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    2022/11/11,
    教育

    私立技專體系教育經費下降10.45％、生師比居高不下，監察院要求教育部檢討改進

    私立技專體系教育經費下降10.45％、生師比居高不下，監察院要求教育部檢討改進
    教師上課示意圖｜Photo Credit: 中央社

    我們想讓你知道的是

    近5年我國高教生師比約為21.7比1至22.6比1，高於OECD（經濟合作暨發展組織）國家平均值15.2比1，其中私校達24.2比1，更是居高不下。

    少子化近年造成私立大專院校風波不斷，除退場、招生缺額外，如今監察委員賴鼎銘、賴振昌、王麗珍又就私校教師面臨的教學處遇、困境，認為教育部迄今未主動積極清查、提出對策，監督作為顯欠積極，因此函請教育部檢討改進。

    監委指出，我國私立技專校院負擔較多弱勢學生，存在資源落差的趨勢，像是近5年全國大專校院整體教育經費雖然微幅成長，但私校部分卻呈現「先增後減」的情形，尤其技專體系的降幅最大，下降10.45％，以致私立技專每名學生使用的教育經費平均下來是最低的，可見資源配置失衡。

    除了經費外，監委也點出，近5年我國高教生師比約為21.7比1至22.6比1，高於OECD（經濟合作暨發展組織）國家平均值15.2比1，其中私校達24.2比1，更是居高不下。監委也特別提及，110學年度，某2所私立科大生師比分別高達31.8比1及30.1比1，甚至超過法定基準。

    監委表示，雖然近期國際評比中，我國世界競爭力名列前茅，但在弱項如高教經費佔GDP比率、及高教生師比排名或指標，仍瞠乎其後，亟待教育部積極因應解決。

    TA人數大減、學校軟硬體老舊

    在教學現場與課程方面，大專校院的教學助理（TA）協助課程教學，TA被認為能提升教學品質，並協助可能落入低學習成就的學生。但監委發現，因為經費短絀、全面納保及工資提升等原因，造成近年全國TA人數驟降，從106年的5萬3428人降到109年的3萬8787人。其中，私立技職降幅高達44.9％，人數從1萬4035人降到7734人。

    經教師座談意見顯示，雖然TA補助的需求日益增加，但因為計畫補助和經費限制，申請門檻相對提高，難以滿足課程需求，導致教師教學處遇困難等不利影響。

    另外，監委也點出，教師教學設備有數量匱乏和軟硬體老舊情形，包含資訊講桌、E化講桌、數位多功能講桌等等，學校遲遲沒有積極更新修復而影響教學。有部分學校表示，確實面臨建置設備經費高昂、維護成本有限、未達汰換年限等執行效能低落問題。若系統過於老舊，且因網路介接問題影響授課效率，都不利於教學，監委認為情況需要督導改善。

    監察委員指出，除了大專校院教學設備困窘、資源不均、TA不足、生師比過高等意見外，私校教師還面臨許多問題，包含部分學校生源不足，為降低成本教學資源投注驟降，另有學校人力不足，或者教師碰到學生學習程度及態度的落差。

    其中，私校的身心障礙學生占高教全部將近8成，教育部稱，雖然已經提高工作經費，陸續檢討經費違規情形，但部分師生的支持輔導措施不足、專業性不符，顯失公平。而教育部迄未通盤調查瞭解，相關監督作為顯欠積極，有待檢討。

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    核稿編輯：楊士範


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