私立技專體系教育經費下降10.45％、生師比居高不下，監察院要求教育部檢討改進
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近5年我國高教生師比約為21.7比1至22.6比1，高於OECD（經濟合作暨發展組織）國家平均值15.2比1，其中私校達24.2比1，更是居高不下。
少子化近年造成私立大專院校風波不斷，除退場、招生缺額外，如今監察委員賴鼎銘、賴振昌、王麗珍又就私校教師面臨的教學處遇、困境，認為教育部迄今未主動積極清查、提出對策，監督作為顯欠積極，因此函請教育部檢討改進。
監委指出，我國私立技專校院負擔較多弱勢學生，存在資源落差的趨勢，像是近5年全國大專校院整體教育經費雖然微幅成長，但私校部分卻呈現「先增後減」的情形，尤其技專體系的降幅最大，下降10.45％，以致私立技專每名學生使用的教育經費平均下來是最低的，可見資源配置失衡。
除了經費外，監委也點出，近5年我國高教生師比約為21.7比1至22.6比1，高於OECD（經濟合作暨發展組織）國家平均值15.2比1，其中私校達24.2比1，更是居高不下。監委也特別提及，110學年度，某2所私立科大生師比分別高達31.8比1及30.1比1，甚至超過法定基準。
監委表示，雖然近期國際評比中，我國世界競爭力名列前茅，但在弱項如高教經費佔GDP比率、及高教生師比排名或指標，仍瞠乎其後，亟待教育部積極因應解決。
TA人數大減、學校軟硬體老舊
在教學現場與課程方面，大專校院的教學助理（TA）協助課程教學，TA被認為能提升教學品質，並協助可能落入低學習成就的學生。但監委發現，因為經費短絀、全面納保及工資提升等原因，造成近年全國TA人數驟降，從106年的5萬3428人降到109年的3萬8787人。其中，私立技職降幅高達44.9％，人數從1萬4035人降到7734人。
經教師座談意見顯示，雖然TA補助的需求日益增加，但因為計畫補助和經費限制，申請門檻相對提高，難以滿足課程需求，導致教師教學處遇困難等不利影響。
另外，監委也點出，教師教學設備有數量匱乏和軟硬體老舊情形，包含資訊講桌、E化講桌、數位多功能講桌等等，學校遲遲沒有積極更新修復而影響教學。有部分學校表示，確實面臨建置設備經費高昂、維護成本有限、未達汰換年限等執行效能低落問題。若系統過於老舊，且因網路介接問題影響授課效率，都不利於教學，監委認為情況需要督導改善。
監察委員指出，除了大專校院教學設備困窘、資源不均、TA不足、生師比過高等意見外，私校教師還面臨許多問題，包含部分學校生源不足，為降低成本教學資源投注驟降，另有學校人力不足，或者教師碰到學生學習程度及態度的落差。
其中，私校的身心障礙學生占高教全部將近8成，教育部稱，雖然已經提高工作經費，陸續檢討經費違規情形，但部分師生的支持輔導措施不足、專業性不符，顯失公平。而教育部迄未通盤調查瞭解，相關監督作為顯欠積極，有待檢討。
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核稿編輯：楊士範
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科學辦案勝柯南！犯罪現場燒腦的事就交給AI
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被害者被被棄屍荒野，偵查單位居然靠AI演算血跡形態，重建第一現場，讓兇嫌啞口無言，坦承罪行？！沒錯，這就是科學辦案的威力。AIGO計畫媒合高雄市警察局及新創團隊旺來AI工作室，讓刑事人員省下更多時間與人力，提高破案效率。
刑案現場是3D立方體空間，嫌犯砍殺被害人時，動作很大，血源會隨著犯案工具噴濺出去，拋甩在四面牆上及天花板，透過AI計算這些血點的角度，可模擬出血源的來源線，發現交會在同一位置，即可推算兇嫌犯案的正確位置。
像這樣的血跡噴濺軌跡判斷，過去若單靠人工處理，須以肉眼觀察，再撰寫報告，才能以書面呈現。開發出AI模型後，可在短時間內得到精準結果，還能減少DNA的重複取樣及採證費用，為納稅人省錢。
此外，刑案現場常有被忽略的蛛絲馬跡，也可交給AI分析。例如遺留在牆上未被歹徒清洗乾淨的細微血跡，經AI推算後重建現場，勘察人員掀開地板，才發現血跡因毛細現象佈滿底層，確定該點就是砍殺的第一現場，突破嫌犯心防而順利破案。
用AI判讀血跡形態及軌跡偵辦，減少DNA重複取樣
數位發展部數位產業署推動「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」，協助創新人才與產業之間媒合。高雄市警察局在此計畫上出題：血跡形態分析，而解題團隊是高怡宣教授主持的旺來AI工作室。高怡宣說：「高市警局提供很多圖形、原理及數學公式，我們再加上電腦視覺及AI輔助；例如血滴的背景可能是地毯或木板，透過AI程式可分離背景，單獨對血跡形態進行分析。」他指出，AI的模擬分析不一定要在現場，也可根據照片來進行，一兩分鐘內就可得到結果。
高雄市警局2019年開始參與AIGO計畫，共出了七個題目，最後有三個題目上架媒合，此次的血跡形態自動分辨、有了AI協助，讓鑑識人員在現場蒐證時，透過人機協作更勝柯南。
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