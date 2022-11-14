中國因素下的台灣與新加坡，關係比邦交國更密切但越來越有壓力

文：莊嘉穎（Ian Chang）

翻譯：Bryan Chou

新加坡與台灣的關係面向多元，相當複雜。

作為一個主權國家，新加坡從未與在台北的政府建立官方外交關係，但就經濟、社會與文化方面上，雙方連結甚深。新加坡人對台灣有各式各樣的印象，有些人將台灣視作文化上所謂「大中華圈」的一部份，也有人對台灣成熟的民主制度感到擔憂。也有部分人帶著欣羨的眼光看待台灣開放且蓬勃的民主。在軍事上，兩國有相當獨特的連結。長期以來，新加坡一直都在台灣進行軍事訓練，進駐的地方由台灣國防部監管。

不過，如此深厚的雙邊關係是否可能影響新加坡與中國的互動，以及中國可為其帶來的經濟利益。這樣的隱憂使新加坡與台灣的關係更加複雜。

台星關係間最關鍵的挑戰便是北京持續的反對。在過去，雙邊關係之所以蓬勃發展，是因為除了北京認定具政治意義的領域上，中國大致上並不限制台星雙方的互動。但隨著軍事能力的擴張，中國近期不斷加大在國際上孤立台灣的力道，試圖削弱台灣拒絕北京統治的主流意見。北京當局可能會越來越無法容忍台灣維持與建立實質、非官方關係的能力。

有鑒於中國傾向對較小或較弱的國家施壓，新加坡可能最先感受到北京積極阻撓其與台灣交流的力道。即便與台灣的關係帶來不少好處，新加坡可能因不願意觸怒中國而有所退卻，縮緊與台灣的實質交流空間。

長遠的台星關係史

新加坡與台灣的歷史有密不可分的聯繫。台灣是馬來—玻里尼西亞語族移民的重要起點。紐西蘭的毛利語與阿美語非常相近。而海洋東南亞上的主要人口屬南島語族，其中便包含前殖民時代新加坡的馬來人。20 世紀前移民到台灣與新加坡的漢人移民都來自今天中國東南方的福建與廣東省——他們的後代構成現在兩國主要的漢人人口。所以，在兩地，不同腔調的閩南語相當普遍。

台灣與新加坡也分享相同的民間信仰，像是保佑海上船員安全的媽祖、閩南戲曲與布偶戲，和南管樂。歷史上也不乏連結台灣、福建與新加坡的家族與商業網絡。

兩地緊密的互動一直持續到殖民時代。20世紀的前半，當日本人統治台灣時，有些台灣人在新加坡居住、工作，直至死去。二戰期間，日本佔領新加坡，有台灣人因為會說閩南語，在新加坡為日本軍隊擔任間諜、秘密警察或是通譯。從新加坡日據時期開始，台灣人也協助日本強迫新加坡的華人為戰爭做出貢獻。

由於台灣人在這殘暴的佔領時期扮演的角色，老一輩、曾經歷二戰的新加坡華人長期對台灣人抱持厭惡與懷疑的態度。而當國民黨撤退到台灣時，有些新加坡華人則認定中華民國為中華文化真正的傳承者，特別是在中共文革期間。

文化參照

意料中地，在冷戰時期的最初10年，當新加坡與中華人民共和國的互動減少，台灣成為許多新加坡華人在文化上的參照。新加坡從台灣迎來不少逃離共產統治的中國學者，最知名的例子是林語堂。他曾出任南洋理工大學的第一任校長。

從1970年代開始，台灣也向新加坡輸出大量大眾文化，從音樂到電影、文學到電視節目。當時的新加坡政府支持這樣的文化交流，因為其試圖以普通話——國民黨為了追求中國民族主義加諸於台灣人民的語言——取代其他華語圈的語言，包含閩南語。在民間，從台灣來的閩南語音樂與電視節目——以及香港來的粵語音樂與電視節目——也相當受到新加坡華人的喜愛，即便在地的文化與政治精英認為這些文化產品相當「愚蠢」。

無論如何，這樣的交流讓新加坡華人對台灣產生了熟悉感。台灣至今仍是新加坡人之間最熱門的旅遊地點之一。新加坡人在疫情之後最想去的國家之一就是台灣，僅次於日本。

台灣1980年代民主化後孕育出蓬勃、進步的政治環境，有許多新加坡人深受此經驗啟發。即便如此，這樣的現象仍讓許多在文化與政治上都偏保守的新加坡人感到擔憂。他們已經熟悉新加坡的軟性獨裁，也對現狀帶來的穩定感到舒適。在新加坡官媒上，對台灣民主、政治與在人權上立場的懷疑與批評特別普遍，中國在經濟上的成功更加劇了這個現象。然而，無論好壞，台灣已成為新加坡在大眾政治參與上的參照。

經濟夥伴與競爭者

除了在社會、文化與歷史上的連結以外，台灣與新加坡間也有深厚的經濟關係。台灣一直是新加坡第5大貿易夥伴、第18大投資國，而新加坡則是台灣第6大貿易夥伴、第7大投資國。這並不讓人訝異，畢竟兩國經濟都與全球化的價值與供應鏈緊密相關。新加坡是重要的金融樞紐，而台灣是重要電子零件的關鍵生產國，尤其是高端的半導體製造。在疫情之前，台灣是新加坡旅客最喜愛的旅遊地點之一，許多新加坡人把旅費花在了台灣。當然，隨著中國市場帶來的前景，政策決策者與大眾經常低估台星間經濟關係的重要性。

經貿上的競爭理所當然地也成為台星關係中重要的一部份。例如，新加坡曾嘗試，但並未成功複製台灣的模式，成為半導體開發的重要樞紐。新加坡仍然試圖投資這個產業，並吸引台灣公司投資新加坡，進行技術轉移。台星雙邊的企業也曾在中共改革開放前期搶佔中國市場。從這樣的競爭關係，可以看見過去兩國作為亞洲四小龍的歷史——另兩隻龍是香港與南韓——在1970到80年代，以工業化經濟體之姿在經濟與產業上取得領先地位。

Photo Credit：AP / 達志影像 新加坡濱海灣

曖昧的外交夥伴