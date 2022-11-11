小布希邀蔡英文、澤倫斯基16日出席「為自由奮戰」視訊會議，總統府：印證民主台灣受國際支持

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張惇涵表示，蔡總統也會藉由這次機會，向國際社會分享台灣位處民主最前緣的經驗，並傳達台灣穩健而堅定的立場，為全球民主夥伴團結而共同努力。
（中央社）小布希總統中心10日宣布，美國前總統小布希16日將與總統蔡英文、烏克蘭總統澤倫斯基視訊同台，談為自由奮戰。
這是蔡英文與澤倫斯基2位同樣面對威權威脅的國家領袖，繼6月哥本哈根民主峰會後，再次參與同場活動。
位於德州達拉斯的小布希總統中心（George W. Bush Presidential Center）10日推文宣布，小布希（George W. Bush）、蔡英文及澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）16日將視訊同台，出席「為自由奮戰」會議。
會議是由中心旗下的小布希研究所（George W. Bush Institute）、自由之家（Freedom House）及美國國家民主基金會（National Endowment for Democracy）共同舉辦，預定在當地時間16日上午9時登場（台北時間16日晚上11時）。
根據會議議程，活動一開始小布希將與澤倫斯基視訊對話，接下來蔡英文將發表視訊談話；活動後半段分成5場對談，邀請美國前官員及專家學者就全球自由奮戰、抵抗威權威脅、新興技術和自由未來、美國如何協助支持民主人權、運動和人權等主題進行交流。
小布希總統中心在活動頁面指出，自由在全球遭受襲擊，許多國家面臨民主倒退，威權政權在海內外「秀肌肉」。
該中心表示，這問題在烏克蘭尤其顯著，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）2月無端入侵烏克蘭；而中共可能攻擊民主台灣一事，也仍然令人關切。
自俄烏戰爭2月爆發以來，長年面對中國文攻武嚇威脅的台灣經常被拿來與烏克蘭類比，烏國遭遇也讓國際社會更加關切台海安全問題。
蔡英文與澤倫斯基6月雙雙受邀出席哥本哈根民主高峰會（Copenhagen Democracy Summit），蔡英文當時在視訊談話中引烏克蘭為例，強調台灣不會屈服於壓力，決心捍衛自己的國家和民主生活方式。
總統府證實該邀約訊息，並認為此舉再次印證民主台灣獲國際支持
總統府今（11）日下午也證實此消息，且蔡英文也感謝主辦單位邀請，讓她獲邀以視訊方式發表演講。
總統府發言人張惇涵指出，這也再次印證位處民主自由最前線的台灣，深受國際社會高度關注與支持。尤其，在疫後國際政經局勢劇烈變遷中，民主台灣是強化全球民主韌性，強化國際民主供應鏈中，不可或缺的關鍵夥伴。
張惇涵表示，誠如蔡總統多次強調的，捍衛國家主權、守護國家安全、確保世世代代民主自由的生活方式，是台灣人民的共識，也是她身為總統的使命與責任。蔡總統也會藉由這次機會，向國際社會分享台灣位處民主最前緣的經驗，並傳達台灣穩健而堅定的立場，為全球民主夥伴團結而共同努力。
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責任編輯：賴冠伶
核稿編輯：楊士範
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有請AI來幫忙，屏東打火英雄救災更給力
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消防員進出火場，分秒必爭，卻經常面對高度不確定性：濃煙阻礙視線、氧氣不足、建物坍塌、前進受阻。現在，創新的AI科技，讓火場的不可預測變為可預測；屏東縣消防局藉由AI輔助，不僅大幅縮短119語音報案處理時間，更進一步導入火場內的「動作軌跡偵測分析」。
屏東縣消防局的願景，是利用AI及IoT裝置，建立一整套智慧消防派遣系統：從民眾報案、到派遣、車輛救災、火場人員管制、火場人員動態等，每一個環節都借重科技的力量，提升救災效率。不過，這樣的創新想法，並沒有前例可循，若按照以往公務機關的招標方式來推動，恐怕很難達成。
數位發展部數位產業署推動「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」，讓屏東縣消防局的願景有了實現的契機。
導入AI輔助判讀，建立智慧消防派遣系統
審視屏東縣消防局的需求後，數位發展部數位產業立即媒合國內新創團隊，先從119語音報案的AI辨識系統做起，大幅縮短報案處理時間，跨出了成功的第一步。屏東縣消防局因而更有信心，再度參與此項計畫，出題與新創合作，借重其AR/VR沈浸式互動內容的專業，結合AI技術，開發出「動作軌跡偵測分析」解決方案。
「動作偵測一直是消防員的痛點，進火場時以為可仰賴影像，卻經常因為濃煙看不見、或影像檔案太大，傳不出來，影響現場調度。」屏東縣消防局說，消防員的救災動作，往往有固定軌跡，如果能夠建立這樣的動作軌跡資料庫，對於判斷火場內部狀況很有幫助，爭取搶救時機。
透過人才媒合計畫穿針引線，救災創意付諸實現
「我們很感謝AIGO計畫，協助評估我們的願景是否可行，還幫忙媒合優秀人才解題。」屏東縣府說，推動這套智慧消防系統，不需額外經費，只要提出想法、投入行政資源，就有了起點；持續往下走，全方位的救災系統很有機會實現。
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