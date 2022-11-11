2022美國期中選舉：多名當選人寫下歷史新猷，川普高調宣告的「紅色浪潮」為何變小漣漪？

美國期中選舉的推算結果陸續出爐。雖說每一場選舉勝利都值得慶賀，但是其中有一些還是有歷史性的特殊意義。以下是BBC記者傑西卡．舍伍德（Jessica Sherwood）整理出的截至目前2022美國期中選舉，那些寫下歷史新篇章的當選人。

凱蒂．布里特：阿拉巴馬州首位女性參議員

根據BBC的美國合作方《哥倫比亞廣播公司新聞網》（CBS News）的推算，40歲的共和黨參選人凱蒂．布里特（Katie Britt）成功當選阿拉巴馬州的第一位女性參議員。

布里特特擊敗民主黨對手威爾．博伊德（Will Boyd）奪得席位，將取代在參議院任職36年後退休的里查德．舍爾比（Richard Shelby）。

她向支持者表示：「我為此感到謙卑，榮幸和感恩。」

自1932年首次參議員選舉以來，美國共有過58名女性參議員——而參議院的席位是100個。

布里特還表示，她將是參議院中第一個有學齡子女的共和黨人，因此她承諾為年輕人構建更好的未來。

麥克斯威爾．佛斯特：25歲，首位Z世代眾議員

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25歲的民主黨人麥克斯威爾．佛斯特（Maxwell Frost）根據推算將贏得佛羅里達州的第十國會選區。1997年出生的他是第一個當選的Z世代（Gen，千禧年前後出生的一代）美國聯邦眾議員。

他的勝選並不算令人意外，因為他的選戰宣傳焦點是在槍支暴力、氣候變化、墮胎權和拓寬醫保等吸引年輕選民的議題上。

他可能不是2022年唯一當選眾議員的Z世代人士。共和黨人卡羅琳．萊維特（Karoline Leavitt）也在新罕布夏的第一國會選區參選。

莫拉．希利：第一個當選州長的女同志

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51歲的民主黨人莫拉．希利（Maura Healey）被推算將在麻薩諸塞州的州長選舉中勝出。而她將是第一個當選州長的女同性戀者。

希利擊敗了川普支持的共和黨人傑夫．迪爾（Geoff Diehl）。上一任州長查理．貝克（Charlie Baker）選擇不爭取連任，於是希利的勝利終結了該州長達八年的共和黨掌權。

希利還是今年競逐州長的兩個公開女同性戀者之一。另一個是蒂娜．柯特克（Tina Kotek），在競逐俄勒岡州州長。

希利是麻薩諸塞州第二個女性州長——共和黨人簡．斯威夫特（Jane Swift）在2001年當選。

在選戰中，希利承諾要讓育兒成本更可負擔，擴大職業培訓項目，也對6月美國最高法院推翻羅訴韋德案（Roe v Wade）積極發表自己的看法，聲稱她希望在她的州有安全和合法的墮胎選擇。

莎拉．哈克比．桑德斯：川普新聞秘書當選州長

40歲的莎拉．哈克比．桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）為人所熟知，因為她曾是川普在任總統時的新聞秘書。推算顯示她將贏得阿肯色州州長的選舉，成為該州第一個女州長。

她在這個共和黨佔據優勢的州份面對民主黨對手克里斯．瓊斯（Chris Jones），最終勝出。

雖然她是阿肯色州第一個女性州長，但她對州長辦公室並不陌生，因為她的父親麥可．哈克比在1996年至2007年就是該州州長。

韋斯．摩爾：馬里蘭州首位黑人州長

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44歲的民主黨人韋斯．摩爾（Wes Moore）也創造歷史，成為馬里蘭州的首位黑人州長。他僅僅是這個國家246年歷史裡的第三個黑人州長，另外兩人是麻薩諸塞州的德瓦爾．帕特里克（Deval Patrick）和維珍尼亞州的道格拉斯．懷爾德（Douglas Wilder）。

摩爾是暢銷書作者，也是貧困組織羅賓漢（Robin Hood）的前領頭人。

他在周二向支持者表示：「我沒有忘記我今晚在這裡創造了歷史，但我也知道，我不是第一個作出嘗試的。」

「對我們來說最重要的歷史，是我們和本州人民在未來四年將會創造的歷史。」

馬奎恩．穆林：原住民參議員

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35歲的共和黨人馬奎恩．穆林（Markwayne Mullin）被推算當選，成為奧克拉荷馬州近100年來第一個美國原住民參議員。

這個席位自1987年起就一直由共和黨人佔據。

作為切羅基部落的一員，穆林先是在2012年當選眾議院成員，成為國會議員核心小組（Congressional Native American Caucus）的一員。

美國上一個原住民參議員是北夏安部落（Northern Cheyenne Tribe）的本．奈特霍斯．坎貝爾（Ben "Nighthorse" Campbell）。他在做過兩屆參議員和三屆眾議員之後，於2005年退休。

詹姆斯．羅森內爾：首位跨性別男性眾議員

26歲的民主黨人羅森內爾（James Roesener）當選，成為美國歷史上第一個公開的跨性別男性眾議員。

今年參選的跨性別人士創歷史新高，羅森內爾是其中一員。

他在新罕布夏州為女性爭取墮胎權、薪酬平等，還支持保障同性戀權益的立法，包括保障認可同性婚姻。

凱西．霍楚：紐約州首位女州長

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民主黨人凱西．霍楚（Kathy Hochul）被推算當選紐約州州長，是該州第一個當選州長的女性。

推算顯示，她在這場20年來形勢最接近的州長選舉中擊敗共和黨人李．澤爾丁（Lee Zeldin）。

霍楚此前已在2021年8月前州長安德魯．古莫（Andrew Cuomo）因性騷擾指控辭職後接任。

她承諾在她的第一個完整任期中將聚焦住房問題，減少槍枝暴力和建立經濟發展契機，以及保障墮胎權。

迪麗婭．拉米雷茲：拉丁裔國會議員

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推算顯示39歲的民主黨州代表迪麗婭．拉米雷茲（Delia Ramirez）將成為伊利諾州第一個當選的拉丁裔國會議員。