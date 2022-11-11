最後的清零國度：受不了隔離封控高壓，海外中國人3年沒回家，在上海台灣人離職返鄉
我們想讓你知道的是
中國清零政策奠基於「外防輸入、內防反彈」原則，入境中國必須集中隔離，生活得要配合常態化核酸檢測，也要習慣小區、樓房動輒封控「不出家門」。這般生活方式使不少外國人士「受不了」，選擇離開中國。隔離措施也讓一些海外工作中國人回不了家，有人錯過老父最後一面，隔著海洋淚眼相送；有人談好的婚事先擱著，最後卻散了。
文：李雅雯（中央社記者）
中國是目前唯一仍堅守清零政策的主要經濟體，採取隔離、封控、大規模核酸檢測等措施，一旦發現1起病例，動輒封控千人；極端做法讓台灣人、外籍人士相繼離開。由於入境仍需集中隔離，也讓不少海外中國人將近3年回不了家。
最後清零國度1 / 國際大城因疫失色，上海入境大減600萬人次
COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情肆虐近3年，多國選擇共存病毒、逐步開放邊境，中國仍是堅守清零政策。一線城市上海市國際旅遊入境人次在疫情後驟減，3年大砍93.4%。
由於集中隔離要求、航班數量減少等因素，入境中國人數大減。上海市統計局國際旅遊入境人數統計資料顯示，在疫情發生前，2019年1至9月期間，入滬人次（含台灣、港澳、其他外國人）達652.73萬人次；2022年1至9月期間僅剩42.79萬人次，大砍609.94萬人次，減幅高達93.4%。
分析統計資料可發現，2019年1至9月期間，台灣人入滬人次為95.94萬人次；2022年1至9月期間，台灣人入滬人次僅剩10.64萬人次，較2019年同期驟減88.9%。
這份統計資料為按月發布，今年2至5月份資料卻為空白，這段期間恰為上海疫情升溫、採取封城措施期間。
一名固定赴滬出差人士告訴《中央社》記者，由於疫情發生，公司中斷了過往例行性赴滬拜訪企業行程，目前仍在評估有否恢復赴滬出差需要。
他說，關於公司的考量，一方面是清零政策執行下的封控措施實在太極端；二方面是這段期間已經摸索出另一套作業模式，或可取代原先作法。
上海市統計局定義「國際旅遊入境人數」為，赴上海參觀、訪問、旅行、探親、訪友、休養、考察、參加會議或從事經濟、科技、文化、教育、體育、宗教等活動的外國人、港澳、台灣人數；不包括來上海常住1年以上的外國專家、留學生等。
最後清零國度2 / 受不了清零防疫高壓，在上海台灣人離職返鄉創業
COVID-19肆虐近3年，多國選擇與病毒共存、逐步開放邊境，中國則堅守清零政策。嚴苛防疫壓力催生轉機，部分在滬台灣人開始思考生涯規劃，收拾行李轉身回家去。
中國清零政策奠基於「外防輸入、內防反彈」原則，入境中國必須集中隔離，生活得要配合常態化核酸檢測，也要習慣小區、樓房動輒封控「不出家門」。這般生活方式使不少外國人士「受不了」，選擇離開中國。
一名離滬回台工作人士告訴《中央社》記者，上海封城不是讓自己決定離開的原因，「只是剛好因為這件事情覺得回台灣工作可以是個選項」，恰好那時候也有合適的工作選擇在台灣；此外，他也在這波疫情中有些思考，認為應該多花時間和家人、朋友在一起。
他說，上海封城期間的不確定感、焦慮感很重，在那段時間真的不知道什麼時候會是盡頭，尤其很擔心若是染疫必須被送到方艙設施。
一名美妝產業工作者說，2020年在台過農曆春節期間，武漢疫情大爆發，家人非常反對回到上海，公司也不願意接受長時間居家工作，考慮家人身體狀況欠佳，於是決定離職、返鄉創業。
