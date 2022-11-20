《成為讓別人快樂的人》：我身為人母，絕對要做的只有三件事
我們想讓你知道的是
「雖然有些理論說『無論如何都要誇獎孩子』，但這實在很奇怪耶。在家裡或許能夠這麼做，但我認為總有一天得把孩子還給社會。」還給社會！確實她養育我和弟弟時也是這麼說的。我還曾經為此心想：「真是個冷漠的媽媽！」但也是因為這樣，其實我並沒有什麼她會由於「你們是我的孩子」而特別寵我們的記憶。
文：永松茂久
媽媽是個眼光獨到的人。
她成為比丘尼之後，開始為有著各種煩惱的人解惑。她會向他們提出對於工作或人生的建議，有時只是單方面地聽對方說，有時也會嚴厲相向，如此幫助了許多人。
當中曾有件事情，讓我留下深刻的印象。
那是一位因孩子之事而煩惱的媽媽。
簡言之，就是孩子把自己關在家裡，她只好去育兒相關的讀書會求救，而對方說：「這是因為孩子的自我肯定感不足，還請多多稱讚他。」
對於這個煩惱，媽媽的回答讓我大感吃驚。
「多多稱讚是什麼意思？」
「就是不管發生什麼事情，都要看他好的那一面。」
「那樣的話不是會寵壞孩子嗎？」
「咦？」
在一邊聽著媽媽講道的我，也和那位媽媽有一樣的反應。
「我最近覺得啊，雖然有些理論說『無論如何都要誇獎孩子』，但這實在很奇怪耶。在家裡或許能夠這麼做，但我認為總有一天得把孩子還給社會。」
還給社會！確實她養育我和弟弟時也是這麼說的。我還曾經為此心想：「真是個冷漠的媽媽！」但也是因為這樣，其實我並沒有什麼她會由於「你們是我的孩子」而特別寵我們的記憶。
有好好向照顧你的人道謝嗎？
這道理說得通嗎？
有沒有忘記人家的恩惠？
你是不是想用自己的道理闖關？
孩提時真的覺得這些話煩死了，但這些煩死人的教誨，在我出社會以後卻幫了大忙。
我想媽媽一定從一開始，就認真地要將我們「還給社會」。
「要是遇到什麼事情都誇獎他，將來那孩子只要沒有人誇，就什麼事情都辦不到了嗎？不行的事情就告訴他不行，這樣才是愛吧？正因為相信孩子，所以才能嚴詞以對。」
原來如此。確實一個人對於自己不相信的人，根本不會嚴厲地對待對方。
「但是讀書會上他們說『絕對不可以疾言厲色』，不可以一直煩他之類的。」
「妳打算成為聖母瑪利亞嗎？」
「呃，怎麼可能呢？我沒有想變得那麼偉大……」
「媽媽幾千年來都是煩人的存在，這是理所當然的，畢竟那可是自己千辛萬苦生下來的孩子呀！把幾千年來大家都做不到的聖母瑪利亞當成效法的對象，也太有勇無謀了吧？」
聽到這裡，我實在忍不住笑出來。現在我也會將這些話，告訴許多為孩子煩惱的媽媽們，有很多人恍然大悟，但其實我只是轉述了媽媽的話。
「媽媽煩人是理所當然的。也是因為這樣，我對於『無論如何都要誇獎孩子』的理論抱持懷疑的態度。煩惱著該如何拉拔孩子，結果因為無法誇獎孩子，連媽媽本人都失去自我肯定，到頭來最可憐的還是孩子本人呀！明明還有其他做法。」
「那麼您是怎麼做的呢？」
「我身為人母，絕對要做的只有三件事。」
「哪三件呢？」
媽媽頓了頓才回答。
「第一、有時間擔心孩子，還不如去做自己喜歡的事。因為我相信只要讓孩子看見自己開心的樣子，孩子將來也能成為一個快樂的人。」
我忍不住開始做起筆記，那份筆記現在也還在手邊。
「第二、無論孩子是什麼樣的狀態，媽媽一定要取悅自己、開朗地過活。」
確實妳一直都是很開朗呢，原來是自己訂下的規則啊。
「第三、無論發生什麼事情，都要站在孩子這一邊，都要相信孩子的未來。」
