半導體去台化可能嗎？台灣具備獨有的產業群聚優勢，但須注意兩項隱憂
我們想讓你知道的是
從中長期來看，雖然各國都為了防止晶片再度因黑天鵝事件斷供，紛紛試圖增加國內半導體產能。但未來亞洲仍會是半導體製造的重鎮。企業最終在風險與利益權衡下，交給亞洲地區代工仍是更具比較利益的選項，而之中台灣的半導體發展又會如何？M平方統整一項優勢及二項隱憂。
在半導體系列的第一篇文章中，我們首先了解到整個半導體產業的供需中，主要由美國做為上游EDA、IC設計的把持者，東亞地區則做為晶圓代工和封測的主導者，並討論到半導體未來的成長以伺服器、資料中心、5G、電動車等做帶動。
第二篇我們聚焦在疫情衝擊供應鏈後，各國開始改變過去半導體的專業分工模式，紛紛加碼強化半導體在地化的政策補貼，並接續討論在中美科技戰升溫下，中國為求突圍美國的半導體禁令，設法在成熟製程、RISC-V和第三類半導體加緊發展。
而本篇文章，我們將把重點放在上述發展下，對台灣半導體產業的影響，包括台灣所擁有的優勢以及隱憂。
中短期影響：台灣在晶圓代工領域仍具高度重要性
在中美科技戰持續開打下，市場持續聚焦在影響台灣最大的「晶圓代工」產業，首先要探討的是中國的半導體產業轉型下，如何影響到台灣的競爭力，而我們將分別從三個面向探討中短期對台灣的影響：成熟製程、成熟製程底下的特殊製程與先進製程。
成熟製程主要指的是N7以上（不含N7）的製程，應用範圍包括在高階以下手機、電視、物聯網、車用等領域，先進製程主要應用於高階手機晶片、電腦CPU、AI晶片等對運算速度有高度要求的領域。
1. 「成熟製程」競爭日漸激烈，台灣暫居前茅
前篇文章有提及，在今（2022）年下半年美國晶片法案提供了527億美元補助國內的半導體製造廠擴廠後，10月初加碼針對中國半導體晶片和設備的出口禁令，這使中國在先進領域的發展卡關，為了達到科技自立自強，預計未來幾年中國將加大擴張成熟製程產能。
全球的8吋（200 mm）晶廠因為是舊製程，產能增長相對較少，預計2021至2025年成長20％（CAGR 4.7％），但中國是其中擴張最積極的，增長率達66％，其次為東南亞35％、美國11％，市占率上中國佔據第一的21％，其次為台灣11％ 和日本10％。 不過，目前在未來終端應用在製程持續迭代更新下， 8吋晶圓擴廠並不符成本效益，將會更多走向12吋（主要生產90奈米以下製程），掌握12吋晶圓產能市占率將會是主要戰區。
根據下圖SEMI預估，全球12吋（300 mm）晶圓廠在車用半導體以及新的政府補貼推動下，產能將從2022年以接近10％ 的年複合成長至2025年的 920 萬月產能，包括台積電、格羅方德、Intel、美光、三星、德儀等SEMI追蹤的 67座即將在2022～2025年動工的12吋晶圓廠，其中中國的晶圓廠數占比在2025年提升至23％（2021年19％），台灣、韓國及日本分別下滑至21％（2021年22％）、24％（2021年25％）、12％（2021年15％）。
美國在晶片補貼下小幅上升至9％（2021年8％），中國在數量方面有望躍升至第一大供給，然若以「約當產能」來看，Trendforce預估至2025年台灣12吋廠占比是達到43％穩居第一，接續為中國27％和美國8％，台灣相比第二名中國仍然具有超過一倍的領先幅度。
2. 「特殊製程」有望成為台灣半導體的轉機
當然市場也會擔心未來幾年是否會因為中國快速擴張晶圓產能下，造成半導體供過於求，並衝擊到台廠？我們認為短中期並不容易。原因是中國在先進製程被卡關後，為了能夠繼續發展高階晶片，目前的解決方法是將多顆成熟製程晶片做堆疊或是重新設計電路圖，來達到單顆高階晶片的效能。而這變相地會增加成熟製程的需求，緩解供過於求的疑慮。
若看到長期，則要觀察需求端是否會在AI、自駕車等新科技應用帶動產品半導體含量增加，產生更多的半導體需求。另外，「特殊製程」也可做為台灣在面對各國持續強化半導體在地製造產能時的機會點。
主流製程主要目的是要實現更小尺寸以及更高的運算能力，利用最新技術節點去做出市場區隔，例如台積電在先進製程上持有的領先優勢就是很好的例子。
而特殊製程同樣是在追求更好的效率和更小的尺寸，但主要是瞄準小眾市場，利用多樣化及客製化的技術做出產品差異性，包括在矽基上混合不同材料來達到高壓高溫的汽車應用、微機電系統（MEMS）、矽光子晶片技術等，也因為專注小眾市場，產品週期相對比較長，且使用的是成熟製程，在資本投入相對更低。
但技術上卻存在一定的門檻，良率要求更高，使其毛利相對更具優勢，而未來半導體應用在電動車、AI晶片、物聯網、邊緣運算等將持續增加，特殊製程的應用也將更加多元。
