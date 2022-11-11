今日新增本土2萬269名確診、死亡62例，王必勝：不提供確診者名單，若投票時遭檢舉也不沒收選票

中央流行疫情指揮中心今（11）日公布國內新增2萬306例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2萬269例本土個案及37例境外移入；另確診個案中新增62例死亡。

指揮中心表示，今（11）日新增之2萬269例本土病例，為9144例男性、1萬1107例女性、18例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，新增破千個案之縣市分布為新北市（3225例），高雄市（2844例），臺中市（2659例），桃園市（2023例），臺南市（1988例），臺北市（1683例），彰化縣（1131例）。

指揮中心指出，今日新增62例本土病例死亡個案，為36例男性、26例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、60例具慢性病史、35例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年9月22日至11月7日，死亡日期介於10月1日至11月8日。

指揮中心說明，今日新增37例境外移入個案中，為18例男性、19例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自日本（2例），韓國、泰國、印尼（各1例）移入，另32例感染國家調查中。入境日期介於今年10月13日至11月9日。

指揮中心發言人莊人祥表示，今日新增本土確診數與上周五相比，下降了7278例，幅度達26.4%，目前新增本土確診數以每周25%左右的速度，穩定下降中。

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

死亡與兒童重症個案

在今日死亡的62位個案中，其中較年輕的有兩位，第一位是40歲接種過3劑疫苗的女性，本身有直腸的惡性腫瘤。這位個案於10月18日因食慾差、虛弱、腹痛、黃疸等症狀，進入安寧緩和病房，經診斷後為敗血症，並於同月22日確診。確診後有使用莫納皮拉韋等藥物，但因為病況不佳，於11月7日不幸死亡。

另一位死亡之個案為接種過3劑疫苗的49歲女性，本身有氣喘、糖尿病史，於10月10日因呼吸困難前往就診，10月22日採檢PCR陽性。因雙側肺浸潤，且出現急性呼吸窘迫症候群轉至醫學中心治療，但在轉院過程中心肺功能停止，經葉克膜治療後仍於11月8日不幸死亡。

另外，本周並沒有12歲以下的特殊重症個案，目前仍維持261例的兒童重症個案。261例的兒童重症個案中，有79%並沒有接種任何一劑Covid疫苗。

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

每周中重症、死亡分析

在每周中重症與死亡案例數統計上，莊人祥表示，本周與上周的數字統計上幾乎一致。目前不分年齡的中重症的個案比例，大約是0.44%，而致死率約為0.16%，維持不變。

疫苗施打情形

莊人祥說明，昨（10）日6個月至4歲幼兒接種莫德納跟輝瑞BNT疫苗的人數為1603人次，累計該年齡層的第一劑接種率為43.9%，第二劑為17.5%。

在次世代疫苗部分，昨日接種了1萬7637人次，若以各類疫苗統合計算，總計昨日共接種了2萬4107人次。疫苗接種人口涵蓋率，第一劑93.9%，第二劑88.4%，追加劑74%，第二次追加劑16.3%。

11月6日同住接觸者系統補報

莊人祥表示，由於新制上路同住家人已不需隔離採0+7，但有部分11月6日確診者的同住家人，卻因為系統通報延遲而喪失舊制的3+4隔離選項，經指揮中心統計，這些受影響者經統計有5807位，並已於今日11點前統一發送簡訊補填連結給確診者。

莊人祥說明，收到連結的民眾須於11月17日前回填個人及同住接觸者的相關資料，僅需填寫發病前兩天至11月6日的同住接觸者，內容須確認正確且完整。

同住接觸者若當初選擇舊制3+4的隔離措施，在確診者回填資料的次日，即可申請數位隔離證明。

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

低收、中低收入戶、國小學生每人五劑快篩

指揮官王必勝表示，快篩試劑的擴大發放將分為兩部分，分別是6-12歲的國小學童，這部分為於11月21日以前完成發放；低收與中低收入戶部分，由於縣市政府需要造冊，快篩數量會依據造冊結果發放給縣市社會局或公所，再由縣市政府協助發放，原則上會於本月底完成。

確診者投票

王必勝表示，確診者投票部分，指揮中心與衛生單位，都不會提供確診名單給選務單位，也就是說選務單位並不會有確診者名單，可以進行與選舉人名冊上的核對，或是有任何確診註記的情況，導致不提供選票的可能。

第二部分，指揮中心不會在投開票所去受理違反隔離規定的檢舉。王必勝說明，若有人於投開票所檢舉某人為確診者，投開票所並不會受理，而是由正常檢舉程序，透過衛生局或地方衛生單位來處理，若有違規就開罰，但並不會在投開票所的現場，沒收其投票資格。

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

指揮中心統計，截至目前國內累計1969萬4238例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含1169萬5013例排除） ， 其中799萬6490例確診，分別為3萬6845例境外移入、795萬9591例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計1萬3441例COVID-19死亡病例，其中1萬3424例本土，個案居住縣市分布為新北市2706例、臺北市1509例、臺中市1379例、高雄市1291例、桃園市1010例、臺南市997例、彰化縣788例、屏東縣532例、南投縣428例、雲林縣417例、苗栗縣364例、嘉義縣345例、基隆市293例、宜蘭縣289例、花蓮縣234例、嘉義市225例、新竹縣218例、臺東縣182例、新竹市149例、澎湖縣35例，金門縣33例；另17例為境外移入 。

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核稿編輯：楊士範