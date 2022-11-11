太魯閣事件一審宣判：8人有罪李義祥判刑7年10月，同天台鐵舉辦便當節罹難者家屬「心寒」

太魯閣號出軌事件經過1年7個月的審理，今（11）天上午於花蓮地方法院依公共安全等案，宣判李義祥在內的9名被告，8名有罪1名無罪釋放，全案仍可上訴，民眾組織的自救會「太魯閣的眼淚」，日前也在臉書上聲稱政府目前仍尚未改善相關措施，對於政府改善的效率感到十分擔憂。

一審判決結果

本案一共起訴9人，其中包含工地主任李義祥、外籍移工華文好、聯合大地監造主任李進福、勞安人員張齊富財、東新營造黃平和父子、朝昇土木包工業者林長清、台鐵主辦工程司潘堂益及中棪工程顧問公司專案經理郭國振。

根據《聯合新聞網》報導，李義祥被依過失致死5年及違反政府採購法3年，合併判刑7年10個月，併科罰金50萬元。合夥人林長青因違反政府採購法遭判刑2年8個月，併科罰金50萬元。潘堂益則因過失致死及偽造文書判刑8年10個月，是9人中最重刑期。

李進福應服刑7年2個月；張齊富財因過失致死判4年6個月；郭國振判刑4年2個月；黃平和2年6個月；黃文利因逃漏稅及偽造文書遭判刑10個月，可易科罰金；華文好雖被控過失致死、過失毀壞軌道、過失傷害等3罪，但最後法院判定無罪釋放，全案仍可上訴。

對於一審結果，《中央社》表示部分家屬仍無法接受判決結果，主張李義祥、華文好應具不作為殺人的間接故意，擬再上訴。至於其它法院判決有罪的部分，會與檢察官、律師及家屬研議過後，再作決定。

此外，罹難家屬也表示，從工程車卡在便道到摔落鐵軌有長達14分鐘時間，李義祥及華文好都在討論如何把車拉住，都很清楚下方是鐵軌會有火車經過，不明白為何華文好最後卻被判無罪。對於李義祥判刑7年10月，換算49條人命，每人不到2個月，相信不只家屬難以接受，社會大眾也是。

對此，家屬委任律師鄧湘全進一步解釋，家屬認為應以殺人罪重判，是因為倘若李義祥警示火車提早煞車，即使無法完全煞住，仍可減少降低死亡人數，客觀上存在不作為的殺人行為。

太魯閣事件

《中央社》指出，台鐵408車次太魯閣號在2021年4月2日行經花蓮清水隧道北口時，因李義祥、華文好操作不慎導致吊卡車滑落軌道，與太魯閣號發生碰撞，造成49人死亡，213人輕重傷，是台灣近60年來最嚴重的意外事故。

《聯合新聞網》表示，李義祥因工程進度延宕，選擇在清明連假第一天違規進場施工，當時吊卡車過彎時會熄火，他為了便宜行事，要求華文好以環狀布帶打結於吊卡車我前方的立柱，另一端則以挖土機挖斗鉤環勾住後試圖拖動。

不料最後卻因為吊帶承重不足，吊卡車整台翻落軌道，在此期間，有民眾就發現李義祥當下不僅未通報警察及救護單位，也沒有進行協助進行救護行為，全程在現場旁觀，只以電話聯絡工作廠商。

沒想到，據《壹蘋新聞網》報導，李義祥在事發後竟不斷聲稱自己不清楚大貨車已落軌，也沒想到死傷會這麼嚴重，庭訊期間，更強調自己沒有肇事逃逸，一直待在現場，甚至透過律師主張部分證據無效，所幸一審結果還給家屬一個公道。

Photo Credit: 中央社 太魯閣事故案罹難者家屬回事故地悼念

自救會後續追蹤

太魯閣事件自救會「太魯閣的眼淚」昨（10）日也在臉書發文表示，《運輸事故調查法》第27條中載明，各機關收到運安會提出的調查報告後，應於90日內要依報告中的改善建議，提出內含分項執行計畫的處理報告給行政院，並交由行政院列管，運安會追蹤。

然而距離報告提出已近6個月，卻發現交通部、鐵道局及台鐵仍沒消沒息，讓他們感到非常焦慮，「上網查詢相關資訊時，運安會網站顯示 『等候回覆或處理中』，而其他應負改善的包括交通部、台鐵局、鐵道局都沒有相關的改善進度。」

文中更直言，今年2月「太魯閣的眼淚」與行政院長蘇貞昌會面，蘇院長承諾會要求台鐵改革，也希望家屬成為推動台鐵改革的力量，事過境遷，「太魯閣的眼淚」成員都還堅持著，希望政府能堅守諾言，持續改善台鐵運輸安全問題。

「這一年半以來，家屬在絕望中堅強，在傷痛中勇敢，為了不讓我們親人白白犧牲，也為了讓每一個台灣人能夠安全國民回家，太魯閣的眼淚會繼續堅持台鐵的安全改革。」

《中天新聞網》日前指稱，有名罹難者家屬控訴，台鐵公司竟選擇在判決出爐當天於台北車站大廳盛大舉辦便當節，讓他感覺台鐵公司根本不重視這次意外的發生，「如果台鐵有關心宣判結果，不會在同一天辦這種活動，由此可見台鐵根本不在意。」還表示，一年多以來一直與台鐵進行磋商，但每次的結果都令他相當「心寒」。

運安會對各處的12項建議

對於本次太魯閣事件的發生，運安會針對台鐵提出9項建議、鐵道局2項、交通部1項，共12項建議：

台鐵

一、針對運轉安全，明訂臨軌施工安全管理規範及落實機制，納入契約要求，並於投標須知中強調其重要性，以充分揭露安全規範。規範內容至少應包含施工前風險評估、明定工區範圍、門禁管制、虛驚事件的改正及審核等10項。

二、建立變動管理制度，明訂人員作業、工程技術、組織人員等變動前須進行危害辨識、經適當風險評估並擬訂控制措施。

三、提供臺鐵局工程發包承辦及查核人員完整之施工影響運轉安全之評估訓練，以提升稽核及審查能力。

四、重新檢視工期追加之計算方式，避免廠商因趕工及成本考量，忽略施工安全防護。

五、參考國際規範，考量如車間通道及玄關之車廂結構撞擊緩衝區，重新評估限制站票區域、設置警告標示與加強車長管控。

六、檢視並強化官方網路平台與列車上之乘車安全資訊，以確保涵蓋事故後乘客所需之緊急應變與安全設備使用資訊。