他說，在中國看到了非常多很年輕、有活力的品牌敢衝、敢與外商大牌競爭，有種「有為者亦若是」的憧憬，決定也給自己一個機會，回台灣創業做品牌。
「回頭看，也算是因為疫情給了自己一個大破大立的機會」，他說，與其說疫情的發生是最後一根稻草，更像是給了自己一個證明機會，證明在台灣打拚也不一定會比較差，疫情這個轉折反而讓自己有勇氣去做出改變。
另有一名在滬人士說，身邊有些到中國開疆闢土事業的第一代台商都順著這波回台灣退休了，一來是沒有接班人；二來是確實承受不了這邊的防疫政策。
台灣大學國家發展研究所兼任副教授辛炳隆表示，台灣人海外就業選擇中國的占比持續下降，疫情因素僅是小部分，主因是很多台商現也不以中國為主要基地聚點，有些重心逐漸轉移到東南亞，人才也會跟著移動。
辛炳隆指出，在中國工作發展一陣子的台灣人，由於基礎都在那兒，基本上仍會繼續留在那兒工作；甫畢業的社會新鮮人在多重考量下，海外就業恐不會以中國為優先選擇。中國商業環境優化很快加上人民教育程度提高，台灣人在當地就業優勢其實也不若過往。
台灣主計總處2021年12月發布統計資料，台灣人赴中國（含港澳）工作人數占比逐年下降。2020年赴中工作人數24.2萬人，占全部海外工作人數48.3%；10年前、2010年赴中工作人數42.3萬人，占全部海外工作人數61.7%。
最後清零國度3 / 卡關隔離天數，海外中國人3年沒回家
中國COVID-19清零政策促使外國人離開；隔離措施也讓一些海外工作中國人回不了家，有人錯過老父最後一面，隔著海洋淚眼相送；有人談好的婚事先擱著，最後卻散了。
疫情肆虐近3年，多國選擇與病毒共存、開放邊境，中國嚴守「外防輸入、內防反彈」原則，入境中國仍得完成隔離天數7+3，期間必須配合多次採樣執行核酸檢測。這般隔離措施讓許多海外工作中國人未能返鄉，一別即3年。
一名現年51歲男子在四川老家育有兩名孩子，他在海外工作時間長達20年，外出打工就是為了掙錢。他對《中央社》記者表示，從2019年底疫情爆發後到現在，已經3年沒有回家。
錯過90歲父親最後一面是他滯留海外期間最遺憾的事情。他說，當時家人打了視訊電話，接起來那刻人還在工廠某個角落，聽到這個消息後，只能躲進廁所哭，一直哭、一直哭，哭完又趕忙上工，「但我什麼都不能做，只能透過電話交代家裡的事情」。
他提到，公司有提供1年1張來回機票，但是先前中國隔離天數高達21天，倘若超過可用休假得扣薪水，返鄉成本太高，只能選擇不回去。隔離天數降到7天才是可接受的範圍，否則集中隔離費用太高，「我們負擔不起」。
Tags：
血世足？2022卡達世足賽不想告訴你的秘密
我們想讓你知道的是
除了血鑽石、血棉花，現在還有血世足？10年前，卡達成了2022年世界盃足球賽的主辦國，並展開龐大的世足賽建設工程。幕後的英雄，是佔了卡達90%的勞動力的外籍移工。然而，卡達有著宛如現代奴隸的「卡法拉制」政策，讓來到卡達的移工，每天在超過40度的高溫下工作12小時、護照被扣留、行動遭到限制，甚至失去生命。
11月20日，2022世界盃足球賽即將在卡達開幕，這是世界級足球賽事第一次在中東地區舉辦。自10年前卡達獲得世足賽主辦權以來，數百萬來自亞洲與非洲的移工投入世足賽相關工程——包括建築業、服務業、家政業——為這場全球矚目的運動盛事奉獻心力。
然而，許多正值人生精華時期的青年，卻因此走向意料之外的命運。
高度倚賴外籍移工的卡達，卻有惡名昭彰的移工制度
卡達一直是一個高度倚賴外籍移工的國家，全國人口約288萬，其中200多萬都是外籍移工，大幅超越本地人口。這些移工大多來自印度、巴基斯坦、尼泊爾、孟加拉、斯里蘭卡、菲律賓等國。
