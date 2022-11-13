G20峰會前四大看點：疫情終章、俄烏同台、拜習會面、經濟危機
我們想讓你知道的是
任何一個問題放在以前，都是大事件，當它們疊加在一起，任誰都會焦頭爛額，可能更需要全球政治領袖們坐在圓桌前申明立場、達成妥協，拿出方案。
過去三年沒法出去旅行？對總統、總理、主席、首相和國王們來說，也差不多。COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情中國際會議紛紛改為線上舉行，似乎還省了很多繁複的外交禮節。
然而今年不太一樣，全球20個經濟影響力最大國家的領導人們，決定親身趕赴印尼的峇里島，參加2022年G20峰會。
背後的原因或許是，2022年太特別了——
- 疫情消退，大部分國家逐步放開，甚至嚴格實施「清零」政策的中國，也在過去一個月密集接待外國領導人到訪；
- 年初一場俄烏戰爭，讓西方與俄羅斯的對立程度達到冷戰後的最高點，甚至公開討論使用「核武」的可能性；
- 中美關係因為台灣問題，雪上加霜，兩國元首都將出席G20，他們是否會坐下來一對一會談；
- 當然，經濟是共同難題，通脹高居不下，全球央行加息不止，經濟學家預測一輪長達數年的衰退近在眼前。
任何一個問題放在以前，都是大事件，當它們疊加在一起，任誰都會焦頭爛額，可能更需要全球政治領袖們坐在圓桌前申明立場、達成妥協，拿出方案。
特別之年舉行的特別峰會，都有哪些看點？《BBC中文》為你逐一梳理。
20國領袖共處一室：標誌著新冠疫情結束？
G20全稱為「Group of Twenty」，意思是「二十國集團」。G20是世界上經濟規模最大、增長最快的國家領導人召開的年度會議，其成員國GDP總量佔世界GDP的85％，人口佔全球總人口三分之二。
G20峰會沒有固定的工作人員。每年12月，G20都會選出輪值主席國，負責舉辦下屆峰會以及明年的一些部長級會議。
2022年的峰會由印尼擔任輪值主席國，於11月15日和16日在峇里島舉行。
上一次20國領導人齊聚一堂，還是2019年6月日本大阪，當時中美貿易戰如火如荼，習近平和川普的會面備受矚目。當時的主席國領導人為日本首相安倍晉三，他在今年7月遇刺身亡。
2020年，疫情來襲後，在沙特阿拉伯舉行的峰會，首次完全採取網絡會議的形式，號召全球公平地獲得COVID-19疫苗。
2021年，不少歐美國家已經逐步放開限制。在意大利羅馬舉辦的峰會上，唯獨缺席習近平和普亭。當時G20聚焦的是全球變暖問題，但最終協議未作出具體承諾，令外界失望。
2022年，全球幾乎都在把防疫限制拋諸腦後，中國還在實施嚴格的清零政策，雖然降低了死亡數，但也引起民眾的抱怨和反對。
因此，外界期待，如果全球主要國家領導人同框拍照，如疫情前一樣行事，是否標誌著這場全球大流行正式結束？
此外，值得關注的細節有：習近平會不會戴口罩？峰會前後中國會不會宣佈新的放鬆防疫的限制？
普亭、澤倫斯基都會去？各國領袖如何互動？
距離峰會開幕還有幾天時間，俄羅斯總統普亭和烏克蘭總統澤倫斯基是否會出席峰會依然成謎。
兩個交戰國的元首共處一室，會發生什麼？這樣戲劇性的場面，在當代外交領域並不多見。
俄羅斯是G20的成員國之一，普亭理應出席峰會。
但在2月俄羅斯入侵烏克蘭後，在G20內部出現分歧：美國和西方盟國制裁俄羅斯，支持烏克蘭，而中國與印度不願譴責俄羅斯，不參與制裁行動，還大規模進口俄羅斯能源；美國和西方國家不希望普亭參加11月在印尼舉行的峰會，而中國則表示反對。
中國早就表態，支持印尼辦好峰會，強調二十國集團應集中經濟問題，不應被政治化，「各成員地位平等，誰也沒有權力分裂二十國集團。」
因此今年4月，印尼宣佈邀請普亭參加G20會議後，受到了來自西方的壓力，要求將普亭排除在會議之外，華盛頓方面甚至呼籲取消俄羅斯G20成員資格。
輪值主席國印度尼西亞總統佐科・維多多（Joko Widodo；佐科威）在今年6月成為首位分別訪問基輔和莫斯科的亞洲領導人，他還分別會見了澤倫斯基和普亭。
為了平衡其他G20成員國對俄羅斯的抵制，佐科威親自邀請澤倫斯基也參加此次峰會。外界都在期待俄烏兩國會在G20峰會現場如何互動，會惡語相加，還是借機坐下和談？
