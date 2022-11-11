趙紫陽秘書鮑彤去世享年90歲：六四事件入獄最高官員，推動中國政治改革先鋒人物
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鮑彤以敢言著稱，儘管一再遭到當局警告，他也從未放棄記錄歷史，對時政發表看法。他希望推動中國走自由民主的道路，認為民主是克制腐敗和穩定政局的根本保障。2009年，在鮑彤的推動下，趙紫陽的秘密錄音被整理成《國家的囚徒》一書，書中匯集了中共高層的口述及他本人的採訪，是記錄六四歷史的重要材料。
11月9日，中國80年代改革派領導人趙紫陽的得力助手鮑彤逝世，享年90歲。鮑彤是推動中國政治改革的先鋒人物，也是因1989年「六四事件」被捕入獄的最高級別的官員。
其子鮑樸發表了訃聞，表示父親安然離世。
鮑彤一直用「中國公民」來定義自己，他孜孜不倦地對中國時政發表看法，到了晚年仍時常接受媒體的訪問，希望推動中國走民主自由的道路，受到許多人敬重。
鮑彤之女鮑簡在Twitter上表示，其父親「對這塊土地仍然充滿希望」，並引述他在幾天前90歲生日時所言：「人是天地之間一個非常渺小的歷史的存在……我的90不90不重要，重要的是我們大家要爭取的未來、要爭取的今天，要在今天做自己能夠做、應該做、必須做的事情，並把它做好。」
鮑彤去世後，許多人對他表示悼念。
獨立記者高瑜在Twitter上引述鮑彤贈與其秘書吳偉的一首詩寫道：「三十三年難入夢，難歌難哭難驚。閒從窗裏數陰晴，風雲天際事潮汐，起三更。」
原「六四」學生領袖王丹在Facebook上寫道，「這位八十年代中國改革開放的規劃者，晚年成為走出體制的反抗者，代表的，是中共內部曾經有過的開明派。」
王丹還說，「我雖然反對中共，但對於鮑老這樣的曾經在體制內身居高位的人，還是願意表達由衷的敬意。」
因「六四」入獄的最高級別官員
1980年代，在趙紫陽任國務院總理期間，鮑彤是他的政治秘書，輔佐趙紫陽對中國政治經濟體制改革進行高層設計。鮑彤後來擔任中國國家經濟體制改革委員會副主任、中共中央政治體制改革研究室主任等職務。
在1989年天安門運動期間，趙紫陽因對抗議的學生表示同情，失去了當時中共最高領導人鄧小平的信任。鮑彤支持趙紫陽從民主法制的軌道上解決問題，同年5月28日，他也失去自由。
三年後，中共領導層撤銷了鮑彤的中共中央委員職務，並開除黨籍。7月，因洩露國家機密罪及反革命宣傳煽動罪兩項罪名，鮑彤被判處有期徒刑七年。
鮑彤在1996年刑滿釋放，此後長期住在北京。他的住所被嚴密監控，個人活動也受到嚴格限制。
鮑彤生於1932年，早年在上海讀書，期間加入中國共產黨。1954年被調入中共中央組織部，後來升任研究室副主任。文化大革命中，他受到牽連，被下放到「五七幹校」勞動。
推動中國政改的先鋒
鮑彤以敢言著稱，儘管一再遭到當局警告，他也從未放棄記錄歷史，對時政發表看法。他希望推動中國走自由民主的道路，認為民主是克制腐敗和穩定政局的根本保障。
2009年，在鮑彤的推動下，趙紫陽的秘密錄音被整理成《國家的囚徒》一書，書中匯集了中共高層的口述及他本人的採訪，是記錄六四歷史的重要材料。
鮑彤在書的序言裏寫道，「這些內容關係到一段正在繼續影響中國人現實命運的歷史。這段歷史的主題是改革。在大陸，在目前，這段歷史是被封鎖和歪曲的對象。趙紫陽的遺言屬於全體中國人。」
鮑彤還曾在《BBC中文網》發表文章回顧1980年代的改革思潮，表示「改革就是改掉毛澤東的制度」。
