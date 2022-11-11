劍指中國！歐洲議會通過法案，阻擋外國政府補貼企業收購歐企或參與標案
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該法規是在去（221）年5月由執委會提案，當時執委會並提出外國補貼評估報告，文中超過100次提到中國，包括「中國製造2025」計畫有政府資金在背後支撐而可能以扭曲市場手段取得歐盟技術，並指中國國有企業受到政府直接或間接補貼金額相當於GDP（國內生產毛額）的1.3至1.6％。
（中央社）歐洲議會今天（當地時間10日）通過法案授予歐盟執委會（European Commission）新權力，以調查並攔阻受外國政府補貼的企業收購歐盟境內公司或參與標案。法案參考報告多處以中資收購歐企為例，指中國政府補貼妨害市場公平競爭。
這個規範外國補貼扭曲市場（Regulation on distortive foreign subsidies）的新法案，要求欲收購歐盟境內企業或投標公共建設等採購案的外國企業，必須申報是否受到政府融資或其他形式補貼，而歐盟執委會則有權進行調查，一旦認為補貼行為將扭曲歐盟市場的公平競爭，執委會可禁止收購案、排除參與投標或要求取消補貼。
該法規是在去（2021）年5月由執委會提案，當時執委會並提出外國補貼評估報告，文中超過100次提到中國，包括「中國製造2025」計畫有政府資金在背後支撐而可能以扭曲市場手段取得歐盟技術，並指中國國有企業受到政府直接或間接補貼金額相當於GDP（國內生產毛額）的1.3至1.6％。
此外，該報告特別以過去10年中資收購歐盟境內企業的多個案例為警訊，例如2015年中國化工集團旗下子公司收購義大利倍耐力（Pirelli）輪胎，歐盟執委會後來調查發現中國政府對該收購案至少提供了5億人民幣補貼（約新台幣22億元）、8億人民幣優惠貸款，以及5.3億人民幣來自「一帶一路」計畫所屬的「絲路基金」參股。
報告指出，當時歐盟沒有法令工具因應這種狀況，而倍耐力被收購後，在歐洲的輪胎工廠就外移到中國，傷害了歐盟經濟。
執委會報告引用墨卡托中國研究中心（Mercator Institute for China Studies）調查指出，光是2016年中國在歐盟的收購案就達近200億歐元（約新台幣6421億元），且中國對歐盟的直接投資（FDI）有95％都是為了買歐盟企業。
過去歐盟無力阻擋中資靠政府灑錢「血拚歐洲企業」，促成了如今的新法案。歐洲議會並加碼放寬法案適用範圍，除了原訂門檻是在歐盟營收5億歐元以上且受補貼5000萬歐元以上企業，還直接擴及外國國有企業。
歐洲議會主要推動該法案的議員韓森（Christophe Hansen）在今天大會通過後表示：「執委會多了一道工具去阻擋有害的全球政府補貼競賽...現在是從坐而言到起而行的時候了。」
在議會以598票對5票通過該法案後，因執委會、議會和歐盟理事會三大機構已有共識，預期28日理事會也將順利過關，今年底前就可實施。此刻，中國收購歐洲港口等公共事業及半導體等高科技企業的行動依然積極，歐盟的反制措施可說「亡羊補牢，時尤未晚。」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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血世足？2022卡達世足賽不想告訴你的秘密
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除了血鑽石、血棉花，現在還有血世足？10年前，卡達成了2022年世界盃足球賽的主辦國，並展開龐大的世足賽建設工程。幕後的英雄，是佔了卡達90%的勞動力的外籍移工。然而，卡達有著宛如現代奴隸的「卡法拉制」政策，讓來到卡達的移工，每天在超過40度的高溫下工作12小時、護照被扣留、行動遭到限制，甚至失去生命。
11月20日，2022世界盃足球賽即將在卡達開幕，這是世界級足球賽事第一次在中東地區舉辦。自10年前卡達獲得世足賽主辦權以來，數百萬來自亞洲與非洲的移工投入世足賽相關工程——包括建築業、服務業、家政業——為這場全球矚目的運動盛事奉獻心力。