這是我媽年過60時發生的事情。
或許是25年來太多人問這個問題，所以回答得非常熟練，又說不定是覺得我和弟弟給別人添了太多麻煩，所以才有這樣的體悟。畢竟我們兄弟給人添麻煩，害她要到處低頭道歉的次數，可是連我們都覺得有些抱歉了。
雖然身為兒子說這話有點不好意思，但我認為媽媽說得完全沒錯，不……或許該說她的確就是照著這些準則而活吧。
她對我們嚴厲的時候，幾乎讓我想離家出走，但無論何時她都是那樣開朗，而且不管發生了什麼事情，她都沒有放棄我們。
「我相信你。」
「沒問題，你能辦到的。」
即使我的年齡有所增長，媽媽這些話語還在我內心深處迴盪著。
書籍介紹
本文摘錄自《成為讓別人快樂的人：母親留給我唯一重要的東西》，圓神出版
作者：永松茂久
譯者：黃詩婷
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我的媽媽，讓衰神也破涕為笑！
日本百萬暢銷書作家最動人的真實故事，有段時期，我討厭接到媽媽嘮嘮叨叨說不停的電話。但現在，我真希望跟媽媽的通話永遠不會結束。看完本書，立刻想打電話回家給媽媽！
就算想忍住，淚水還是不斷落下來——編輯看完初稿，感動落淚5回。讀者好評相傳，心中滿是暖意
★托您的福！特別扉頁設計：填上重要之人的名字，將本書獻給幫助過您的那位「托福神」。寫下表達感謝的字句，讓心中的快樂和暖意傳遞出去。
傳遞好心情的禮品店店長、讓人保持健康的健身房老闆、排解他人煩惱的比丘尼──這些身分，都是我的媽媽。她告訴我人生唯一重要的事情，就是「讓別人快樂」。
永松茂久年幼時本是個小屁孩，但長大後從三坪大的章魚燒店起步，成為知名餐廳的老闆、暢銷書作家、人氣演講者……能有這些成果，一切都源於看似平凡，但非典型媽媽說的話。
一個關於人生的、青春的、充滿笑容的、淚流滿面的、真實動人的故事。一個有著親情、友情、師徒之情……處處充滿真情，良善循環的溫馨故事。燃起對生命的熱情，開啟待人處事的門窗，讓別人和自己，都能擁有自信與快樂之書。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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【跨域生態系系列專訪】台灣水龍頭故鄉，靠「打群架」翻轉3K產業
我們想讓你知道的是
在水五金產業轉型過程，這群水五金廠家就像一個個小小的螺絲，每顆螺紋都截然不同，也不起眼，但透過新水五金軟硬翻轉產業生態系計畫組建起來，卻能成就一部翻轉傳統3K產業的偉大機器。
這是一個老產業再熱血一次的故事。
故事得從一群在台灣拼搏超過四十年的廠商開始講起。為了挑戰自我，他們破壞規則再創新，原本各自獨立經營的中小企業，更攜手跨域合作，矢言以傳承數十年的經驗與技術，再次把產業推上世界巔峰。
昔日黃金小鎮，面臨老化、缺工
打開台灣地圖，在彰化的心臟地帶，有一塊被大肚溪、濁水溪包夾著，鄰近洋仔厝溪的區域，叫做「頂番婆」。這裡，藏著一個隱形的世界冠軍，每天當你走進廁所、廚房、浴室，就能看到這個世界冠軍稱霸全球的產品──水龍頭。
水龍頭是水五金產業的核心產品，而水五金在台灣產業史上則占有極重要的歷史地位。從日治時代零星引進技術開始，民國六○年代，頂番婆聚集了上千家業者；至今全世界各地的水龍頭有一半來自頂番婆，不但為這個彰化小地方創造出經濟奇蹟，也贏得「水龍頭故鄉」的美譽。
回憶往昔風光，在水五金產業耕耘超過四十年的隴鈦銅器董事長吳佾達說，當年頂番婆方圓三十公里，幾乎家家戶戶都從事水五金產業，正是典型的「客廳即工廠」縮影。之後家庭代工擴大成工廠，讓這個地方小產業壯大到接軌國際，每年為台灣貢獻出五百億元產值。
