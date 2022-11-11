2022美國期中選舉：多名當選人寫下歷史新猷，川普高調宣告的「紅色浪潮」為何變小漣漪？
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隨著美國通膨達8％，以及民主黨總統拜登的支持率走低，前總統川普曾經預測此次選舉中會出現「紅色風暴」，共和黨曾希望在本屆期中選舉大踏步奪回國會控制權，但是結果為什麼卻未如預期？
美國期中選舉的推算結果陸續出爐。雖說每一場選舉勝利都值得慶賀，但是其中有一些還是有歷史性的特殊意義。以下是BBC記者傑西卡．舍伍德（Jessica Sherwood）整理出的截至目前2022美國期中選舉，那些寫下歷史新篇章的當選人。
凱蒂．布里特：阿拉巴馬州首位女性參議員
根據BBC的美國合作方《哥倫比亞廣播公司新聞網》（CBS News）的推算，40歲的共和黨參選人凱蒂．布里特（Katie Britt）成功當選阿拉巴馬州的第一位女性參議員。
布里特特擊敗民主黨對手威爾．博伊德（Will Boyd）奪得席位，將取代在參議院任職36年後退休的里查德．舍爾比（Richard Shelby）。
她向支持者表示：「我為此感到謙卑，榮幸和感恩。」
自1932年首次參議員選舉以來，美國共有過58名女性參議員——而參議院的席位是100個。
布里特還表示，她將是參議院中第一個有學齡子女的共和黨人，因此她承諾為年輕人構建更好的未來。
麥克斯威爾．佛斯特：25歲，首位Z世代眾議員
25歲的民主黨人麥克斯威爾．佛斯特（Maxwell Frost）根據推算將贏得佛羅里達州的第十國會選區。1997年出生的他是第一個當選的Z世代（Gen，千禧年前後出生的一代）美國聯邦眾議員。
他的勝選並不算令人意外，因為他的選戰宣傳焦點是在槍支暴力、氣候變化、墮胎權和拓寬醫保等吸引年輕選民的議題上。
他可能不是2022年唯一當選眾議員的Z世代人士。共和黨人卡羅琳．萊維特（Karoline Leavitt）也在新罕布夏的第一國會選區參選。
莫拉．希利：第一個當選州長的女同志
51歲的民主黨人莫拉．希利（Maura Healey）被推算將在麻薩諸塞州的州長選舉中勝出。而她將是第一個當選州長的女同性戀者。
希利擊敗了川普支持的共和黨人傑夫．迪爾（Geoff Diehl）。上一任州長查理．貝克（Charlie Baker）選擇不爭取連任，於是希利的勝利終結了該州長達八年的共和黨掌權。
希利還是今年競逐州長的兩個公開女同性戀者之一。另一個是蒂娜．柯特克（Tina Kotek），在競逐俄勒岡州州長。
希利是麻薩諸塞州第二個女性州長——共和黨人簡．斯威夫特（Jane Swift）在2001年當選。
在選戰中，希利承諾要讓育兒成本更可負擔，擴大職業培訓項目，也對6月美國最高法院推翻羅訴韋德案（Roe v Wade）積極發表自己的看法，聲稱她希望在她的州有安全和合法的墮胎選擇。
莎拉．哈克比．桑德斯：川普新聞秘書當選州長
40歲的莎拉．哈克比．桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）為人所熟知，因為她曾是川普在任總統時的新聞秘書。推算顯示她將贏得阿肯色州州長的選舉，成為該州第一個女州長。
她在這個共和黨佔據優勢的州份面對民主黨對手克里斯．瓊斯（Chris Jones），最終勝出。
雖然她是阿肯色州第一個女性州長，但她對州長辦公室並不陌生，因為她的父親麥可．哈克比在1996年至2007年就是該州州長。
韋斯．摩爾：馬里蘭州首位黑人州長
