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    2022/11/11,
    軍事

    美國4億美元軍備援助烏克蘭：首次提供4套「復仇者」以防俄軍無人機

    美國4億美元軍備援助烏克蘭：首次提供4套「復仇者」以防俄軍無人機
    美國空軍正在檢查運往烏克蘭的砲彈 Photo Credit：AP / 達志影像

    我們想讓你知道的是

    美國日前再援助烏克蘭4億美元的軍用設備，至今美國已援助近186億美元，本次不僅與西班牙合作增加鷹式防空系統的數量，還首次提供復仇者防空系統以及探針飛彈，澤倫斯基感謝美國人民的協助，直言「距離勝利更近了」。

    根據《中央社》報導，美國國防部昨（10）日宣布再提供4億美元軍事援助給烏克蘭，包括防空系統和地對空飛彈，另外，西班牙也決定增援2套美製鷹式（HAWK）防空系統，以協助烏克蘭抵禦俄羅斯的威脅。

    俄羅斯在近期大舉進攻烏克蘭各地城市，導致許多平民喪生、水電供應站等重要基礎設施毀損，近期還面臨缺電危機。對此，烏克蘭在10月請求北大西洋公約組織（NATO）國家增援，以防禦俄羅斯飛彈和無人機攻擊。

    《法國國際廣播電台》報導，美國國防部副新聞秘書辛赫（Sabrina Singh）告訴記者，在「隨著俄羅斯不斷無情地空襲烏克蘭民用和關鍵基礎設施，額外的防空能力至關重要」。

    這次軍援包括美國首度提供給烏克蘭的4套短程、高機動性的「復仇者」（Avenger）防空系統，以及刺針（Stinger）飛彈。

    除此之外，《中央社》也指出，西班牙已同意供應的鷹式防空系統用飛彈、火砲和迫擊砲彈、高機動性多管火箭系統（Himars，簡稱海馬士）砲彈，以及逾2000萬發小型武器彈藥等。

    西班牙國防部長羅布雷斯（Margarita Robles）也在今天表示，繼上週運交4套鷹式防空系統後，將會再運送2套給烏克蘭，以協防烏克蘭對抗俄羅斯的侵略，並保護受創的基礎設施。

    而本次提供的鷹式飛彈主要透過「烏克蘭安全援助倡議」（Ukraine Security Assistance Initiative）基金翻新，這項基金是用以協助國防工業採購必要軍備，其餘軍備項目將從美國現有庫存中取用。

    美國國防部新聞稿顯示，本次援助設備包含：

    1. 高機動火砲火箭系統彈藥
    2. 21000發155毫米砲彈
    3. 500枚精確導向的155毫米砲彈
    4. 10000發120毫米迫擊砲彈
    5. 100輛高機動性多用途輪式車輛或悍馬
    6. 400個榴彈發射器
    7. 小型武器、光學器件和超過2000萬發小型武器彈藥
    8. 障礙拆除設備
    9. 防寒裝備

    烏克蘭回應

    《法國國際廣播電台》報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在推特上感謝美國總統拜登和美國人民伸出援手，「我們正在共同建立起保護（烏克蘭）平民的空中防衛。我們距離戰勝侵略者更加接近了。」

    美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）昨天說，俄羅斯軍事人員在烏克蘭戰爭死傷已逾10萬人，烏克蘭方面也差不多是這個數字，更表示，現在有機會展開談判以終止戰爭，俄羅斯或烏克蘭可能都贏不了這場仗。

    另外，《美聯社》提到，擁有額外彈藥及防空能力的同時，俄軍已漸漸撤出赫爾松市（Kherson），這或許是戰爭的轉捩點，因為赫爾松是莫斯科佔領的唯一省會，若俄羅斯的撤軍將能讓烏克蘭重新奪回南方失去的領土。

    雖然某烏克蘭官員直言，俄羅斯別無選擇只能逃離赫爾松市，不過他也表示，仍必須保持謹慎，以免遭到俄羅斯的伏擊，此外，辛赫也坦言：「我們看到俄軍撤離赫松市的一些跡象，但現在…就對此做出全面評估還太早。」

    美國對俄烏戰爭立場堅定

    隨著俄羅斯持續入侵烏克蘭，美國國防部新聞稿指出，美國國防部長勞埃德・奧斯汀三世（Lloyd James Austin III）預計下週主持第7次的烏克蘭國防聯絡小組會議，辛赫表示，會議會在五角大廈舉行，主要與50國的部長討論如何協助烏克蘭捍衛主權，免於俄羅斯的迫害。

    事實上，《美聯社》表示，隨著俄羅斯今年2月開始侵略烏克蘭迄今，包括本計畫的施行，美國已經對烏克蘭軍援助超過186億美元。

    但美國議會將由共和黨拿下多數，一些保守派共和黨員就呼籲要減少對烏克蘭的援助，其餘支持烏克蘭的黨員也多提出嚴格審查援助的建議，許多人就擔心烏克蘭是否會因此失去美國贊助，對此，辛赫則表示他早已獲得兩黨的支持，「在國會的兩邊，我們都對烏克蘭做出了長期承諾。」

    拜登也樂觀看待，表示無論共和黨控制一院或兩院，對烏克蘭的支持仍會持續進行。

    新聞來源

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    責任編輯：羅子恆
    核稿編輯：楊士範


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