為什麼被指控是小王的男子外遇人妻，法院卻判決不需要賠償？
我們想讓你知道的是
萬一遇到被告侵害配偶權求償時，需要記住最重要的一點，就是去證明自己從頭到尾確實都是不知道對方已婚，或是自己自始自終都是遭到對方欺騙是單身。
有位人妻被丈夫在電腦裡發現與另一名男性的曖昧對話及合照，讓丈夫感到非常憤怒，在丈夫質問之下妻子才坦承有與一名男性交往並還已經發生過多次性行為，而這件事情讓丈夫難以接受，因此選擇對妻子及小王提告，並且雙方協議離婚。
然而，最後法院卻只有判決妻子需要賠償丈夫，而被指控是小王的男子則不需要賠償。
為什麼男子介入他人家庭，卻不需要賠償？
既然他與人妻都已經是交往關係，並且還發生過性行為，這樣的話不是很明確的侵害配偶權行為嗎？其實從法院只有判決人妻需要賠償給自己丈夫這點，就能看到一些細節。
主要的原因，就是這位被指控是小王的男子，實際上從頭到尾都不知道自己其實有介入他人的婚姻，因為當時他詢問人妻的感情狀況時，人妻只有表示有男友，而兩人交往過程中也沒有任何跡象顯示人妻有結婚，因此他才很放心地與對方交往。
其實類似的情況是很多的，因為現在很多人會透過網路來認識朋友甚至是交往對象，而網路除了可以匿名外，也不用公開自己所以的資訊，因此有時候就很難去發現對方的婚姻狀況為何。
萬一你不幸遇到這種情況而被告侵害配偶權求償時，不需要過度慌張，只需要記住最重要的一點，那就是你要去證明自己從頭到尾確實都是不知道對方已婚，或是自己自始自終都是遭到對方欺騙是單身。
侵害配偶權的成立除了有發生破壞婚姻的行為外，侵害者本身主觀上也要有知情的情況，才會有侵害對方的情況產生，假如你是不知情的情況下去與有配偶的人交往，在這種情況下就不會算是侵害配偶權。
為什麼人妻反而會遭罰？
不過就像前面提到的，人妻的行為仍就遭到法院判決需要賠償丈夫，因為人妻身為伴侶，一定是知道自己是有婚姻關係的。
就算兩人吵架或是感情不好，彼此都還是夫妻，那就會需要盡到夫妻間的義務以及維護彼此間的權利，但人妻身為配偶卻直接出軌，做出傷害配偶的行為，造成配偶精神上的痛苦，這樣的情況就勢必會成立侵害配偶權，並不能以雙方的感情不好為由來推託。
假如真的無意繼續維繫現在的婚姻，可以跟對方提出並且協議，但如果沒有去做任何的努力，就選擇直接外遇，這樣一來不僅會徹底毀掉現在的婚姻，自己也可能會遭到配偶求償。
Facebook專頁：黃靖芸律師。生活法律沙龍
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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原來如此！獸醫師是這樣照顧毛小孩：不讓細菌抗藥性找上門來的正確用藥觀念大公開
我們想讓你知道的是
毛孩就跟人一樣，提供清潔的生活環境和保持身體健康，是照護毛孩最好的法寶。即使生病了，也要遵照醫囑正確用藥，才能幫助毛孩迅速康復，又不留下後續問題。
大家一定有帶毛小孩去動物醫院看病的經驗吧，有時因為不小心受傷，出現比較大或嚴重的傷口，為了預防或治療細菌感染，獸醫師通常會開立抗生素給毛孩使用，確保病況不會惡化。
抗生素的確可以非常有效的對抗細菌，但是細菌的生物特性，也可能同時帶來了新的問題——細菌抗藥性（AntimicrobialResistance，AMR）。什麼是細菌抗藥性呢？又會造成什麼影響？這就要從細菌是怎麼一回事說起了。
細菌這種生物，原來如此
細菌是存在地球上古早的生物，也是所有生物中數量最多的一類，基本上我們可以說，只要有生命的地方都有細菌存在的機會。他們可以存在於非常極端的環境中，包括溫泉、海底火山、放射性廢棄物中、甚至在太空梭上也能生長，還有研究人員在深約11公里的馬里亞納海溝中發現了細菌。動物的身體當然也有各種細菌聚集，包括皮膚表面、腸道、口腔、鼻子等等，都可以發現細菌。