44歲的民主黨人韋斯．摩爾（Wes Moore）也創造歷史，成為馬里蘭州的首位黑人州長。他僅僅是這個國家246年歷史裡的第三個黑人州長，另外兩人是麻薩諸塞州的德瓦爾．帕特里克（Deval Patrick）和維珍尼亞州的道格拉斯．懷爾德（Douglas Wilder）。
摩爾是暢銷書作者，也是貧困組織羅賓漢（Robin Hood）的前領頭人。
他在周二向支持者表示：「我沒有忘記我今晚在這裡創造了歷史，但我也知道，我不是第一個作出嘗試的。」
「對我們來說最重要的歷史，是我們和本州人民在未來四年將會創造的歷史。」
馬奎恩．穆林：原住民參議員
35歲的共和黨人馬奎恩．穆林（Markwayne Mullin）被推算當選，成為奧克拉荷馬州近100年來第一個美國原住民參議員。
這個席位自1987年起就一直由共和黨人佔據。
作為切羅基部落的一員，穆林先是在2012年當選眾議院成員，成為國會議員核心小組（Congressional Native American Caucus）的一員。
美國上一個原住民參議員是北夏安部落（Northern Cheyenne Tribe）的本．奈特霍斯．坎貝爾（Ben "Nighthorse" Campbell）。他在做過兩屆參議員和三屆眾議員之後，於2005年退休。
詹姆斯．羅森內爾：首位跨性別男性眾議員
26歲的民主黨人羅森內爾（James Roesener）當選，成為美國歷史上第一個公開的跨性別男性眾議員。
今年參選的跨性別人士創歷史新高，羅森內爾是其中一員。
他在新罕布夏州為女性爭取墮胎權、薪酬平等，還支持保障同性戀權益的立法，包括保障認可同性婚姻。
凱西．霍楚：紐約州首位女州長
民主黨人凱西．霍楚（Kathy Hochul）被推算當選紐約州州長，是該州第一個當選州長的女性。
推算顯示，她在這場20年來形勢最接近的州長選舉中擊敗共和黨人李．澤爾丁（Lee Zeldin）。
霍楚此前已在2021年8月前州長安德魯．古莫（Andrew Cuomo）因性騷擾指控辭職後接任。
她承諾在她的第一個完整任期中將聚焦住房問題，減少槍枝暴力和建立經濟發展契機，以及保障墮胎權。
迪麗婭．拉米雷茲：拉丁裔國會議員
推算顯示39歲的民主黨州代表迪麗婭．拉米雷茲（Delia Ramirez）將成為伊利諾州第一個當選的拉丁裔國會議員。
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登入元宇宙！2022 TCCF 未來內容展以故事力帶你搞懂Web3.0
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今年11月舉辦的 TCCF 創意內容大會「未來內容展」「擴增宇宙 運算中」為題，帶領民眾進入Web3.0時代，展示國內外19件不同形式的感官體驗作品，透過數位技術創造虛擬內容的商業價值，讓民眾能藉由實際作品理解Web3.0的概念。
文：設計發浪
Web2.0發展近20年以來，民眾早已習慣使用網路上的免費資訊，創建虛擬身份，在網路上與陌生人進行交流與購物。如今即將進入Web3.0元宇宙時代，加密貨幣滿天飛，看得見卻摸不著，該如何看待這些具有價值的虛擬原生內容？如何體驗與運用？就是第三屆2022 TCCF創意內容大會－「未來內容展」要帶領大家認識的面向。
2021 TCCF未來內容展以「元宇宙」切入，在松菸倉庫裡創造出VR與投影的樂園；2022則是以「擴增宇宙 運算中」為題，強調我們正要進入Web3.0 時代的「Processing」，透過國內外19件不同形式的感官體驗作品，讓尚未趕上Web3.0這條船的朋友，也能以淺顯易懂的形式理解。
策展人FREES執行長馮建彰說：「當前可能很多人對於所謂元宇宙、Web幾點零等語彙都還很陌生，甚至連最基礎的AR、VR可能也都還沒體驗過，這個展演希望能以最輕鬆的方式創造出一個切口，讓大家試著去體會。」
