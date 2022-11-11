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    2022/11/11,
    訃聞

    趙紫陽秘書鮑彤去世享年90歲：六四事件入獄最高官員，推動中國政治改革先鋒人物

    趙紫陽秘書鮑彤去世享年90歲：六四事件入獄最高官員，推動中國政治改革先鋒人物
    Photo Credit: AFP / BBC News

    我們想讓你知道的是

    鮑彤以敢言著稱，儘管一再遭到當局警告，他也從未放棄記錄歷史，對時政發表看法。他希望推動中國走自由民主的道路，認為民主是克制腐敗和穩定政局的根本保障。2009年，在鮑彤的推動下，趙紫陽的秘密錄音被整理成《國家的囚徒》一書，書中匯集了中共高層的口述及他本人的採訪，是記錄六四歷史的重要材料。

    11月9日，中國80年代改革派領導人趙紫陽的得力助手鮑彤逝世，享年90歲。鮑彤是推動中國政治改革的先鋒人物，也是因1989年「六四事件」被捕入獄的最高級別的官員。

    其子鮑樸發表了訃聞，表示父親安然離世。

    鮑彤一直用「中國公民」來定義自己，他孜孜不倦地對中國時政發表看法，到了晚年仍時常接受媒體的訪問，希望推動中國走民主自由的道路，受到許多人敬重。

    鮑彤之女鮑簡在Twitter上表示，其父親「對這塊土地仍然充滿希望」，並引述他在幾天前90歲生日時所言：「人是天地之間一個非常渺小的歷史的存在……我的90不90不重要，重要的是我們大家要爭取的未來、要爭取的今天，要在今天做自己能夠做、應該做、必須做的事情，並把它做好。」

    鮑彤去世後，許多人對他表示悼念。

    獨立記者高瑜在Twitter上引述鮑彤贈與其秘書吳偉的一首詩寫道：「三十三年難入夢，難歌難哭難驚。閒從窗裏數陰晴，風雲天際事潮汐，起三更。」

    原「六四」學生領袖王丹在Facebook上寫道，「這位八十年代中國改革開放的規劃者，晚年成為走出體制的反抗者，代表的，是中共內部曾經有過的開明派。」

    王丹還說，「我雖然反對中共，但對於鮑老這樣的曾經在體制內身居高位的人，還是願意表達由衷的敬意。」

    因「六四」入獄的最高級別官員

    1980年代，在趙紫陽任國務院總理期間，鮑彤是他的政治秘書，輔佐趙紫陽對中國政治經濟體制改革進行高層設計。鮑彤後來擔任中國國家經濟體制改革委員會副主任、中共中央政治體制改革研究室主任等職務。

    在1989年天安門運動期間，趙紫陽因對抗議的學生表示同情，失去了當時中共最高領導人鄧小平的信任。鮑彤支持趙紫陽從民主法制的軌道上解決問題，同年5月28日，他也失去自由。

    三年後，中共領導層撤銷了鮑彤的中共中央委員職務，並開除黨籍。7月，因洩露國家機密罪及反革命宣傳煽動罪兩項罪名，鮑彤被判處有期徒刑七年。

    鮑彤在1996年刑滿釋放，此後長期住在北京。他的住所被嚴密監控，個人活動也受到嚴格限制。

    鮑彤生於1932年，早年在上海讀書，期間加入中國共產黨。1954年被調入中共中央組織部，後來升任研究室副主任。文化大革命中，他受到牽連，被下放到「五七幹校」勞動。

    推動中國政改的先鋒

    毛澤東會見解放軍官兵的資料照片。

    Photo Credit: Getty Images / BBC News

    鮑彤表示，「改革」就是改掉毛澤東的制度

    鮑彤以敢言著稱，儘管一再遭到當局警告，他也從未放棄記錄歷史，對時政發表看法。他希望推動中國走自由民主的道路，認為民主是克制腐敗和穩定政局的根本保障。

    2009年，在鮑彤的推動下，趙紫陽的秘密錄音被整理成《國家的囚徒》一書，書中匯集了中共高層的口述及他本人的採訪，是記錄六四歷史的重要材料。

    鮑彤在書的序言裏寫道，「這些內容關係到一段正在繼續影響中國人現實命運的歷史。這段歷史的主題是改革。在大陸，在目前，這段歷史是被封鎖和歪曲的對象。趙紫陽的遺言屬於全體中國人。」

    鮑彤還曾在《BBC中文網》發表文章回顧1980年代的改革思潮，表示「改革就是改掉毛澤東的制度」。

    他說，「在不願意做奴隸的共產黨員們支持『改革』的同時，另外一些堅持毛澤東身後中國人必須繼續做奴隸的共產黨員們對『改革』採取了完全不同的立場和態度——討伐和鎮壓。以上這兩種力量的消長，形成了1980年代『改革』潮汐的漲落」。

    「中國人要活，不擺脫毛澤東的制度是沒有希望的」，鮑彤寫道。

    不過，這位大力推動中國政改的先鋒人物並沒有看到中國走上改革的道路。

    2019年，87歲的鮑彤在接受《BBC中文網》專訪時表示，自己曾大力推動的中國改革與前進方向已不復存在，並稱自己今生「一事無成」。

    直言不諱論香港

    鮑彤

    Photo Credit: Getty Images / BBC News

    鮑彤稱，欣賞習近平「以人為主體」的說法，但習目前做的還不夠（圖片攝於2009年9月）

    經歷磨難後的鮑彤立場更加鮮明，時常對維護民主自由的行為表示支持。

    2014年，他在《德國之聲》發表文章，對當時爭議頗大的香港問題表達觀點，稱「一國兩制」「必須以中英聯合聲明為唯一的法律根據，因為這是香港回歸的基礎，是中英兩國昭告世人並且必須信守不渝的凖則。」

    他直指一些人引述鄧小平的講話是誤用，寫道：「鄧小平的個人談話，不管是公開的還是秘密的，只要沒有通過立法程序，統統不足為法，無權約束香港的或大陸的居民，至多只能充當某種參考。」

    當年6月正值《中英聯合聲明》簽署30週年，中國國務院新聞辦公室發表《「一國兩制」在香港特別行政區的實踐》白皮書，提出香港的高度自治權的限度在於中央如何授予，引發香港民眾不安。鮑彤呼籲北京撤迴文件。

    他當時在接受《BBC中文網》訪問時直言，「這個文件意味著中國政府過去向全世界，向全中國人民，向香港居民所做的承諾的否定。」

    本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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