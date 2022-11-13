每日圖說選舉⎜18歲公民權修憲複決門檻有多高？

18歲公民權修憲案，也就是「中華民國憲法增修條文增訂第一條之一條文修正案」，即將於2022九合一選舉當天，同時交付公民複決。若此次複決通過，年滿18歲者便可有選舉、罷免、創制、複決與被選舉之權。不過，修憲複決門檻是如何訂定的？18歲公民權修憲案又需取得多少票才能通過呢？

按《中華民國憲法增修條文》第12條規定，當憲法修正案進入公民複決階段，通過門檻是有效同意票數超過選舉人總額的一半。根據中選會8月的新聞稿，今年預估選舉人數將近1930萬人，因此，此次18歲公民權修憲案同意票須超過選舉人數的二分之一，也就是至少965萬有效同意票才能通過。

965萬有效同意票的門檻有多高？回顧台灣選舉史，從1996年至今，歷屆總統當選人的得票數從未超過900票。

2008年，馬英九在總統大選的得票數約為765萬票，有「馬英九障礙」之稱。而蔡英文在2020年則在817萬多票成功連任總統，締下台灣史上最高得票記錄。不過，這兩次的高票紀錄距離此次複決通過門檻都還分別差了約200萬與149萬票之多，顯見18歲公民權通過難度之高。

（圖文：詹湘淇）

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核稿編輯：楊士範