尹錫悅禁MBC記者隨行採訪，韓媒群起反彈促撤禁令，總統辦公室：問題在於假新聞
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5個媒體團體發表聲明提到，總統專機由國民繳稅營運，採訪費用也是各家媒體自行負擔，將總統專機當作私有財產，認為讓媒體搭乘專機是施予恩惠，是有違時代潮流的錯覺；若尹錫悅政府不採取能讓人接受的措施，將就此事定調為對言論自由及民主制度的嚴重威脅，強調不惜與尹錫悅政府對立。
尹錫悅禁MBC記者隨行採訪，韓媒群起反彈促撤禁令
（中央社）韓國總統辦公室以「報導有失偏頗」為由，禁止MBC電視台記者搭乘總統專機隨行採訪總統尹錫悅出訪行程，引發國內媒體大幅反彈，認為此舉有違憲法保障的言論自由。執政黨人士則反駁，總統辦公室有權拒絕採訪。
尹錫悅11日將啟程訪問東南亞，出席在柬埔寨舉行的東南亞國家協會（ASEAN）峰會以及在印尼舉行的20國集團（G20）峰會等活動。但總統辦公室9日通知負責總統辦公室新聞的MBC電視台記者，由於MBC近期對外交相關議題「一再扭曲事實且報導有失偏頗」，這次將不會提供搭乘總統專機等採訪協助。
尹錫悅9月出訪美國時，MBC首先播出一段尹錫悅疑似向幕僚以粗話談論國會與美國總統拜登（Joe Biden）的影片，總統辦公室後來否認這段影片內容，反指MBC以相近發音字詞扭曲談話內容，尹錫悅也批評「與事實不符的報導破壞同盟關係。」
這次總統辦公室拒絕讓MBC記者搭乘專機採訪的消息傳出後，尹錫悅也對媒體強調這個決定攸關「重要國家利益」。
官方公然抵制單一媒體的做法隨即引發韓國媒體批評，韓國記者協會、廣電記者聯合會、韓國影像記者協會、韓國節目導演聯合會、全國媒體工會等5家媒體團體今天發布緊急聲明，批評總統辦公室此舉公然挑戰韓國憲法保障的言論自由。
這5個媒體團體指出，總統辦公室因媒體批評當權者為由，限制特定媒體採訪及搭乘專機，是韓國憲政史上絕無僅有的暴行與對媒體的打壓，要求尹錫悅立即取消限制採訪的措施，向全體國民道歉。
聲明提到，總統專機由國民繳稅營運，採訪費用也是各家媒體自行負擔，將總統專機當作私有財產，認為讓媒體搭乘專機是施予恩惠，是有違時代潮流的錯覺；若尹錫悅政府不採取能讓人接受的措施，將就此事定調為對言論自由及民主制度的嚴重威脅，強調不惜與尹錫悅政府對立。
各家媒體負責總統辦公室相關新聞的主線記者也發出聯合聲明，批評總統辦公室在出訪迫在眉睫時，未經事前協調就將單一媒體排除在專機搭乘名單外的單方面措施，造成所有主線記者混亂，表示強烈遺憾並要求總統辦公室立刻撤回這項措施。
聯合聲明指出，主線記者搭乘總統專機是為了人民知的權利進行採訪，各家媒體也自行負擔相關費用，不認同總統辦公室以「提供採訪協助」的概念將搭乘專機視為「優惠」的說法。
不僅韓國國內媒體，駐在韓國的外國媒體也對此事表達關切，首爾外媒記者協會理事會稍早也發布聲明，表示這次總統辦公室以「扭曲事實」為由對單一媒體採取限制措施，引發對所有國內外媒體自由的憂慮，理事會將持續關注後續發展，希望當局對所有媒體一視同仁，採取相同原則。
在一片輿論批評總統辦公室打壓媒體的聲浪中，執政黨國民力量議員權性東在國會對MBC表示質疑，批評MBC電視台未盡到公正報導責任，而是刊出偏頗共同民主黨、扭曲事實的報導，「MBC能稱作媒體嗎？保障他們的言論自由是對的嗎？我個人持反對意見。」
