整桌好菜炒成一盤散沙，回顧Steve Nash擔任籃網總教練兩季的風風雨雨
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經過兩季的磨合，小球時代先驅、名人堂後衛Steve Nash還是被拔掉了總教練的位子。他曾被寄予厚望能將場上戰術指揮、控場思維運用在制服組上，但兩季來倒數的防守效率與失分，不僅讓球迷失去耐心，今年夏天Kevin Durant喊出「吹密」（trade me）顯然也成為最後一根稻草。
文：伯特
在美國時間的11月1號，籃網制服組開出了異動的第一槍──開除總教練Steve Nash，讓他成為本季除了被整季禁賽的Ime Udoka外，第一位下課的總教練。而籃網預計聘請Ime Udoka或是Quin Snyder兩位有實績的總教練來接手本賽季滿手好牌卻攻守失序的籃網隊。
在Steve Nash執教的兩季多一點的時間裡，他所得到的讚美遠遠少於他被詬病的種種無所作為。
手上持有Kevin Durant、Kyrie Irving兩大進攻利器的他在經過兩年的學習後，本賽季依然沒有打造出一套進攻體系，球隊的進攻依舊流於球星單打，或是球星的吸引力所製造出來的空檔。
這也是籃網的進攻效率在本賽季看似還行，實際上Kevin Durant和Kyrie Irving還要場均上40分鐘。放走第三持球點Bruce Brown Jr.後，Ben Simmons依舊還沒打出應有的期待，籃網的替補陣容進攻續航力被打上大大的問號。
本季籃網繳出場均失分118.8分聯盟倒數第四、防守效率118.3聯盟倒數第三的成績單。防守端的孱弱，籃網往往只能用進攻火力來和對手互轟。暑假要求Trade Me的Kevin Durant，本季上場時間來到近九年來新高的37.7分鐘，場均以五成以上的命中率貢獻生涯最高的32.6分。
本季乖乖打球力拚下一張合約的Kyrie Irving上場時間則是來到生涯最高的39.6分鐘，另外貢獻了同樣是生涯最高的30.1分。在進攻已經達到極致後，防守卻不斷地崩盤，開季僅繳出2勝5負的開局，也是時候設一個停損點──開除總教練Steve Nash。
回顧
在兩年前的暑假，籃網開除前總教練Kenny Atkinson，認為他沒有帶隊在季後賽走得更遠的實力，也讓前老闆Mikhail Prokhorov留下來，帶領籃網走過黑暗期的制服組組合只剩下現任總管Sean Marks。
在當時我也提出了一些猜測和我的看法，現在我就簡略的檢測到底Steve Nash這兩年有沒有符合我的期待，以及我所擔憂的那些隱憂有沒有爆發。
首先我那時提到了可能的優勢就是有許多檔拆為主多樣化的進攻，以及讓Kyrie Irving球技面更加成熟的導師。很明顯的這兩年的籃網進攻體系跟擋拆戰術唯一有關聯的就是Kyrie Irving和Kevin Durant繞擋拆出來接球單打，和Bruce Brown Jr.執行擋拆後順下的拋投和Nic Claxton的配合，其他絕大部分都是仰賴場上的球員去自行發揮。
在他執教的首季，因為場上有猶在巔峰的James Harden梳理進攻，加上老將Jeff Green作爲球隊進攻的潤滑劑，Kevin Durant和Kyrie Irving不用時時扮演指揮隊友和控場的角色，能夠專心作為一個終結點。教練團有跑轟大師Mike D'Antoni和防守助教Ime Udoka，加上隊上許多都是有一定球商的球員，Steve Nash的戰術素養也自然的不用受到考驗，還順便挖掘了Bruce Brown空手跑位和擋拆後順下的潛力。
但一切的一切就毀在2021年季後賽的那一「墊」，在那一個墊腳之後，Kyrie Irving在那年季後賽剩餘賽事報銷，而James Harden也在系列賽第一戰就拉傷腳筋，三巨頭中僅剩Kevin Durant的火力輸出。
這時也是Steve Nash首度被籃網球迷懷疑他是否真的能隨機應變──堅決不上狀態比較好的Landry Shamet，讓狀態極差的Joe Harris打到信心全失。
前幾戰Blake Griffin靠著厚度以及造進攻犯規讓Giannis Antetokounmpo在那年奪冠賽季繳出最差的系列戰表現，在系列賽後期反而用Jeff Green去對位而讓Giannis Antetokounmpo復甦，一路高歌猛進。
這次失敗雖然能歸咎於傷病，但Steve Nash在後續的危機處理不佳，讓籃網自廢武功也是需要去注意的。
問題浮上檯面
2021-22賽季前Mike D'Antoni和Ime Udoka相繼離開教練團，Steve Nash開始獨挑大梁。但剛好碰上Kyrie Irving被無條件禁賽、Jame Harden大衰退、Jeff Green離隊，全隊只剩Kevin Durant和LaMarcus Aldridge能夠穩定得分，然而後者的防守籃網完全沒有體系能夠保護他，所以在季中交易來Andre Drummond後就被完全棄用。
球隊在賽季初受惠於較軟的賽程加上Kevin Durant在Clutch Time穩定到可怕的得分能力，讓籃網夠在賽季初期一舉攀上東區第一。雖然這個時候戰績看似還行，但籃網的比賽內容讓你完全無法聯想到這是一隻強權。
在Kevin Durant季中受傷後，Steve Nash最後的遮羞布也不見了。一波十連敗讓籃網差點掉出附加賽名單，但陣中還有Kyrie Irving和James Harden、加上不全部是主場（那時候Irving還是客場限定）理應不該打出如此的比賽內容，一心衝冠的James Harden也果斷申請交易遠走費城。
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六都主要市長候選人兒少政見大評比
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候選人主打「托育牌」、「現金牌」及「遊戲牌」! 兒少表意與健康政策需強化，友善育兒環境/住宅/職場等政見待補考!
