AI機器人Bella擔任長照諮詢員，暖性互動讓社福零距離

在台中烏日的街道上，有一間專營銀髮學習及社區照顧的咖啡坊，店內有一部Kiosk機台，只要一鍵按下，銀髮長者就能獲取長照服務基本的解答，是什麼機器這麼神奇？

這台擬真機器人她叫做Bella，外貌跟動漫人物相似，專門為提供長輩諮詢服務而設計。研發契機來自童庭基金會長期關注在地銀髮族群，發現他們因不瞭解長照服務錯失很多申請機會，又經常因為害羞不敢開口向專業人員詢問，於是Bella服務型機器人誕生了。

動漫擬真服務型機器人，貼近真人互動樂趣

這是童庭基金會與AI新創團隊瑞艾科技的合作AIGO計畫成果，目標是提供有溫度、趣味化、差異化的長照諮詢，拉近與銀髮族的距離。

因此在解題發想之初，需要思考如何在與機器人互動過程中添加溫度、趣味性，同時也需要能與真實場域結合，才能讓Bella發揮真正效能。於是瑞艾科技以自身長期研發機器人來開發，設計出符合長照機構所需要的服務型機器人。

在過程中，瑞艾科技花了很多時間導入AI問向功能及自然語言訓練，讓Bella與長輩自然且互動應答，不只添增趣味也更讓銀髮長者們更願意到共樂場所走走，也能看見他們臉上受到照顧服務的笑容。

這真是令人相當興奮的成果，真實應證AI落地應用於社福場域，不只讓解題團隊更有熱情投入，無形中也能節省相關政府資源及社福機構人力問題。期待Bella成為社福界的明日之星，為廣大的銀髮族持續提供有溫度的諮詢服務。

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