然而，卡達的移工政策「卡法拉制度」（Kafala system，又稱「保證人制度」）一直惡名昭彰，就如同現代奴隸。例如：移工必須在雇主同意下才能入境、離境、辭職、換工作，而雇主為了防止移工逃跑，常常沒收移工的護照、簽證、手機。因此，移工經常受到強迫勞動、超長工時、低於法律或契約的工資，也無法成立或加入工會；如果抵抗雇主，就可能失去合法身份，甚至有被判刑及遣返的風險。
10年來，國際特赦組織持續針對卡達移工問題展開調查，並施壓卡達政府與FIFA（國際足球總會）必須確保移工權利、改善移工政策。其中，研究報告《在他們的人生巔峰》顯示，許多尼泊爾和孟加拉的移工，原本都是20至40歲的健康青壯年，卻因投入世足賽工程，長期在高溫下超時工作，導致嚴重的健康問題，甚至喪命。
卡達政府經常在缺乏充分調查的情況下，便為這些移工開立死亡證明，並將死因歸咎於「自然死亡」，也沒有為此改善工作環境。許多喪命的移工，他們的家屬至今仍未得到任何賠償。
國際關注卡達移工人權，各國代表隊和運動員加入聲援
10年來，在國際特赦組織與其他夥伴團體持續施壓、遊說、監督下，卡達政府開始改善移工政策、提高最低工資。2020年，卡達開始廢除「卡法拉制」的一部分規範，然而，由於雇主與移工的權力極度不對等，許多改革並未落實。
為了施壓卡達持續改革並落實移工政策，國際特赦組織發起全球連署行動，並與人權觀察（Human Rights Watch）等夥伴團體，要求卡達與FIFA改善卡達移工的處境，並建立全面的補償計畫。此外，國際各大媒體如《衛報》（The Guardian）、《半島電視台》（Al Jazeera）、《中東之眼》（Middle East Eye）、《多哈新聞台》（Doha News）陸續報導卡達世足賽移工議題，也有許多國家的足球代表隊與運動員紛紛挺身而出，表態關注卡達移工人權，包括：挪威、荷蘭、丹麥、德國等；國際特赦組織台灣分會亦邀請台灣男女足隊長，拍攝短片聲援世足賽移工。
卡達移工政策的改革過於緩慢，全球必須持續施壓
身為國際級賽事的主辦單位，FIFA具有既定的人權規範，理應負起人權責任，避免世足賽相關人員面臨虐待、剝削，甚至身亡。
據估計，透過本屆世足賽，FIFA將獲利60億美元。今年，國際特赦組織委託第三方進行國際民意調查，訪談15國（阿根廷、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、肯亞、墨西哥、摩洛哥、荷蘭、挪威、西班牙、瑞士、英國、美國）共1萬7,477名成人，其中67%認為自身國家的足球協會應公開為世足賽人權議題發聲，更有73%受訪者支持FIFA使用世足賽的龐大收益來賠償移工。
今年3月，國際特赦組織在FIFA位於瑞士的總部，遞交全球超過280,000筆的連署，並與FIFA及最高委員會舉行面談會議。5月，國際特赦組織與其他人權組織、球迷團體、工會等團體組成聯盟，發起「#PAYUPFIFA」倡議行動，要求FIFA至少需撥款4.4億美元——相當於世足賽所頒發的獎金——賠償因參與世足賽工程而受害的移工，並避免未來再度發生類似的人權侵害。在「#PAYUPFIFA」倡議行動開始之後，FIFA向國際特赦組織表示，他們正在考慮這項補償移工的提案，但至今仍未發表公開回覆。
國際特赦組織社會與經濟正義主任 Steve Cockburn 表示：「我們的國際民調顯示，許多民眾希望FIFA挺身而出，彌補卡達移工所遭遇的傷害。他們也希望自己國家的協會採取更堅定的立場。」
一場全球矚目、光鮮亮麗的運動賽事，不應留下人權污點。今年的卡達世足賽，將是卡達移工命運的轉捩點，邀請你立即加入全球連署，要求卡達與FIFA改善卡達移工政策，並補償受害的移工，你可以改變卡達移工的人生！
本文章內容由「國際特赦組織」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。