2022/11/11,
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前NBA球星「魔獸」霍華德抵台，6萬張門票開賣10分鐘搶光，傳CBA上海、廣東隊都曾接觸

前NBA球星「魔獸」霍華德抵台，6萬張門票開賣10分鐘搶光，傳CBA上海、廣東隊都曾接觸
霍華德（Dwight Howard）。Photo Credit: 中央社

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霍華德走進入境大廳時，現場等待已久的數百名球迷更是驚聲尖叫，興奮的他立即趨前與球迷擊掌，看到小朋友也會熱情地上前打招呼並在籃球上簽名。中國媒體透露，CBA上海、廣東隊都曾與「魔獸」團隊商談加盟，消息曝光引發球迷熱議。

（中央社）前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）將加盟台灣T1聯盟桃園永豐雲豹，他昨（10）日晚間搭機抵台，吸引大批球迷到桃園機場接機，他一下機就跟拍攝記者親切地打招呼，更熱情地與球迷互動。

霍華德所搭乘華航CI-163班機在晚間10時22分抵達桃園國際機場，雖然經過長程飛行，但他仍然親切地向採訪記者揮手致意並說Hello，隨即由4名華航地勤人員引領入境通關。

身高208公分的霍華德行走時，幾乎要碰到入境長廊的天花板，遇到指示牌時還必須低頭閃過，他更俏皮地以手撫胸口表示虛驚一場，讓領路的空姐都忍不住笑出來，沿途許多旅客、海關人員及檢疫人員都頻頻向他打招呼，霍華德也都熱情予以回應。

霍華德在通過證照查驗台後，還親切地與4名華航空姐合照，讓一旁民眾羨慕不已，看到有人在直播時，還會俏皮上前入鏡，親和力十足，而他在等待領取行李時，也隨和地與旅客合照甚至簽名，更開心地觀看有關自己抵台的直播新聞。

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Photo Credit: 中央社
霍華德（Dwight Howard）不但隨和地與旅客合照甚至簽名，更開心觀看有關自己抵台的直播新聞。
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Photo Credit: 中央社
霍華德（Dwight Howard）走進入境大廳時，現場等待已久的數百名球迷驚聲尖叫，興奮的他立即趨前與球迷擊掌，看到小朋友也會熱情地上前打招呼並在籃球上簽名。

霍華德走進入境大廳時，現場等待已久的數百名球迷更是驚聲尖叫，興奮的他立即趨前與球迷擊掌，看到小朋友也會熱情地上前打招呼並在籃球上簽名，還有球迷拿出珍藏已久的裱框球衣給霍華德簽名，場面相當熱鬧。

霍華德在入境大廳停留一段時間，大方接受球迷拍照、攝影，隨後在球隊的安排下搭車離去。

霍華德過去曾2度來台，他不但平易近人且風趣幽默，在台擁有廣大粉絲，球團日前曾透過聲明稿強調，霍華德將於11月19日主場開幕戰、迎戰新北中信特攻之戰中首度登場亮相，主場門票於10日中午12時正式開賣，球隊釋出4場主場、共計6萬張門票，在開賣後短短10分鐘就全部銷售一空。

傳CBA上海、廣東隊都曾與魔獸談加盟，最終選擇前來台灣

《ETtoday新聞雲》《自由時報》報導，「魔獸」霍華德破天荒轉戰台灣，加盟T1職籃桃園永豐雲豹，連中國媒體都在關注。據中國媒體《體育大生意》透露，10月下旬中國男子籃球職業聯賽（CBA）就多支球隊被告知，霍華德在認真評估來亞洲打球的可行性。上海、廣東隊都曾與「魔獸」團隊商談加盟，消息曝光引發球迷熱議。

對於為何霍華德未前往CBA而是選擇台灣，中國媒體、作家分析可能與霍華德的自律性有關，「不考慮CBA的原因是因為CBA是賽會制，霍華德無法忍受不能出門，接受統一管理的生活方式。」

另一可能原因為T1的賽程較短，推估合約中可能有「隨時能離隊」的條款，如此一來，若有NBA球隊向「魔獸」提出邀約，他就能隨時走人。不過根據雲豹經理蘇翊傑的說法，霍華德來台後每場都會先發且會打滿整季，與陸媒的推測有出入。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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