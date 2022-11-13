中共官宣再次「翻車」：「北京一男子致14億人受長期管控」成為微博敏感詞
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在「清零」防疫政策宣傳中，北京官媒煽動民眾對「一女子」進行道德獵巫，出現「大型翻車現場」。時評作家長平認為，在「非必要不出行」的話術背後是官方慣用的人質政治。
文：長平（中國資深媒體人、時事評論作家，六四記憶・人權博物館總策展人，現居德國）
最近，「北京一男子」成為微博敏感詞。事情要從「北京一女子」說起。
11月2日，官方社群網站「北京頭條」發布新聞稱，北京一位劉姓女士因為到過「涉疫風險點位」，被要求居家隔離。劉女士可能沒有感覺到症狀，仍然外出購物、就餐及會友。隨後她被確診感染。按照中國的「清零」防疫政策，自然會有一陣排查。結果是「關聯病例已達7例，2700餘人被採取疫情臨時管控措施。」於是，北京警方以「涉嫌妨害傳染病防治罪」對劉某某刑事立案偵查，將追究其刑事責任。
在官媒看來，對如此不服從管控的人，追究刑責還不夠，還應該遊街示眾，殺一儆百。「北京頭條」開啟了一個微博話題「#北京一女子致2700餘人被臨時管控」，對劉女士展開道德獵巫。
一個人無症狀感染，記者不去關心她的病情，也不去追問政府為什麼不推廣疫苗，以及民眾為什麼不能接種被廣泛證明有效性較高的西方mRNA疫苗，更不會去探究把2700餘人臨時管控起來是否合理合法，而是煽動民眾譴責她因為不服管控而連累他人。
「非必要不出行」背後的人質政治
連累的人越多，她的罪惡就越大。
這是官方操縱的輿論最近常用的話術：非必要不出行，非必要不聚餐，非必要不娛樂，非必要不養寵物……但不會討論非必要不封城，非不要不抓人，非必要不挨餓……
官方對此駕輕就熟，因為這並非新事，而是從來都在使用的統治手段。這背後就是人質政治，通過綁架和株連進行脅迫和恐嚇。
當年強制計劃生育的時候，「一人超生，全村結紮」並不只是荒唐的口號。在機關單位，一人超生，整個機構的受懲罰——通常的名義是扣除全年「計生獎金」，實際上就是罰款。這樣做的邏輯是：所有人都應該互相監督，對違規者及時檢舉揭發。
十多年前我曾在上海任一家媒體的副總編輯，當地宣傳部的管理手段也是如此：因為我們「不聽話」發表了批評報導，所屬報業集團的每個員工都被扣罰季度或者年度獎金。果然，同行的指責如期而至：就你們愛出風頭，讓我們被罰款！
「北京一男子」成為微博敏感詞
但是，官方的宣傳再次出現了「翻車現場」。
「翻車現場」是指策劃包裝、掩蓋真相、刻意誤導的官方宣傳（輿論引導）被網民識破馬腳，引發大量圍觀、嘲諷、揭露和憤怒。官方宣傳不僅效果不彰，而且適得其反，往往匆匆收場，落荒而逃，同時禁文刪帖，限制話題發酵。
微博話題「#北京一女子致2700餘人被臨時管控」並沒有按照官媒期待的輿論走向，萬眾一心，千夫所指，痛罵貪圖自己享樂、不顧他人安危的「劉某某」。網民果然紛紛前往圍觀，而且群情激憤，但是大多數人都在為「劉某某」打抱不平。
有一位網友說：「那把她殺了吧，吊死在城樓上行不行？直接相關病例7人就2700人被管控，那要是她相關病例36萬人，不得關個14億人啊……」
大概是受到這條留言的啟發，一條意外的「沖塔」言論出現了。一位ID為「@畢達哥拉斯的遠方親戚」的網友戲仿官媒口吻寫道：「北京一男子致14億人受長期管控。」
這位「遠方親戚」的勇敢讓很多網民吃驚，但是並沒有被嚇退。他們一邊舉辦「賽博葬禮」，一邊大量轉發。官媒評論區成為「大型翻車現場」。
目前，「北京頭條」已將微博的評論功能全部關閉，並將兩個話題「#北京一女子致2700餘人被臨時管控」、「#平谷一病例違規外出被立案調查」撤下。
據報導，「@畢達哥拉斯遠房親戚」已無法在微博上檢索到，疑似已遭封號。有網民反饋在微博使用「北京一男子」評論會「炸號」。
官方媒體報導中，不用「劉女士」而稱「劉某某」，隱含著一種貶損；而「北京一女子」則意味著芸芸眾生中普通一員，不過是「時代的一粒沙」。這是官方媒體在罪案報導中的慣用語氣。在這種語境中，「北京一男子致14億人受長期管控」是一句絕妙的戲仿，它撕掉了偉人的光輝外套，讓人看見一個普通人的罪與罰。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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「2022 TCCF 創意內容大會-未來內容展」開幕 國內外19件跨域節目 引領臺灣文化科技產業先機
我們想讓你知道的是
「2022 TCCF 創意內容大會-未來內容展」開展儀式於今（3）日稍早結束，今年未來內容展以「擴增宇宙運算中」為主軸，集結XR、互動投影、NFT等 19 項國內外沉浸式節目，匯聚文化科技應用最新趨勢，透過故事力策展打造軟性體驗，展現「未來內容」跨域應用價值。
