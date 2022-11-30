錯別字沒什麼，但學生作文「刻意」寫簡體字的現象，這點倒是讓我很在意
我們想讓你知道的是
只能說我還是會想盡量使用自己的詞彙和繁體字，因為這些現象都是無形中的同化，如同台灣過去平埔原住民被漢人同化後，後代也似乎習慣性地認為自己是漢人，更遑論族群語言的消逝，消逝的那些都是自己的文化。
步入教職擔任國文教師也超過十年，這些年來批改的學生作文篇數也累積了無數。雖然說十年看似不算長久，但是在這資訊快速便利的時代下，其實也能感受到學生世代的變化。然而又是什麼現象，可以在這十年之間的作文能看出顯著的差異？其實就是寫簡體字的學生愈來愈多。
以往批改作文時，給予學生的寫作建議多是在於句法調整或架構脈絡的鋪排，程度好一點的學生甚至會建議他適時運用修辭技巧，或是在寫作中營造情境氛圍，引領讀者進入你的文字空間。當然並非每個學生都擅長寫作文，所以通常作文句子能通順就好，甚至是敘述過度口語到「日記化」，其實都是我認為很平常的事，這些建議也不太會有什麼世代差距，偶爾出現幾個錯字或簡體字，也不是什麼太大的問題。
然而隨著電腦與手機的普及，學生作文出現愈來愈多的錯字，並且隨著世代更迭，這樣的現象卻也愈趨顯著，但也只能平常心地看待，畢竟智慧型手機的普及與建議輸入用字，跳出來的讀音選項總讓人覺得能懂就好，就像「應該」的字型有很多人會輸入「因該」，但這兩者其實存在著注音「ㄥ、ㄣ」之別，至於「在、再」這類老問題就更別說了。鍵字輸入是其次，手機上的語言輸入，對於字型語意的篩選，使用者有時也不會仔細查看，故而時常有著會錯意的尷尬場面發生。
上述種種情況的累積，多少都是學生在手寫文字中，很容易出現錯字的可能原因，畢竟手寫機會愈趨減少，錯誤機會也相對增多。這個現象，我倒還能用平常心看待，畢竟古人在古典文書上的「疑似錯用字」，很多都被教育部辭典給列為通用字，但你現代人能說古人絕對是寫錯字嗎？誰又能有如此權威的代表性？乾脆通用最無爭議。如同英文「long time no see」這句不合乎傳統語法的問候語，只是因為長期誤用而將錯就錯地成為通用問候句，其實也是個奇妙的例子。
基於上述狀況，當我們在批改學生作文時，有很大的篇幅和時間都是在糾正錯字，有時當猶疑著是否要給學生更深層的建議時，到後來還是覺得先這樣就好了吧，說多了他們不見得懂，重點是我們不可能花費無上限的時間在單一作文批改，至於那些標點斷句的糾正，基於有限時間也時常就部分略過，字跡潦草這類普遍的事就更別說了。如前所述，學生作文寫錯字，我是真的頗為平常心，畢竟那並非他們刻意為之，然而「刻意」寫簡體字的現象，這點倒是讓我很在意。
不要說十年前，二三十年前寫簡體字的人亦大有人在，但在通篇文字中頂多出現一兩個簡體字，現在學生通篇作文出現十幾個簡體字卻很常見，糾正他們寫繁體字還會不耐煩，邊寫還抱怨筆畫很多很累人，可見他們都知道如何寫繁體卻又刻意寫簡體。有時我還想說作文篇幅太長，或許他們只是偷懶一下而非刻意寫簡體字，殊不知學生在討論班務的黑板書寫上，也時常自然地在黑板寫出一堆簡體字，看在一旁的國文老師我眼中，究竟是該發聲還是靜默？或許有人會說這個很重要嗎？想些什麼字就寫什麼字，至少學生還能手寫字出來，真要如此說就不如廢掉國文課最乾脆了。
學生刻意書寫簡體字，不用多說便是受到抖音或小紅書等中國APP的影響，當你看久用久之後，下意識就會在書寫習慣上用簡體字，有些學生在Instagram社群也習慣用簡體字發表，或許他們覺得這樣很帥吧。學生是其次，不少長輩在使用手機輸入上，不知為何卻也喜歡用簡體字，或許是受到手機輸入的設定限制，只是平常看似重視中華傳統文化的長輩，莫非是認同簡體字才是正統中華代表？我不知道。
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好萊塢用好，你用也好的特效軟體： Adobe After Effects跟你一起實現所有最ㄎㄧㄤ最狂的創意
我們想讓你知道的是
你是否曾在平凡的日子裡，有過世界會變得像《脫稿玩家》電影場景的瘋狂的想像，Adobe After Effects可以實現你所有最ㄎㄧㄤ最狂的創意！
你是否曾有過這樣瘋狂的想像——有一天，世界會變得像《脫稿玩家》的電影場景一樣，當你走在路上，迎面而來的人，身上出現了要你選擇「與我交談請按space」的按鈕；街道兩旁的商家招牌為了吸引你的注意，閃爍著斑斕的光芒旋轉；而廣告看板上的明星，更像是直接在對你說話。更瘋狂的是，如果這個想像，你真的有辦法實現？！
當然，是在影像創作的世界裡實現啦！
UG聯手六指淵，再現《脫稿玩家》電影場景
本身是電影發行商小編，平常非常愛看電影的UG，也是Instagram上號稱台灣變色龍的變裝高手，這一次和網路大神級特效玩家六指淵，將扮裝創意結合特效超能力，讓西門町一秒變身《脫稿玩家》的電玩風格街頭，重現經典場景。
「我什麼都可以扮，生物也好，非生物也好，只要有趣，我就會想辦法靠我手邊有的材料和服裝，試著裝扮出來，然後在我們公司的頂樓拍給你們看！」
從性感的韓國女歌手，到辨識度超高的網路迷因，再到知名電影道具，好像還真的沒有什麼難得倒UG。「例如我之前就扮過《媽的多重宇宙》的那顆王安石。」UG哈哈大笑著說。
如果說只要UG想要，就沒有什麼人事物是他裝扮不來的，那麼只要六指淵手邊有電腦加上Adobe After Effects，那就誰也無法阻止他做特效！
在影片中，大家可以看到六指淵利用UG已經拍攝好的變裝影片，使用Adobe After Effects中的強大功能，以及插件Saber、Element 3D等輔助，就能製作出光條、旋轉零件、文字等素材，再利用內建的鏡頭工具，創造出真假不分的透視法，實現好萊塢電影規格的視覺效果。
「這些功能乍看之下很嚇人，好像很複雜，但其實Adobe After Effects的使用者適用設計做得非常好，只要熟悉了其中的邏輯，就能很快的上手，加上自己的創意再多練習，要做出很厲害的特效一點也不難。」
就連UG看了也忍不住呼籲，如果自己學會特效，就能實現更多裝扮的想像，大家也不要再猶豫了，趕快趁現在學一波。
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3. 神搜將保留所有因違反本條款及細則的參加資格，或被放棄領取獎品的最終決定權。