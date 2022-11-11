最後的清零國度：受不了隔離封控高壓，海外中國人3年沒回家，在上海台灣人離職返鄉

文：李雅雯（中央社記者）

中國是目前唯一仍堅守清零政策的主要經濟體，採取隔離、封控、大規模核酸檢測等措施，一旦發現1起病例，動輒封控千人；極端做法讓台灣人、外籍人士相繼離開。由於入境仍需集中隔離，也讓不少海外中國人將近3年回不了家。

最後清零國度1 / 國際大城因疫失色，上海入境大減600萬人次

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情肆虐近3年，多國選擇共存病毒、逐步開放邊境，中國仍是堅守清零政策。一線城市上海市國際旅遊入境人次在疫情後驟減，3年大砍93.4%。

由於集中隔離要求、航班數量減少等因素，入境中國人數大減。上海市統計局國際旅遊入境人數統計資料顯示，在疫情發生前，2019年1至9月期間，入滬人次（含台灣、港澳、其他外國人）達652.73萬人次；2022年1至9月期間僅剩42.79萬人次，大砍609.94萬人次，減幅高達93.4%。

分析統計資料可發現，2019年1至9月期間，台灣人入滬人次為95.94萬人次；2022年1至9月期間，台灣人入滬人次僅剩10.64萬人次，較2019年同期驟減88.9%。

這份統計資料為按月發布，今年2至5月份資料卻為空白，這段期間恰為上海疫情升溫、採取封城措施期間。

一名固定赴滬出差人士告訴《中央社》記者，由於疫情發生，公司中斷了過往例行性赴滬拜訪企業行程，目前仍在評估有否恢復赴滬出差需要。

他說，關於公司的考量，一方面是清零政策執行下的封控措施實在太極端；二方面是這段期間已經摸索出另一套作業模式，或可取代原先作法。

上海市統計局定義「國際旅遊入境人數」為，赴上海參觀、訪問、旅行、探親、訪友、休養、考察、參加會議或從事經濟、科技、文化、教育、體育、宗教等活動的外國人、港澳、台灣人數；不包括來上海常住1年以上的外國專家、留學生等。

Photo Credit: 中央社 多國選擇與病毒共存、逐步開放邊境，中國仍堅守清零政策，嚴苛防疫壓力也催生轉機，部分在滬台灣人始思考生涯規劃，選擇返回台灣。圖為知名地標上海外灘夜景。 中央社記者李雅雯上海攝 111年11月10日

最後清零國度2 / 受不了清零防疫高壓，在上海台灣人離職返鄉創業

COVID-19肆虐近3年，多國選擇與病毒共存、逐步開放邊境，中國則堅守清零政策。嚴苛防疫壓力催生轉機，部分在滬台灣人開始思考生涯規劃，收拾行李轉身回家去。

中國清零政策奠基於「外防輸入、內防反彈」原則，入境中國必須集中隔離，生活得要配合常態化核酸檢測，也要習慣小區、樓房動輒封控「不出家門」。這般生活方式使不少外國人士「受不了」，選擇離開中國。

一名離滬回台工作人士告訴《中央社》記者，上海封城不是讓自己決定離開的原因，「只是剛好因為這件事情覺得回台灣工作可以是個選項」，恰好那時候也有合適的工作選擇在台灣；此外，他也在這波疫情中有些思考，認為應該多花時間和家人、朋友在一起。

他說，上海封城期間的不確定感、焦慮感很重，在那段時間真的不知道什麼時候會是盡頭，尤其很擔心若是染疫必須被送到方艙設施。

一名美妝產業工作者說，2020年在台過農曆春節期間，武漢疫情大爆發，家人非常反對回到上海，公司也不願意接受長時間居家工作，考慮家人身體狀況欠佳，於是決定離職、返鄉創業。

他說，在中國看到了非常多很年輕、有活力的品牌敢衝、敢與外商大牌競爭，有種「有為者亦若是」的憧憬，決定也給自己一個機會，回台灣創業做品牌。

「回頭看，也算是因為疫情給了自己一個大破大立的機會」，他說，與其說疫情的發生是最後一根稻草，更像是給了自己一個證明機會，證明在台灣打拚也不一定會比較差，疫情這個轉折反而讓自己有勇氣去做出改變。

另有一名在滬人士說，身邊有些到中國開疆闢土事業的第一代台商都順著這波回台灣退休了，一來是沒有接班人；二來是確實承受不了這邊的防疫政策。

台灣大學國家發展研究所兼任副教授辛炳隆表示，台灣人海外就業選擇中國的占比持續下降，疫情因素僅是小部分，主因是很多台商現也不以中國為主要基地聚點，有些重心逐漸轉移到東南亞，人才也會跟著移動。

辛炳隆指出，在中國工作發展一陣子的台灣人，由於基礎都在那兒，基本上仍會繼續留在那兒工作；甫畢業的社會新鮮人在多重考量下，海外就業恐不會以中國為優先選擇。中國商業環境優化很快加上人民教育程度提高，台灣人在當地就業優勢其實也不若過往。

台灣主計總處2021年12月發布統計資料，台灣人赴中國（含港澳）工作人數占比逐年下降。2020年赴中工作人數24.2萬人，占全部海外工作人數48.3%；10年前、2010年赴中工作人數42.3萬人，占全部海外工作人數61.7%。

Photo Credit: 中央社 中國執行清零政策，嚴守「外防輸入、內防反彈」原則，常態化核酸檢測成為民眾日常生活一部分。圖為上海市一處核酸檢測採樣亭，攝於10月23日。中央社記者李雅雯上海攝 111年11月10日

最後清零國度3 / 卡關隔離天數，海外中國人3年沒回家

中國COVID-19清零政策促使外國人離開；隔離措施也讓一些海外工作中國人回不了家，有人錯過老父最後一面，隔著海洋淚眼相送；有人談好的婚事先擱著，最後卻散了。

疫情肆虐近3年，多國選擇與病毒共存、開放邊境，中國嚴守「外防輸入、內防反彈」原則，入境中國仍得完成隔離天數7+3，期間必須配合多次採樣執行核酸檢測。這般隔離措施讓許多海外工作中國人未能返鄉，一別即3年。

一名現年51歲男子在四川老家育有兩名孩子，他在海外工作時間長達20年，外出打工就是為了掙錢。他對《中央社》記者表示，從2019年底疫情爆發後到現在，已經3年沒有回家。

錯過90歲父親最後一面是他滯留海外期間最遺憾的事情。他說，當時家人打了視訊電話，接起來那刻人還在工廠某個角落，聽到這個消息後，只能躲進廁所哭，一直哭、一直哭，哭完又趕忙上工，「但我什麼都不能做，只能透過電話交代家裡的事情」。

他提到，公司有提供1年1張來回機票，但是先前中國隔離天數高達21天，倘若超過可用休假得扣薪水，返鄉成本太高，只能選擇不回去。隔離天數降到7天才是可接受的範圍，否則集中隔離費用太高，「我們負擔不起」。