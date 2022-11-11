美國10月CPI年增7.7%低於預期，聯準會後續升息壓力減輕，美股道瓊漲1201點2年來最猛
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聯準會上週連續第4度決議升息3碼（0.75個百分點），主席鮑爾（Jerome Powell）示意升息腳步終將放慢，但升息循環頂點可能高於官員先前預測。最新通膨數據公布後，預期聯準會12月決議升息2碼的投資人明顯增加，升息循環頂點預測也下修。美股大漲之餘，債市買盤湧現。美國10年期公債殖利率從昨天的4.14%一舉降至3.82%，創2009年3月以來最大單日降幅。
美10月通膨低於預期，聯準會後續升息壓力減輕
（中央社）美國通貨膨脹持續從40年高點降溫，10月消費者物價年增7.7%，低於市場預期，且是1月以來最低水準。聯準會持續積極升息的壓力減輕，美股士氣大振，開盤大漲。
美國勞工部今天公布，10月消費者物價指數（CPI）年增7.7%，低於9月的8.2%，進一步遠離6月登上的40年高點9.1%。如剔除波動較大的食品與能源價格，核心CPI年增6.3%，低於9月創40年來新高的6.6%。
這份眾所矚目的數據公布前，華爾街分析師預期10月CPI年增7.9%，核心CPI年增6.5%。
若觀察單月物價變化，經季節調整，10月CPI上漲0.4%，與9月漲幅相同，低於市場預期的0.6%；核心物價月增0.3%，低於9月漲幅0.6%及市場預期的0.5%。
美股開盤大漲，道瓊工業指數一度漲逾900點，標準普爾500指數及那斯達克綜合指數漲幅分別達3.6%、4.9%，隨後漲幅略微縮小。
美國通膨從去年竄升，主要在於經濟逐漸走出COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行陰影，財政刺激搭配超低利率刺激旺盛消費需求，全球供應鏈卻因疫情陷入大亂。俄烏戰爭今年2月爆發，能源、糧食等大宗商品價格飆漲，全球通膨情勢惡化，促使多國央行積極緊縮貨幣政策。
美國通膨頑固另一背景是就業市場吃緊、薪資迅速上升，民眾尚可應付物價飛漲。但近幾個月，通膨逐漸從貨品溢散到居住、醫療等價格易漲難跌的服務領域。
勞工部數據顯示，居住、汽車保險、休閒等費用在10月上漲，抵銷中古車、服飾及機票價格跌勢。其中，包含房租的居住費用竄升0.8%，創1990年8月以來最大單月漲幅，為核心通膨主要動力來源。
為恢復物價穩定，聯邦準備理事會（Fed）3月起已連6度升息，導致房貸利率飆升，房市陷入不景氣。許多潛在購屋者選擇租屋，市場供不應求，加上房租通常是每年簽約，不像房價那樣短期變動劇烈，都使得居住費用漲勢更難扭轉。
聯準會月初連續第4度決議升息3碼（0.75個百分點），聯邦資金利率目標區間達3.75%至4%，為2008年1月以來最高水準。
聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）已示意，升息腳步終將放慢，但升息循環頂點可能高於先前預測。多數投資人預期聯準會12月將決議升息2碼，這份通膨數據可令官員稍微安心，但單月數據不足以作為決策依據，正如鮑爾所說，抗通膨「還有一段路要走」。
通膨數據報喜，美股道瓊漲1201點2年來最猛
（中央社）美股今天在通膨明顯降溫的數據激勵下暴漲，道瓊指數飆漲1201點，標普500指數漲逾5.5%，那斯達克及費半指數漲幅分別超過7%、10%，衝出2年多來最猛漲勢。
勞工部在美股開盤前公布，美國10月消費者物價指數（CPI）年增7.7%，低於9月的8.2%及市場預期的7.9%，且創1月以來新低。剔除波動較大的食品與能源價格後，核心CPI年增6.3%，低於9月創40年來新高的6.6%，讓聯邦準備理事會（Fed）更有理由放慢升息腳步。