然而，許多正值人生精華時期的青年，卻因此走向意料之外的命運。
高度倚賴外籍移工的卡達，卻有惡名昭彰的移工制度
卡達一直是一個高度倚賴外籍移工的國家，全國人口約288萬，其中200多萬都是外籍移工，大幅超越本地人口。這些移工大多來自印度、巴基斯坦、尼泊爾、孟加拉、斯里蘭卡、菲律賓等國。
然而，卡達的移工政策「卡法拉制度」（Kafala system，又稱「保證人制度」）一直惡名昭彰，就如同現代奴隸。例如：移工必須在雇主同意下才能入境、離境、辭職、換工作，而雇主為了防止移工逃跑，常常沒收移工的護照、簽證、手機。因此，移工經常受到強迫勞動、超長工時、低於法律或契約的工資，也無法成立或加入工會；如果抵抗雇主，就可能失去合法身份，甚至有被判刑及遣返的風險。
10年來，國際特赦組織持續針對卡達移工問題展開調查，並施壓卡達政府與FIFA（國際足球總會）必須確保移工權利、改善移工政策。其中，研究報告《在他們的人生巔峰》顯示，許多尼泊爾和孟加拉的移工，原本都是20至40歲的健康青壯年，卻因投入世足賽工程，長期在高溫下超時工作，導致嚴重的健康問題，甚至喪命。
卡達政府經常在缺乏充分調查的情況下，便為這些移工開立死亡證明，並將死因歸咎於「自然死亡」，也沒有為此改善工作環境。許多喪命的移工，他們的家屬至今仍未得到任何賠償。
國際關注卡達移工人權，各國代表隊和運動員加入聲援
10年來，在國際特赦組織與其他夥伴團體持續施壓、遊說、監督下，卡達政府開始改善移工政策、提高最低工資。2020年，卡達開始廢除「卡法拉制」的一部分規範，然而，由於雇主與移工的權力極度不對等，許多改革並未落實。
為了施壓卡達持續改革並落實移工政策，國際特赦組織發起全球連署行動，並與人權觀察（Human Rights Watch）等夥伴團體，要求卡達與FIFA改善卡達移工的處境，並建立全面的補償計畫。此外，國際各大媒體如《衛報》（The Guardian）、《半島電視台》（Al Jazeera）、《中東之眼》（Middle East Eye）、《多哈新聞台》（Doha News）陸續報導卡達世足賽移工議題，也有許多國家的足球代表隊與運動員紛紛挺身而出，表態關注卡達移工人權，包括：挪威、荷蘭、丹麥、德國等；國際特赦組織台灣分會亦邀請台灣男女足隊長，拍攝短片聲援世足賽移工。
卡達移工政策的改革過於緩慢，全球必須持續施壓
身為國際級賽事的主辦單位，FIFA具有既定的人權規範，理應負起人權責任，避免世足賽相關人員面臨虐待、剝削，甚至身亡。
據估計，透過本屆世足賽，FIFA將獲利60億美元。今年，國際特赦組織委託第三方進行國際民意調查，訪談15國（阿根廷、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、肯亞、墨西哥、摩洛哥、荷蘭、挪威、西班牙、瑞士、英國、美國）共1萬7,477名成人，其中67%認為自身國家的足球協會應公開為世足賽人權議題發聲，更有73%受訪者支持FIFA使用世足賽的龐大收益來賠償移工。
今年3月，國際特赦組織在FIFA位於瑞士的總部，遞交全球超過280,000筆的連署，並與FIFA及最高委員會舉行面談會議。5月，國際特赦組織與其他人權組織、球迷團體、工會等團體組成聯盟，發起「#PAYUPFIFA」倡議行動，要求FIFA至少需撥款4.4億美元——相當於世足賽所頒發的獎金——賠償因參與世足賽工程而受害的移工，並避免未來再度發生類似的人權侵害。在「#PAYUPFIFA」倡議行動開始之後，FIFA向國際特赦組織表示，他們正在考慮這項補償移工的提案，但至今仍未發表公開回覆。
國際特赦組織社會與經濟正義主任 Steve Cockburn 表示：「我們的國際民調顯示，許多民眾希望FIFA挺身而出，彌補卡達移工所遭遇的傷害。他們也希望自己國家的協會採取更堅定的立場。」
一場全球矚目、光鮮亮麗的運動賽事，不應留下人權污點。今年的卡達世足賽，將是卡達移工命運的轉捩點，邀請你立即加入全球連署，要求卡達與FIFA改善卡達移工政策，並補償受害的移工，你可以改變卡達移工的人生！
本文章內容由「國際特赦組織」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。