桃園選舉觀察：政治人物的Cosplay和榮民阿公的辣妹熱舞

文：上官亂

作為一個過去沒有見過選票，現在也還沒拿到選舉權的人，來到台灣不到兩年，我卻目睹了兩次重大的投票，一是去年的「1218四大公投」（2021年12月18日在台灣舉行的全國性公民投票案——編者注），二是今年即將到來的「九合一選舉」（中華民國每四年的總統任期中間，即第二年的11月舉行的地方定期選舉，九類地方公職人員合併於同一天投票——編者注）。

説來慚愧，儘管我對台灣過去幾百年的歷史如數家珍，卻對眼下正在發生的選舉一知半解：選舉的規則、細節、各地方的陣營和派系⋯⋯不知道從何入手。經過不斷地尋找，終於，在最近發生在桃園的兩件看似無關緊要的事情上，找到了管窺台灣選舉的切入口。

年輕一代的認同，和老一代的選票

第一件，是桃園有一個動漫coser，他成天在臉書上「顯擺」他收藏的手辦，包括最高等級鋼彈（高達）合金模型，夏亞與座機「紅色彗星」，經典的「綠薩克」，雲州大儒俠史豔文⋯⋯這些玩具擺滿了他的家和辦公室。他Cosplay過《勇者義彥和魔王之城》中的「勇者義彥」，還在5月4日的「星際大戰日」扮演「天行者路克」（Luke Skywalker）。畢業於台大土木工程系的他今年49歲了，聽起來，這就是一箇中年動漫宅的日常，但是現在，他是全台灣最知名的coser——他就是今年民進黨的桃園市長候選人鄭運鵬。

在林智堅因「論文門」而退選之後，他立馬接受徵召，代替林智堅參選市長。本以為他會隱藏「動漫宅」這個和政治人物形象不太吻合的標籤，誰知道他登記參選後沒幾天，竟然又開始拿著光劍拍照，大玩cosplay，還招呼大家一起拍。競選主視覺還結合動漫，用動漫粉絲熟悉的「新世紀福音戰士」EVA初號機配色凸顯年輕元素。看來，動漫宅的標籤反而還成為了他的身份辨識點。

第二件事情是今年的中秋，桃園榮民之家為在住的老榮民們舉行中秋晚會，特地找來辣妹，在八、九旬的阿公們面前大跳火辣豔舞，還拉著阿公的手摸胸。阿公們露出了久違的激動的笑容，甚至還有阿公感動到從輪椅站起來鼓掌⋯⋯這天的晚會是成功的，後果是嚴重的——短片被傳上網後，引來非議，桃園榮民之家不得不出來道歉：表示日後舉辦活動將更加謹慎。

但是年輕網友的評論卻幾乎一邊倒：「讓阿伯開心，總比坐在那兒打瞌睡好」、「我可以預約三十年後住進來嗎？」「老人本來就有性需求啊，他們只是老了，又不是廢了」。就連一些專業醫師也表示，若此舉讓長者身心健康就是件好事，「長照本身，不應該被限制想像」。如果説真有什麼不足的話，那就是不夠平權——阿嬤也有看猛男跳舞、與猛男互動的權利——不過我覺得這不必太苛刻，因為榮民之家住的就是老兵，女兵本來就非常少。

Cosplay是給年輕人看的，跳辣舞是讓阿公們開心的。如果非要説這兩件事和選舉有什麼聯繫，那就是桃園或者説整個台灣的兩個方向：年輕一代的認同，和老一代的選票。而桃園，恰好同時是六都中最年輕的城市——人口平均年齡約40.51歲，又同時是全台榮民和榮眷最多的城市。

悄然變化的政治板塊

綜觀桃園的兩位候選人，他們似乎也非常清楚到底誰才是自己的基本盤。因此，鄭運鵬的「動漫宅男」路線到底能不能被年輕人接受，很難評估；但是很明顯，他努力想營造瞭解年輕人、親近年輕群體的印象。其實鄭運鵬也不僅cosplay過動漫角色，他早在2005年的時候，還穿過女裝——在某個支持性別平權的場合，這些都是台灣年輕群體比較接受的價值觀。

而代表國民黨的張善政顯然是另一種路數，他也有自己的愛好——火車，但是在年輕人中估計難以找到共鳴。2020年台灣總統大選，國民黨韓國瑜差蔡英文近300萬票，大家發現，其中20至29歲的支持率，國民黨僅有7.1％，與民進黨差距近40%，也就是説，國民黨的年輕票少得可憐。但這並不是因為國民黨沒得到過年輕人支持。

2012年馬英九連任，高舉九二共識大旗，是得到了台灣年輕人支持的，因為那時候兩岸關係密切，中國經濟前景被看好，大批台灣年輕人摩拳擦掌要去中國大展拳腳。可2013年中國換領導人之後，情勢生變，再加上2014年的太陽花運動，國民黨失去了大批年輕人。而2019年初的「一國兩制，台灣方案」出爐後，「九二共識」終於從國民黨的獨門好棋變成了甩不開的包袱。因此可以説，就算張善政去cos鋼彈，也不一定能吸引到年輕人。

Photo Credit: 中央社

但是在老榮民群體這邊，形勢卻相反，民進黨無論有什麼宏圖，都難以施展。榮民的支持當然是很重要的，因為單身榮民逐漸凋零，現在的榮民幾乎都有眷屬，一個人能影響好幾票。就連柯文哲都不敢輕視，2018年選舉之前，柯文哲還專程到「國軍宿舍」訪問榮民，搶深藍選票的意味相當濃。柯文哲説，退伍軍人也是市民，他不管藍綠。

榮民基於歷史背景，支持國民黨似乎是天經地義的，但是，這也不一定代表他們反對民進黨。我在龍崗參觀異域故事館的時候，發現周圍很多人是滇緬孤軍二代，他們對國民黨的支持黏度非常高。但是近幾年，民進黨籍市長鄭文燦在桃園超越顏色的施政獲得了普遍認可，包括在龍岡建設「異域孤軍紀念館」和發展文創。他們非常認可鄭文燦的施政，但是票依然會堅決投給國民黨。這可能是某種台灣特有的「忠誠學」，國民黨不需要做什麼，就會得榮民票，台灣很多政治名嘴把這稱為「組織票」。