雖然細菌是如此頑強、無孔不入的生物，但他們所帶來的影響卻不一定都是壞的——高達80％的細菌對人體無害。例如我們常常聽到能夠幫助新陳代謝的益生菌；生產泡菜、酒、乳酪等美食，都需要細菌來幫助發酵；細菌能降解有機化合物，因此科學家會利用某些細菌來分解三氯乙烯和四氯乙烯污染，這種方法稱為生物修復。
而那些有害的細菌，則是透過接觸或經口的方式造成各種疾病，包括破傷風、食物中毒、霍亂等等。現代醫學解決這些細菌感染問題的有效工具，就是抗生素。
抗生素真的好好用，更該好好用抗生素
抗生素的發明可以追溯至1928年。微生物學家亞歷山大·弗萊明（Alexander Fleming），偶然觀察到被黴菌汙染的葡萄球菌培養皿中，在黴菌附近的細菌都無法生長，因此推測黴菌中可能有對抗細菌的物質，這就是抗生素「盤尼西林」（Penicillin）被發現的由來。在盤尼西林之後，針對不同細菌所研發的抗生素就漸漸出現，依照這些抗生素對抗細菌的作用方式、範圍和效力，在醫學上被分為第一線抗生素、第二線抗生素、第三線抗生素、第四線抗生素等。在處理因為細菌而產生的疾病時，會優先使用第一線抗生素，如果細菌有抗藥性，造成抗生素效果不佳，就會使用往後一線的抗生素，以此類推。當使用到第四線抗生素，細菌依然因為抗藥性而無法有效治療，便面臨無藥可用的困境。
細菌抗藥性發生的原因不一而足，但最主要的原因有二。第一個是在使用抗生素治療疾病時，由於藥物濃度不足，或者細菌並未被全數消滅就停止用藥，造成殘存的細菌生成具有抵抗此種藥物的能力。第二個則是長期用藥，造成雖然藥物劑量相同，但是卻不再擁有同樣的效果，這也是因為細菌產生了抗藥性的緣故。
擺脫細菌抗藥性，一起這麼做
近年來，越來越多國人飼養寵物，將其視為家庭一員，對待寵物就像自己的孩子一樣不離不棄的呵護。當然，毛孩跟人一樣都會有生病的時候，飼主們負起照護的責任之際，就會需要面對細菌抗藥性的問題。對此，中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫特別提醒，如果在毛孩身上使用抗生素，飼主千萬切記要遵照醫囑，將療程走完。「任意停藥會造成細菌反覆感染，甚至造成細菌變異，使細菌產生抗藥性，甚至變成超級細菌」。所謂的超級細菌，就會造成之前所說的，連較後線的抗生素都無法產生治療效果，危及寵物性命，也會成為環境隱憂。
「而且其實毛孩就跟人一樣，身上都是有好菌和壞菌共存，使用後線的抗生素的問題就是，這些好菌和壞菌都會一併被抗生素殺死，後續對身體造成的問題可能更多，像是肥胖、消化不良等等，更嚴重的也有可能誘發腫瘤。」譚醫師又提到，由於抗生素是很有效的藥物，過去只要遇到細菌感染方面的問題，就直接使用抗生素壓制，造成現在毛孩身上出現細菌抗藥性的案例越來越多，這十年來甚至還有用到第二線藥物，依然無法有效緩解疾病的例子。
「獸醫師們意識到細菌抗藥性的問題之後，依據細菌種類或抗生素敏感性試驗結果給予用藥，更謹慎使用抗生素，也教育飼主要重視寵物保健和居家環境衛生。」譚醫師表示。的確，細菌並不是吃了無敵星星的超級瑪利歐，不只抗生素可以對抗細菌，毛孩自有的免疫力也可以。如果身體原本的狀態就足夠強大，只要進行症狀治療，讓免疫力來對抗細菌就很足夠了。除此之外，維持環境的衛生也是一種很好的預防措施。雖然細菌無所不在，但是正確的清潔方法，對於減少環境表面的細菌量是非常有效果的，這樣一來細菌要影響毛孩健康的機會就能大幅下降。
再次提醒大家，毛孩就跟人一樣，提供清潔的生活環境和保持健康強壯的身體，是照護毛孩最好的法寶。即使生病了，也要遵照醫囑正確用藥，才能幫助毛孩迅速康復，又不留下後續問題喔！
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