他說，「在不願意做奴隸的共產黨員們支持『改革』的同時，另外一些堅持毛澤東身後中國人必須繼續做奴隸的共產黨員們對『改革』採取了完全不同的立場和態度——討伐和鎮壓。以上這兩種力量的消長，形成了1980年代『改革』潮汐的漲落」。
「中國人要活，不擺脫毛澤東的制度是沒有希望的」，鮑彤寫道。
不過，這位大力推動中國政改的先鋒人物並沒有看到中國走上改革的道路。
2019年，87歲的鮑彤在接受《BBC中文網》專訪時表示，自己曾大力推動的中國改革與前進方向已不復存在，並稱自己今生「一事無成」。
直言不諱論香港
經歷磨難後的鮑彤立場更加鮮明，時常對維護民主自由的行為表示支持。
2014年，他在《德國之聲》發表文章，對當時爭議頗大的香港問題表達觀點，稱「一國兩制」「必須以中英聯合聲明為唯一的法律根據，因為這是香港回歸的基礎，是中英兩國昭告世人並且必須信守不渝的凖則。」
他直指一些人引述鄧小平的講話是誤用，寫道：「鄧小平的個人談話，不管是公開的還是秘密的，只要沒有通過立法程序，統統不足為法，無權約束香港的或大陸的居民，至多只能充當某種參考。」
當年6月正值《中英聯合聲明》簽署30週年，中國國務院新聞辦公室發表《「一國兩制」在香港特別行政區的實踐》白皮書，提出香港的高度自治權的限度在於中央如何授予，引發香港民眾不安。鮑彤呼籲北京撤迴文件。
他當時在接受《BBC中文網》訪問時直言，「這個文件意味著中國政府過去向全世界，向全中國人民，向香港居民所做的承諾的否定。」
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
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登入元宇宙！2022 TCCF 未來內容展以故事力帶你搞懂Web3.0
我們想讓你知道的是
今年11月舉辦的 TCCF 創意內容大會「未來內容展」「擴增宇宙 運算中」為題，帶領民眾進入Web3.0時代，展示國內外19件不同形式的感官體驗作品，透過數位技術創造虛擬內容的商業價值，讓民眾能藉由實際作品理解Web3.0的概念。
文：設計發浪
Web2.0發展近20年以來，民眾早已習慣使用網路上的免費資訊，創建虛擬身份，在網路上與陌生人進行交流與購物。如今即將進入Web3.0元宇宙時代，加密貨幣滿天飛，看得見卻摸不著，該如何看待這些具有價值的虛擬原生內容？如何體驗與運用？就是第三屆2022 TCCF創意內容大會－「未來內容展」要帶領大家認識的面向。
2021 TCCF未來內容展以「元宇宙」切入，在松菸倉庫裡創造出VR與投影的樂園；2022則是以「擴增宇宙 運算中」為題，強調我們正要進入Web3.0 時代的「Processing」，透過國內外19件不同形式的感官體驗作品，讓尚未趕上Web3.0這條船的朋友，也能以淺顯易懂的形式理解。
策展人FREES執行長馮建彰說：「當前可能很多人對於所謂元宇宙、Web幾點零等語彙都還很陌生，甚至連最基礎的AR、VR可能也都還沒體驗過，這個展演希望能以最輕鬆的方式創造出一個切口，讓大家試著去體會。」
今年策展分區比起去年更多，分為七大展區——「1.即刻運算中」、「2.穿越光廊」、「3.第二人生運算中」、「4.未來造夢場運算中」、「5.全知讀者視角」、「6.沉浸靈魂之樹」、「7.未來唱片行」。
看起來有點複雜，不過聽我介紹完就會覺得其實還好。
7大區塊 19件多元數位形式內容創作
7個區塊集中在松菸的兩大倉庫，2號倉庫入口為「1.即刻運算中」，可在此區的幻影拍照亭透過微型投影技術，留下自身與光影合而為一的藝術創作印記。
