日週一至週五的晚睡早起，挪到了週六日變成晚睡晚起的狀態。哈佛大學醫學院睡眠醫學專家克勒曼說：「這就很像是處在一個有時差的狀態。」因此，這種平日與假日間作息間的差異，也會讓人像是搭上長途班機一樣出現疲倦、睡不好等問題。

文：Taylor Mei

看來現在人想要睡得好又睡得飽，已成為一項難以達成的目標。因美國近期一項發佈在《美國醫學會雜誌》（JAMA）的新研究顯示，美國人的睡眠普遍不足，長期下來對身體和健康帶來不小的負擔。而造成大部分民眾和上班族睡眠缺乏的原因，其實與社會普遍規範出的「社會性時差」（social jet lag）有著極大的關聯性。

人在社會「睡」不由己

美國疾病管制與預防中心（CDC）建議，為維持身體健康，18歲以上的成年人每日所需睡眠時間為7小時。若民眾有睡眠負債或睡到一半醒來後難以入睡的狀況，可能增加罹患肥胖、心臟病、失智症、憂鬱症與焦慮症精神疾病等風險。

然而，這項從2017年到2020年3月的「營養健康調查」（NHANES）研究，針對受試者平常上班日和休假日的睡眠長度分別進行評估，在經過分析超過9004名20歲以上美國民眾的睡眠資料後，研究團隊發現，有近30％受試者有入睡困難或睡眠中斷的問題；有27％的人則是白天幾乎都處於昏昏欲睡的狀態。

同時有30％的表示，他們每天有超過1小時的睡眠負債（sleep debt），也就是個人實際的睡眠時間少於其所需的睡眠時間，長時間下來將對精神及健康狀態造成影響。另外，每10個成人中就有1人有超過2小時以上的睡眠負債。

社會性時差造成的三差：精神差、心情差，身體差

「從研究中可以看得出來，至少有四分之一的人口為白天嗜睡及睡眠問題所困擾。」梅約診所睡眠醫學中心精神科醫師可拉（Bhanuprakash Kolla）表示。不過，該研究所區分出的上班日及休假日其實也正意味著，多數平日須上班的民眾正面臨著「社會性時差」與「生理時鐘」之間的相互角力。

所謂社會性時差，指的就是個人的日常睡眠作息因工作、社交、上課等社會性活動等因素改變。最典型的就是平日週一至週五的晚睡早起，挪到了週六日變成晚睡晚起的狀態。據《CNN》報導，哈佛大學醫學院睡眠醫學專家克勒曼（Elizabeth Klerman）說：「多數人平日的睡眠時間會受到社交和工作上的限制，而假日或休假日的自然作息長度才是身體真正希望的。」

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