權性東也說，受訪者有權決定要不要接受採訪，「我也曾拒絕MBC的採訪要求」。
同為國民力量黨籍的大邱市長洪準杓也表態支持總統辦公室的決定，「有採訪自由的話，也有拒絕採訪的自由」，並提到他過去擔任慶尚南道知事時，也曾拒絕報導偏頗、扭曲事實的媒體採訪及出入記者室，主張拒絕受訪是受訪者能反抗惡意報導的唯一手段。
禁MBC記者隨行採訪，韓總統辦公室：反制假新聞
韓國總統辦公室以「報導有失偏頗」為由，禁止MBC電視台記者搭乘總統專機隨行採訪，引發國內外媒體批評。總統辦公室稍早表示，不是因為MBC的報導批評當權者才遭禁，「問題在於假新聞」。
韓聯社報導，韓國總統辦公室高層官員對媒體表示，假新聞蔓延對報導真實新聞的媒體會造成威脅，許多民主國家因此都對假新聞採取強硬措施，並將MBC在9月對總統尹錫悅出訪美國時引起「粗話風波」的報導定調為假新聞。
官員主張，MBC播出專家都很難分析的影音，利用字幕引導輿論方向，之後MBC旗下駐華府特派員則引用相關外媒報導，向美方詢問對於尹錫悅使用F開頭粗話的回應，所有過程都違反採訪倫理，毀損韓國國家利益與總統出訪成果。
尹錫悅9月出訪美國時，MBC首先播出一段尹錫悅疑似向幕僚以粗話談論國會與美國總統拜登的影片，總統辦公室後來否認這段影片內容，反指MBC以相近發音字詞扭曲談話內容。尹錫悅也批評「與事實不符的報導破壞同盟關係」。
尹錫悅11日將啟程訪問東南亞，但在9日晚間才以簡訊通知MBC記者不能搭乘專機的決定，被認為是對MBC報導的報復行為。
《中央日報》報導，曾任MBC顧問律師的韓國放送通信委員會委員長韓相赫今天在國會答詢時表示，總統辦公室這次做法預料將對媒體採訪造成限制。
韓相赫指出，雖然這次措施僅針對單一媒體，但對其他媒體也會造成寒蟬效應，但表示不便對總統辦公室或其他單位的問題提出質疑。
韓國媒體工會等團體及駐韓國外媒記者紛紛對MBC記者搭乘專機遭拒的做法表達憂慮，認為這種做法違反憲法保障的言論自由，但執政黨國民力量則對MBC是否遵守媒體倫理表示質疑，並主張受訪者也有拒絕受訪的自由。
曾為MBC電視台主播的國民力量議員裴賢鎮在臉書（Facebook）發文表示，2018年兩韓會談時，文在寅政府也曾在北韓未提出要求的狀況下，拒絕脫北者出身的《朝鮮日報》記者參與媒體團，當時作為在野黨的保守派自由韓國黨也對此大力批評。
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醫療無界限！看科技力如何突破時地限制，「遠距醫療」照護你我的健康
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當賦能科技與醫療產業相互結合，遠距醫療成為醫療平權的可能解方；而新冠病毒的意外插曲，則陰錯陽差的讓臺灣遠距醫療邁入全新階段。究竟遠距醫療的前世今生為何？民眾的觀察、感受又是什麼？我們特別專訪亞東紀念醫院、萬里區衛生所及受惠病患，帶領民眾一起探究後疫情時代下遠距醫療的未來可能性。
過去幾年，新冠疫情（COVID-19）的陰霾壟罩全球，不只造成社會互動模式鉅變，也促成強勁的數位轉型浪潮，推進我國公私部門的數位轉型進程，讓如MyData等諸多數位服務實際落地。其中，源起於山地及偏鄉的「遠距醫療」服務，也搭上新冠疫情的順風車，從「醫療平權」朝向增加醫療效能的緊急應變發展，實施短短數月就獲得許多民眾的正面反饋，甚至意外開啟以「人」為中心的新型態醫療服務的發展可能。
