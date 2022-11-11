日媒調查報導胡錦濤「被離場」：想確認胡春華是否入政治局，解讀栗戰書唇語「別看了，都決定了」

（中央社）前中共總書記胡錦濤在中共二十大閉幕會上被帶離出場，至今原因不明。日本媒體曝光新內幕，稱胡錦濤當時被架離是因為想看政治局委員名單是否有他親手栽培的國務院副總理胡春華。

中共二十大上月底的閉幕會上，在選出新一屆中央委員、候補中央委員及中紀委委員後不久，與會的胡錦濤即起身，在助手攙扶下「被離場」，當時會議尚未結束。

胡錦濤的離去引來諸多臆測與討論。從外媒拍攝的畫面當中，胡錦濤疑似非自願被工作人員攙扶提前出場。新華社官方推特帳號則表示，當時胡錦濤「身體不適」。

外媒曝光的影片顯示，胡錦濤是在試圖翻閱眼前一份紅色文件夾被阻止後，才遭架離現場。

日本媒體《夕刊富士》9日刊出記者峯村健司的調查報導。他表示，雖然胡錦濤過去曾傳出罹患帕金森氏症，但胡錦濤在二十大開幕時完全不需要人員攙扶，很難想像他的健康狀況會急速惡化，到了閉幕會竟需要有人來扶著他提前離場。

峯村健司訪問數名熟悉中國政治的美國官員後分析指出，「胡錦濤在閉幕會當天上午得知政治局委員人數少了1人，變為24人，發現胡春華遭到降格。因此胡錦濤想翻開被認為是政治局委員名單的紅色文件夾進行確認，卻遭到制止。」

當時坐在胡錦濤左方的栗戰書發現胡錦濤想翻閱名單時，馬上出手阻止，接著又對胡錦濤說了幾句話。

峯村健司表示，根據台灣的中國政治專家解讀栗戰書的唇語，栗戰書當時可能是對胡錦濤說：「別看了，都決定了。」

從2002年以來，中共政治局委員的人數一直維持在25人。

胡春華是中共第18、19屆政治局委員，曾是胡錦濤隔代指定的接班人。但在現任總書記習近平打破「隔代指定」及「最多兩任」的慣例下，胡春華不但未能成為接班人，更落選第20屆政治局委員，僅留下中央委員的職務。

胡錦濤被離場，前中共幹部公開要求習近平說明

前中共總書記胡錦濤在中共二十大閉幕會上被帶離出場，至今餘波蕩漾。前中共幹部閻淮以清華大學校友身分公開致信「學弟」總書記習近平，要求盡快公布「學長」胡錦濤現況。

綜合美國之音（VOA）中文網報導及網路訊息，閻淮曾任中共中央組織部幹部，是「根正苗紅」的高幹子弟。他這封公開信是首度有體制內出身者公開要求當局說明胡錦濤被帶離事件。閻淮在信中並稱呼胡錦濤為「胡學長」，稱習近平為「學弟」。

閻淮在信中指出，「胡學長」的離席事件「令人費解」。

若他因身體欠佳離席，「請簡略公布病情」。若非「生理因素」，則即「心理原因」導致的行為，「胡學長」和「學弟」的部下一方或雙方，可能有處理欠佳之處，也請「學弟」您調查了解明察秋毫。

他在信中表示，當局應針對此事「迅速公開事實，立即平息混亂。」並指胡錦濤「離席事件」若不澄清，將嚴重影響「貴黨和我國」聲譽，「愛之深責之切，故發此信。」

現年77歲的閻淮，曾將自身經歷寫成《進出組織部》一書，但在中國國內被查封。他在信中強調，自己已入黨57年，雖已退黨33年，但「仍有黨國情懷」。並指自己曾旅居海外28年「放棄多國綠卡」，一直保持中國國籍。

報導提到，1980年代，時任中共中組部常務副部長兼青幹局長李銳在考察「重點培養接班人」的「第三梯隊」工作時，閻淮即以李銳部下的身分參與考察，與當時在地方任職的胡錦濤、習近平「都有密切的雙邊接觸」。

針對這封公開信，也畢業於北京清華大學的美國「經濟與戰略研究所」學者李恆青表示，閻淮為胡錦濤抱不平而公開發信，與「四通橋事件」主事者彭載舟掛布條之間「應該是可以劃等號的」，是出於對共產黨和中國的極度失望，以及對習近平公然下令驅離滿頭白髮老人的義憤。

但李恆青強調，「胡錦濤不是胡耀邦」，在他執政的10年及先前的從政生涯中「手上沾了血」，像是逮捕劉曉波、剿滅「零八憲章」、鎮壓西藏抗議人士等。其中前2項的具體操作者雖是周永康和政法系統，但畢竟當時胡錦濤是總書記。這無法與胡耀邦同日而語，人們只是基於人性對胡錦濤報以同情，不會引起大的波瀾。

一名不願具名的中國學者則向VOA表示，胡錦濤被帶離事件是個新的「羅生門」。但從目前公開的影像來看，胡錦濤想看當選人名單，估計這個名單會超乎他的預料，所以身旁的栗戰書加以阻止，就是擔心胡錦濤看了名單會當場表示不滿。

這名學者說，「無論怎麼解釋這個事情，有一點可以斷定，胡（錦濤）絕無可能是因病被勸下場，這是一個極不正常的事件。」他並猜測，胡春華的新一屆政治局委員身分「肯定是臨時被撤下的」，被撤下的原因或許和胡錦濤被離場有關係。

在紐約從業多年的臨床心理學家金曉春則認為，事發時胡錦濤面部表情是有些僵硬，反應也有點遲緩，但僅憑畫面無法診斷他是否罹患老年痴呆症，但不像是病情嚴重。

金曉春指出，胡錦濤一開始是要看自己的文件，而不是去拿身旁的栗戰書或習近平的文件，都是正常行為，且判斷力沒有問題。至於旁人（栗戰書）為什麼把文件「捂起來」不讓他看，（習近平）為什麼要叫人把他架出去，就不清楚了。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航