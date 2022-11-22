盧希鵬《結構洞》：千變萬化的網路時代下，恆常不變的底層邏輯

文：盧希鵬

人類創造的新時空旅行

工業時代的企業邏輯圍繞在「省時間」的效率上，但在超連結時代，數位內容資訊架構卻是要想辦法讓客戶「殺時間」。舉例來說，一部好看的影集，通常都是在幾個場景間跳來跳去，在一段劇情達到高潮，就跳到另一個場景，再跳回原本的高潮。

這種多劇情、多主角、錯亂的時空也是一種超連結，讓人們不知不覺看完一齣三小時的電影。

超連結，也是人類在網路上所創造的一個在歷史中從未有過的新時空。我們也可以在任何時間、任何空間、毫無限制地跟這個世界上的每一個人、每一個店家，進行連結與資訊交換。

在真實宇宙中，天文學家想像各個空間是彎曲的，各個空間存在著許多蟲洞（wormhole），只要穿越蟲洞，就可以在點對點之間瞬間移動，進行時空旅行。而在超連結時空中，「結構洞」（structural hole）就如同蟲洞一般存在於原本該連結而未連結的兩個節點之間。

「結構洞」這個名詞最早是由社會學家羅納德．伯特（Ronald Burt）在《結構洞：競爭的社會結構》（Structure Hole: The Social Structure of Competition, Harvard Univ. Press,1992）一書中正式提出，意指社群或個體之間存在著尚未連結的空缺，有如在網路結構中出現了一個空洞，如果有人填補，就能獲取兩個社群社會資本（social capital）所帶來的資訊與控制的優勢。

舉例來說，原本「我」和「四川中藥商」之間完全沒有連結，也就是在這兩者之間存在著結構洞，而淘寶彌補了這個結構洞，也取得了兩者社會資本所帶來的交易資訊與控制的優勢。

如果阿里巴巴只在淘寶上發展，最終會遇到單一社群網路效應（network effects）的上限，於是它又發展出了支付寶與餘額寶，彌補「電商社群」與「金融社群」之間的結構洞；然後又發展出O2O（Online to Offline，線上線下整合）模型，彌補「電商社群」與「實體社群」之間的結構洞，成為更大的個人生活社群。

接著，阿里巴巴再發展出了芝麻信用數據服務，進一步連結「生活社群」與「信用社群」⋯⋯最後是發展出跨境電商，又把全世界的個人生活社群給連結起來。

從淘寶、支付寶⋯⋯到跨境電商，阿里巴巴的發展表面上看來很複雜，但其實它只是在網路世界中掌握了一個簡單的規則──以個人為中心，不斷穿越各個結構洞，連結多重網路，以此取得擴大社會資本所帶來的優勢。

我們可以說，這是阿里巴巴集團運作的底層邏輯，也是它所信奉的第一性原理（First principle）。

Photo Credit:Shutterstock/達志影像

盤點你的社會資本

疫情之後，有許多企業開始以社會資本的角度來看待「行銷」這件事。

過去的行銷強調廣告，但是有一半的廣告預算都浪費掉了，而你卻不知道是哪一半。後來在網路上開始有個人化精準行銷，因為與其有100萬人聽到你的廣告，不如在網路上有1萬人，帶著需求主動連結到你的官網。

疫情爆發後，企業轉而學習如何以網路來進行非接觸式的B2B（Business to Business，企業對企業）跨境行銷，並開始以MarTech（Marketing technology，行銷科技）來取代傳統的行銷預算，希望藉由科技與數據更精準地找到客戶，應

用的範圍涵蓋了廣告、內容與體驗設計、社群關係分析與經營、商業銷售、數據應用與管理等。

企業要進行MarTech工程之前，第一步就是盤點自己的社會資本。這個道理很簡單，如果一家企業要建立一間工廠，要先盤點自己的人力資本；要投資一間公司，要先盤點自己的財務資本；要成立一間新創公司，也必須先盤點自己的智慧資本。

社會資本可以用之前提到三個中心度來盤點。也就是在目標市場中，你的品牌有多少度中心度？如果度中心度很低，該怎麼用官網、廣告、社群等工具來增加品牌知名度？

再者，你的企業中介中心度高嗎？有多少人能夠經由你的企業來彼此認識？舉例來說，疫情之前買方跟賣方可以透過實體的貿易商展來認識彼此，但是當這些商展從實體進入雲端之後，我們就稱之為「數位社群平台」，企業必須要盤點手中有多少數位社群平台，能夠讓買賣方彼此認識。

第三個特徵中心度，也就是我認識大咖，或是大咖認識我。尤其是在B2B行銷中，企業的決策過程通常是相當複雜的：使用者提出申請→決策者核可申請→採購部門執行採購決策，你覺得哪一位才是你的客戶呢？如果是使用社交工具，可以直接與他們之中的哪一位接觸嗎？

如果以產業層面來說，B2B客戶的採購決策，很可能是來自於「客戶的客戶」的決策。例如GORE-TEX是一家B2B公司，但是當消費者指名要有GORE-TEX材料的產品時，這也成為很重要的特徵中心度，使得這些運動品牌商必須向GORE-TEX進行採購。

社會資本對許多企業而言，是一個陌生的概念，但是Martech卻是很多企業不得不轉型的方向，因為網路流量變得很貴，必須使用網路科技，把流量有效引流到企業中。

這些網路科技包括提升廣告點閱率的投放科技、進入官網後提升轉單率的內容科技、提升客單價的數據科技、提升忠誠客戶再購率的社群科技。不過我認為，上述都是利用數位科技優化現有的商務流程，而非利用網路科技讓自己轉型成超連結時代的新物種。