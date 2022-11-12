南極皇帝企鵝被列為「瀕危物種」，推估到2100年將有98％因極端氣候群體滅絕
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極端氣候導致南極海冰層融化，威脅了皇帝企鵝的生存空間。美國魚類及野生動物管理局宣布將皇帝企鵝列為瀕危物種，期望透過將其納入《瀕危物種法案》以提供更完善的保育管轄。
文：饒珮琪（Peichi Jao）
據《CNN》報導，隨著全球變暖使企鵝賴以生存的海冰融化，美國魚類及野生動物管理局（FWS）於今（2022年）10月25日宣布將皇帝企鵝（Emperor penguins）列為瀕危物種，且不論其來源地區為何；而《NPR》也指出國際自然保護聯盟（IUCN）已在瀕危物種紅色名錄（簡稱紅皮書）中，將皇帝企鵝列入「近危物種」（Near Threatened）。
全球暖化造成海冰融化，皇帝企鵝棲息地受威脅
綜合《CNN》報導，全球暖化持續加劇，海冰層若比預期更早開始融化，整個企鵝群都可能因此減少甚至消失。此次聲明距離魚類及野生動物管理局提議，將皇帝企鵝列入《瀕危物種法案》（Endangered Species Act）保護管轄內，已時隔一年以上；此法案用於保護因氣候變化面臨風險的生物，例如北極熊、環斑海豹和珊瑚等受環境威脅生存的物種。
皇帝企鵝依靠海冰層作為他們的繁殖聚落，除了可以抵禦海洋中的天敵，也方便牠們採集食物；隨著全球氣溫因溫室氣體與二氧化碳的排放而上升，海冰也因此面臨融化消失的危機。
根據美國魚類和野生動物管理局的數據，南極洲海岸線上約有61處皇帝企鵝繁殖地，包括企鵝幼體數量總共約有62萬至65萬隻企鵝，其中有27萬至28萬組育種對。雖然目前南極洲的鳥類總體數量穩定，但研究也顯示皇帝企鵝的數量，將於2050年減少至26％，留下約18.5萬13.2萬組育種對。
皇帝企鵝為前哨物種，可作為生態系異樣指標
《CNN》引用了伍茲霍爾海洋研究所（Woods Hole Oceanographic Institution）的數據，說明南極半島的部分海冰曾在過去30年內融化了六成以上。
然而，不只皇帝企鵝的生存因此受到威脅，整個生態圈的其他物種的存續也因氣候危機而處於風險中；皇帝企鵝平時在海中覓食磷蝦、魚類及魷魚，而牠們也是豹海豹及虎鯨的獵物之一。
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「2022 TCCF 創意內容大會-未來內容展」開幕 國內外19件跨域節目 引領臺灣文化科技產業先機
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「2022 TCCF 創意內容大會-未來內容展」開展儀式於今（3）日稍早結束，今年未來內容展以「擴增宇宙運算中」為主軸，集結XR、互動投影、NFT等 19 項國內外沉浸式節目，匯聚文化科技應用最新趨勢，透過故事力策展打造軟性體驗，展現「未來內容」跨域應用價值。
為激發更多文化內容與科技產業跨域共創，一同探索市場發展先機，「2022 TCCF 創意內容大會」中的「未來內容展」，於今（3）日開展。文化內容策進院（文策院）今年以「擴增宇宙運算中」為主軸，集結XR、互動投影、NFT等 19 項國內外沉浸式節目，匯聚文化科技應用最新趨勢，透過故事力策展打造軟性體驗，展現「未來內容」跨域應用價值；並舉辦近 40 場次「主題沙龍」，探討未來內容產業的發展與潛力。