為激發更多文化內容與科技產業跨域共創，一同探索市場發展先機，「2022 TCCF 創意內容大會」中的「未來內容展」，於今（3）日開展。文化內容策進院（文策院）今年以「擴增宇宙運算中」為主軸，集結XR、互動投影、NFT等 19 項國內外沉浸式節目，匯聚文化科技應用最新趨勢，透過故事力策展打造軟性體驗，展現「未來內容」跨域應用價值；並舉辦近 40 場次「主題沙龍」，探討未來內容產業的發展與潛力。
開展儀式中分享了「未來內容展」文化與科技結合展現的跨領域趨勢，以及國際夥伴參與等亮點。文化部次長蕭宗煌、文策院董事長彭俊亨、文策院院長李明哲、數位發展部次長李懷仁、經濟部工業局副局長陳佩利、國家科學及技術委員會科技辦公室執行秘書葉哲良，以及產業代表包括中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財、0x0 Metaverse共同創辦人林以潔、邦鼎科技總經理吳雲中、FAB DAO 創辦人黃彥霖（黃豆泥）、煙花宇宙共同創辦人周玥、《無法離開的人》導演陳芯宜、高雄市電影館 VR Film Lab 計畫總籌洪珷等，出席共襄盛舉，期許展會順利、祝福臺灣文化科技產業持續引領國際潮流。開幕式後，大家在策展人導覽下，體驗「未來內容展」文化內容與科技產業跨域共創的節目。
文化部次長蕭宗煌致詞時強調，網路科技創新發展快速，5G 技術改變人們的生活方式，拓展五感體驗娛樂新可能，內容產業敘事方式轉變。創作者面對快速發展的時代，如何找到未來內容產業的方向，以及運用數位科技作為創作元素是迫切的議題，也是近年來文化部與文策院致力推動的項目，期盼臺灣文化內容產業持續進步。期待透過今年的「TCCF 創意內容大會-未來內容展」吸引更多創作者、投資人，與產業人士一同參與，捲動更多合作與商機。
文策院董事長彭俊亨表示，臺灣在科技實力及文化內容能量，都具有國際優勢，未來內容極有機會成為臺灣在國際市場搶佔先機的產業；文策院持續透過各項策進機制與支持方案，協助臺灣未來內容的發展，相信有政府跨部會共同合作，能讓臺灣在未來產業領域持續站穩世界領先群。
文策院院長李明哲透過簡報分享，科技的力量可幫助文化內容產業進化，導入多國與多角度資源更可為產業帶來更多合作可能。「未來內容展」即為展示跨域應用價值的平台，透過展出多元內容的科技應用，提供各界對未來發展的嘗試和想像。
「未來內容展」透過七大展區 ：「即刻運算中」、「穿越光廊」、「第二人生運算中」、「未來造夢場運算中」、「全知讀者視角」、「沉浸靈魂之樹」、「未來唱片行」，集結國內外 19 件重量級沉浸式節目，展現疫後在元宇宙發展下，XR、VR、互動投影、WEB AR、 NFT 等多種科技題材。節目結合 IP、運動、時尚、ACG、音樂、表演藝術、文化資產、出版等不同內容領域的的虛實整合發展，包含虛擬分身應用、宇宙場景建造、更豐富型態的 VR 內容、 5G 技術與異地共演、WEB 3.0 的未來娛樂面貌等，同時也為產業創造多變且豐富的經驗，協助跨域合作成為文化內容產業的新常態。展中也舉辦近 40 場次「主題沙龍」，藉由跨界產業人士的深度交流，探討未來內容產業的發展潛力。
本次參展節目匯集國內外具產業突破以及獲得國際大獎之作，包括文策院與林茲電子藝術中心合製計畫支持 FAB DAO 開創的《百岳計畫》、陳芯宜導演拿下 2022 威尼斯影展最佳體驗大獎（Best Experience）的作品《無法離開的人》、入圍2022年威尼斯影展「沉浸式內容競賽」的 《紅尾巴》等。
現場也展示了臺灣在未來內容領域的跨域共創案例。《永恆聖母院》（Eternal Notre-Dame）是由臺灣 HTC VIVE Arts 與法國虛擬實境工作室 Emissive Studio、法國電信商 Orange 聯手推出，開創了可大範圍走動且多人同步遊覽的 VR 技術，並打破時空限制，觀眾可見證聖母院的建造歷程，並以超越現實生活的視角，欣賞聖母院哥德式風格建築的精雕細琢之美（受限於展場空間，本次展出為單人式、小範圍走動的 VR 體驗版）。《無濜》將臺灣插畫家「小油画Little Oil Art」童趣奇幻的風格的作品投影至展演空間中，觀眾可在展演場域與作品互動；11/5（二）到11/8（六）期間則採取異地共演，運用了 5G 技術高速、低延遲等特性，透過即時攝影機拍攝台北101「双融域 AMBI SPACE ONE」與松山文創園區兩處展演場域，疊加在彼此的展演空間中，創造無盡的視覺畫面，使真實與夢幻交錯的場域如鏡中鏡無限延伸，展示了 IP 授權、科技賦能視覺創作的展演新可能。
「2022 TCCF創意內容大會–未來內容展」自 11月 3 日至 13 日，在松山文創園區 2 號及 3 號倉庫展出，歡迎對新型態文化內容有興趣的產業人士及民眾前來做生意、交朋友、看創意、找靈感。詳細節目清單及免費報名體驗請上官方網站：https://www.tccf.tw/innovation/exhibition-2。