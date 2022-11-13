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    2022/11/13,
    國際

    G20峰會前四大看點：疫情終章、俄烏同台、拜習會面、經濟危機

    G20峰會前四大看點：疫情終章、俄烏同台、拜習會面、經濟危機

    我們想讓你知道的是

    任何一個問題放在以前，都是大事件，當它們疊加在一起，任誰都會焦頭爛額，可能更需要全球政治領袖們坐在圓桌前申明立場、達成妥協，拿出方案。

    過去三年沒法出去旅行？對總統、總理、主席、首相和國王們來說，也差不多。COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情中國際會議紛紛改為線上舉行，似乎還省了很多繁複的外交禮節。

    然而今年不太一樣，全球20個經濟影響力最大國家的領導人們，決定親身趕赴印尼的峇里島，參加2022年G20峰會。

    背後的原因或許是，2022年太特別了——

    • 疫情消退，大部分國家逐步放開，甚至嚴格實施「清零」政策的中國，也在過去一個月密集接待外國領導人到訪；
    • 年初一場俄烏戰爭，讓西方與俄羅斯的對立程度達到冷戰後的最高點，甚至公開討論使用「核武」的可能性；
    • 中美關係因為台灣問題，雪上加霜，兩國元首都將出席G20，他們是否會坐下來一對一會談；
    • 當然，經濟是共同難題，通脹高居不下，全球央行加息不止，經濟學家預測一輪長達數年的衰退近在眼前。

    任何一個問題放在以前，都是大事件，當它們疊加在一起，任誰都會焦頭爛額，可能更需要全球政治領袖們坐在圓桌前申明立場、達成妥協，拿出方案。

    特別之年舉行的特別峰會，都有哪些看點？《BBC中文》為你逐一梳理。

    20國領袖共處一室：標誌著新冠疫情結束？

    G20成員國

    BBC

    G20全稱為「Group of Twenty」，意思是「二十國集團」。G20是世界上經濟規模最大、增長最快的國家領導人召開的年度會議，其成員國GDP總量佔世界GDP的85％，人口佔全球總人口三分之二。

    G20峰會沒有固定的工作人員。每年12月，G20都會選出輪值主席國，負責舉辦下屆峰會以及明年的一些部長級會議。

    2022年的峰會由印尼擔任輪值主席國，於11月15日和16日在峇里島舉行。

    上一次20國領導人齊聚一堂，還是2019年6月日本大阪，當時中美貿易戰如火如荼，習近平和川普的會面備受矚目。當時的主席國領導人為日本首相安倍晉三，他在今年7月遇刺身亡。

    2020年，疫情來襲後，在沙特阿拉伯舉行的峰會，首次完全採取網絡會議的形式，號召全球公平地獲得COVID-19疫苗。

    2021年，不少歐美國家已經逐步放開限制。在意大利羅馬舉辦的峰會上，唯獨缺席習近平和普亭。當時G20聚焦的是全球變暖問題，但最終協議未作出具體承諾，令外界失望。

    2022年，全球幾乎都在把防疫限制拋諸腦後，中國還在實施嚴格的清零政策，雖然降低了死亡數，但也引起民眾的抱怨和反對。

    因此，外界期待，如果全球主要國家領導人同框拍照，如疫情前一樣行事，是否標誌著這場全球大流行正式結束？

    此外，值得關注的細節有：習近平會不會戴口罩？峰會前後中國會不會宣佈新的放鬆防疫的限制？

    普亭、澤倫斯基都會去？各國領袖如何互動？

    Vladimir Putin and Xi Jinping shaking hands

    Photo Credit: Reuters / BBC News

    在俄羅斯和中國各自與世界交惡之際，兩國領導人許諾中俄關係「上不封頂」。

    距離峰會開幕還有幾天時間，俄羅斯總統普亭和烏克蘭總統澤倫斯基是否會出席峰會依然成謎。

    兩個交戰國的元首共處一室，會發生什麼？這樣戲劇性的場面，在當代外交領域並不多見。

    俄羅斯是G20的成員國之一，普亭理應出席峰會。

    但在2月俄羅斯入侵烏克蘭後，在G20內部出現分歧：美國和西方盟國制裁俄羅斯，支持烏克蘭，而中國與印度不願譴責俄羅斯，不參與制裁行動，還大規模進口俄羅斯能源；美國和西方國家不希望普亭參加11月在印尼舉行的峰會，而中國則表示反對。

    中國早就表態，支持印尼辦好峰會，強調二十國集團應集中經濟問題，不應被政治化，「各成員地位平等，誰也沒有權力分裂二十國集團。」

    因此今年4月，印尼宣佈邀請普亭參加G20會議後，受到了來自西方的壓力，要求將普亭排除在會議之外，華盛頓方面甚至呼籲取消俄羅斯G20成員資格。

    輪值主席國印度尼西亞總統佐科・維多多（Joko Widodo；佐科威）在今年6月成為首位分別訪問基輔和莫斯科的亞洲領導人，他還分別會見了澤倫斯基和普亭。

    為了平衡其他G20成員國對俄羅斯的抵制，佐科威親自邀請澤倫斯基也參加此次峰會。外界都在期待俄烏兩國會在G20峰會現場如何互動，會惡語相加，還是借機坐下和談？

    然而在本周，事情又出現反轉。佐科威本周二表示，他與普亭通話時，普亭說只要情況允許，將出席來臨的G20峰會，「不然他可能要求通過線上參與」，佐科威說給他的「強烈印象」是普亭可能不會出席G20峰會。

    澤倫斯基則表明只要普亭出席，他就不出席峰會。也在本周二，他的發言人表示，澤倫斯基很可能只會在線上參加峰會。

    或許直到峰會開幕前，外界才能確認，這兩位在2022年佔盡頭條的領導人，是否會同時出現在峇里島。

    習近平拜登會談？穩住中美關係不惡化？

    一名男子在香港一家購物中心觀看電視播出的習近平與拜登通話的新聞（29/7/2022）

    Reuters

    習近平與拜登7月底的通話氣氛因佩洛西訪台而顯得緊張。

    另一對在今年受到考驗的雙邊關係是中國和美國。

    美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今年8月訪問台灣，她是25年來訪問台灣的最高級美國政治人物。

    此前中國曾多次警告美國，佩洛西的訪問會帶來嚴重後果。訪台之後，中國展開環繞台灣的軍演，並取消中美氣候變化商談、禁毒合作、國防部工作會晤等八項雙邊合作。

    美國方面則推出針對中國的空前嚴苛的半導體出口管制，使中國多個高科技行業大受影響。一些評論人士形容，美國是在「不惜代價地」減緩中國崛起。

    根據美國媒體報道，為了安排習近平和拜登的雙邊會談，兩邊的高級官員和助手們一直在較勁，該報道引述知情人士稱，中國官員對兩位領導人上次關於佩洛西訪台問題交流結果感到不滿，最近才與美方重新接觸。

    目前，雙方是否會坐下來談還是未知數，但如果真的面對面談判，相信台灣問題、美國晶片禁令，以及烏克蘭戰爭和中俄關係，可能會成為主要議題。

    過去幾年，國際局勢轉變的方向日漸清晰，但也為西方國家帶來一個難題——沒人能真正承擔與中國經濟脫鉤的代價；也沒人願意看到中國真正改變二戰後建立的自由主義國際關係。

    另外值得注意的是峰會前的一個月，兩國各發生了政治大事：中國舉行「二十大」，習近平獲得連任，高層中更多他的堅決擁護者；美國舉行中期選舉，眾議院可能轉由共和黨人控制。


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