究竟臺灣遠距醫療的如何興起、成熟？疫情與科技又為遠距醫療帶來怎樣顛覆性的改變？本次特別專訪亞東紀念醫院、萬里區衛生所，以及參與遠距醫療會診計畫的病患，分別從醫療機構、醫師、病患及家屬三種角度切入，深入解析「遠距醫療」在臺灣的發展脈絡、呈現偏鄉遠距診療的執行情境，以及疫情下的遠距醫療技術的應用。
專業會診、技術支持、遠端關懷：用「心」打造零距離的醫療平權
隨著資通訊技術逐漸成熟，數位科技成為促進偏鄉醫療平權的可能解方，衛福部也於2018年5月頒布《通訊診察治療辦法》，就此奠定臺灣遠距醫療發展的里程碑。為此，衛福部向行政院提出前瞻計畫，由國衛院執行「5G及智慧科技提升醫療與健康照護計畫」，2010年起在新北巿石碇區、萬里區啟用全台第一個糖尿病連續式遠距醫療照護應用，2021年聯合苗栗縣政府、為恭紀念醫院、遠傳電信在苗栗縣南庄鄉擴大應用範圍。然而，為了保障受治者得到專業、完善的診治，最初遠距診療的過程必須以「三方會診」（主治醫師、病患、會診醫師）的方式進行，與如今能夠一對一看診的新冠線上門診有很大的不同。
儘管如此，遠距診療的開放仍使偏鄉醫師得以在較不擅長的次專科上，得到會診醫師的輔助，也讓偏鄉地區的民眾有機會獲得更多樣的醫療服務；另一方面，「會診」的執行方式也降低了民眾的使用門檻，因為全程都會有醫師及專人陪伴，民眾就只要到衛生所掛號、申請遠距診療，然後準時抵達衛生所、坐在視訊鏡頭前與醫師共同會診即可，結束後也可以在原地批價、領藥，看診流程和平時到診所看診幾乎沒有區別。
除此之外，亞東醫院眼科部暨社區健康發展中心的王嘉康主任也指出遠距診療之於偏鄉的另一項重大優勢，就是「省時」。王嘉康主任說，偏鄉民眾往返醫院的交通時間往往是看診時間的好幾十倍，大白天出門回到家都已接近傍晚。但有了遠距診療之後，民眾只要到衛生所掛號、看診就可以完成，相對來講就節省了不少時間。
此時，可能有人會擔心沒有實際前往醫療院所，診療過程中需要的各項檢查該怎麼辦？萬里區衛生所醫師兼主任劉尚霖也分享過去會診的經驗，「透過我去學習、受訓，代替亞東的會診醫師使用各種儀器，他就能透過5G網路即時收到畫面進行診斷」。如今只要搭配簡便的醫療儀器，遠距診療能夠完成如X光、超音波、心電圖等常見的醫療檢測，並利用5G技術達到即時畫面同步，打破臨床檢查的距離限制。更甚至，現在還能透過「雲端血糖機」將病人檢測後的血糖數字自動上傳雲端，讓專業護理師在醫院透過遠端監控、電話關心等方式，解決糖尿病照護中較困難的血糖控制問題，達成零距離的遠端關懷。
對於病患而言，無論是診療當下醫師遠端的即時診斷、診療前後護理師溫柔細心的保健教育、還是回家以後零距離的健康關懷……等，種種人性化的遠距醫療服務最大的影響，其實是督促她關心自己的身體健康。受惠的王美蘭女士笑著說，「護理師很細心的教你說怎麼樣去用、怎麼樣操作，仔細的跟你說那個針要怎麼樣回收，有時候還會打電話來關心你『今天血糖有沒有驗啊？』這讓我自己也會覺得說，有好多人盯著我，要對自己的健康更積極」。
社會距離造就「遠距醫療」更加多元的發展契機
儘管遠距醫療在偏鄉推動的成效斐然，但法規的剛性仍然限制了遠距醫療的發展可能，直到後來擾亂全世界的COVID-19出現，這才意外的將遠距醫療從偏鄉普及到每個角落，讓民眾體驗到遠距醫療的好處。
