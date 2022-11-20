《成為讓別人快樂的人》：我身為人母，絕對要做的只有三件事

文：永松茂久

媽媽是個眼光獨到的人。

她成為比丘尼之後，開始為有著各種煩惱的人解惑。她會向他們提出對於工作或人生的建議，有時只是單方面地聽對方說，有時也會嚴厲相向，如此幫助了許多人。

當中曾有件事情，讓我留下深刻的印象。

那是一位因孩子之事而煩惱的媽媽。

簡言之，就是孩子把自己關在家裡，她只好去育兒相關的讀書會求救，而對方說：「這是因為孩子的自我肯定感不足，還請多多稱讚他。」

對於這個煩惱，媽媽的回答讓我大感吃驚。

「多多稱讚是什麼意思？」

「就是不管發生什麼事情，都要看他好的那一面。」

「那樣的話不是會寵壞孩子嗎？」

「咦？」

在一邊聽著媽媽講道的我，也和那位媽媽有一樣的反應。

「我最近覺得啊，雖然有些理論說『無論如何都要誇獎孩子』，但這實在很奇怪耶。在家裡或許能夠這麼做，但我認為總有一天得把孩子還給社會。」

還給社會！確實她養育我和弟弟時也是這麼說的。我還曾經為此心想：「真是個冷漠的媽媽！」但也是因為這樣，其實我並沒有什麼她會由於「你們是我的孩子」而特別寵我們的記憶。

有好好向照顧你的人道謝嗎？ 這道理說得通嗎？ 有沒有忘記人家的恩惠？ 你是不是想用自己的道理闖關？

孩提時真的覺得這些話煩死了，但這些煩死人的教誨，在我出社會以後卻幫了大忙。

我想媽媽一定從一開始，就認真地要將我們「還給社會」。

「要是遇到什麼事情都誇獎他，將來那孩子只要沒有人誇，就什麼事情都辦不到了嗎？不行的事情就告訴他不行，這樣才是愛吧？正因為相信孩子，所以才能嚴詞以對。」

原來如此。確實一個人對於自己不相信的人，根本不會嚴厲地對待對方。

「但是讀書會上他們說『絕對不可以疾言厲色』，不可以一直煩他之類的。」

「妳打算成為聖母瑪利亞嗎？」

「呃，怎麼可能呢？我沒有想變得那麼偉大……」

「媽媽幾千年來都是煩人的存在，這是理所當然的，畢竟那可是自己千辛萬苦生下來的孩子呀！把幾千年來大家都做不到的聖母瑪利亞當成效法的對象，也太有勇無謀了吧？」

聽到這裡，我實在忍不住笑出來。現在我也會將這些話，告訴許多為孩子煩惱的媽媽們，有很多人恍然大悟，但其實我只是轉述了媽媽的話。

「媽媽煩人是理所當然的。也是因為這樣，我對於『無論如何都要誇獎孩子』的理論抱持懷疑的態度。煩惱著該如何拉拔孩子，結果因為無法誇獎孩子，連媽媽本人都失去自我肯定，到頭來最可憐的還是孩子本人呀！明明還有其他做法。」

「那麼您是怎麼做的呢？」

「我身為人母，絕對要做的只有三件事。」

「哪三件呢？」

媽媽頓了頓才回答。

「第一、有時間擔心孩子，還不如去做自己喜歡的事。因為我相信只要讓孩子看見自己開心的樣子，孩子將來也能成為一個快樂的人。」

我忍不住開始做起筆記，那份筆記現在也還在手邊。

「第二、無論孩子是什麼樣的狀態，媽媽一定要取悅自己、開朗地過活。」

確實妳一直都是很開朗呢，原來是自己訂下的規則啊。

「第三、無論發生什麼事情，都要站在孩子這一邊，都要相信孩子的未來。」

這是我媽年過60時發生的事情。

或許是25年來太多人問這個問題，所以回答得非常熟練，又說不定是覺得我和弟弟給別人添了太多麻煩，所以才有這樣的體悟。畢竟我們兄弟給人添麻煩，害她要到處低頭道歉的次數，可是連我們都覺得有些抱歉了。

雖然身為兒子說這話有點不好意思，但我認為媽媽說得完全沒錯，不……或許該說她的確就是照著這些準則而活吧。

她對我們嚴厲的時候，幾乎讓我想離家出走，但無論何時她都是那樣開朗，而且不管發生了什麼事情，她都沒有放棄我們。

「我相信你。」

「沒問題，你能辦到的。」

即使我的年齡有所增長，媽媽這些話語還在我內心深處迴盪著。

書籍介紹

本文摘錄自《成為讓別人快樂的人：母親留給我唯一重要的東西》，圓神出版

作者：永松茂久

譯者：黃詩婷

我的媽媽，讓衰神也破涕為笑！

日本百萬暢銷書作家最動人的真實故事，有段時期，我討厭接到媽媽嘮嘮叨叨說不停的電話。但現在，我真希望跟媽媽的通話永遠不會結束。看完本書，立刻想打電話回家給媽媽！

就算想忍住，淚水還是不斷落下來——編輯看完初稿，感動落淚5回。讀者好評相傳，心中滿是暖意

★托您的福！特別扉頁設計：填上重要之人的名字，將本書獻給幫助過您的那位「托福神」。寫下表達感謝的字句，讓心中的快樂和暖意傳遞出去。

傳遞好心情的禮品店店長、讓人保持健康的健身房老闆、排解他人煩惱的比丘尼──這些身分，都是我的媽媽。她告訴我人生唯一重要的事情，就是「讓別人快樂」。

永松茂久年幼時本是個小屁孩，但長大後從三坪大的章魚燒店起步，成為知名餐廳的老闆、暢銷書作家、人氣演講者……能有這些成果，一切都源於看似平凡，但非典型媽媽說的話。

一個關於人生的、青春的、充滿笑容的、淚流滿面的、真實動人的故事。一個有著親情、友情、師徒之情……處處充滿真情，良善循環的溫馨故事。燃起對生命的熱情，開啟待人處事的門窗，讓別人和自己，都能擁有自信與快樂之書。

Photo Credit: 圓神

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航