台積電於今年第二季法說會QA時就提到成熟製程的50％擴產是針對「特定領域應用」的製程，且最新法說會也沒有因總經環境下滑而下修這部分的資本支出，本身台積電的成熟製程中就有一半以上是特殊製程，可看出未來這部分的相關應用將有明顯爆發。
3. 先進製程維持領先，「民用領域」仍受惠中國去美化
除此之外，台灣原本在先進製程上就持有領先地位，在美國加大對中國先進領域的半導體設備及晶片出口後此趨勢仍將存在。根據Trendforce預估，雖然美國的先進製程將提升，但直到2025年台灣仍將佔有全球近7成的先進製程產能，這在未來全球對運算需求高漲的趨勢下是相當重要的技術。
Tags：
後疫時代加速數位轉型 服務型機器人提升機場營運效率
我們想讓你知道的是
疫情衝擊餐飲、地勤業，服務型機器人能高彈性運用在各種場域，符合缺工和無接觸商機潮流，強大的AI功能開啟智慧化服務新變革，對於「海嘯第一排」的航空相關產業來說，桃園機場更是如此。
國門的科技新發展
疫情加速了零接觸、低接觸的個別化智慧服務需求，促進服務型機器人新商機，對位於「海嘯第一排」的航空相關產業來說，更是如此。經濟部工業局結合資策會與智動協會舉辦的「RoBo com服務型機器人創意實證競賽」，2021年、2022年皆邀請桃園機場公司出題，經過需求配對與媒合，參賽團隊於桃園機場進行驗證測試，兩年均有不錯表現。桃園國際機場近年來展開許多數位化工程，例如多元化的自助報到模式、建置智慧化服務設施設備，數據化管理為基礎，著重在航機、旅客、行李的串接，順利自動通關、領取行李入境或出境，透過新舊資訊系統的整合加強使用大數據，逐步實踐機場智慧化願景。
機器人代勞安全又安心
目前國際各大機場陸續使用服務型機器人，從打掃環境、自駕車到運送行李，不僅保障機場員工健康，也借助科技滿足旅客需求。機場公司助理副總經理余崇立分享桃園機場各項智慧化服務使用經驗，2021年在第二航廈南北擴建區場域運作清潔暨消毒型機器人，可以設定禁制區，定義清消的作業區域，包括避障功能、隨人潮路況改變方向，隨時電腦監控並回報狀況。導入測試清消機器人後，大面積的勞動清潔工作交由機器人執行，現有人力則負責細部工作以及機器人不能做的事，透過人機協作優化現行作業流程。
人機協作方式是填補勞力缺口的解決方案，尤其少子化、高齡化時代來臨，機器人的高彈性一定會運用在各種場域，符合缺工和無接觸商機的潮流。
納入「大機場」智慧場域
工業局「RoBo com服務型機器人創意實證競賽」2021、2022年皆邀請機場公司出題，2021機場公司主要以航廈場域為發想，2022年則納入免稅店、地勤公司等其他夥伴，以「大機場」為主軸，由於國際機場旅客眾多，引進導覽型機器人和自動化導航手推車，於出入境大廳、報到櫃台或免稅店服務檯等區域提供智慧化服務，能讓人力運用更具效率，或讓專業同仁擁有更多時間服務有特殊需求的旅客。余崇立表示，以往機場迎賓都是服務人員在入境大廳舉牌，參賽團隊使用博鈞科技Temi機器人及沛博科技Pepper機器人，引導旅客前往租車地點。
實地測試，機器人可避開引導路徑的障礙，並配合旅客的走路速度，安全抵達目的地。疫情期間，民眾對於新興科技接受度高，個人化的非接觸式引導體驗的發展未來可期！另一組陽明交通大學團隊也令人驚豔，團隊應用東元電機AGV加上客製化程式開發，打造自動化導航手推車跟隨在使用者前方，旅客逛機場免稅區採買時，不必再拉著行李箱，空出雙手做其他事，行李繁多的時候非常貼心方便。
服務型機器人落地實證 未來趨勢成形
中原大學學生團隊為減輕桃園機場托盤搬運的人力負擔，將東元跟隨模組結合現有的搬運推車，在預先設定好的通道路線穿梭自如，遇到障礙物或掉落的箱子，自動減速、停止，工作人員只要在推車前方引領機器人，大幅減輕人力負擔，可說是機場物流運輸系統的好幫手；而另兩組中原大學團隊則大量運用微星科技AMR，前者將視覺辨識與滾輪平台輔助相互結合，解決長榮航勤大件行李的搬運問題，後者則將AMR與裝載平台結合，自動運輸大件行李。余崇立樂見得獎作品未來也能應用於車站、港口、國道服務區等交通場域，讓旅客從容完成報到手續，有更多餘裕享受設施與商城。
桃園機場每年出入境人數、貨運量龐大，預計第三航廈落成後，年服務容量將再向上提升。余崇立肯定服務型機器人場域實證的成效，期望長期深耕以有助於服務旅客、減輕員工勞力；學生的創意點子將有限資源做最大發揮，這些數據若能規格化或繼續改進，能強化機器人廠商的競爭力，並有機會商用開發。疫情衝擊餐飲業、地勤業，服務型機器人能解決缺工問題，強大的AI功能開啟智慧化服務的新變革，豐富民眾生活。
本文章內容由「TAIROA 台灣智慧自動化與機器人協會」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。