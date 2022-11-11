拜習會14日登場，拜登將關切中國對台海和平穩定威脅，吳釗燮正面看待有助於區域和平

拜習14日會談，拜登將關切中國對台海和平穩定威脅

（中央社）白宮昨（10）日宣布，美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平將於14日舉行雙邊會談。這是拜登上任後，兩人首度面對面對話。美方官員表示，拜登將坦率表達美方擔憂，包括中國對台海和平穩定威脅的行動。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）透過新聞稿表示，拜登將在當地時間14日利用20國集團（G20）領袖峰會於印尼峇里島召開機會，與習近平舉行雙邊會談。拜登上任20個月來，曾與習近平有過5次通話，但這次將是兩人首度面對面會談。

新聞稿指出，兩人將討論維持與深化美中溝通管道、負責任管理競爭，並致力於在雙方利益一致處共同合作，尤其是因應影響國際社會的跨國挑戰。兩人還將討論一系列區域與全球議題。

美方資深官員在電話背景簡報中表示，期望這次會談能有深入且實質性的對話，雙方能更清楚了解彼此的優先事項與意圖。他預期兩人將討論美中雙邊關係，拜登也將就如何負責任管理競爭提出想法。

官員指出，預期拜登會坦率表達對某些議題的關切，包括中國對台海區域和平穩定帶來威脅的行動、對人權侵犯行為，以及美方與其盟友和合作夥伴對中國損害經濟作法的擔憂。

但官員也表示，雙方會討論美中可以且應該合作的領域，並提出具體作法。兩人也預期就一系列區域與全球議題進行討論，包括北韓與烏克蘭議題等。

近來台海緊張局勢升高，拜登前天召開記者會談期中選舉時，媒體問到是否會利用機會當面向習近平表達美國願意軍事協防台灣的立場，拜登雖未正面回應，但他表示，在與習近平對話時不會做任何根本性讓步；他會向習近平表達美國與中國競爭但不衝突的立場。

與習近平雙邊對話時，拜登表示，會明確畫出各自紅線（red line），了解雙方的關鍵利益，若有衝突將討論如何處理與化解分歧。

他還指出，台灣準則（Taiwan doctrine）從未改變，「我確定我們會討論台灣」。媒體追問是否會當面向習近平表達捍衛台灣的立場，拜登僅表示，「會跟他有這個對話」。

拜登上任後至少4度公開表態若中國入侵，將出兵協防台灣。

Photo Credit: AP/ 達志影像 在印尼伍拉．賴國際機場外的G20峰會海報。

吳釗燮正面看待拜習會，認有助區域和平

（中央社）首場拜習會將於14日登場，外交部長吳釗燮日前接受《美國之音》專訪時表示，若美中領導人能有交談，處理對台海和平與穩定或中國違反現狀的擔憂，這將非常有助於區域和平。

白宮昨天宣布，美國總統拜登將利用下週在印尼峇里島舉行的G20領袖峰會機會，在當地時間14日與中國國家主席習近平舉行雙邊會談。這是拜登上任20個月來，兩人首度面對面會談。

美國資深官員昨天指出，期望這次會談能有深入且實質性的對話，預期拜登會坦率表達對某些議題的關切，包括中國威脅台海和平穩定的行動、人權侵犯作為、損害經濟作法等。

吳釗燮4日接受《美國之音》專訪，談到他對「拜習會」的想法，專訪內容於今日刊出。

吳釗燮表示，若美國高層或總統、副總統，能夠與中國領導人交談，處理對台海和平與穩定或中國違反現狀的擔憂，他認為這將非常有助於地區和平。台灣與中國之間已一段時間沒有官方接觸，若美國能與中方談及關於台灣的一些關切，對台灣也將非常有幫助。

吳釗燮指出，中國目前一直在軍事上威脅台灣，試圖在國際上孤立台灣，拒絕與台灣官員交流。這種情況或條件可以讓國際領導人思考，如何解決兩岸之間的分歧，建立有利於區域和平與穩定的環境。

他說，希望透過美中高層對話，雙方能相互對話，增進相互理解，形成更有利於台海、印太及世界和平與穩定的環境。

台積電創辦人張忠謀2018年代表總統蔡英文出席亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議期間，曾與時任美國副總統彭斯（Mike Pence）進行雙邊對談。

張忠謀11月18日至19日將6度代表台灣，出席在泰國曼谷舉辦的APEC經濟領袖會議。至於他這次是否有機會與美方代表、美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）會面，吳釗燮表示不排除有這機會。

吳釗燮指出，APEC是領導人彼此相遇的機會，尤其是經濟領袖會議；無論是正式會議還是私下，都有各種先例，不排除張忠謀與美方代表會面的機會。

吳釗燮透露，台灣目前正試圖與此次出席APEC的一些領導人預約，希望有機會讓張忠謀與賀錦麗會面。他也向中方喊話，台美APEC代表會晤，是雙方相遇一種非常自然的方式，也是會議由來已久的先例，希望北京不要將此視為例外。

針對美國國務卿布林肯（Antony Blinken）近期頻頻示警，北京決心加快統一台灣時間表，吳釗燮表示，台灣對台海局勢有同樣的急迫感，北京2020年派出380架次軍機侵犯台灣防空識別區（ADIZ），去（2021）年增至970架次，而今年光在8月和9月，就超過2000架次。

吳釗燮說：「中國對台灣的軍事威脅不僅是真實的，而且越演越烈。」他呼籲中方，對台灣使用武力不利於區域和平和穩定，不會受歡迎，保持台海現狀才符合相關各方的最佳利益。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航