今日新增本土2萬269名確診、死亡62例，王必勝：不提供確診者名單，若投票時遭檢舉也不沒收選票
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今日新增本土確診2萬269例及62例死亡，指揮中心表示本土確診數維持每周25%的穩定下降幅度，中重症與死亡個案比例皆維持相同。針對月底的地方大選，王必勝表示，指揮中心不會提供確診者名單給選務單位，若確診者在投票所遭他人檢舉，也不會當場沒收選票。
中央流行疫情指揮中心今（11）日公布國內新增2萬306例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2萬269例本土個案及37例境外移入；另確診個案中新增62例死亡。
指揮中心表示，今（11）日新增之2萬269例本土病例，為9144例男性、1萬1107例女性、18例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，新增破千個案之縣市分布為新北市（3225例），高雄市（2844例），臺中市（2659例），桃園市（2023例），臺南市（1988例），臺北市（1683例），彰化縣（1131例）。
指揮中心指出，今日新增62例本土病例死亡個案，為36例男性、26例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、60例具慢性病史、35例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年9月22日至11月7日，死亡日期介於10月1日至11月8日。
指揮中心說明，今日新增37例境外移入個案中，為18例男性、19例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自日本（2例），韓國、泰國、印尼（各1例）移入，另32例感染國家調查中。入境日期介於今年10月13日至11月9日。
指揮中心發言人莊人祥表示，今日新增本土確診數與上周五相比，下降了7278例，幅度達26.4%，目前新增本土確診數以每周25%左右的速度，穩定下降中。
死亡與兒童重症個案
在今日死亡的62位個案中，其中較年輕的有兩位，第一位是40歲接種過3劑疫苗的女性，本身有直腸的惡性腫瘤。這位個案於10月18日因食慾差、虛弱、腹痛、黃疸等症狀，進入安寧緩和病房，經診斷後為敗血症，並於同月22日確診。確診後有使用莫納皮拉韋等藥物，但因為病況不佳，於11月7日不幸死亡。
另一位死亡之個案為接種過3劑疫苗的49歲女性，本身有氣喘、糖尿病史，於10月10日因呼吸困難前往就診，10月22日採檢PCR陽性。因雙側肺浸潤，且出現急性呼吸窘迫症候群轉至醫學中心治療，但在轉院過程中心肺功能停止，經葉克膜治療後仍於11月8日不幸死亡。
另外，本周並沒有12歲以下的特殊重症個案，目前仍維持261例的兒童重症個案。261例的兒童重症個案中，有79%並沒有接種任何一劑Covid疫苗。
每周中重症、死亡分析
在每周中重症與死亡案例數統計上，莊人祥表示，本周與上周的數字統計上幾乎一致。目前不分年齡的中重症的個案比例，大約是0.44%，而致死率約為0.16%，維持不變。
疫苗施打情形
莊人祥說明，昨（10）日6個月至4歲幼兒接種莫德納跟輝瑞BNT疫苗的人數為1603人次，累計該年齡層的第一劑接種率為43.9%，第二劑為17.5%。
在次世代疫苗部分，昨日接種了1萬7637人次，若以各類疫苗統合計算，總計昨日共接種了2萬4107人次。疫苗接種人口涵蓋率，第一劑93.9%，第二劑88.4%，追加劑74%，第二次追加劑16.3%。
11月6日同住接觸者系統補報
莊人祥表示，由於新制上路同住家人已不需隔離採0+7，但有部分11月6日確診者的同住家人，卻因為系統通報延遲而喪失舊制的3+4隔離選項，經指揮中心統計，這些受影響者經統計有5807位，並已於今日11點前統一發送簡訊補填連結給確診者。
莊人祥說明，收到連結的民眾須於11月17日前回填個人及同住接觸者的相關資料，僅需填寫發病前兩天至11月6日的同住接觸者，內容須確認正確且完整。
同住接觸者若當初選擇舊制3+4的隔離措施，在確診者回填資料的次日，即可申請數位隔離證明。
低收、中低收入戶、國小學生每人五劑快篩
指揮官王必勝表示，快篩試劑的擴大發放將分為兩部分，分別是6-12歲的國小學童，這部分為於11月21日以前完成發放；低收與中低收入戶部分，由於縣市政府需要造冊，快篩數量會依據造冊結果發放給縣市社會局或公所，再由縣市政府協助發放，原則上會於本月底完成。
確診者投票
王必勝表示，確診者投票部分，指揮中心與衛生單位，都不會提供確診名單給選務單位，也就是說選務單位並不會有確診者名單，可以進行與選舉人名冊上的核對，或是有任何確診註記的情況，導致不提供選票的可能。
第二部分，指揮中心不會在投開票所去受理違反隔離規定的檢舉。王必勝說明，若有人於投開票所檢舉某人為確診者，投開票所並不會受理，而是由正常檢舉程序，透過衛生局或地方衛生單位來處理，若有違規就開罰，但並不會在投開票所的現場，沒收其投票資格。