亞東紀念醫院院長邱冠明也有感於兩者密不可分的關係，「新冠疫情的這兩三年來，為了保持社會距離，遠距的價值強烈地被顯示出來」。疫情嚴峻時，醫療院所成為染疫的高風險場所，本應週期回診或是需要醫療服務的民眾，都被迫於就診需求與染疫風險之間來回拉扯。這種既想保持距離，但又無法忽視自身健康的矛盾，恰好創造遠距醫療介入的理由與空間。
於是，2020年衛福部因應疫情特別放寬解釋《通訊診察治療辦法》，讓醫院能夠運用LINE、Skype等線上工具，提供如「快篩陽性遠距視訊門診」、「長照機構視訊門診」等，兼顧醫療及降低接觸染疫風險的服務來滿足疫情底下民眾的緊急需求。另一方面，遠距醫療放大醫療量能的效果，也在過去的疫情高峰中起到非常關鍵的輔助效果。亞東紀念醫院院長邱冠明回憶當時的情景說道，「當時集檢旅館就像是醫院服務的外部化，裡面輕症為主的確診者醫療需求較低，所以在當醫院的醫療量能輻射至集中檢疫旅館時，它的護病比（護理師與病患人數比例）就會放大到正常醫院配置的十倍、二十倍」。而包括視訊、LINE推播、數位問卷發放等，利用賦能科技來關懷確診者、紀錄與判讀個案症狀的方式，也成功放大醫院既有的照護量能。不只為當時緊繃的防疫工作貢獻良多，也讓醫療產業及政府雙雙看見臺灣遠距醫療向國際延伸的潛在機會。
未來醫院新藍圖：不只連結醫療服務，也串聯人類獨有的溫暖關懷
無論是疫情期間的關懷電話、簡訊健康表單等的疫情照護機制，還是遠距診療、視訊看診等遠距醫療技術的直接應用，我們都能從中感受到「服務提供者」對於「使用者」的滿滿關懷。因為這些機制當初並不是以「病人」為中心在思考，而是回到以「人」為中心去設計的服務，所以遠距醫療不只能夠給予病患迫切需要的醫療協助，也同時滿足每個人們心中希望被關心的社會需求。這也呼應邱冠明院長認為遠距醫療以「人」為中心的核心價值，不只民眾能更即時的接受診療，還能促進偏鄉地區的醫療平權；更甚至，遠距醫療還能成為一個踏板，讓臺灣的醫療產業達到一個全新的高度。
至於如何一步步實踐如此宏大的願景，邱冠明院長認為可以先從建構「未來醫院」的想像開始，「通訊診療所不能的，就是未來醫院的核心任務」。由於通訊診療只能進行診斷及醫療諮詢，所以醫院仍有其存在的必要性，例如進行專業檢驗、外科手術等高階治療，而事前的問診、診斷、檢查安排，就能夠透過數位科技遠端完成。如此一來，不只能夠節省民眾的交通成本，也讓院內的醫護人員能夠更專注於有需要的病患，大幅提升醫療服務的效率及品質。
遠距醫療──重新定義「距離」的意義
遠距醫療出現之前，從家戶到醫院的距離是從日出到日落；遠距醫療實現之後，家戶就是醫療院所的鏡像投射，而新冠病毒的意外插曲則創造遠距醫療更加多元的可能性。儘管如今法令規範仍有諸多限制，攸關生命安全的醫療法規也需要經過縝密的思慮與答辯才能確定未來方向，但各界仍樂觀期待遠距醫療能在如今的基礎上，擁有更多發展的可能性。
新冠疫情加速遠距醫療的快速發展，以及各家醫院的實踐經驗，衛福部今年（2022）也正在修訂《通訊診察治療辦法》，除放寬開立處方條件，也將擴大視訊診療對象，包括納入穩定慢性病、安寧療護等10類病患，預計最快2023年元旦上路，符合資格的民眾就可以使用遠距視訊診療，未來將不在限於偏鄉、離島的民眾，期待全民都會因此而受惠。
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