盧希鵬《結構洞》：千變萬化的網路時代下，恆常不變的底層邏輯
我們想讓你知道的是
當代社會從網路搜尋引擎的普及後，超連結誕生即迎來網路世界的蟲洞（wormhole），只要穿越這個蟲洞，就可以點對點移動，上一秒你還在看時下熱門的串流劇集，下一刻你可能就在購買國外巨星的巡迴演唱會門票。
文：盧希鵬
人類創造的新時空旅行
工業時代的企業邏輯圍繞在「省時間」的效率上，但在超連結時代，數位內容資訊架構卻是要想辦法讓客戶「殺時間」。舉例來說，一部好看的影集，通常都是在幾個場景間跳來跳去，在一段劇情達到高潮，就跳到另一個場景，再跳回原本的高潮。
這種多劇情、多主角、錯亂的時空也是一種超連結，讓人們不知不覺看完一齣三小時的電影。
超連結，也是人類在網路上所創造的一個在歷史中從未有過的新時空。我們也可以在任何時間、任何空間、毫無限制地跟這個世界上的每一個人、每一個店家，進行連結與資訊交換。
在真實宇宙中，天文學家想像各個空間是彎曲的，各個空間存在著許多蟲洞（wormhole），只要穿越蟲洞，就可以在點對點之間瞬間移動，進行時空旅行。而在超連結時空中，「結構洞」（structural hole）就如同蟲洞一般存在於原本該連結而未連結的兩個節點之間。
「結構洞」這個名詞最早是由社會學家羅納德．伯特（Ronald Burt）在《結構洞：競爭的社會結構》（Structure Hole: The Social Structure of Competition, Harvard Univ. Press,1992）一書中正式提出，意指社群或個體之間存在著尚未連結的空缺，有如在網路結構中出現了一個空洞，如果有人填補，就能獲取兩個社群社會資本（social capital）所帶來的資訊與控制的優勢。
舉例來說，原本「我」和「四川中藥商」之間完全沒有連結，也就是在這兩者之間存在著結構洞，而淘寶彌補了這個結構洞，也取得了兩者社會資本所帶來的交易資訊與控制的優勢。
如果阿里巴巴只在淘寶上發展，最終會遇到單一社群網路效應（network effects）的上限，於是它又發展出了支付寶與餘額寶，彌補「電商社群」與「金融社群」之間的結構洞；然後又發展出O2O（Online to Offline，線上線下整合）模型，彌補「電商社群」與「實體社群」之間的結構洞，成為更大的個人生活社群。
接著，阿里巴巴再發展出了芝麻信用數據服務，進一步連結「生活社群」與「信用社群」⋯⋯最後是發展出跨境電商，又把全世界的個人生活社群給連結起來。
從淘寶、支付寶⋯⋯到跨境電商，阿里巴巴的發展表面上看來很複雜，但其實它只是在網路世界中掌握了一個簡單的規則──以個人為中心，不斷穿越各個結構洞，連結多重網路，以此取得擴大社會資本所帶來的優勢。
我們可以說，這是阿里巴巴集團運作的底層邏輯，也是它所信奉的第一性原理（First principle）。
盤點你的社會資本
疫情之後，有許多企業開始以社會資本的角度來看待「行銷」這件事。
過去的行銷強調廣告，但是有一半的廣告預算都浪費掉了，而你卻不知道是哪一半。後來在網路上開始有個人化精準行銷，因為與其有100萬人聽到你的廣告，不如在網路上有1萬人，帶著需求主動連結到你的官網。
疫情爆發後，企業轉而學習如何以網路來進行非接觸式的B2B（Business to Business，企業對企業）跨境行銷，並開始以MarTech（Marketing technology，行銷科技）來取代傳統的行銷預算，希望藉由科技與數據更精準地找到客戶，應