美股開盤後勢如破竹，午盤買氣更旺，道瓊工業指數終場飆漲1201.43點，漲幅3.7%，收在33715.37點。標準普爾500指數猛漲207.8點，漲幅5.54%，收在3956.37點。以科技股為主的那斯達克綜合指數大漲760.97點，漲幅7.35%，收在11114.15點。
3大指數都飆出2020年春季COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行引爆股災以來單日最大漲幅。
標普500指數11大類股全面走揚，科技股飆漲8.3%，表現一馬當先；非必需消費、地產股漲幅也達7.7%以上，表現不俗。
今年多數時間表現低迷的科技權值股揚眉吐氣。亞馬遜（Amazon.com）與臉書（Facebook）母公司Meta股價分別漲逾12%、10%，蘋果（Apple）與微軟（Microsoft）漲幅都超過8%，Google母公司Alphabet漲幅也接近7.6%。
半導體族群漲勢更猛。費城半導體指數飆漲10.21%，台積電美國存託憑證（ADR）漲幅直逼9%，輝達（NVIDIA）與超微（AMD）股價漲幅都超過14%。
除蘋果、微軟外，運動用品大廠耐吉（Nike）與航太巨擘波音（Boeing）股價分別漲逾8%、5%，金融股指標摩根大通（JPMorgan Chase）與高盛集團（Goldman Sachs）漲幅都超過4%，帶動道瓊指數強勢擺脫昨天受加密貨幣市場亂局拖累而跌逾600點的陰影。
美股年初登上歷史高點後有如洩氣的皮球，背景是通貨膨脹衝上40年高點、聯準會被迫積極升息因應。聯準會自3月起連6度升息，政策利率達2008年1月以來最高水準，股市失去寬鬆貨幣政策支撐，失血慘重。投資人不斷期盼聯準會放慢升息腳步，總算在最新通膨數據中見到更多曙光。
不過，今年夏季投資人也曾因美國CPI年增率從6月的40年高點9.1%逐步下滑而興高采烈，之後被聯準會官員鷹派發言澆冷水、升息速度放慢的希望落空，以致股市反彈變成曇花一現。
聯準會上週連續第4度決議升息3碼（0.75個百分點），主席鮑爾（Jerome Powell）示意升息腳步終將放慢，但升息循環頂點可能高於官員先前預測。最新通膨數據公布後，預期聯準會12月決議升息2碼的投資人明顯增加，升息循環頂點預測也下修。
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「2022 TCCF 創意內容大會-未來內容展」開幕 國內外19件跨域節目 引領臺灣文化科技產業先機
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「2022 TCCF 創意內容大會-未來內容展」開展儀式於今（3）日稍早結束，今年未來內容展以「擴增宇宙運算中」為主軸，集結XR、互動投影、NFT等 19 項國內外沉浸式節目，匯聚文化科技應用最新趨勢，透過故事力策展打造軟性體驗，展現「未來內容」跨域應用價值。
為激發更多文化內容與科技產業跨域共創，一同探索市場發展先機，「2022 TCCF 創意內容大會」中的「未來內容展」，於今（3）日開展。文化內容策進院（文策院）今年以「擴增宇宙運算中」為主軸，集結XR、互動投影、NFT等 19 項國內外沉浸式節目，匯聚文化科技應用最新趨勢，透過故事力策展打造軟性體驗，展現「未來內容」跨域應用價值；並舉辦近 40 場次「主題沙龍」，探討未來內容產業的發展與潛力。
開展儀式中分享了「未來內容展」文化與科技結合展現的跨領域趨勢，以及國際夥伴參與等亮點。文化部次長蕭宗煌、文策院董事長彭俊亨、文策院院長李明哲、數位發展部次長李懷仁、經濟部工業局副局長陳佩利、國家科學及技術委員會科技辦公室執行秘書葉哲良，以及產業代表包括中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財、0x0 Metaverse共同創辦人林以潔、邦鼎科技總經理吳雲中、FAB DAO 創辦人黃彥霖（黃豆泥）、煙花宇宙共同創辦人周玥、《無法離開的人》導演陳芯宜、高雄市電影館 VR Film Lab 計畫總籌洪珷等，出席共襄盛舉，期許展會順利、祝福臺灣文化科技產業持續引領國際潮流。開幕式後，大家在策展人導覽下，體驗「未來內容展」文化內容與科技產業跨域共創的節目。
