台灣在性別平權上的成就，或許能成為國際援助政策的一環
我們想讓你知道的是
在歷史的經驗中，無論是西方國家還是非西方國家，女性長期被排除在公共事務之外，這些排除有些是制度性的，如近代民主體制出現後，女性成為公民的時間在許多國家都晚於男性。有些排除則是文化性的，如當代民主國家中女性參與公共事務的比例及程度，或是在公共事務中的角色，往往都受到性別文化的阻礙。
文：黃長玲（臺灣大學政治學系教授）
隨著全球性別平權價值的成長，有越來越多的國家，在提供國際援助時，融入性別平等的價值，讓性別平等邁向普世價值。以女性賦權而言，臺灣性別平權發展的經驗中，在女性參與決策上，值得政府在進行國際援助時納入考慮。
本文說明性別比例原則（gender quotas）在國際上被普遍採納的趨勢以及在我國施行的歷程，並從體制設計的角度提出政策建議，指出我國政府在未來的國際援助政策上，可以如何將此一原則納入考量，將女性參與決策融入我國的援外政策中，促成受援國的性別平等發展，也深化我國性別平等政策的內涵及性別平等的價值。
女性參政及參與決策的國際趨勢，在過去20年間持續成長。聯合國1995年在北京召開的第4屆婦女大會所提出的行動綱領中，將女性在任何決策單位（decision-making bodies）的基本比例設定為30％。隨後的四分之一個世紀中，全球婦女參政的比例持續攀升，其中最常用的指標就是國會中的女性比例。我國目前國會中的女性比例已近43％，是亞洲最高。
國際國會聯盟（Inter-parliamentary Union）長期在網站上公佈而且更新各國國會的女性比例，我國因為國際處境的關係，所以資料未能在該網頁中顯示，但是若以2022年7月的資料來看，我國若是被納入，則目前在全球排名約為21，與瑞士相同。這個數字比起亞洲鄰國如韓國（19％）及日本（10％）都高出許多。（註1）
過去看待女性參政的因素，往往從社會經濟文化的角度分析，但是1990年代以後，隨著許多國家紛紛在選舉中採納性別比例原則（gender quotas，或稱性別配額），相關分析的焦點逐漸著重在促進性別平權的體制設計。若是以我國的經驗與日韓相比，更可以看出制度因素的重要。以女性的勞動參與率或是教育程度而言，我國與日韓大約相當，但是就參政而言，我國國會中女性比例遠遠超過日韓，其中最重要的因素，就是因為我國長久以來在選舉中使用婦女保障名額，而婦女保障名額（reserved seats for women）是性別比例原則的一種常見類型。
性別比例原則的採納，在國際上被廣泛的運用，在選舉中採納此一體制的國家，截至2002年7月為止，全球已經超過100個。而此一體制，也自2000年中期開始，逐漸在許多國家通過立法，被納入企業決策以及其他相關的領域。由於此一體制在國際上運用廣泛，而我國也累積了相當經驗，因此值得在我國未來的國際援助政策中納入考量。
性別比例原則的國際趨勢與臺灣經驗
性別比例原則的採納，在國際上最常見的運用，是與選舉相關。我國在選舉中所施行的婦女保障名額，是此一制度常見的一種次類型。就各國所累積的經驗而言，大致上有三種情形：政黨自願建立提名的性別比例（party quotas），立法規定提名的性別比例（legislative quotas），以及立法規定婦女保障名額（reserved seats for women）（Krook，2009；Bush，2011）。
政黨自願建立提名的性別比例是指政黨基於價值信念或是選舉競爭的考慮，在選舉提名上建立內規，遵循一定的性別比例。這種做法常見於西歐或是北歐的主要政黨，比例設定多在30％到50％之間。
立法規定提名的性別比例是國家制定法律，規定所有政黨在選舉提名時都需要提名一定比例的女性，相關規範也多半將比例設定在30％到50％之間。拉丁美洲，中東歐及許多非洲國家都採用這樣的制度。
婦女保證名額則是為女性保留當選席次，採用的國家較少，常被提及的國家包括我國，以及南亞國家印度和巴基斯坦（Hughes, Paxton, and Krook，2017）。我國因為憲法本文中明文規定各級選舉應規定女性當選名額，因此是全球少見的將婦女保障名額在憲法中規範的國家。而戰後臺灣的歷屆選舉中，即使是在威權體制下的選舉，都實施婦女保障名額，民主化後，不但在憲法修正案和地方制度法制定時分別增加了國會和地方議會中的婦女保障名額，主要政黨如民進黨和國民黨也訂有提名性別比例的內規（Huang，2016）。