用的範圍涵蓋了廣告、內容與體驗設計、社群關係分析與經營、商業銷售、數據應用與管理等。
企業要進行MarTech工程之前，第一步就是盤點自己的社會資本。這個道理很簡單，如果一家企業要建立一間工廠，要先盤點自己的人力資本；要投資一間公司，要先盤點自己的財務資本；要成立一間新創公司，也必須先盤點自己的智慧資本。
社會資本可以用之前提到三個中心度來盤點。也就是在目標市場中，你的品牌有多少度中心度？如果度中心度很低，該怎麼用官網、廣告、社群等工具來增加品牌知名度？
再者，你的企業中介中心度高嗎？有多少人能夠經由你的企業來彼此認識？舉例來說，疫情之前買方跟賣方可以透過實體的貿易商展來認識彼此，但是當這些商展從實體進入雲端之後，我們就稱之為「數位社群平台」，企業必須要盤點手中有多少數位社群平台，能夠讓買賣方彼此認識。
第三個特徵中心度，也就是我認識大咖，或是大咖認識我。尤其是在B2B行銷中，企業的決策過程通常是相當複雜的：使用者提出申請→決策者核可申請→採購部門執行採購決策，你覺得哪一位才是你的客戶呢？如果是使用社交工具，可以直接與他們之中的哪一位接觸嗎？
如果以產業層面來說，B2B客戶的採購決策，很可能是來自於「客戶的客戶」的決策。例如GORE-TEX是一家B2B公司，但是當消費者指名要有GORE-TEX材料的產品時，這也成為很重要的特徵中心度，使得這些運動品牌商必須向GORE-TEX進行採購。
社會資本對許多企業而言，是一個陌生的概念，但是Martech卻是很多企業不得不轉型的方向，因為網路流量變得很貴，必須使用網路科技，把流量有效引流到企業中。
這些網路科技包括提升廣告點閱率的投放科技、進入官網後提升轉單率的內容科技、提升客單價的數據科技、提升忠誠客戶再購率的社群科技。不過我認為，上述都是利用數位科技優化現有的商務流程，而非利用網路科技讓自己轉型成超連結時代的新物種。
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【跨域生態系系列專訪】台灣水龍頭故鄉，靠「打群架」翻轉3K產業
我們想讓你知道的是
在水五金產業轉型過程，這群水五金廠家就像一個個小小的螺絲，每顆螺紋都截然不同，也不起眼，但透過新水五金軟硬翻轉產業生態系計畫組建起來，卻能成就一部翻轉傳統3K產業的偉大機器。
這是一個老產業再熱血一次的故事。
故事得從一群在台灣拼搏超過四十年的廠商開始講起。為了挑戰自我，他們破壞規則再創新，原本各自獨立經營的中小企業，更攜手跨域合作，矢言以傳承數十年的經驗與技術，再次把產業推上世界巔峰。
昔日黃金小鎮，面臨老化、缺工
打開台灣地圖，在彰化的心臟地帶，有一塊被大肚溪、濁水溪包夾著，鄰近洋仔厝溪的區域，叫做「頂番婆」。這裡，藏著一個隱形的世界冠軍，每天當你走進廁所、廚房、浴室，就能看到這個世界冠軍稱霸全球的產品──水龍頭。
水龍頭是水五金產業的核心產品，而水五金在台灣產業史上則占有極重要的歷史地位。從日治時代零星引進技術開始，民國六○年代，頂番婆聚集了上千家業者；至今全世界各地的水龍頭有一半來自頂番婆，不但為這個彰化小地方創造出經濟奇蹟，也贏得「水龍頭故鄉」的美譽。
回憶往昔風光，在水五金產業耕耘超過四十年的隴鈦銅器董事長吳佾達說，當年頂番婆方圓三十公里，幾乎家家戶戶都從事水五金產業，正是典型的「客廳即工廠」縮影。之後家庭代工擴大成工廠，讓這個地方小產業壯大到接軌國際，每年為台灣貢獻出五百億元產值。
