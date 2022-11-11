美國10月CPI年增7.7%低於預期，聯準會後續升息壓力減輕，美股道瓊漲1201點2年來最猛

美10月通膨低於預期，聯準會後續升息壓力減輕

（中央社）美國通貨膨脹持續從40年高點降溫，10月消費者物價年增7.7%，低於市場預期，且是1月以來最低水準。聯準會持續積極升息的壓力減輕，美股士氣大振，開盤大漲。

美國勞工部今天公布，10月消費者物價指數（CPI）年增7.7%，低於9月的8.2%，進一步遠離6月登上的40年高點9.1%。如剔除波動較大的食品與能源價格，核心CPI年增6.3%，低於9月創40年來新高的6.6%。

這份眾所矚目的數據公布前，華爾街分析師預期10月CPI年增7.9%，核心CPI年增6.5%。

若觀察單月物價變化，經季節調整，10月CPI上漲0.4%，與9月漲幅相同，低於市場預期的0.6%；核心物價月增0.3%，低於9月漲幅0.6%及市場預期的0.5%。

美股開盤大漲，道瓊工業指數一度漲逾900點，標準普爾500指數及那斯達克綜合指數漲幅分別達3.6%、4.9%，隨後漲幅略微縮小。

美國通膨從去年竄升，主要在於經濟逐漸走出COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行陰影，財政刺激搭配超低利率刺激旺盛消費需求，全球供應鏈卻因疫情陷入大亂。俄烏戰爭今年2月爆發，能源、糧食等大宗商品價格飆漲，全球通膨情勢惡化，促使多國央行積極緊縮貨幣政策。

美國通膨頑固另一背景是就業市場吃緊、薪資迅速上升，民眾尚可應付物價飛漲。但近幾個月，通膨逐漸從貨品溢散到居住、醫療等價格易漲難跌的服務領域。

勞工部數據顯示，居住、汽車保險、休閒等費用在10月上漲，抵銷中古車、服飾及機票價格跌勢。其中，包含房租的居住費用竄升0.8%，創1990年8月以來最大單月漲幅，為核心通膨主要動力來源。

為恢復物價穩定，聯邦準備理事會（Fed）3月起已連6度升息，導致房貸利率飆升，房市陷入不景氣。許多潛在購屋者選擇租屋，市場供不應求，加上房租通常是每年簽約，不像房價那樣短期變動劇烈，都使得居住費用漲勢更難扭轉。

聯準會月初連續第4度決議升息3碼（0.75個百分點），聯邦資金利率目標區間達3.75%至4%，為2008年1月以來最高水準。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）已示意，升息腳步終將放慢，但升息循環頂點可能高於先前預測。多數投資人預期聯準會12月將決議升息2碼，這份通膨數據可令官員稍微安心，但單月數據不足以作為決策依據，正如鮑爾所說，抗通膨「還有一段路要走」。

Photo Credit: 中央社 美股10日在通貨膨脹明顯降溫的數據激勵下暴漲，道瓊工業指數飆漲1201點，標準普爾500指數漲逾5.5%，衝出2年多來最猛漲勢。圖為華爾街銅牛。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年11月11日

通膨數據報喜，美股道瓊漲1201點2年來最猛

（中央社）美股今天在通膨明顯降溫的數據激勵下暴漲，道瓊指數飆漲1201點，標普500指數漲逾5.5%，那斯達克及費半指數漲幅分別超過7%、10%，衝出2年多來最猛漲勢。

勞工部在美股開盤前公布，美國10月消費者物價指數（CPI）年增7.7%，低於9月的8.2%及市場預期的7.9%，且創1月以來新低。剔除波動較大的食品與能源價格後，核心CPI年增6.3%，低於9月創40年來新高的6.6%，讓聯邦準備理事會（Fed）更有理由放慢升息腳步。

美股開盤後勢如破竹，午盤買氣更旺，道瓊工業指數終場飆漲1201.43點，漲幅3.7%，收在33715.37點。標準普爾500指數猛漲207.8點，漲幅5.54%，收在3956.37點。以科技股為主的那斯達克綜合指數大漲760.97點，漲幅7.35%，收在11114.15點。

3大指數都飆出2020年春季COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行引爆股災以來單日最大漲幅。

標普500指數11大類股全面走揚，科技股飆漲8.3%，表現一馬當先；非必需消費、地產股漲幅也達7.7%以上，表現不俗。

今年多數時間表現低迷的科技權值股揚眉吐氣。亞馬遜（Amazon.com）與臉書（Facebook）母公司Meta股價分別漲逾12%、10%，蘋果（Apple）與微軟（Microsoft）漲幅都超過8%，Google母公司Alphabet漲幅也接近7.6%。

半導體族群漲勢更猛。費城半導體指數飆漲10.21%，台積電美國存託憑證（ADR）漲幅直逼9%，輝達（NVIDIA）與超微（AMD）股價漲幅都超過14%。

除蘋果、微軟外，運動用品大廠耐吉（Nike）與航太巨擘波音（Boeing）股價分別漲逾8%、5%，金融股指標摩根大通（JPMorgan Chase）與高盛集團（Goldman Sachs）漲幅都超過4%，帶動道瓊指數強勢擺脫昨天受加密貨幣市場亂局拖累而跌逾600點的陰影。

美股年初登上歷史高點後有如洩氣的皮球，背景是通貨膨脹衝上40年高點、聯準會被迫積極升息因應。聯準會自3月起連6度升息，政策利率達2008年1月以來最高水準，股市失去寬鬆貨幣政策支撐，失血慘重。投資人不斷期盼聯準會放慢升息腳步，總算在最新通膨數據中見到更多曙光。

不過，今年夏季投資人也曾因美國CPI年增率從6月的40年高點9.1%逐步下滑而興高采烈，之後被聯準會官員鷹派發言澆冷水、升息速度放慢的希望落空，以致股市反彈變成曇花一現。

聯準會上週連續第4度決議升息3碼（0.75個百分點），主席鮑爾（Jerome Powell）示意升息腳步終將放慢，但升息循環頂點可能高於官員先前預測。最新通膨數據公布後，預期聯準會12月決議升息2碼的投資人明顯增加，升息循環頂點預測也下修。