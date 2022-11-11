2022/11/11,
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2021年印尼三佛齊航空空難最終調查出爐，自動油門系統故障以及機師未妥善監測釀禍

2021年印尼三佛齊航空空難最終調查出爐，自動油門系統故障以及機師未妥善監測釀禍
圖為空難發生隔天，印尼海軍派出的搜救潛水人員正在將找到的機身殘骸拉出水面。Photo Credit: AP / 達志影像

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2021年1月9日，印尼三齊佛航空一架波音737-500客機，原先預計自雅加達飛往西加里曼丹省，卻在起飛4分鐘後從雷達螢幕上消失，墜入海中。機上62人全數罹難。歷經一年多的調查，印尼國家運輸安全委員會在10日公布最終調查報告。報告指出，由於自動油門系統故障、飛行員過度依賴飛機自動化系統以及培訓不足等因素，導致意外發生。

印尼三佛齊航空（Sriwijaya Air）在2021年1月發生飛機失事意外，造成機上62人全數罹難。11月10日（週四），印尼國家運輸安全委員會（KNKT）公布最終調查報告，報告指稱，由於自動油門系統故障、機師過度依賴飛機自動化系統以及培訓不足等因素，導致意外發生。

2021年1月9日，印尼三齊佛航空一架波音737-500客機，原先預計自雅加達飛往西加里曼丹省（West Kalimantan）坤甸市（Pontianak），卻在起飛4分鐘後從雷達螢幕上消失，墜入海中。機上人員包括12名機組員及50名印尼籍乘客全數罹難。

歷經一年多的調查，印尼國家運輸安全委員會在10日公布最終調查報告。《路透社》以及《美聯社》指出，此架失事的噴射機機齡26年，而自2013年以來，機師已報告65次自動油門系統問題，但事故發生前並未被解決。國家運輸安全委員會表示，在此情況下，該架客機的機師似乎未密切監控不對稱推力情況，即客機左側發動機油門桿速度在起飛後下降至34%，而右側桿保持在其原始爬升設置約92%。

國家運輸安全委員會表示：「有幾個跡象表明，機師原先可以檢查例如發動機參數、推力杆位置和側傾角等，來確定飛機異常情況。」他們也說，自滿和確認偏誤可能是導致機師未能妥善監測問題的因素。

國家運輸安全委員會調查員努卡約（Nurcahyo Utomo）說，培訓不足「導致機師無法預防和恢復這種情況。」調查報告稱，飛行員過度依賴飛機的自動化系統，可能導致駕駛艙內的監控不足，因此沒有立即注意到飛行偏差。

努卡約表示，印尼的航空公司並沒有關於「不正常飛機姿態預防與改正訓練」（Upset Prevention and Recovery Training）培訓的法規和指導方針。要確保機師有能力阻止意外情況的發生，其中一個關鍵部分是監控。他也說，三齊佛航空已為其機師進行此類培訓。

BBC》則指出，印尼近年來已發生3起重大的商業飛行事故。在三佛齊航空空難發生前的兩起事故，包括2014年，一架亞航（AirAsia）A320空中巴士在惡劣天氣下墜入爪哇海，造成162人死亡。2018年時，一架印尼獅子航空（Lion Air）波音737 Max客機墜海，機上189人均全數罹難。

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責任編輯：陳曉芙
核稿編輯：杜晉軒


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