不過，這似乎也就是水五金產業的頂峰了。現在的水五金，退化成典型的三Ｋ產業：危險、辛苦又骯髒。例如水五金製程中的翻砂、拋光，必須依靠人力進行，但製造過程辛苦勞累，又得面對高溫、汙染問題，讓年輕人望之卻步，也為產業帶來了一個致命的打擊──「缺工」。
儘管缺工問題背後成因複雜，但對小工廠來說感受卻非常直接，吳佾達就坦言，「（當時就算）有訂單，也沒辦法生產產品」。
自動化、找隊友，另謀生路
產業老化、年輕人不來、老師傅凋零、第二代也拒絕接班，眼看著產業即將因為技術與人才的斷層而崩壞，所幸台灣中小企業最不缺的就是硬頸精神。沒路，那就自己開出一條路來！
身為老水五金人，吳佾達對產業有一份責任感，個性海派的他，自然也成為推動整體水五金產業轉型的關鍵要角。
製程方面，吳佾達開始轉向自動化，在產區砸下上億做產線升級，大量引進CNC加工機台與機械手臂以改善製程，成為水五金產業工廠轉型的標竿企業。但在全球貿易戰的叢林裡，競爭不再只是單一廠商之間的捉對廝殺，而是結合眾多廠商的生態系競爭。獨善其身無法為整體產業帶來改變。這時，就需要整個產業多點合作，才能在戰役開始前，搶占戰略先機。這個思維讓吳佾達想到了一個突圍之道，那就是「打群架」！
對水五金產業來說，有一項其他產業無法複製的優勢，那就是同業之間不存在競爭關係。吳佾達解釋說，這是因為水五金產品品項眾多，重疊性不高。「別的產業要談合作，大家可能你怕我、我怕你，怕訂單可能被搶走。（但水五金產業）分工合作又專業化，大家都可以坐下來談」，而這個特點為水五金打造產業生態系，提供了最佳基礎。
42家廠商共用人才，研發期減半
二○一九年，吳佾達與經濟部中小企業處合作，加入「新水五金軟硬翻轉產業生態系計畫」。這項計畫推動四十二家水五金業者跨域合作，以產品創新、拓展新市場與跨領域產品服務為目標，期望從全新的視野與角度，為水五金產業開拓新戰場。
不過，對習慣單打獨鬥的業者來說，從沒嘗試過的新合作模式，從一開始就為他們帶來了極大的震撼。負責協助生態系發展計畫的金屬工業研究發展中心專案經理葉信岐解釋，以往廠商之間的合作方式比較單點直線，通常是供應商下指令，下游廠商聽命辦事。但生態系的理念是，大家坐下來談，先分析市場，再聚焦需求、研發產品，合作方式非常不同。
對廠商來說，這一次不打以往習慣的街頭游擊戰，而是必須主動貢獻自己的頭腦與技術，從無到有擘畫好產品藍圖，一百八十度反轉的模式，困難度大增。但這樣做的優勢在於能直接串連所有廠商的人才庫，擷取四十二家廠商的專長，再編織成一張大大的技術網，任何難纏的要求都不漏接，更能大幅縮短產品研發時程。以水龍頭來說，看似簡單，仔細拆解卻會發現裡頭學問不小⸺銅合金、塑膠、橡膠元件必須經過設計、開模的製程，進水軟管也得配合得宜，再加上表面拋光、電鍍，花上一年時間開發是非常基本的時程。
但把四十二家廠商的研發資源串連起來後，大幅減少嘗試錯誤的機會。參與生態系計畫的志發塑膠經理施冠宇說，過去產品研發，模具、打樣來來回回要花不少心力，但大家腦力激盪一起協力開發產品，可以節省至少一半的研發時間。吳佾達對此非常有感。「一家公司要請這麼多專業人才，負擔非常重。（但）生態系的方式是，讓專業廠商大家來合作，例如產品要用到五種主要零件，就找五家廠商，大家共同開發，貢獻技術，有問題大家共同來解決，整合個人專業領域，變成產品，再行銷出去」。
此外，與貿易商的磨合也是一個全新體驗。葉信岐說，過去，製造商與貿易商的立場並不一致，業者甚至常有被貿易商「剝一層皮」的感覺。但這次計畫以新市場的需求出發，把貿易商拉進來當幫手，提供業者相關法規與市場等第一手資訊，對製造端業者來說，就好比發現了一個以前從沒想過的隱藏版資源，讓整個轉型的打擊面更廣。
