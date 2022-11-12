南極皇帝企鵝被列為「瀕危物種」，推估到2100年將有98％因極端氣候群體滅絕

文：饒珮琪（Peichi Jao）

據《CNN》報導，隨著全球變暖使企鵝賴以生存的海冰融化，美國魚類及野生動物管理局（FWS）於今（2022年）10月25日宣布將皇帝企鵝（Emperor penguins）列為瀕危物種，且不論其來源地區為何；而《NPR》也指出國際自然保護聯盟（IUCN）已在瀕危物種紅色名錄（簡稱紅皮書）中，將皇帝企鵝列入「近危物種」（Near Threatened）。

全球暖化造成海冰融化，皇帝企鵝棲息地受威脅

綜合《CNN》報導，全球暖化持續加劇，海冰層若比預期更早開始融化，整個企鵝群都可能因此減少甚至消失。此次聲明距離魚類及野生動物管理局提議，將皇帝企鵝列入《瀕危物種法案》（Endangered Species Act）保護管轄內，已時隔一年以上；此法案用於保護因氣候變化面臨風險的生物，例如北極熊、環斑海豹和珊瑚等受環境威脅生存的物種。

皇帝企鵝依靠海冰層作為他們的繁殖聚落，除了可以抵禦海洋中的天敵，也方便牠們採集食物；隨著全球氣溫因溫室氣體與二氧化碳的排放而上升，海冰也因此面臨融化消失的危機。

根據美國魚類和野生動物管理局的數據，南極洲海岸線上約有61處皇帝企鵝繁殖地，包括企鵝幼體數量總共約有62萬至65萬隻企鵝，其中有27萬至28萬組育種對。雖然目前南極洲的鳥類總體數量穩定，但研究也顯示皇帝企鵝的數量，將於2050年減少至26％，留下約18.5萬13.2萬組育種對。

皇帝企鵝為前哨物種，可作為生態系異樣指標

《CNN》引用了伍茲霍爾海洋研究所（Woods Hole Oceanographic Institution）的數據，說明南極半島的部分海冰曾在過去30年內融化了六成以上。

然而，不只皇帝企鵝的生存因此受到威脅，整個生態圈的其他物種的存續也因氣候危機而處於風險中；皇帝企鵝平時在海中覓食磷蝦、魚類及魷魚，而牠們也是豹海豹及虎鯨的獵物之一。