接著走進「2.穿越光廊」是一條連結真實與虛擬的隧道，打破兩者的疆界，魔幻的聲光效果非常適合打卡拍照。
「3.第二人生運算中」有兩個作品：《眾人之光》 以4D Views技術製作臺灣奧運國手選手高擬真NFT，將榮光永存於區塊鏈；《Love is the Answer》，能讓自己的虛擬角色換上台灣設計師品牌JENN LEE的衣服，在元宇宙走出自己的伸展台。
「4.未來造夢場運算中」這區參展的兩件作品都非常有趣，有FAB DAO發起的《百岳計畫》、以及煙花宇宙的兩個作品《離人》、《殘夢》。我一直很喜歡煙花宇宙營造光影空間柔軟魅力，還有這回首次展出的音像作品《殘夢》。
其中，我想花點篇幅介紹一下《百岳計畫》。
要理解《百岳計畫》，要先理解「Web2.0」與「Web3.0」的差別
「Web2.0」泛指網路社群時代，每一名使用者都可以閱讀、回應、發表訊息，按讚、留言、分享是社群時代的基本動作，但都仰賴如Facebook、Google等少數大型科技公司，形成個資、隱私疑慮。「Web3.0」則是標榜「網路自治」，把所有權還給使用者來「去中心化」，使用區塊鏈技術，搭建出虛擬網路生態系儲存使用者資料，資訊或檔案能儲存在許多人的電腦裡，將這些資訊分散到各別用戶上，資料不容易單點故障（Single Point of Failure），一個電腦壞掉並不會讓資料消失，讓眾人可以共同管理，沒有人可以獨裁地擁有與操縱。
當使用者真正擁有數位資產的所有權，則可以交換資產創造出「資訊」的交易市場。這些資產，在 Web3.0 時代便是加密貨幣（Cryptocurrency），加密貨幣可以是金錢、股票、藝術品或兌換券，誕生出Web3.0全新虛擬交易社群，讓元宇宙世界不只是虛擬角色社交的空間，同時有著商業潛能。
發起《百岳計畫》的 FAB DAO，就是運作在Web3.0機制下的去中心化組織。DAO為「去中心自治組織（Decentralized Autonomous Organization）」的縮寫，可解釋成開放式的協作集體。當大家為了共同理念而一起投入資金、付出心力，就會形成一種沒有契約關係的網路社群，，DAO就是這些組織的通稱。DAO 往往會有代幣激勵機制促使大家行動，獲得的代幣像是一種會員證，可以使用代幣投票，與其他成員一起治理 DAO，當組織獲得利潤，也可以共享收益，或是再投入於DAO目標，以FAB DAO而言，便是台灣的Web3.0公共生態系。
臺灣3,000公尺以上的山峰有268座，日本的加上富士山也才10餘座，小小臺灣擁有這麼多高山是一件足以誇耀的事情。因此《百岳計畫》邀請五位國際知名的臺灣生成式藝術家吳哲宇、林逸文、王連晟、林經堯和王新仁，以臺灣山岳為題、程式碼為筆，創造一萬座臺灣山岳 NFT，再由藝術家黃新編碼，將五件風格相異的作品共同展示，呈現多元共融的臺灣山景。百岳 NFT 同時為治理代幣，由收藏者共同治理所有百岳之營收，並將所有資本再投入 Web3.0臺灣公共／公益生態系，達到 Web3.0分散、永續、自治的精神。
這樣一來或許大家就比較能明白《百岳計畫》有趣的地方。本作品也曾在今年於奧地利舉辦的「林茲電子藝術節」展出；林茲電子藝術節是奧地利林茲電子藝術中心（Ars Electronica Center）籌辦，可以說是全球規模最大、歷史最悠久、並具有前瞻性的電子藝術代表平台。
虛擬實境突破想像疆界！7大VR主題兼顧娛樂與深度思維刺激
進入3號倉庫，會看見「5.全知讀者視角」七個VR主題世界，分別是：《天野喜孝VR美術館》、《眼與我》、《遺留》、《無法離開的人》、《紅尾巴》、《請神造夢:XR沉浸式演唱會》、《永恆聖母院》。