文化部次長蕭宗煌致詞時強調，網路科技創新發展快速，5G 技術改變人們的生活方式，拓展五感體驗娛樂新可能，內容產業敘事方式轉變。創作者面對快速發展的時代，如何找到未來內容產業的方向，以及運用數位科技作為創作元素是迫切的議題，也是近年來文化部與文策院致力推動的項目，期盼臺灣文化內容產業持續進步。期待透過今年的「TCCF 創意內容大會-未來內容展」吸引更多創作者、投資人，與產業人士一同參與，捲動更多合作與商機。
文策院董事長彭俊亨表示，臺灣在科技實力及文化內容能量，都具有國際優勢，未來內容極有機會成為臺灣在國際市場搶佔先機的產業；文策院持續透過各項策進機制與支持方案，協助臺灣未來內容的發展，相信有政府跨部會共同合作，能讓臺灣在未來產業領域持續站穩世界領先群。
文策院院長李明哲透過簡報分享，科技的力量可幫助文化內容產業進化，導入多國與多角度資源更可為產業帶來更多合作可能。「未來內容展」即為展示跨域應用價值的平台，透過展出多元內容的科技應用，提供各界對未來發展的嘗試和想像。
「未來內容展」透過七大展區 ：「即刻運算中」、「穿越光廊」、「第二人生運算中」、「未來造夢場運算中」、「全知讀者視角」、「沉浸靈魂之樹」、「未來唱片行」，集結國內外 19 件重量級沉浸式節目，展現疫後在元宇宙發展下，XR、VR、互動投影、WEB AR、 NFT 等多種科技題材。節目結合 IP、運動、時尚、ACG、音樂、表演藝術、文化資產、出版等不同內容領域的的虛實整合發展，包含虛擬分身應用、宇宙場景建造、更豐富型態的 VR 內容、 5G 技術與異地共演、WEB 3.0 的未來娛樂面貌等，同時也為產業創造多變且豐富的經驗，協助跨域合作成為文化內容產業的新常態。展中也舉辦近 40 場次「主題沙龍」，藉由跨界產業人士的深度交流，探討未來內容產業的發展潛力。
本次參展節目匯集國內外具產業突破以及獲得國際大獎之作，包括文策院與林茲電子藝術中心合製計畫支持 FAB DAO 開創的《百岳計畫》、陳芯宜導演拿下 2022 威尼斯影展最佳體驗大獎（Best Experience）的作品《無法離開的人》、入圍2022年威尼斯影展「沉浸式內容競賽」的 《紅尾巴》等。
現場也展示了臺灣在未來內容領域的跨域共創案例。《永恆聖母院》（Eternal Notre-Dame）是由臺灣 HTC VIVE Arts 與法國虛擬實境工作室 Emissive Studio、法國電信商 Orange 聯手推出，開創了可大範圍走動且多人同步遊覽的 VR 技術，並打破時空限制，觀眾可見證聖母院的建造歷程，並以超越現實生活的視角，欣賞聖母院哥德式風格建築的精雕細琢之美（受限於展場空間，本次展出為單人式、小範圍走動的 VR 體驗版）。《無濜》將臺灣插畫家「小油画Little Oil Art」童趣奇幻的風格的作品投影至展演空間中，觀眾可在展演場域與作品互動；11/5（二）到11/8（六）期間則採取異地共演，運用了 5G 技術高速、低延遲等特性，透過即時攝影機拍攝台北101「双融域 AMBI SPACE ONE」與松山文創園區兩處展演場域，疊加在彼此的展演空間中，創造無盡的視覺畫面，使真實與夢幻交錯的場域如鏡中鏡無限延伸，展示了 IP 授權、科技賦能視覺創作的展演新可能。
「2022 TCCF創意內容大會–未來內容展」自 11月 3 日至 13 日，在松山文創園區 2 號及 3 號倉庫展出，歡迎對新型態文化內容有興趣的產業人士及民眾前來做生意、交朋友、看創意、找靈感。詳細節目清單及免費報名體驗請上官方網站：https://www.tccf.tw/innovation/exhibition-2。