然而在本周，事情又出現反轉。佐科威本周二表示，他與普亭通話時，普亭說只要情況允許，將出席來臨的G20峰會，「不然他可能要求通過線上參與」，佐科威說給他的「強烈印象」是普亭可能不會出席G20峰會。
澤倫斯基則表明只要普亭出席，他就不出席峰會。也在本周二，他的發言人表示，澤倫斯基很可能只會在線上參加峰會。
或許直到峰會開幕前，外界才能確認，這兩位在2022年佔盡頭條的領導人，是否會同時出現在峇里島。
習近平拜登會談？穩住中美關係不惡化？
另一對在今年受到考驗的雙邊關係是中國和美國。
美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今年8月訪問台灣，她是25年來訪問台灣的最高級美國政治人物。
此前中國曾多次警告美國，佩洛西的訪問會帶來嚴重後果。訪台之後，中國展開環繞台灣的軍演，並取消中美氣候變化商談、禁毒合作、國防部工作會晤等八項雙邊合作。
美國方面則推出針對中國的空前嚴苛的半導體出口管制，使中國多個高科技行業大受影響。一些評論人士形容，美國是在「不惜代價地」減緩中國崛起。
根據美國媒體報道，為了安排習近平和拜登的雙邊會談，兩邊的高級官員和助手們一直在較勁，該報道引述知情人士稱，中國官員對兩位領導人上次關於佩洛西訪台問題交流結果感到不滿，最近才與美方重新接觸。
目前，雙方是否會坐下來談還是未知數，但如果真的面對面談判，相信台灣問題、美國晶片禁令，以及烏克蘭戰爭和中俄關係，可能會成為主要議題。
過去幾年，國際局勢轉變的方向日漸清晰，但也為西方國家帶來一個難題——沒人能真正承擔與中國經濟脫鉤的代價；也沒人願意看到中國真正改變二戰後建立的自由主義國際關係。
另外值得注意的是峰會前的一個月，兩國各發生了政治大事：中國舉行「二十大」，習近平獲得連任，高層中更多他的堅決擁護者；美國舉行中期選舉，眾議院可能轉由共和黨人控制。
Tags：
沉浸式場域崛起！示範多元商模、打造規模化體驗經濟，迎向新型態展演變現的最後一哩路
我們想讓你知道的是
沉浸式體驗橫掃全球，它們不僅帶來展演型態的多元可能，更身兼內容研發角色，成為孵化未來作品的關鍵基地。在2022 TCCF 創意內容大會一未來內容展的主題沙龍中，也針對這個發展趨勢邀請到台灣經營沉浸式場域的重要推手分享他們如何在協助科技內容創作者完善新媒體創作生態的同時，不斷摸索新的可能性，打造多元的永續商業模式。
從日本數位媒體藝術團隊teamLab在福岡城跡以沉浸式體驗創作出光影藝術夢境，法國文化空間（Culturespaces）在巴黎光之博物館推出的梵谷展、莫內展，到美國拉斯維加斯大量運用沉浸式複合技術打造多元型態的複合體驗，無論是文化、藝術、娛樂⋯⋯全世界不同產業都因沉浸式互動科技而有了不同的面貌，甚至催生出全新的產業。而台灣的沉浸式內容創作過去也在國際上獲獎無數，隨著近幾年沉浸式場館陸續成立，更開始為台灣的沉浸式內容創作摸索出更多元的商業模式。
在2022 TCCF 創意內容大會一未來內容展的主題沙龍中，特別邀請到在台灣經營沉浸式場域的重要推手——「双融域」總經理周琍敏、「夢境現實」創辦人林家齊，與紅然股份有限公司創意總監黃維韶齊聚一堂，以【產業熱點｜世界級的製作！未來作品孵化與外銷養成術】為主題，共同討論台灣沉浸式內容與空間的未來。
沉浸式空間當平台，助力「體驗經濟」規模化
科技潮流的推動，帶來更多的創新可能與商機，沉浸式科技市場規模據推估在2025年就將達到303.7億美元；更重要的是，這將改變人們創作與體驗的模式，傳統的線性敘事模式被改寫，從單純的講述故事進化到創造體驗；觀眾也不再是完全獨立的旁觀者，而能夠體驗角色經歷，甚至與投影或成像出的故事角色互動，「活進」故事之中。
双融域總經理周琍敏過去曾在松山文創園區擔任總監長達9年，「從文化資產空間營運者的視角，我在大量的展覽中發現文化內容結合科技已經成為展覽的新趨勢，沉浸式娛樂體驗也勢必將成為展演重要的主流，擁抱科技的時機點已經到來。」看到科技未來的無限可能後，周琍敏加入由宏碁施振榮董事長和法藍瓷總裁陳立恒成立的科文双融，負責2021年底設立於101大樓的全沉浸數位展演平台「双融域」的營運。
「很多實驗性的樣態，如果沒有達到一定的經濟規模，就無法為團隊帶來真正的營收效益。透過沉浸式空間的營運，我們希望能夠創造體驗經濟的規模。」周琍敏說。高昂的硬體成本和商業模式如何落地，是在發展沉浸式體驗時最大的挑戰。