縣市首長選舉即將在11月26日進行投票，18歲以下的兒童少年沒有投票權，未來的地方父母官，打算給兒少怎樣的成長環境呢？長期關注兒少權益的兒福聯盟、兒童健康聯盟、董氏基金會、台灣好鄰居協會與臺大中信兒家研究中心，今(1)日針對六都主要市長候選人所提的兒少政見進行評比，除了分析各候選人對各項兒少議題的重視程度，也對未來的六都市長提出「兒少政見要務實」、「育兒政策要多元」、「兒少參與要優先」等三大訴求。
兒少團體參考各大民調機構進行六都市長投票意向調查的候選人名單，選出15位六都主要市長候選人，於今(111)年9月23日至10月31日間，透過各候選人團隊填寫回傳的「六都市長候選人兒少政見分類表」及各候選人競選官方網站、臉書粉絲專頁及相關新聞報導等資料，彙整並檢視各候選人提出的兒少政見，此次政見評比分為「育兒經濟支持」、「托育及教保服務」、「友善育兒職場」、「友善育兒住宅」、「友善育兒環境」、「兒少遊戲、娛樂及文化休閒」、「兒少表意及公共參與」、「兒少健康」、「兒少勞動權益維護」及「其他」等十大面向，藉此檢視各候選人將兒少議題落實於政見的情形。
兒少團體將候選人提出的兒少政見，按各政見面向的占比，由高到低分為前、中、後段班。位居前段班的兒少政見中，六都市長候選人主打「托育牌」(100%)、「現金牌」(87%)及「遊戲牌」(87%)；中段班的兒少政見，則有「兒少表意及公共參與」、「兒少健康」兩部分，分別有73%的候選人關注；後段班政見，則相對不受候選人青睞，包括「友善育兒環境」(67%)、「友善育兒住宅」(67%)、「友善育兒職場」(67%)及「兒少勞動權益維護」(60%)，都只有不到7成的候選人提出；「其他」面向的兒少政見則占6成。兒少團體發現，高達8成7的六都市長候選人提出育兒經濟支持的相關政見，現金補助固然令選民有感，但過往經驗顯示，每當政府提高相關補助後，隨即產生相關業者變相調漲費用的連鎖效應，育兒家庭實質受惠的程度，仍待觀察。
(1)台北市：蔣萬安、黃珊珊、陳時中；新北市：林佳龍、侯友宜；桃園市：張善政、賴香伶、鄭運鵬、鄭寶清；台中市：蔡其昌、盧秀燕；台南市：謝龍介、黃偉哲；高雄市：柯志恩、陳其邁，以上名單係按候選人之號次排列。
民間兒少團體提三大訴求，籲未來的六都市長全面兌現兒少政
縣市長大選即將在11月26日登場，兒福聯盟、兒童健康聯盟、董氏基金會、臺大中信兒家研究中心與台灣好鄰居協會，在選前共同呼籲未來的六都市長，上任後應兌現「兒少政見要務實」、「育兒政策要多元」、「兒少參與要優先」等三大訴求：
一、兒少政見要務實—給錢更要給牛肉，優先補足兒少政策缺口
部分六都市長候選人提出的兒少政見，僅有宣示性的概念或口號，缺乏實質內涵；整體觀之，兒少政見仍偏重現金補助，高達八成七候選人承諾加碼育兒相關補助，企圖藉此博得家長的好感；但兒少團體憂心，現金給付不斷加碼的結果，可能會排擠推展各項兒少服務的預算。兒少團體呼籲，未來的六都市長在兒少政策上不僅要錦上添花，更要雪中送炭，應優先補強現行兒少政策的缺口，包括：落實托育服務品質及幼兒送托安全把關、強化托育及教保服務提供者的稽查、輔導與退場機制、充實兒少身心健康促進資源、擴增青少年休閒娛樂空間、加強兒少勞動權益維護…等。
二、育兒政策要多元—打造六都成為全方位友善育兒的示範城市
綜觀六都市長候選人所提的育兒政見，主要仍集中托育及教保服務、育兒經濟支持兩大面向，但育兒家長同樣關注的友善育兒環境等相關配套，則較不被候選人重視。兒少團體呼籲，相較於非六都的縣市，六都的財力較為優渥，未來的六都市長應著眼育兒家庭在不同生命階段的需求，致力於友善育兒設施普及化、改善友善育兒交通環境、優化友善育兒住宅政策、營造友善育兒職場等配套機制；除了提供6歲以下幼兒家長育兒支持，應設法將育兒政策受益對象，擴及家有6歲以上學齡兒童及12至18歲少年的家庭，打造六都成為全方位友善育兒的示範城市。
三、兒少參與要優先—兒少政策應廣納兒少參與，建構兒童友善城市
兒少團體參考聯合國兒童基金會(UNICEF)倡議的「兒童友善城市」(Child Friendly City)，建議未來的六都市長，在市政治理上應致力於兒少表意權的維護與實踐，積極促成兒少的公民參與；決定與兒少權益相關的政策時，應有徵詢兒少意見的常設性機制，並落實各項政策法規對兒少權益的影響評估；加強兒少權利教育宣導，使兒少、家長及重要他人更尊重兒少人權；再者，未來的六都市長亦應參酌聯合國《兒童權利公約》及相關規定，從兒少的需求與視角出發，提出營造友善兒少環境的具體策略，讓六都升格為童權保障與國際接軌的兒童友善城市。
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