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    TNL+ 2022/11/12,
    動漫

    【動畫】《路人超能100》：一個少年超越了99％，並成為獨「1」無二的成長故事

    【動畫】《路人超能100》：一個少年超越了99％，並成為獨「1」無二的成長故事
    圖片來源：《路人超能100》

    我們想讓你知道的是

    《路人超能100》既幸運又幸福的一點是：它遇上的動畫公司「BONES」（俗稱骨頭社）的製作組也深深的愛著它：既保持了原作ONE老師的畫風與作品文戲細緻的核心、也大幅發揮動畫打鬥畫面動感的魅力，讓《路人超能100》的武戲觀看性更上層樓，如此高品質的水準，三季皆然。

    本季動畫新番確實八仙過海，各顯神通，出了非常多高話題的優質番，每集播出後都能洗版推特趨勢，吸收普羅大眾視聽者，成為當下最紅的話題寵兒。然而很多第一季創造出趨勢的熱門作品，即使劇情可能越來越高潮迭起，續季的聲量卻逐漸減弱，這是因為前一季的作品份量，已經變成許多新入坑讀者觀賞的門檻，要跟上話題的時間成本較高，變相也篩選出一批會對作品引頸期盼的忠實粉絲。

    而當這些人數雖少、但愛意絕對不會輸給任何人的群體，他們滿懷愛意的LOVE CALL，才有可能催生出像今天要介紹的作品動畫製作，也就是現正第三季動畫熱映中的《路人超能100》了！

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    圖片來源：《路人超能100》

    在現在這個大多動畫只作13集的時代，能出三季動畫就是令人感謝的事情，粉絲的愛意很了不起；而《路人超能100》既幸運又幸福的一點是：它遇上的動畫公司「BONES」（俗稱骨頭社）的製作組也深深的愛著它：既保持了原作ONE老師的畫風與作品文戲細緻的核心、也大幅發揮動畫打鬥畫面動感的魅力，讓《路人超能100》的武戲觀看性更上層樓，如此高品質的水準，三季皆然。

    如果你是慕《一拳超人》的原作ONE老師的名而來，卻因為《路人超能100》沒有村田雄介老師那樣的畫風而放棄這部的話，那百分百會是你的損失，因為你將錯過了一個少年，他超越了99％，並成為獨「1」無二的成長故事。

    超能少年不「超能」，就只是個路人

    過往講述超能力者的故事，總是會安排天生不凡，閃閃發光的這些人從天而降，成為眾人的救世主；《路人超能100》則是掃除了超能力漫畫就是要在各種超能力上大做文章的格式，而是另闢蹊徑，講述了「超能力只不過是種個體性質」的故事。

    故事中不管是有無超能力的角色，都默認了有超能力才是天選之人的標準，甚至能靠超能力的強弱來判定人類的優越，有許多超能力者也自恃強度，認為自己可以隨意支配弱者，成為踐踏他人的人上人。

    乍聽之下，這套弱肉強食的邏輯系統很有道理，既得利益者也會維護自身權益而保存或灌輸加強這套觀念，非常牢不可破；但實際上社會的價值觀判定其實並不侷限在超能力的強弱上，連本作的最強者也打碎了他們自傲的超能力強度，管你之前是不是某組織高層，通通回歸現實社會，找基層工作賺錢。

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