而沉浸式場館的出現，就扮演著整合科技載體與內容創新的平台，透過平台的建置與專業經營來促成跨域整合的合作，發展出多元的場域應用。
双融域開幕一年至今，已經嘗試過各種各樣的多元內容樣態，包括沉浸式劇場、沉浸式攝影棚、數位藝廊，還有與企業、品牌合作，作為品牌發表、時尚秀、技術發表、會議會展的場域，為活動賦予新的呈現方式。
建立可持續性的展演商模，沉浸式內容的電影院運作模式
台灣最重要、也是全世界目前首創的MR場域「夢境現實」，則將自身明確地定位為「沉浸式電影院」。夢境現實創辦人林家齊同時也是台灣動畫界天團「夢想動畫」的創辦人，成立夢境現實的初衷，則是台灣過去有許多創作者，創作了豐富的沉浸式內容卻沒有地方可供展出，希望提供一個場域，讓大家能在裡面看見創作者們的作品，並藉由可持續性展演的商業模式，讓創作者有機會透過售票分潤，成為後續創作的養分。
在運用科技的策略上，林家齊的首要目標就是要能建立「品牌識別度」，因此他把注意力放到了最新的MR眼鏡，運用沉浸式投影和混合實境結合劇情文本的內容創作，讓民眾在空間中遊走，可以看到作品中角色的立體成像出現在自己身邊，還可以和它們互動，透過雙向互動來推進劇情。
在內容上，夢境現實除了提供沉浸式內容創作者一個展出上映的平台，既有IP的新形態延伸演出也是一大重點，例如電影、歌手MV、霹靂布袋戲，將台灣的原創IP重新轉譯，提供觀賞者全新的感受，也更有利於吸引更多人參與體驗沉浸式演出。
「我們希望做的比較不是沉浸式劇場，而是沉浸式的電影院，也就是說，可以一天24小時播放不同內容，一直有不同的產出。」林家齊說。以此為目標，一個單純、統一的格式就非常關鍵，讓創作者可以用這樣的格式創作，或將既有的作品轉換型態，直接在夢境現實上映。為了達成讓同樣的沉浸式體驗作品可以在各地上映的計畫，除了目前的高雄據點，夢境現實也已經規劃2024年在台北成立第二個劇院。
「場域精神」結合在地屬性，拓展更具商機的內容與共創
同樣由創作者角度出發，紅然股份有限公司則是從科技技術創作跨越到內容策展。紅然過去在全世界創作過許多從娛樂、科技、藝術到文化的跨界作品，目前也剛結束在微風南山的「離線時區」營運，轉移陣地到華山文創園區打造新的「魔術方塊」劇場。不同於双融域和夢境現實從一開始就以「平台」自我定位，紅然則是先從自身創作出發，設定創作主題，例如「離線時區」就以「在繁忙的都市中打造放鬆場域」為創作核心，透過大量的植物意象結合互動科技的運用設計，以「心靈的旅程」為發想進行內容策展。對於參觀者而言，與其說是參觀了一場展覽或演出，更像是體驗過一場心靈的療癒之旅。
接下來轉移到華山之後，紅然在創作內容和營運方式上也將有新的作法。紅然創意總監黃維韶表示：「創作內容時，我們認為『場域精神』是很重要的。」舉例來說，考量到華山觀光客較多，假日也是親子活動的去處，因此「魔術方塊」劇場將為白天時段規劃不同類型的沉浸式體驗展演，夜間則改為沉浸式劇場表演等，同時利用時間、空間的不同變化，最大化場域的坪效。
另一個重要的策略則是「共創」，和不同的創作團隊合作，也和不同產業合作，例如紅然過往已經有過和酒吧、瑜珈業者、表演藝術團隊合作，接下來「魔術方塊」12月將推出的新劇「迷宮書店」則是將文學作品用劇場形式轉譯，透過跨域共生的新模式，帶給觀眾全新的體驗。
透過本場沙龍分享，可看見無論是從內容、科技、或是策展背景出發經營的沉浸式場域，到最後都不約而同地都走向合作共創；且不只是不同創作者的共創，也包含虛實整合帶動跨產業的創新。引領未來的內容服務、開發出更有潛力的創新商業模式，沉浸式場域崛起之勢，令人拭目以待。
Web3.0開啟了數位世界邁向元宇宙的大門，讓現實世界在即時運算下快速擴增「多重宇宙」。2022未來內容展以「擴增宇宙，運算中」為主軸，便是意味蘊釀元宇宙時代的娛樂體驗、展現將內容產業帶往未來的企圖心。從故事力策展出發，結合科技藝術衍擘畫新未來內容藍圖，帶領參展者體驗內容敘事感官疆界與全新媒體科技應用與商機，在文化內容與商業之間搭建起一座黃金之橋。
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫
同場加映「主題沙龍」
未來內容展同場加映精彩沙龍舞台，匯聚內容創作者、科技業者、產業經營者三方共創的產業交流論壇。了解更多內容結合科技的創意製作、產業熱點、策展觀點、國際趨勢及商業案例，不可錯過！免費報名主題沙龍：https://www.tccf.tw/post/salon-free-registration