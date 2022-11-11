自用、送禮都相宜，包辦雙11三大電商熱銷好物，i 郵箱寄/取件雙方安心、便利、免排隊

「中華郵政ｉ郵箱24小時，全年無休！」在科技公司上班的阿翰，每天總是忙到很晚才能下班，每次上網訂購的商品不是家裡無人簽收，就是來不及在郵局打烊前趕去招領；若收件地址改成公司，在同事間又毫無隱私和秘密可言。但自從使用過ｉ郵箱後，讓阿翰愛上這個讓人安心又便捷的服務：「趁雙11光棍節電商優惠，趕緊上網買禮物犒賞自己，而且要記得選擇ｉ郵箱取件」

ｉ郵箱據點多、寄件秒上手，守護隱私又實惠

中華郵政自105年推出ｉ郵箱服務，至今全臺已有超過2,400個據點，為大眾提供簡單、快速的寄/取件服務；特別在疫情期間，民眾都儘量避免前往超商及店到店門市排隊取貨，以免有群聚風險，尤其各節日檔期前後更是包裹「淹腳目」的高峰期，寄/取包裹痛苦指數攀高；相比之下，全自助、自動化的ｉ郵箱讓寄/取包裹輕鬆舒服很多，免抽號碼牌、免排隊，善用i郵箱正是現代人寄件、取件最好的選擇。

上網加入EZpost會員，立即獲得新會員70點點數(1點=1元)，可於ｉ郵箱折抵郵資交寄。首先於EZPost網站輸入寄/收件人資料後，攜帶手機至ｉ郵箱，選按交寄郵件，掃描QRcode即可列印託運單，並將託運單黏貼於包裹上，放進符合尺寸的儲格中，使用無現金支付，最後按下「完成寄件」取得交寄執據。「只要2分鐘就能完成寄件，用過一次後立馬愛上這項服務，真是太方便了。」阿翰開心地說。

PChome 24h購物、momo購物網、露天拍賣

天天ｉ郵箱，雙11電商獨家好禮BOX氣送

中華郵政ｉ郵箱正與PChome 24h購物、momo購物網、露天拍賣3家電商平台合辦雙11活動「天天ｉ郵箱、電商獨家好禮BOX氣送」，即日起至11月30日點數送+抽，天天都有數百個好康名額大放送，阿翰很興奮地說：「雙11期間購物本來就很划算，加上使用ｉ郵箱取件還有另外點數送+抽耶！趁活動加碼期間我決定追加來買行動電源！」聰明選購，ｉ郵箱全包辦了！

至於ｉ郵箱取件，阿翰說：「那太簡單了！」當收到簡訊通知，收件人就可以到i郵箱輸入手機末3碼及取件碼6碼，只要30秒就能開「箱」把包裹取出。不必在家等包裹，更不用到超商排隊領取包裹，讓自己的時間運用變得非常有彈性，省事省力，心情好。

哪裡可以找到ｉ郵箱呢？阿翰表示，自己稍微盤查了據點大多位於何處，發現郵局、百貨量販大商場、火車站、捷運站、不少社區和國宅其實都設有ｉ郵箱，其中光是澎湖就有多達18個據點。不妨先上i郵箱網站搜尋i郵箱據點，找個距離自己住處、工作場所最近又或是會路過的據點，這便是「我的ｉ郵箱」了。