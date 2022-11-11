小布希邀蔡英文、澤倫斯基16日出席「為自由奮戰」視訊會議，總統府：印證民主台灣受國際支持

（中央社）小布希總統中心10日宣布，美國前總統小布希16日將與總統蔡英文、烏克蘭總統澤倫斯基視訊同台，談為自由奮戰。

這是蔡英文與澤倫斯基2位同樣面對威權威脅的國家領袖，繼6月哥本哈根民主峰會後，再次參與同場活動。

位於德州達拉斯的小布希總統中心（George W. Bush Presidential Center）10日推文宣布，小布希（George W. Bush）、蔡英文及澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）16日將視訊同台，出席「為自由奮戰」會議。

會議是由中心旗下的小布希研究所（George W. Bush Institute）、自由之家（Freedom House）及美國國家民主基金會（National Endowment for Democracy）共同舉辦，預定在當地時間16日上午9時登場（台北時間16日晚上11時）。

President Bush, President Volodymyr Zelenskyy, and Taiwan President Tsai Ing-wen will participate in the #StruggleForFreedom conference hosted by the Bush Institute, @freedomhouse & @NEDemocracy on Nov. 16.



Learn more and register to watch the livestream: https://t.co/jsSwR2Nyva — George W. Bush Presidential Center (@TheBushCenter) November 10, 2022

根據會議議程，活動一開始小布希將與澤倫斯基視訊對話，接下來蔡英文將發表視訊談話；活動後半段分成5場對談，邀請美國前官員及專家學者就全球自由奮戰、抵抗威權威脅、新興技術和自由未來、美國如何協助支持民主人權、運動和人權等主題進行交流。

小布希總統中心在活動頁面指出，自由在全球遭受襲擊，許多國家面臨民主倒退，威權政權在海內外「秀肌肉」。

該中心表示，這問題在烏克蘭尤其顯著，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）2月無端入侵烏克蘭；而中共可能攻擊民主台灣一事，也仍然令人關切。

自俄烏戰爭2月爆發以來，長年面對中國文攻武嚇威脅的台灣經常被拿來與烏克蘭類比，烏國遭遇也讓國際社會更加關切台海安全問題。

蔡英文與澤倫斯基6月雙雙受邀出席哥本哈根民主高峰會（Copenhagen Democracy Summit），蔡英文當時在視訊談話中引烏克蘭為例，強調台灣不會屈服於壓力，決心捍衛自己的國家和民主生活方式。

總統府證實該邀約訊息，並認為此舉再次印證民主台灣獲國際支持

總統府今（11）日下午也證實此消息，且蔡英文也感謝主辦單位邀請，讓她獲邀以視訊方式發表演講。

總統府發言人張惇涵指出，這也再次印證位處民主自由最前線的台灣，深受國際社會高度關注與支持。尤其，在疫後國際政經局勢劇烈變遷中，民主台灣是強化全球民主韌性，強化國際民主供應鏈中，不可或缺的關鍵夥伴。

張惇涵表示，誠如蔡總統多次強調的，捍衛國家主權、守護國家安全、確保世世代代民主自由的生活方式，是台灣人民的共識，也是她身為總統的使命與責任。蔡總統也會藉由這次機會，向國際社會分享台灣位處民主最前緣的經驗，並傳達台灣穩健而堅定的立場，為全球民主夥伴團結而共同努力。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：賴冠伶

核稿編輯：楊士範