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    2022/11/12,
    運動

    整桌好菜炒成一盤散沙，回顧Steve Nash擔任籃網總教練兩季的風風雨雨

    整桌好菜炒成一盤散沙，回顧Steve Nash擔任籃網總教練兩季的風風雨雨
    Photo Credit: Reuters / 達志影像

    我們想讓你知道的是

    經過兩季的磨合，小球時代先驅、名人堂後衛Steve Nash還是被拔掉了總教練的位子。他曾被寄予厚望能將場上戰術指揮、控場思維運用在制服組上，但兩季來倒數的防守效率與失分，不僅讓球迷失去耐心，今年夏天Kevin Durant喊出「吹密」（trade me）顯然也成為最後一根稻草。

    文：伯特

    在美國時間的11月1號，籃網制服組開出了異動的第一槍──開除總教練Steve Nash，讓他成為本季除了被整季禁賽的Ime Udoka外，第一位下課的總教練。而籃網預計聘請Ime Udoka或是Quin Snyder兩位有實績的總教練來接手本賽季滿手好牌卻攻守失序的籃網隊。

    在Steve Nash執教的兩季多一點的時間裡，他所得到的讚美遠遠少於他被詬病的種種無所作為。

    手上持有Kevin Durant、Kyrie Irving兩大進攻利器的他在經過兩年的學習後，本賽季依然沒有打造出一套進攻體系，球隊的進攻依舊流於球星單打，或是球星的吸引力所製造出來的空檔。

    這也是籃網的進攻效率在本賽季看似還行，實際上Kevin Durant和Kyrie Irving還要場均上40分鐘。放走第三持球點Bruce Brown Jr.後，Ben Simmons依舊還沒打出應有的期待，籃網的替補陣容進攻續航力被打上大大的問號。

    本季籃網繳出場均失分118.8分聯盟倒數第四、防守效率118.3聯盟倒數第三的成績單。防守端的孱弱，籃網往往只能用進攻火力來和對手互轟。暑假要求Trade Me的Kevin Durant，本季上場時間來到近九年來新高的37.7分鐘，場均以五成以上的命中率貢獻生涯最高的32.6分。

    本季乖乖打球力拚下一張合約的Kyrie Irving上場時間則是來到生涯最高的39.6分鐘，另外貢獻了同樣是生涯最高的30.1分。在進攻已經達到極致後，防守卻不斷地崩盤，開季僅繳出2勝5負的開局，也是時候設一個停損點──開除總教練Steve Nash。

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    Photo Credit: Reuters / 達志影像

    回顧

    在兩年前的暑假，籃網開除前總教練Kenny Atkinson，認為他沒有帶隊在季後賽走得更遠的實力，也讓前老闆Mikhail Prokhorov留下來，帶領籃網走過黑暗期的制服組組合只剩下現任總管Sean Marks。

    在當時我也提出了一些猜測和我的看法，現在我就簡略的檢測到底Steve Nash這兩年有沒有符合我的期待，以及我所擔憂的那些隱憂有沒有爆發。

    首先我那時提到了可能的優勢就是有許多檔拆為主多樣化的進攻，以及讓Kyrie Irving球技面更加成熟的導師。很明顯的這兩年的籃網進攻體系跟擋拆戰術唯一有關聯的就是Kyrie Irving和Kevin Durant繞擋拆出來接球單打，和Bruce Brown Jr.執行擋拆後順下的拋投和Nic Claxton的配合，其他絕大部分都是仰賴場上的球員去自行發揮。

    在他執教的首季，因為場上有猶在巔峰的James Harden梳理進攻，加上老將Jeff Green作爲球隊進攻的潤滑劑，Kevin Durant和Kyrie Irving不用時時扮演指揮隊友和控場的角色，能夠專心作為一個終結點。教練團有跑轟大師Mike D'Antoni和防守助教Ime Udoka，加上隊上許多都是有一定球商的球員，Steve Nash的戰術素養也自然的不用受到考驗，還順便挖掘了Bruce Brown空手跑位和擋拆後順下的潛力。

    但一切的一切就毀在2021年季後賽的那一「墊」，在那一個墊腳之後，Kyrie Irving在那年季後賽剩餘賽事報銷，而James Harden也在系列賽第一戰就拉傷腳筋，三巨頭中僅剩Kevin Durant的火力輸出。

    這時也是Steve Nash首度被籃網球迷懷疑他是否真的能隨機應變──堅決不上狀態比較好的Landry Shamet，讓狀態極差的Joe Harris打到信心全失。

    前幾戰Blake Griffin靠著厚度以及造進攻犯規讓Giannis Antetokounmpo在那年奪冠賽季繳出最差的系列戰表現，在系列賽後期反而用Jeff Green去對位而讓Giannis Antetokounmpo復甦，一路高歌猛進。

    這次失敗雖然能歸咎於傷病，但Steve Nash在後續的危機處理不佳，讓籃網自廢武功也是需要去注意的。

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    Photo Credit: Reuters / 達志影像

    問題浮上檯面

    2021-22賽季前Mike D'Antoni和Ime Udoka相繼離開教練團，Steve Nash開始獨挑大梁。但剛好碰上Kyrie Irving被無條件禁賽、Jame Harden大衰退、Jeff Green離隊，全隊只剩Kevin Durant和LaMarcus Aldridge能夠穩定得分，然而後者的防守籃網完全沒有體系能夠保護他，所以在季中交易來Andre Drummond後就被完全棄用。

    球隊在賽季初受惠於較軟的賽程加上Kevin Durant在Clutch Time穩定到可怕的得分能力，讓籃網夠在賽季初期一舉攀上東區第一。雖然這個時候戰績看似還行，但籃網的比賽內容讓你完全無法聯想到這是一隻強權。

    在Kevin Durant季中受傷後，Steve Nash最後的遮羞布也不見了。一波十連敗讓籃網差點掉出附加賽名單，但陣中還有Kyrie Irving和James Harden、加上不全部是主場（那時候Irving還是客場限定）理應不該打出如此的比賽內容，一心衝冠的James Harden也果斷申請交易遠走費城。


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