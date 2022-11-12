距離開票還有
前往選舉專頁

    看更多即時開票
    2022/11/12,
    社會

    為什麼被指控是小王的男子外遇人妻，法院卻判決不需要賠償？

    為什麼被指控是小王的男子外遇人妻，法院卻判決不需要賠償？
    Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

    我們想讓你知道的是

    萬一遇到被告侵害配偶權求償時，需要記住最重要的一點，就是去證明自己從頭到尾確實都是不知道對方已婚，或是自己自始自終都是遭到對方欺騙是單身。

    有位人妻被丈夫在電腦裡發現與另一名男性的曖昧對話及合照，讓丈夫感到非常憤怒，在丈夫質問之下妻子才坦承有與一名男性交往並還已經發生過多次性行為，而這件事情讓丈夫難以接受，因此選擇對妻子及小王提告，並且雙方協議離婚。

    然而，最後法院卻只有判決妻子需要賠償丈夫，而被指控是小王的男子則不需要賠償。

    為什麼男子介入他人家庭，卻不需要賠償？

    既然他與人妻都已經是交往關係，並且還發生過性行為，這樣的話不是很明確的侵害配偶權行為嗎？其實從法院只有判決人妻需要賠償給自己丈夫這點，就能看到一些細節。

    主要的原因，就是這位被指控是小王的男子，實際上從頭到尾都不知道自己其實有介入他人的婚姻，因為當時他詢問人妻的感情狀況時，人妻只有表示有男友，而兩人交往過程中也沒有任何跡象顯示人妻有結婚，因此他才很放心地與對方交往。

    其實類似的情況是很多的，因為現在很多人會透過網路來認識朋友甚至是交往對象，而網路除了可以匿名外，也不用公開自己所以的資訊，因此有時候就很難去發現對方的婚姻狀況為何。

    萬一你不幸遇到這種情況而被告侵害配偶權求償時，不需要過度慌張，只需要記住最重要的一點，那就是你要去證明自己從頭到尾確實都是不知道對方已婚，或是自己自始自終都是遭到對方欺騙是單身。

    侵害配偶權的成立除了有發生破壞婚姻的行為外，侵害者本身主觀上也要有知情的情況，才會有侵害對方的情況產生，假如你是不知情的情況下去與有配偶的人交往，在這種情況下就不會算是侵害配偶權。

    為什麼人妻反而會遭罰？

    不過就像前面提到的，人妻的行為仍就遭到法院判決需要賠償丈夫，因為人妻身為伴侶，一定是知道自己是有婚姻關係的。

    就算兩人吵架或是感情不好，彼此都還是夫妻，那就會需要盡到夫妻間的義務以及維護彼此間的權利，但人妻身為配偶卻直接出軌，做出傷害配偶的行為，造成配偶精神上的痛苦，這樣的情況就勢必會成立侵害配偶權，並不能以雙方的感情不好為由來推託。

    假如真的無意繼續維繫現在的婚姻，可以跟對方提出並且協議，但如果沒有去做任何的努力，就選擇直接外遇，這樣一來不僅會徹底毀掉現在的婚姻，自己也可能會遭到配偶求償。

    Facebook專頁：黃靖芸律師。生活法律沙龍

    延伸閱讀

    【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

    責任編輯：丁肇九
    核稿編輯：翁世航


    TNL 網路沙龍守則

    TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

    現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

    為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

    我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

    • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
    • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

    為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

    • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
    • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
    • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
    • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。