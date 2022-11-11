人在社會「睡」不由己：社會性時差＋日光節約時間，讓美國人累積「睡眠負債」
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所謂社會性時差，指的就是個人的日常睡眠作息因工作、社交、上課等社會性活動等因素改變。最典型的就是平日週一至週五的晚睡早起，挪到了週六日變成晚睡晚起的狀態。哈佛大學醫學院睡眠醫學專家克勒曼說：「這就很像是處在一個有時差的狀態。」因此，這種平日與假日間作息間的差異，也會讓人像是搭上長途班機一樣出現疲倦、睡不好等問題。
文：Taylor Mei
看來現在人想要睡得好又睡得飽，已成為一項難以達成的目標。因美國近期一項發佈在《美國醫學會雜誌》（JAMA）的新研究顯示，美國人的睡眠普遍不足，長期下來對身體和健康帶來不小的負擔。而造成大部分民眾和上班族睡眠缺乏的原因，其實與社會普遍規範出的「社會性時差」（social jet lag）有著極大的關聯性。
人在社會「睡」不由己
美國疾病管制與預防中心（CDC）建議，為維持身體健康，18歲以上的成年人每日所需睡眠時間為7小時。若民眾有睡眠負債或睡到一半醒來後難以入睡的狀況，可能增加罹患肥胖、心臟病、失智症、憂鬱症與焦慮症精神疾病等風險。
然而，這項從2017年到2020年3月的「營養健康調查」（NHANES）研究，針對受試者平常上班日和休假日的睡眠長度分別進行評估，在經過分析超過9004名20歲以上美國民眾的睡眠資料後，研究團隊發現，有近30％受試者有入睡困難或睡眠中斷的問題；有27％的人則是白天幾乎都處於昏昏欲睡的狀態。
同時有30％的表示，他們每天有超過1小時的睡眠負債（sleep debt），也就是個人實際的睡眠時間少於其所需的睡眠時間，長時間下來將對精神及健康狀態造成影響。另外，每10個成人中就有1人有超過2小時以上的睡眠負債。
社會性時差造成的三差：精神差、心情差，身體差
「從研究中可以看得出來，至少有四分之一的人口為白天嗜睡及睡眠問題所困擾。」梅約診所睡眠醫學中心精神科醫師可拉（Bhanuprakash Kolla）表示。不過，該研究所區分出的上班日及休假日其實也正意味著，多數平日須上班的民眾正面臨著「社會性時差」與「生理時鐘」之間的相互角力。
所謂社會性時差，指的就是個人的日常睡眠作息因工作、社交、上課等社會性活動等因素改變。最典型的就是平日週一至週五的晚睡早起，挪到了週六日變成晚睡晚起的狀態。據《CNN》報導，哈佛大學醫學院睡眠醫學專家克勒曼（Elizabeth Klerman）說：「多數人平日的睡眠時間會受到社交和工作上的限制，而假日或休假日的自然作息長度才是身體真正希望的。」
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有請AI來幫忙，屏東打火英雄救災更給力
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消防員進出火場，分秒必爭，卻經常面對高度不確定性：濃煙阻礙視線、氧氣不足、建物坍塌、前進受阻。現在，創新的AI科技，讓火場的不可預測變為可預測；屏東縣消防局藉由AI輔助，不僅大幅縮短119語音報案處理時間，更進一步導入火場內的「動作軌跡偵測分析」。
屏東縣消防局的願景，是利用AI及IoT裝置，建立一整套智慧消防派遣系統：從民眾報案、到派遣、車輛救災、火場人員管制、火場人員動態等，每一個環節都借重科技的力量，提升救災效率。不過，這樣的創新想法，並沒有前例可循，若按照以往公務機關的招標方式來推動，恐怕很難達成。
數位發展部數位產業署推動「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」，讓屏東縣消防局的願景有了實現的契機。
導入AI輔助判讀，建立智慧消防派遣系統
審視屏東縣消防局的需求後，數位發展部數位產業立即媒合國內新創團隊，先從119語音報案的AI辨識系統做起，大幅縮短報案處理時間，跨出了成功的第一步。屏東縣消防局因而更有信心，再度參與此項計畫，出題與新創合作，借重其AR/VR沈浸式互動內容的專業，結合AI技術，開發出「動作軌跡偵測分析」解決方案。
「動作偵測一直是消防員的痛點，進火場時以為可仰賴影像，卻經常因為濃煙看不見、或影像檔案太大，傳不出來，影響現場調度。」屏東縣消防局說，消防員的救災動作，往往有固定軌跡，如果能夠建立這樣的動作軌跡資料庫，對於判斷火場內部狀況很有幫助，爭取搶救時機。
透過人才媒合計畫穿針引線，救災創意付諸實現
「我們很感謝AIGO計畫，協助評估我們的願景是否可行，還幫忙媒合優秀人才解題。」屏東縣府說，推動這套智慧消防系統，不需額外經費，只要提出想法、投入行政資源，就有了起點；持續往下走，全方位的救災系統很有機會實現。
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