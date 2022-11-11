2022/11/11,
美加

2022美國期中選舉：多名當選人寫下歷史新猷，川普高調宣告的「紅色浪潮」為何變小漣漪？

2022美國期中選舉：多名當選人寫下歷史新猷，川普高調宣告的「紅色浪潮」為何變小漣漪？
凱蒂．布里特當選成為阿拉巴馬州的第一個女性參議員。Photo Credit: Getty Images / BBC News

我們想讓你知道的是

隨著美國通膨達8％，以及民主黨總統拜登的支持率走低，前總統川普曾經預測此次選舉中會出現「紅色風暴」，共和黨曾希望在本屆期中選舉大踏步奪回國會控制權，但是結果為什麼卻未如預期？

美國期中選舉的推算結果陸續出爐。雖說每一場選舉勝利都值得慶賀，但是其中有一些還是有歷史性的特殊意義。以下是BBC記者傑西卡．舍伍德（Jessica Sherwood）整理出的截至目前2022美國期中選舉，那些寫下歷史新篇章的當選人。

凱蒂．布里特：阿拉巴馬州首位女性參議員

根據BBC的美國合作方《哥倫比亞廣播公司新聞網》（CBS News）的推算，40歲的共和黨參選人凱蒂．布里特（Katie Britt）成功當選阿拉巴馬州的第一位女性參議員。

布里特特擊敗民主黨對手威爾．博伊德（Will Boyd）奪得席位，將取代在參議院任職36年後退休的里查德．舍爾比（Richard Shelby）。

她向支持者表示：「我為此感到謙卑，榮幸和感恩。」

自1932年首次參議員選舉以來，美國共有過58名女性參議員——而參議院的席位是100個。

布里特還表示，她將是參議院中第一個有學齡子女的共和黨人，因此她承諾為年輕人構建更好的未來。

麥克斯威爾．佛斯特：25歲，首位Z世代眾議員

Maxwell Frost participates in the Pride Parade in Orlando, Florida, on 15 October 2022

Photo Credit: Getty Images / BBC News

25歲的民主黨人麥克斯威爾．佛斯特（Maxwell Frost）根據推算將贏得佛羅里達州的第十國會選區。1997年出生的他是第一個當選的Z世代（Gen，千禧年前後出生的一代）美國聯邦眾議員。

他的勝選並不算令人意外，因為他的選戰宣傳焦點是在槍支暴力、氣候變化、墮胎權和拓寬醫保等吸引年輕選民的議題上。

他可能不是2022年唯一當選眾議員的Z世代人士。共和黨人卡羅琳．萊維特（Karoline Leavitt）也在新罕布夏的第一國會選區參選。

莫拉．希利：第一個當選州長的女同志

Maura Healey visits Meridian Street Market and makes an Italian Sub as she campaigns on the eve of the US midterm election, in Boston, Massachusetts, on 7 November 2022

Photo Credit: Getty Images / BBC News

51歲的民主黨人莫拉．希利（Maura Healey）被推算將在麻薩諸塞州的州長選舉中勝出。而她將是第一個當選州長的女同性戀者。

希利擊敗了川普支持的共和黨人傑夫．迪爾（Geoff Diehl）。上一任州長查理．貝克（Charlie Baker）選擇不爭取連任，於是希利的勝利終結了該州長達八年的共和黨掌權。

希利還是今年競逐州長的兩個公開女同性戀者之一。另一個是蒂娜．柯特克（Tina Kotek），在競逐俄勒岡州州長。

希利是麻薩諸塞州第二個女性州長——共和黨人簡．斯威夫特（Jane Swift）在2001年當選。

在選戰中，希利承諾要讓育兒成本更可負擔，擴大職業培訓項目，也對6月美國最高法院推翻羅訴韋德案（Roe v Wade）積極發表自己的看法，聲稱她希望在她的州有安全和合法的墮胎選擇。

莎拉．哈克比．桑德斯：川普新聞秘書當選州長

40歲的莎拉．哈克比．桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）為人所熟知，因為她曾是川普在任總統時的新聞秘書。推算顯示她將贏得阿肯色州州長的選舉，成為該州第一個女州長。

她在這個共和黨佔據優勢的州份面對民主黨對手克里斯．瓊斯（Chris Jones），最終勝出。

雖然她是阿肯色州第一個女性州長，但她對州長辦公室並不陌生，因為她的父親麥可．哈克比在1996年至2007年就是該州州長。

韋斯．摩爾：馬里蘭州首位黑人州長

Democratic gubernatorial nominee Wes Moore celebrates before addressing supporters after defeating Republican nominee Dan Cox on 8 November 2022 in Baltimore, Maryland.

Photo Credit: Getty Images / BBC News

44歲的民主黨人韋斯．摩爾（Wes Moore）也創造歷史，成為馬里蘭州的首位黑人州長。他僅僅是這個國家246年歷史裡的第三個黑人州長，另外兩人是麻薩諸塞州的德瓦爾．帕特里克（Deval Patrick）和維珍尼亞州的道格拉斯．懷爾德（Douglas Wilder）。

摩爾是暢銷書作者，也是貧困組織羅賓漢（Robin Hood）的前領頭人。

他在周二向支持者表示：「我沒有忘記我今晚在這裡創造了歷史，但我也知道，我不是第一個作出嘗試的。」

「對我們來說最重要的歷史，是我們和本州人民在未來四年將會創造的歷史。」

馬奎恩．穆林：原住民參議員

Markwayne Mullin speaks during the news conference on the Invest to Protect Act outside the Capitol on Thursday, 12 May 2022

Photo Credit: Getty Images / BBC News

35歲的共和黨人馬奎恩．穆林（Markwayne Mullin）被推算當選，成為奧克拉荷馬州近100年來第一個美國原住民參議員。

這個席位自1987年起就一直由共和黨人佔據。

作為切羅基部落的一員，穆林先是在2012年當選眾議院成員，成為國會議員核心小組（Congressional Native American Caucus）的一員。

美國上一個原住民參議員是北夏安部落（Northern Cheyenne Tribe）的本．奈特霍斯．坎貝爾（Ben "Nighthorse" Campbell）。他在做過兩屆參議員和三屆眾議員之後，於2005年退休。

詹姆斯．羅森內爾：首位跨性別男性眾議員

26歲的民主黨人羅森內爾（James Roesener）當選，成為美國歷史上第一個公開的跨性別男性眾議員。

今年參選的跨性別人士創歷史新高，羅森內爾是其中一員。

他在新罕布夏州為女性爭取墮胎權、薪酬平等，還支持保障同性戀權益的立法，包括保障認可同性婚姻。

凱西．霍楚：紐約州首位女州長

Kathy Hochul

Photo Credit: Getty Images / BBC News

民主黨人凱西．霍楚（Kathy Hochul）被推算當選紐約州州長，是該州第一個當選州長的女性。

推算顯示，她在這場20年來形勢最接近的州長選舉中擊敗共和黨人李．澤爾丁（Lee Zeldin）。

霍楚此前已在2021年8月前州長安德魯．古莫（Andrew Cuomo）因性騷擾指控辭職後接任。

她承諾在她的第一個完整任期中將聚焦住房問題，減少槍枝暴力和建立經濟發展契機，以及保障墮胎權。

迪麗婭．拉米雷茲：拉丁裔國會議員

Delia Ramirez

Photo Credit: Getty Images / BBC News

推算顯示39歲的民主黨州代表迪麗婭．拉米雷茲（Delia Ramirez）將成為伊利諾州第一個當選的拉丁裔國會議員。


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。