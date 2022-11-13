中共官宣再次「翻車」：「北京一男子致14億人受長期管控」成為微博敏感詞

文：長平（中國資深媒體人、時事評論作家，六四記憶・人權博物館總策展人，現居德國）

最近，「北京一男子」成為微博敏感詞。事情要從「北京一女子」說起。

11月2日，官方社群網站「北京頭條」發布新聞稱，北京一位劉姓女士因為到過「涉疫風險點位」，被要求居家隔離。劉女士可能沒有感覺到症狀，仍然外出購物、就餐及會友。隨後她被確診感染。按照中國的「清零」防疫政策，自然會有一陣排查。結果是「關聯病例已達7例，2700餘人被採取疫情臨時管控措施。」於是，北京警方以「涉嫌妨害傳染病防治罪」對劉某某刑事立案偵查，將追究其刑事責任。

在官媒看來，對如此不服從管控的人，追究刑責還不夠，還應該遊街示眾，殺一儆百。「北京頭條」開啟了一個微博話題「#北京一女子致2700餘人被臨時管控」，對劉女士展開道德獵巫。

一個人無症狀感染，記者不去關心她的病情，也不去追問政府為什麼不推廣疫苗，以及民眾為什麼不能接種被廣泛證明有效性較高的西方mRNA疫苗，更不會去探究把2700餘人臨時管控起來是否合理合法，而是煽動民眾譴責她因為不服管控而連累他人。

「非必要不出行」背後的人質政治

連累的人越多，她的罪惡就越大。

這是官方操縱的輿論最近常用的話術：非必要不出行，非必要不聚餐，非必要不娛樂，非必要不養寵物……但不會討論非必要不封城，非不要不抓人，非必要不挨餓……

官方對此駕輕就熟，因為這並非新事，而是從來都在使用的統治手段。這背後就是人質政治，通過綁架和株連進行脅迫和恐嚇。

當年強制計劃生育的時候，「一人超生，全村結紮」並不只是荒唐的口號。在機關單位，一人超生，整個機構的受懲罰——通常的名義是扣除全年「計生獎金」，實際上就是罰款。這樣做的邏輯是：所有人都應該互相監督，對違規者及時檢舉揭發。

十多年前我曾在上海任一家媒體的副總編輯，當地宣傳部的管理手段也是如此：因為我們「不聽話」發表了批評報導，所屬報業集團的每個員工都被扣罰季度或者年度獎金。果然，同行的指責如期而至：就你們愛出風頭，讓我們被罰款！

「北京一男子」成為微博敏感詞

但是，官方的宣傳再次出現了「翻車現場」。

「翻車現場」是指策劃包裝、掩蓋真相、刻意誤導的官方宣傳（輿論引導）被網民識破馬腳，引發大量圍觀、嘲諷、揭露和憤怒。官方宣傳不僅效果不彰，而且適得其反，往往匆匆收場，落荒而逃，同時禁文刪帖，限制話題發酵。

微博話題「#北京一女子致2700餘人被臨時管控」並沒有按照官媒期待的輿論走向，萬眾一心，千夫所指，痛罵貪圖自己享樂、不顧他人安危的「劉某某」。網民果然紛紛前往圍觀，而且群情激憤，但是大多數人都在為「劉某某」打抱不平。

有一位網友說：「那把她殺了吧，吊死在城樓上行不行？直接相關病例7人就2700人被管控，那要是她相關病例36萬人，不得關個14億人啊……」

大概是受到這條留言的啟發，一條意外的「沖塔」言論出現了。一位ID為「@畢達哥拉斯的遠方親戚」的網友戲仿官媒口吻寫道：「北京一男子致14億人受長期管控。」

這位「遠方親戚」的勇敢讓很多網民吃驚，但是並沒有被嚇退。他們一邊舉辦「賽博葬禮」，一邊大量轉發。官媒評論區成為「大型翻車現場」。

目前，「北京頭條」已將微博的評論功能全部關閉，並將兩個話題「#北京一女子致2700餘人被臨時管控」、「#平谷一病例違規外出被立案調查」撤下。

據報導，「@畢達哥拉斯遠房親戚」已無法在微博上檢索到，疑似已遭封號。有網民反饋在微博使用「北京一男子」評論會「炸號」。

官方媒體報導中，不用「劉女士」而稱「劉某某」，隱含著一種貶損；而「北京一女子」則意味著芸芸眾生中普通一員，不過是「時代的一粒沙」。這是官方媒體在罪案報導中的慣用語氣。在這種語境中，「北京一男子致14億人受長期管控」是一句絕妙的戲仿，它撕掉了偉人的光輝外套，讓人看見一個普通人的罪與罰。

德國之聲致力於為您提供客觀中立的新聞報導，以及展現多種角度的評論分析。文中評論及分析僅代表作者或專家個人立場。

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航