今年策展分區比起去年更多，分為七大展區——「1.即刻運算中」、「2.穿越光廊」、「3.第二人生運算中」、「4.未來造夢場運算中」、「5.全知讀者視角」、「6.沉浸靈魂之樹」、「7.未來唱片行」。
看起來有點複雜，不過聽我介紹完就會覺得其實還好。
7大區塊 19件多元數位形式內容創作
7個區塊集中在松菸的兩大倉庫，2號倉庫入口為「1.即刻運算中」，可在此區的幻影拍照亭透過微型投影技術，留下自身與光影合而為一的藝術創作印記。
接著走進「2.穿越光廊」是一條連結真實與虛擬的隧道，打破兩者的疆界，魔幻的聲光效果非常適合打卡拍照。
「3.第二人生運算中」有兩個作品：《眾人之光》 以4D Views技術製作臺灣奧運國手選手高擬真NFT，將榮光永存於區塊鏈；《Love is the Answer》，能讓自己的虛擬角色換上台灣設計師品牌JENN LEE的衣服，在元宇宙走出自己的伸展台。
「4.未來造夢場運算中」這區參展的兩件作品都非常有趣，有FAB DAO發起的《百岳計畫》、以及煙花宇宙的兩個作品《離人》、《殘夢》。我一直很喜歡煙花宇宙營造光影空間柔軟魅力，還有這回首次展出的音像作品《殘夢》。
其中，我想花點篇幅介紹一下《百岳計畫》。
要理解《百岳計畫》，要先理解「Web2.0」與「Web3.0」的差別
「Web2.0」泛指網路社群時代，每一名使用者都可以閱讀、回應、發表訊息，按讚、留言、分享是社群時代的基本動作，但都仰賴如Facebook、Google等少數大型科技公司，形成個資、隱私疑慮。「Web3.0」則是標榜「網路自治」，把所有權還給使用者來「去中心化」，使用區塊鏈技術，搭建出虛擬網路生態系儲存使用者資料，資訊或檔案能儲存在許多人的電腦裡，將這些資訊分散到各別用戶上，資料不容易單點故障（Single Point of Failure），一個電腦壞掉並不會讓資料消失，讓眾人可以共同管理，沒有人可以獨裁地擁有與操縱。
當使用者真正擁有數位資產的所有權，則可以交換資產創造出「資訊」的交易市場。這些資產，在 Web3.0 時代便是加密貨幣（Cryptocurrency），加密貨幣可以是金錢、股票、藝術品或兌換券，誕生出Web3.0全新虛擬交易社群，讓元宇宙世界不只是虛擬角色社交的空間，同時有著商業潛能。
發起《百岳計畫》的 FAB DAO，就是運作在Web3.0機制下的去中心化組織。DAO為「去中心自治組織（Decentralized Autonomous Organization）」的縮寫，可解釋成開放式的協作集體。當大家為了共同理念而一起投入資金、付出心力，就會形成一種沒有契約關係的網路社群，，DAO就是這些組織的通稱。DAO 往往會有代幣激勵機制促使大家行動，獲得的代幣像是一種會員證，可以使用代幣投票，與其他成員一起治理 DAO，當組織獲得利潤，也可以共享收益，或是再投入於DAO目標，以FAB DAO而言，便是台灣的Web3.0公共生態系。
臺灣3,000公尺以上的山峰有268座，日本的加上富士山也才10餘座，小小臺灣擁有這麼多高山是一件足以誇耀的事情。因此《百岳計畫》邀請五位國際知名的臺灣生成式藝術家吳哲宇、林逸文、王連晟、林經堯和王新仁，以臺灣山岳為題、程式碼為筆，創造一萬座臺灣山岳 NFT，再由藝術家黃新編碼，將五件風格相異的作品共同展示，呈現多元共融的臺灣山景。百岳 NFT 同時為治理代幣，由收藏者共同治理所有百岳之營收，並將所有資本再投入 Web3.0臺灣公共／公益生態系，達到 Web3.0分散、永續、自治的精神。
這樣一來或許大家就比較能明白《百岳計畫》有趣的地方。本作品也曾在今年於奧地利舉辦的「林茲電子藝術節」展出；林茲電子藝術節是奧地利林茲電子藝術中心（Ars Electronica Center）籌辦，可以說是全球規模最大、歷史最悠久、並具有前瞻性的電子藝術代表平台。