不過，這似乎也就是水五金產業的頂峰了。現在的水五金，退化成典型的三Ｋ產業：危險、辛苦又骯髒。例如水五金製程中的翻砂、拋光，必須依靠人力進行，但製造過程辛苦勞累，又得面對高溫、汙染問題，讓年輕人望之卻步，也為產業帶來了一個致命的打擊──「缺工」。
儘管缺工問題背後成因複雜，但對小工廠來說感受卻非常直接，吳佾達就坦言，「（當時就算）有訂單，也沒辦法生產產品」。
自動化、找隊友，另謀生路
產業老化、年輕人不來、老師傅凋零、第二代也拒絕接班，眼看著產業即將因為技術與人才的斷層而崩壞，所幸台灣中小企業最不缺的就是硬頸精神。沒路，那就自己開出一條路來！
身為老水五金人，吳佾達對產業有一份責任感，個性海派的他，自然也成為推動整體水五金產業轉型的關鍵要角。
製程方面，吳佾達開始轉向自動化，在產區砸下上億做產線升級，大量引進CNC加工機台與機械手臂以改善製程，成為水五金產業工廠轉型的標竿企業。但在全球貿易戰的叢林裡，競爭不再只是單一廠商之間的捉對廝殺，而是結合眾多廠商的生態系競爭。獨善其身無法為整體產業帶來改變。這時，就需要整個產業多點合作，才能在戰役開始前，搶占戰略先機。這個思維讓吳佾達想到了一個突圍之道，那就是「打群架」！
對水五金產業來說，有一項其他產業無法複製的優勢，那就是同業之間不存在競爭關係。吳佾達解釋說，這是因為水五金產品品項眾多，重疊性不高。「別的產業要談合作，大家可能你怕我、我怕你，怕訂單可能被搶走。（但水五金產業）分工合作又專業化，大家都可以坐下來談」，而這個特點為水五金打造產業生態系，提供了最佳基礎。
42家廠商共用人才，研發期減半
二○一九年，吳佾達與經濟部中小企業處合作，加入「新水五金軟硬翻轉產業生態系計畫」。這項計畫推動四十二家水五金業者跨域合作，以產品創新、拓展新市場與跨領域產品服務為目標，期望從全新的視野與角度，為水五金產業開拓新戰場。
不過，對習慣單打獨鬥的業者來說，從沒嘗試過的新合作模式，從一開始就為他們帶來了極大的震撼。負責協助生態系發展計畫的金屬工業研究發展中心專案經理葉信岐解釋，以往廠商之間的合作方式比較單點直線，通常是供應商下指令，下游廠商聽命辦事。但生態系的理念是，大家坐下來談，先分析市場，再聚焦需求、研發產品，合作方式非常不同。
對廠商來說，這一次不打以往習慣的街頭游擊戰，而是必須主動貢獻自己的頭腦與技術，從無到有擘畫好產品藍圖，一百八十度反轉的模式，困難度大增。但這樣做的優勢在於能直接串連所有廠商的人才庫，擷取四十二家廠商的專長，再編織成一張大大的技術網，任何難纏的要求都不漏接，更能大幅縮短產品研發時程。以水龍頭來說，看似簡單，仔細拆解卻會發現裡頭學問不小⸺銅合金、塑膠、橡膠元件必須經過設計、開模的製程，進水軟管也得配合得宜，再加上表面拋光、電鍍，花上一年時間開發是非常基本的時程。
但把四十二家廠商的研發資源串連起來後，大幅減少嘗試錯誤的機會。參與生態系計畫的志發塑膠經理施冠宇說，過去產品研發，模具、打樣來來回回要花不少心力，但大家腦力激盪一起協力開發產品，可以節省至少一半的研發時間。吳佾達對此非常有感。「一家公司要請這麼多專業人才，負擔非常重。（但）生態系的方式是，讓專業廠商大家來合作，例如產品要用到五種主要零件，就找五家廠商，大家共同開發，貢獻技術，有問題大家共同來解決，整合個人專業領域，變成產品，再行銷出去」。