所有的VR作品集中此區展示，進入VR世界時或許各自精彩，但畢竟這是一個實體展覽，而且也受限硬體無法讓太多人同時進入，因此FREES活用多年製作實體演唱會的概念，結合聲光特效妝點空間，也依據不同VR作品規劃該數位內容時使用的模型或是手稿等展出。比如說前幾個月在網路上造成轟動的《天野喜孝VR美術館》集資計劃，除了進入VR世界看大師作品之外，也能在等待排隊時先看看大師的真實原稿。
《請神造夢:XR沉浸式演唱會》也蠻有意思，以XR「延展實境」（包含AR、VR、MR），邀請樂團「血肉果汁機」與「大象體操」參與演出。在今年10月的演唱會現場，觀眾除了可觀賞真實表演外，演出中有個橋段是戴上VR頭顯進入虛擬世界，串連FREES XR虛擬實景攝影與4DViews技術，在VR世界中看見音樂的節奏，同時耳朵卻是配合影像聽到現場實際音樂演出。要能達到多人同時體驗的視聽效果，需要配合5G低延遲高傳輸的技術才能做到。
策展人馮建彰表示：「希望藉由前所未見的影音設計，打造出演唱會未來的嶄新型態。」2022 TCCF 未來內容展中，雖然無法完全複製當時演唱會的原始感受，但戴上VR裝置，依舊能回味當時的盛況，展覽現場實際的裝置，也採用演唱會使用到的燈光與樂器做佈置，增加氛圍。
本土宮廟文化進入元宇宙，5G技術創造雙展場跨場域互動體驗
「6.沉浸靈魂之樹」的《新台潮宮廟元宇宙-北港朝天宮》，可以創建身份去數位宮廟參拜抽籤。另一個作品《無濜》，則透過5G高速率、低延遲的技術創造有趣體驗，在11/5（六）～11/8（二）的展期間，松菸會場與遠在幾公里外的臺北101四樓的沉浸體驗實踐場——「双融域 AMBI SPACE ONE」合作，透過5G技術將兩地拍攝的影像傳遞到彼此空間、疊加在對方投影畫面中，使場域像是鏡中鏡無限延伸；視覺美術則和臺灣插畫家「小油画 Little Oil Art」共同合作，以《輕輕說晚安》為主題。
如果有朋友分別在該展出期間前往兩地展場，就能透過這樣的技術在數位空間中相遇拍照，非常好玩。
「7.未來唱片行」則是展出NFT平台「OurSong」的音樂NFT作品、全世界第一個元宇宙原生音樂廠牌「0x0」，以及臺灣原創漫畫平台「CCC創作集」的作品。
展區隱藏AR互動體驗，等著民眾來尋寶
最後加碼隱藏彩蛋，則是由叁式操刀的《夢遊擴增宇宙》。在未來內容展中，藏有特別對應的圖像可供參觀者手機掃描，接著就會出現AR濾鏡才會看見的虛擬世界，有點像是展場尋寶的概念，增加了本展參與者互動、也連結到Web3.0宇宙的觀展層次。
今年未來內容展不只作品內容有趣，主題沙龍邀來的名師講座聚焦在內容產製、市場投資、國際趨勢、串流市場等面向，也都滿值得預約聽講。如果希望抓住前進未來Web3.0元宇宙時代的船票，千萬不可錯過TCCF-未來內容展！
免費報名！2022 TCCF 創意內容大會｜未來內容展「擴增宇宙，運算中」
Web3.0開啟了數位世界邁向元宇宙的大門，讓現實世界在即時運算下快速擴增「多重宇宙」。2022未來內容展以「擴增宇宙，運算中」為主軸，便是意味蘊釀元宇宙時代的娛樂體驗、展現將內容產業帶往未來的企圖心。從故事力策展出發，結合科技藝術衍擘畫新未來內容藍圖，帶領參展者體驗內容敘事感官疆界與全新媒體科技應用與商機，在文化內容與商業之間搭建起一座黃金之橋。
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫
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