技術、法規雙管齊下，帶產業逆轉勝
技術之外，計畫也從法規方面給予協助。
金屬中心智慧技術發展組組長姚志宏說，台灣從二○一七年開始才有水龍頭LF認證（Lead Free，無鉛），但歐美國家其實早在二十年前就對此有嚴格要求。因此瞄準新市場開發產品時，金屬中心就特別從歐美法規角度出發，協助業者檢視水龍頭的芯軸組成是否符合規定。
另外像中東地區因水資源缺乏，注重水龍頭流水量判定；紐澳市場重視產品強度，因此水龍頭扭力、耐壓的規定較嚴格……這些法規面的建議，完全顛覆業者以往習慣的埋頭研發──銷售模式，改為從需求面及法規實務面出發，在動手製作產品前就先了解整個戰局，謀定而後動，讓他們還沒出手就先有了勝算。
就這樣，吳佾達帶領頂番婆水五金產業這群平均「年紀」超過四十歲的老廠商，打了一場艱辛但成功的硬仗。他們扭轉生產劣勢，引進過去只應用在高階模具的3DP砂模列印創新工法，擺脫以往打樣時得從木模雕刻開始做起的繁複流程，強化製程的時效性；他們破壞既有做法再創新，把盟友、敵人全拉進同一陣線，努力開拓產品應用，不只聚焦傳統利基市場，還跨足餐飲、飯店甚至生技美容，不僅為沉寂的產業帶來一股活水，也從根本翻轉了整個產業生態。
短短一年，他們開發出八項新產品，提升整體營業額超過1.12億元，還開發全新的中東市場。而最讓產業頭痛的缺工問題，也找到了解方，成功逆轉人才外流趨勢，吸引二百三十五位新血投入產業，還培育了三十六位數位創新人才，對3K老產業來說，是一項難得的勝利。
這場水五金老廠商的逆襲，從不被看好到取得勝利，最重要的原因就在於不藏私的精神。翰優經理李徳鵬認為，這次合作的利基在於「（廠商）透過不同問題，站在各自的觀點，提出各自的看法與建議，共同解決問題」，打群架思維能成功，依靠的正是這種夥伴之間的互信與互賴。分散來看，這群水五金廠家就像小小的螺絲，每一顆螺紋都不一樣、不起眼，但組建起來卻能成就一部偉大的機器──這個故事讓我們看見，團結的顛覆力，正是如此強大！
高價、跨域增加產業優勢
財團法人金屬工業研究發展中心處長──武威宏專訪
水五金產業目前最大困境在於缺工與傳承，但這些結構上的問題需要長期政策思考才能解決，因此「新水五金軟硬翻轉產業生態系計畫」聚焦產業短期困境，以產品創新、開拓新市場以及拓展跨領域產品服務三大方向為目標，希望結合軟硬體，為業者創造新業態，開發跨域商機。
這次生態系計畫以隴鈦公司為基石者，主因在於董事長吳佾達具有「無私」與「有心」兩項特質。無私，讓他不專注追求自家利益，而是放眼整體產業未來。例如他代替產業發聲，建言經濟部在國內創建檢測中心，讓廠商免去國外送檢產品的困擾。有心，讓他在卸任產業協會理心」這兩項特質，正是吳佾達能促使四十二家廠商成功合作的最大利器。
從金屬中心角度來看，水五金產業未來可朝兩大方向發展。一是開發高價化產品，提升水五金產品的單位價值與價格；二是在技術能量之下跨領域爭取訂單，例如美容美髮產業甚至生技醫療業，都是業者可努力的方向。
水五金產業已到了轉型的關鍵階段。這兩年雖因疫情及美中關係影響，業者稍有喘息空間，但競爭對手中國、東南亞不僅製造能力強，品質也不差，再加上匯率、關稅、材料價格以及船運等問題影響，既有困境、又有追兵，產業優勢正在遞減，業者應加速腳步開發新商模，爭取生存空間。
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團編審。