此外，與貿易商的磨合也是一個全新體驗。葉信岐說，過去，製造商與貿易商的立場並不一致，業者甚至常有被貿易商「剝一層皮」的感覺。但這次計畫以新市場的需求出發，把貿易商拉進來當幫手，提供業者相關法規與市場等第一手資訊，對製造端業者來說，就好比發現了一個以前從沒想過的隱藏版資源，讓整個轉型的打擊面更廣。
技術、法規雙管齊下，帶產業逆轉勝
技術之外，計畫也從法規方面給予協助。
金屬中心智慧技術發展組組長姚志宏說，台灣從二○一七年開始才有水龍頭LF認證（Lead Free，無鉛），但歐美國家其實早在二十年前就對此有嚴格要求。因此瞄準新市場開發產品時，金屬中心就特別從歐美法規角度出發，協助業者檢視水龍頭的芯軸組成是否符合規定。
另外像中東地區因水資源缺乏，注重水龍頭流水量判定；紐澳市場重視產品強度，因此水龍頭扭力、耐壓的規定較嚴格……這些法規面的建議，完全顛覆業者以往習慣的埋頭研發──銷售模式，改為從需求面及法規實務面出發，在動手製作產品前就先了解整個戰局，謀定而後動，讓他們還沒出手就先有了勝算。
就這樣，吳佾達帶領頂番婆水五金產業這群平均「年紀」超過四十歲的老廠商，打了一場艱辛但成功的硬仗。他們扭轉生產劣勢，引進過去只應用在高階模具的3DP砂模列印創新工法，擺脫以往打樣時得從木模雕刻開始做起的繁複流程，強化製程的時效性；他們破壞既有做法再創新，把盟友、敵人全拉進同一陣線，努力開拓產品應用，不只聚焦傳統利基市場，還跨足餐飲、飯店甚至生技美容，不僅為沉寂的產業帶來一股活水，也從根本翻轉了整個產業生態。
短短一年，他們開發出八項新產品，提升整體營業額超過1.12億元，還開發全新的中東市場。而最讓產業頭痛的缺工問題，也找到了解方，成功逆轉人才外流趨勢，吸引二百三十五位新血投入產業，還培育了三十六位數位創新人才，對3K老產業來說，是一項難得的勝利。
這場水五金老廠商的逆襲，從不被看好到取得勝利，最重要的原因就在於不藏私的精神。翰優經理李徳鵬認為，這次合作的利基在於「（廠商）透過不同問題，站在各自的觀點，提出各自的看法與建議，共同解決問題」，打群架思維能成功，依靠的正是這種夥伴之間的互信與互賴。分散來看，這群水五金廠家就像小小的螺絲，每一顆螺紋都不一樣、不起眼，但組建起來卻能成就一部偉大的機器──這個故事讓我們看見，團結的顛覆力，正是如此強大！
高價、跨域增加產業優勢
財團法人金屬工業研究發展中心處長──武威宏專訪
水五金產業目前最大困境在於缺工與傳承，但這些結構上的問題需要長期政策思考才能解決，因此「新水五金軟硬翻轉產業生態系計畫」聚焦產業短期困境，以產品創新、開拓新市場以及拓展跨領域產品服務三大方向為目標，希望結合軟硬體，為業者創造新業態，開發跨域商機。
這次生態系計畫以隴鈦公司為基石者，主因在於董事長吳佾達具有「無私」與「有心」兩項特質。無私，讓他不專注追求自家利益，而是放眼整體產業未來。例如他代替產業發聲，建言經濟部在國內創建檢測中心，讓廠商免去國外送檢產品的困擾。有心，讓他在卸任產業協會理心」這兩項特質，正是吳佾達能促使四十二家廠商成功合作的最大利器。
從金屬中心角度來看，水五金產業未來可朝兩大方向發展。一是開發高價化產品，提升水五金產品的單位價值與價格；二是在技術能量之下跨領域爭取訂單，例如美容美髮產業甚至生技醫療業，都是業者可努力的方向。
水五金產業已到了轉型的關鍵階段。這兩年雖因疫情及美中關係影響，業者稍有喘息空間，但競爭對手中國、東南亞不僅製造能力強，品質也不差，再加上匯率、關稅、材料價格以及船運等問題影響，既有困境、又有追兵，產業優勢正在遞減，業者應加速腳步開發新商模，爭取生存空間。
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團編審。