開展儀式中分享了「未來內容展」文化與科技結合展現的跨領域趨勢，以及國際夥伴參與等亮點。文化部次長蕭宗煌、文策院董事長彭俊亨、文策院院長李明哲、數位發展部次長李懷仁、經濟部工業局副局長陳佩利、國家科學及技術委員會科技辦公室執行秘書葉哲良，以及產業代表包括中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財、0x0 Metaverse共同創辦人林以潔、邦鼎科技總經理吳雲中、FAB DAO 創辦人黃彥霖（黃豆泥）、煙花宇宙共同創辦人周玥、《無法離開的人》導演陳芯宜、高雄市電影館 VR Film Lab 計畫總籌洪珷等，出席共襄盛舉，期許展會順利、祝福臺灣文化科技產業持續引領國際潮流。開幕式後，大家在策展人導覽下，體驗「未來內容展」文化內容與科技產業跨域共創的節目。
文化部次長蕭宗煌致詞時強調，網路科技創新發展快速，5G 技術改變人們的生活方式，拓展五感體驗娛樂新可能，內容產業敘事方式轉變。創作者面對快速發展的時代，如何找到未來內容產業的方向，以及運用數位科技作為創作元素是迫切的議題，也是近年來文化部與文策院致力推動的項目，期盼臺灣文化內容產業持續進步。期待透過今年的「TCCF 創意內容大會-未來內容展」吸引更多創作者、投資人，與產業人士一同參與，捲動更多合作與商機。
文策院董事長彭俊亨表示，臺灣在科技實力及文化內容能量，都具有國際優勢，未來內容極有機會成為臺灣在國際市場搶佔先機的產業；文策院持續透過各項策進機制與支持方案，協助臺灣未來內容的發展，相信有政府跨部會共同合作，能讓臺灣在未來產業領域持續站穩世界領先群。
文策院院長李明哲透過簡報分享，科技的力量可幫助文化內容產業進化，導入多國與多角度資源更可為產業帶來更多合作可能。「未來內容展」即為展示跨域應用價值的平台，透過展出多元內容的科技應用，提供各界對未來發展的嘗試和想像。
「未來內容展」透過七大展區 ：「即刻運算中」、「穿越光廊」、「第二人生運算中」、「未來造夢場運算中」、「全知讀者視角」、「沉浸靈魂之樹」、「未來唱片行」，集結國內外 19 件重量級沉浸式節目，展現疫後在元宇宙發展下，XR、VR、互動投影、WEB AR、 NFT 等多種科技題材。節目結合 IP、運動、時尚、ACG、音樂、表演藝術、文化資產、出版等不同內容領域的的虛實整合發展，包含虛擬分身應用、宇宙場景建造、更豐富型態的 VR 內容、 5G 技術與異地共演、WEB 3.0 的未來娛樂面貌等，同時也為產業創造多變且豐富的經驗，協助跨域合作成為文化內容產業的新常態。展中也舉辦近 40 場次「主題沙龍」，藉由跨界產業人士的深度交流，探討未來內容產業的發展潛力。
本次參展節目匯集國內外具產業突破以及獲得國際大獎之作，包括文策院與林茲電子藝術中心合製計畫支持 FAB DAO 開創的《百岳計畫》、陳芯宜導演拿下 2022 威尼斯影展最佳體驗大獎（Best Experience）的作品《無法離開的人》、入圍2022年威尼斯影展「沉浸式內容競賽」的 《紅尾巴》等。
現場也展示了臺灣在未來內容領域的跨域共創案例。《永恆聖母院》（Eternal Notre-Dame）是由臺灣 HTC VIVE Arts 與法國虛擬實境工作室 Emissive Studio、法國電信商 Orange 聯手推出，開創了可大範圍走動且多人同步遊覽的 VR 技術，並打破時空限制，觀眾可見證聖母院的建造歷程，並以超越現實生活的視角，欣賞聖母院哥德式風格建築的精雕細琢之美（受限於展場空間，本次展出為單人式、小範圍走動的 VR 體驗版）。《無濜》將臺灣插畫家「小油画Little Oil Art」童趣奇幻的風格的作品投影至展演空間中，觀眾可在展演場域與作品互動；11/5（二）到11/8（六）期間則採取異地共演，運用了 5G 技術高速、低延遲等特性，透過即時攝影機拍攝台北101「双融域 AMBI SPACE ONE」與松山文創園區兩處展演場域，疊加在彼此的展演空間中，創造無盡的視覺畫面，使真實與夢幻交錯的場域如鏡中鏡無限延伸，展示了 IP 授權、科技賦能視覺創作的展演新可能。
「2022 TCCF創意內容大會–未來內容展」自 11月 3 日至 13 日，在松山文創園區 2 號及 3 號倉庫展出，歡迎對新型態文化內容有興趣的產業人士及民眾前來做生意、交朋友、看創意、找靈感。詳細節目清單及免費報名體驗請上官方網站：https://www.tccf.tw/innovation/exhibition-2。