虛擬實境突破想像疆界！7大VR主題兼顧娛樂與深度思維刺激
進入3號倉庫，會看見「5.全知讀者視角」七個VR主題世界，分別是：《天野喜孝VR美術館》、《眼與我》、《遺留》、《無法離開的人》、《紅尾巴》、《請神造夢:XR沉浸式演唱會》、《永恆聖母院》。
所有的VR作品集中此區展示，進入VR世界時或許各自精彩，但畢竟這是一個實體展覽，而且也受限硬體無法讓太多人同時進入，因此FREES活用多年製作實體演唱會的概念，結合聲光特效妝點空間，也依據不同VR作品規劃該數位內容時使用的模型或是手稿等展出。比如說前幾個月在網路上造成轟動的《天野喜孝VR美術館》集資計劃，除了進入VR世界看大師作品之外，也能在等待排隊時先看看大師的真實原稿。
《請神造夢:XR沉浸式演唱會》也蠻有意思，以XR「延展實境」（包含AR、VR、MR），邀請樂團「血肉果汁機」與「大象體操」參與演出。在今年10月的演唱會現場，觀眾除了可觀賞真實表演外，演出中有個橋段是戴上VR頭顯進入虛擬世界，串連FREES XR虛擬實景攝影與4DViews技術，在VR世界中看見音樂的節奏，同時耳朵卻是配合影像聽到現場實際音樂演出。要能達到多人同時體驗的視聽效果，需要配合5G低延遲高傳輸的技術才能做到。
策展人馮建彰表示：「希望藉由前所未見的影音設計，打造出演唱會未來的嶄新型態。」2022 TCCF 未來內容展中，雖然無法完全複製當時演唱會的原始感受，但戴上VR裝置，依舊能回味當時的盛況，展覽現場實際的裝置，也採用演唱會使用到的燈光與樂器做佈置，增加氛圍。
本土宮廟文化進入元宇宙，5G技術創造雙展場跨場域互動體驗
「6.沉浸靈魂之樹」的《新台潮宮廟元宇宙-北港朝天宮》，可以創建身份去數位宮廟參拜抽籤。另一個作品《無濜》，則透過5G高速率、低延遲的技術創造有趣體驗，在11/5（六）～11/8（二）的展期間，松菸會場與遠在幾公里外的臺北101四樓的沉浸體驗實踐場——「双融域 AMBI SPACE ONE」合作，透過5G技術將兩地拍攝的影像傳遞到彼此空間、疊加在對方投影畫面中，使場域像是鏡中鏡無限延伸；視覺美術則和臺灣插畫家「小油画 Little Oil Art」共同合作，以《輕輕說晚安》為主題。
如果有朋友分別在該展出期間前往兩地展場，就能透過這樣的技術在數位空間中相遇拍照，非常好玩。
「7.未來唱片行」則是展出NFT平台「OurSong」的音樂NFT作品、全世界第一個元宇宙原生音樂廠牌「0x0」，以及臺灣原創漫畫平台「CCC創作集」的作品。
展區隱藏AR互動體驗，等著民眾來尋寶
最後加碼隱藏彩蛋，則是由叁式操刀的《夢遊擴增宇宙》。在未來內容展中，藏有特別對應的圖像可供參觀者手機掃描，接著就會出現AR濾鏡才會看見的虛擬世界，有點像是展場尋寶的概念，增加了本展參與者互動、也連結到Web3.0宇宙的觀展層次。
今年未來內容展不只作品內容有趣，主題沙龍邀來的名師講座聚焦在內容產製、市場投資、國際趨勢、串流市場等面向，也都滿值得預約聽講。如果希望抓住前進未來Web3.0元宇宙時代的船票，千萬不可錯過TCCF-未來內容展！
免費報名！2022 TCCF 創意內容大會｜未來內容展「擴增宇宙，運算中」
Web3.0開啟了數位世界邁向元宇宙的大門，讓現實世界在即時運算下快速擴增「多重宇宙」。2022未來內容展以「擴增宇宙，運算中」為主軸，便是意味蘊釀元宇宙時代的娛樂體驗、展現將內容產業帶往未來的企圖心。從故事力策展出發，結合科技藝術衍擘畫新未來內容藍圖，帶領參展者體驗內容敘事感官疆界與全新媒體科技應用與商機，在文化內容與商業之間搭建起一座黃金之橋。
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫
同場加映「主題沙龍」
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