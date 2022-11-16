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    2022/11/16,
    商業

    用信用卡繳房租累積點數，變成買房的頭期款！創業小子花四年「拼」出這隻獨角獸

    用信用卡繳房租累積點數，變成買房的頭期款！創業小子花四年「拼」出這隻獨角獸
    Photo Credit: Bilt Rewards

    我們想讓你知道的是

    創業小子的突發奇想，有效運用紅利點數背後的真金白銀，而之後從一腔熱血到接地氣並挑戰更上層樓：發行聯名信用卡。「用信用卡繳房租累積點數」聽起來簡單，過程卻沒那麼容易。

    文：Crystal（創新拿鐵

    每個付錢的場合，都少不了紅利點數。超商消費、百貨公司週年慶、買機票、住連鎖旅館，都可以累積紅利、點數、里程來折抵購物、換特色好禮、升等服務。

    那房租，很多人每個月最大一筆開銷，可以累積紅利點數嗎？

    美國一個立志創業的年輕人Ankur Jain想到了這個點子，從你我每月的帳單中看到商機藍海。僅僅四年，這個構想就演變成一間專攻點數經濟、估值超過10億美元的新創公司Bilt Rewards。

    創新點：付房租同時累積紅利點數，折抵未來買房頭期款。

    然而，這個多數人聽到都覺得是好點子的構想，從一開始就阻礙重重。為什麼這個點子這麼難？Ankur 如何克服其中險阻，讓這個點子得以落地？

    而在量化寬鬆吹捧出的資本狂潮中，剛晉升獨角獸行列的Bilt Rewards究竟會成為一抹浮沫，還是創造具時代指標的新模式？

    創業小子的突發奇想

    當你看到一望無際的大海，手裡卻只有一根木樁，你會選擇開啟一段未知的航程嗎？本文的主角Ankur無疑會選擇「Yes」，並且開始四處搜集木枝，開始拼湊他的偉大戰艦。

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    Photo Credit: Web Summit
    Bilt Rewards創辦人Ankur Jain

    這跟他的家庭背景不無關係：Ankur出身在印度裔美國人家庭，他的爸爸是從印度到美國落地生根的連續創業家Naveen Jain。Naveen Jain創辦了在網路泡沫時期成功上市的科技公司InfoSpace，成為億萬富翁，並持續創業。

    父親白手起家的過程，讓Ankur自學生時代起就對創業充滿了興趣。2010年，還在賓州大學（University of Pennsylvania）就讀三年級的Ankur，錄取了由Google和美國太空總署（NASA）合辦、志在解決「人類重大挑戰」的「奇點大學」（Singularity University）。

    在校期間，他還創辦了一個社團，來連結有志創業的年輕人與商業大佬，這讓他從學生時代起就開始有了業界人脈。大學畢業後，他就創辦了一間公司，4年後賣給約會軟體公司Tinder。

    離開Tinder後，他開始籌劃下一場創業之旅。這一次，他決定從解決同齡人最深的痛點著手，那就是買房問題。

    他觀察，身邊同齡的人即便領著矽谷豐厚的薪水，卻依然買不起矽谷的房子。同時，美國超過一半的租屋族每個月要花超過三分之一的月薪付房租。然而，這筆每個月的龐大支出，卻無法提升租房者在銀行的信用紀錄，讓他們未來在貸款時拿到更優惠的利率，因為大部分房東不接受信用卡付房租。付出去的房租既沒有現金回饋，也不能累積紅利點數。

    Ankur不禁想：如果付出去的房租可以累積紅利點數，轉變成未來買房的頭期款，這能讓買房夢近一點嗎？

    紅利點數背後的真金白銀

    Ankur很喜歡把創業比喻為拼圖。

    當眼前有數百張的拼圖散落一地，一個創業者和他的團隊，要有能力挑出當下最重要的第一片拼圖。唯有當第一片拼圖就定位，創業團隊才能以此為基底，思考下一步往哪走。

    「如果你從一開始就想把所有拼圖拼起來，你可能該從哪裡開始都不知道。」Ankur接受《Entrepreneur》雜誌採訪時說道。他認為，當一個創業家有了個初始點子，其實他們也不知道最終他們會打造出什麼產品。「想像你要拼一個你不知道長什麼樣的拼圖，」Ankur説，「但你得想像那個圖『可能』會長什麼樣子」。

    他的第一張拼圖很快就來了。

    在一次與喜達屋酒店集團（Starwood，旗下品牌涵蓋W Hotel、Sheraton、Meridien、Westin）創辦人Barry Sternlicht的談話中（或許多虧了他自學生時代起就累積的商業大佬人脈），Ankur了解喜達屋集團著名的點數回饋計畫——Starwood Preferred Guest（SPG），從中得到啟發。

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    Photo Credit: Starwood

    大多數人知道紅利點數的玩法：去商家購物、累積點數，可兌換產品、升級服務。

    但紅利點數能玩的遠多於此，甚至延伸出一門「點數經濟」。「點數經濟」讓點數除了兌換商品服務外，還可以賣錢，甚至跟銀行抵押貸款。

    玩法如下：「A酒店」和「B銀行」合作推出聯名信用卡，旅客用這張信用卡預訂「A酒店」不僅可享優惠服務，還可以累積紅利點數，用於未來升等服務。這背後的運作，是「B銀行」向「A酒店」用較低折扣大量購買酒店的紅利點數，提供給卡友兌換。「A酒店」等同用未來的服務換取白花花的現金。而「B銀行」也不吃虧，藉紅利點數吸引更多信用卡申辦人，賺取年費、刷卡手續費。

    同樣的邏輯，也可適用於酒店與航空公司間的點數交換合作。酒店讓旅客的紅利點數可以一定比例兌換航空公司里程數，也是源自酒店從航空公司購買了大批哩程數。

    紅利點數彷彿是虛擬貨幣，背後交易的都是真金白銀。在COVID-19疫情高峰時導致航空公司得取消航班、現金流接近枯竭的時刻，聯合航空（United Airlines）就用他的點數回饋計畫向銀行做抵押，貸款了50億美元。其他這麼做的，還包含達美航空（Delta Airlines）、美國航空（ American Airlines）。

    受喜達屋的成功案例啟發，Ankur覺得他從這個構想中看到未來：對租客而言，若能透過房租累積紅利點數、轉變成頭期款，就有機會成功買房；對房東而言，若能透過紅利點數吸引房客租房、續租，可以減少很多招租的成本。畢竟根據Ankur得到的資訊，在高端住宅中有三分之一的租客沒有續租。


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