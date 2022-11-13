在海外四通橋聲援運動中，我們的恐懼和愧疚都是真實的

文：米米亞娜

在北京四通橋抗議引發了海外大規模的聲援浪潮後，我們也加入了校園貼標語海報的活動。我託一個坐辦公室的朋友打印了三十多張海報，備好了膠帶和剪刀，第二天下班就和另外一個在曼尼託巴大學讀書的朋友去了她的學校。

我們輾轉於校園的各個學科大樓、步行通道、公交車站和學生中心，尋找合適的位置。朋友顯得非常緊張，她説她特意穿得低調，戴著帽子和口罩，選了個黑色長款羽絨服把自己全身裹住，又數次自語：「反而更顯眼了。」

她左顧右盼，心神不寧，低聲細語，生怕被路過的人發現。當我們在一間正在上課的教室門口的佈告欄上貼海報的時候，她催促我快走，因為教室裡正對我們的位置坐著一個東亞人長相的學生，她擔心那人是中國人，已經「目擊」到我們。當我提議要去中國學生最多的商學院貼海報的時候，她有些抗拒，直言中國人讓她很害怕。

在轉場的路上我問她是在恐懼什麼。她的答案並不讓人意外——怕和中國「愛國」學生起衝突，怕被他們曝光和舉報，怕影響到身在國內的父母和親朋。

關於極權無遠弗屆的威脅和監視，我早已深有體會。它時不時就跳出來，提醒你無法脱離它的掌控。就在今年夏天，我還因為某個自己可能被「盯上」的消息而陷入了一整天的恐慌，又因為出現這種恐慌情緒而更加感到挫敗。就像是突然被拉回了2019年香港運動期間，我在國內遭遇國安騷擾後那種失魂落魄的狀態裡，什麼都沒改變。我實在不明白，時間已經過去了那麼久，我已經身在萬裡之外的另一個自由的國度，為什麼這種恐懼還是沒有放過我？為什麼它仍然可以穿越時空，一下子便捕獲我的心神？

我明白這種恐懼是被誇大的。極權依靠人們內化的、自發的、膨脹無度的恐懼感實施控制。而被閹割、被去權、被孤立、時刻保持自我審查，就是當今絕大多數中國人的出廠設置。我的朋友還很年輕，剛剛大學畢業後從國內出來，之前從未參加過類似的行動，只是有在朋友圈關注女權等議題。當我問她要不要一起去貼海報時，她立刻就答應下來。「太棒了！」她説。

我告訴了她一個管理恐懼的方法：「一般我會看著那些比我更勇敢、衝在更前面的人，他們的遭遇有助於讓我評估自己的風險。你可以看著我，如果我沒出什麼問題，你就暫時不用擔心。」

這個方法聽上去有點缺德，似乎我們是藉著他人的犧牲來給自己劃定安全的紅線；其實這種「紅線」本就是子虛烏有的妄想，我們對「倖存」的慶幸裡包含了太多的僥倖心態。而且，如果把注意力集中在規避風險上，就會不斷規訓自己做事的尺度，也限制了行動的空間。

可是，作為一個在母國從未以公民的方式參與過政治的新手，剛開始在自由社會裡行動，就像一個不會游泳的人跳進海裡，需要套個游泳圈來獲得一些信心和掌控力。為更多後來人降低政治參與的門檻，也是我的責任。畢竟當年我也是靠觀察那些女權行動先驅而成長起來的。她們的實踐使得我有路可循，與她們的差距常常鞭策我做得更多。更重要的是，她們在被一次次打壓後堅持行動的韌性，照亮了我無形的恐懼。我們在這個過程裡形成了連結，拓展了彼此能力的邊界，並被一種道德義務綁定在一起。

Photo Credit: 米米亞娜提供 via 歪腦 紐約抗議者在華盛頓廣場張貼的標語。

恐懼的感受如此普遍

「我看見了」——微博上的使用者曾激動地流傳著這句暗語。當我們看見了四通橋上一個普通人孤注一擲、以身殉道的決絕反抗時，我們也看到了自己的羞恥心，以及這個民族在歷史加速的關口引頸待戮的恥辱。倘若終究沒有這樣一個人出現，我們何堪於面對如此恥辱？

在今天萬馬齊喑的中國，他的發聲堪稱振聾發聵，傳遞給我們的不只是爆發的情緒、行動的勇氣、自我犧牲的覺悟、對反抗高度的想象，還有基於理智的精心計劃所創造出來的一種絕無僅有的可能性，一種突破現實的超現實。

謝謝他救贖過所有人的精神，讓我們不至於就此沉淪。

「一個人的勇敢不應該沒有回聲。」活躍在Instagram上的反抗賬號「公民日報」（CitizensdailyCN）在事發後立即呼籲，擊中了人們的這種羞恥心。他們帶頭髮起了全球範圍內的貼標語活動，倡議所有海外華人和留學生將四通橋的標語和聲援口號用所在國的語言和中文一起打印出來，張貼在學校和街頭。

公民日報能夠接力並擴大行動並不意外。這個最初在Telegram名叫「文宣中國」的社群成立於李文亮醫生逝世之後，基於為李文亮呼籲而聚集起來的一群泛自由派年輕人，逐漸發展壯大。他們借鑑香港抗爭者的「文宣」方式，持續面向簡中青年進行公民教育，宣傳民主、自由、進步的理念，也一直緊跟時事並組織公共討論。在近三年之後的10月12日李文亮生日這一天，他們終於又迎來一次不辱使命的時刻。

這次的動員達到了前所未有的規模，上千張海報席捲了全球三百多所高校，吸引了眾多主流海外媒體的關注。藉由這次行動的影響力，公民日報大大擴充了自己的社群，在線上建立起基於倫敦、紐約、多倫多、南加州、澳大利亞的telegram群組——「My Duty線上民主牆」，聚集起了當地關心母國命運，反對獨裁、支持民主化的華人。

「所有海外華人和留學生現在比任何時候都更需要一個安全、民主和自由的網絡空間。我們雖然沒有站在同一個校園或同一個街道，並不知曉彼此真實身份，但這不妨礙我們充分交換訊息，向彼此提供支持，打破原子化，重新連結起來。」——公民日報在介紹「My Duty線上民主牆」時寫到。