由於全球目前有100個以上的國家在選舉中採用上述三種性別比例原則制度中的至少一種，因此性別比例原則在過去20多年來已經成為在國際上盛行的制度。而此一制度也從選舉的政治參與，擴及一般公共事務的參與，乃至於企業治理。舉凡政府委員會，企業董監事會，乃至於一般人民團體，都在性別比例原則的趨勢下，強調性別平權的共治共決。
以企業治理而言，此一趨勢自2000年中期開始起自北歐國家挪威。2006年挪威國會通過法律，要求挪威所有上市企業在2年內完成董事會改組，必須符合40％的女性配額，也就是說所有上市企業中董事會的女性比例不能低於40％。挪威的做法是懲罰性的，上市公司若是做不到，就要準備下市，而有些企業確實選擇在2年的日落條款到臨前，自動下市。
但是其他上市公司則紛紛配合政府立法，改組董事會。挪威的做法，很快擴散至歐洲其他國家，多數國家的要求是30％，也有些國家如西班牙，並不是採用懲罰措施而是採用鼓勵措施，也將日落條款的時間拉長。西班牙在2008年通過的法律是要求所有上市公司董事會在2015年之前完成改組，符合30％性別比例原則，凡是能做到的企業可以優先承攬政府合約。
Tags：
想改變新髮型嗎？美髮業運用AI精準行銷，吸引潛在顧客上門
我們想讓你知道的是
走進美髮門市，換了一個漂亮的新造型，下一次你會相隔多久再預約剪燙護髮？這是美髮業者最想要了解的資訊，掌握顧客輪廓及來店頻率，藉此投放最精準的行銷資源。名留國際運用AI，便做到了這一點，準確預測網路廣告的觸及率，吸引更多潛在客戶上門。
在數位行銷領域中，零售業如何蒐集分析用戶數據行為，做到精準廣告行銷將是極大挑戰。在全台擁有多分店的名留國際，因未設置專屬的數據分析人力，以致於寶貴會員資料未能充份運用，所幸透過數位發展部數位產業署「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」與AI新創團隊媒合，強化廣告觸及率，提升廣告效益。
串連線上線下資料，一鍵預測廣告投放效益
在首三個月的概念驗證期間，智造奇機AI團隊發現，名留資料可用率僅約50%，主因是POS系統的各個欄位，並未確實填寫，例如結帳時請客戶提供基本資料，卻遺漏了年齡、性別等必要欄位，點出了這個問題後，經過修改調整，資料利用率已接近100%，可被AI模型使用，線上線下串接建立API，只要輸入幾項參數，就能預測廣告投放的觸及率。
舉例來說，某一分店的主力客群是18-30歲，女性為主，每個月平均來店一次。如果能藉由這樣的消費者輪廓，替該分店投放線上廣告，吸引相同特徵的潛在客群，就能優化營運業績。
接著，AI團隊再進一步整合名留以往在臉書投放廣告的歷史紀錄，例如曾經投放的受眾有哪些、觸及率及轉化率如何，將這些線上數據，與前述POS系統的線下資料整合，一併交給AI模型來進行分析，增加資料的豐富性，以提升AI預測的準確度。
產業獨有的淡旺季來客數，交給AI整合判讀
另一個非常獨特的數據變化因素，也需要交給AI判讀，就是淡旺季來客數的時間因素。美髮業的數據處理和分析，非常需要進行時間序列的分群，主因為產業的淡旺季，深受假期與季節的影響。例如春夏炎熱，剪髮次數頻繁，秋冬則間隔較長，但到了年節前夕，又有一波高峰。「這種產業獨有的特性，必須與出題方溝通才能夠得知，這也是AIGO平台最有價值之處，媒合產業與人才蒐集產業特性。」智造奇機團隊表示。
運用AI來協助分析，還有一個優勢：排除人的主觀偏見。例如，某一家分店投放廣告思維，大多鎖定年輕女性，但AI模型發現，該店其實有不少男性主力客群，只是行銷人員及設計師的主觀經驗，習慣鎖定女性顧客。這個意外的發現，也突顯產業與AI結合的重要性，可找出既有盲點，改善行銷效益。
AI預測網路廣告觸及率，準確度高達94.5%
經過上述努力，團隊替名留打造的AI系統，不需聘請數據專家維護，其直覺友善的介面，由行銷人員即可輕鬆操作，只要輸入廣告投放時間、受眾年齡、性別、預計廣告預算與則數等資訊，短短幾秒鐘系統就能預測觸及率的多寡，而且準確度高達94.5%。
由於初步的概念驗證十分成功，智造奇機與名留國際已展開第二階段的合作-自動化，也就是將門店客戶與臉書廣告的即時資訊，自動導入AI系統進行分析，讓AI模型持續學習，進一步提升準確度。智造奇機團隊表示，「因為AIGO的競賽平台，才能夠開啟這樣的充滿更多未來性的合作機會，讓國內AI人才深入了解產業需求，具備實戰能量。」
「數位發展部數位產業署 廣告」