指揮中心統計，截至目前國內累計1969萬4238例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含1169萬5013例排除） ， 其中799萬6490例確診，分別為3萬6845例境外移入、795萬9591例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。
2020年起累計1萬3441例COVID-19死亡病例，其中1萬3424例本土，個案居住縣市分布為新北市2706例、臺北市1509例、臺中市1379例、高雄市1291例、桃園市1010例、臺南市997例、彰化縣788例、屏東縣532例、南投縣428例、雲林縣417例、苗栗縣364例、嘉義縣345例、基隆市293例、宜蘭縣289例、花蓮縣234例、嘉義市225例、新竹縣218例、臺東縣182例、新竹市149例、澎湖縣35例，金門縣33例；另17例為境外移入 。
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核稿編輯：楊士範
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Photoshop教學：潮牌美術總監郁明軒Ming，用Cyberpunk玩轉台北！
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原來台北也可以這麼Cyberpunk？一起來看看潮牌美術總監Ming如何用Photoshop將平凡的台北街景，轉變成充滿未來感的科幻之城！
現任服裝品牌SMG美術總監的Ming郁明軒，旅美期間曾獲ADDY Awards、ANDY Award與Create Awards等多項廣告大獎，回台灣後除了操刀許多品牌各季度的形象視覺，他也以個人身份參與其他設計專案，發揮他擅長的塗鴉與美式風格。
Photoshop是Ming最得力的創作工具，經常受到新事物吸引的他，也愛用PS嘗試各種新點子。在這次的PS技巧示範中，Ming和我們分享他如何用Photoshop結合三個台灣的熱門景點照片，透過調色、去背、物件移除與圖層效果，打造出cyberpunk風格的城市街景。
畫面調色工具首推Adobe Camera Raw
Ming選擇的三個素材景點分別是充滿次文化氛圍的西門町、科技感十足的南港與保留老街風華的九份。不過原始素材與cyberpunk主題的色調有蠻大差異，所以在前期階段Ming會先做一次整體調色。
Photoshop有很多種調色方式，可以直接在圖片上調整，或是建立遮罩調整圖層，「我現在比較推薦使用camara raw濾鏡，它可以一次調整很多的細節。」Ming建議大家在使用camera raw之前，先把要調整的圖層改成「智慧型物件」，這樣子調色完之後才能夠再去微調的圖片的其他部分，才不會讓效果直接套用在整張圖片上而無法修改個別。
Ming在camara raw濾鏡中先將圖片色溫調得冷一點，再把明暗度都稍微拉低，透過雜訊調整讓細節跟紋理變得明顯。色彩混和器則是主要的調色功能，「我們可以針對特定的顏色調整色相、飽和度以及明度，前期的調色我大概會做這些調整。」
根據素材特性選擇最適合的PS去背功能
搭配Photoshop眾多的選取工具，讓你在面對各種素材時都能找到最有效率的去背方式。「我想要使用圖片中側邊的商店和招牌，建築物的線條都比較明確，所以我就直接使用鋼筆工具。」此外Ming也示範了多邊形套索工具來選取不同素材。
除了手動框選出畫面中的元素，Photoshop也有很多便利的自動選取功能，像是辨識主體、辨識天空等，如果素材適合Ming也推薦直接使用PS自動選取功能，讓AI幫助你更快速地選取出需要的元素！
靈活搭配變亮變暗模式做PS物件移除
物件移除部分，Ming使用的是印章工具與污點修復工具，「我分享一個我覺得很方便的方式，在物件修復工具的選項欄裡有模式可以變換，我會建議大家可以用變亮跟變暗模式，」這次示範要移除文字的施工告示周圍，剛好有很乾淨的顏色，「先用變亮模式把文字周圍比較暗的地方變成亮的，然後再用變暗模式去修改一些局部比較亮的像素。」透過這樣的模式切換就能保持與原始像素非常接近的效果，另外隨時在印章工具跟污點修復工具之間搭配使用，也可以更靈活地移除素材中多餘的物件。
透過Photosop圖層效果增添畫面風格
最後一個環節Ming示範用圖層效果讓畫面更精緻，「我想要把這個螢幕截圖變像是立體投影的效果，」點選濾鏡收藏館中的網屏圖樣，為圖片加上一些投屏感的線條，「記得在使用前要先把前後景的顏色調成黑白，不然濾鏡會直接套用現有的顏色，選項呈現效果就會怪怪的。」
網屏圖樣完成後回到主畫面，再繼續使用Photosop圖層效果，為這個截圖物件加上一些內光暈與藍光的顏色覆蓋，以及外光暈與些微的外框筆畫，使整體物件感覺更像是螢幕投屏正在播放畫面一樣！
Photoshop愈來愈強大，許多功能都不斷進化而且也更簡單操作，Ming鼓勵大家多多使用Photoshop來創作屬於自己風格的作品，現在就下載Photoshop用你的無限創意將平凡玩轉成精彩吧！