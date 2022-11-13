每日圖說選舉⎜18歲公民權修憲複決門檻有多高？
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18歲公民權修憲案將在2022九合一選舉當天，同時交付公民複決，若要通過複決門檻，有效同意票需比蔡英文在2020年總統大選得票數多出148萬。
18歲公民權修憲案，也就是「中華民國憲法增修條文增訂第一條之一條文修正案」，即將於2022九合一選舉當天，同時交付公民複決。若此次複決通過，年滿18歲者便可有選舉、罷免、創制、複決與被選舉之權。不過，修憲複決門檻是如何訂定的？18歲公民權修憲案又需取得多少票才能通過呢？
按《中華民國憲法增修條文》第12條規定，當憲法修正案進入公民複決階段，通過門檻是有效同意票數超過選舉人總額的一半。根據中選會8月的新聞稿，今年預估選舉人數將近1930萬人，因此，此次18歲公民權修憲案同意票須超過選舉人數的二分之一，也就是至少965萬有效同意票才能通過。
965萬有效同意票的門檻有多高？回顧台灣選舉史，從1996年至今，歷屆總統當選人的得票數從未超過900票。
2008年，馬英九在總統大選的得票數約為765萬票，有「馬英九障礙」之稱。而蔡英文在2020年則在817萬多票成功連任總統，締下台灣史上最高得票記錄。不過，這兩次的高票紀錄距離此次複決通過門檻都還分別差了約200萬與149萬票之多，顯見18歲公民權通過難度之高。
（圖文：詹湘淇）
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核稿編輯：楊士範
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科學辦案勝柯南！犯罪現場燒腦的事就交給AI
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被害者被被棄屍荒野，偵查單位居然靠AI演算血跡形態，重建第一現場，讓兇嫌啞口無言，坦承罪行？！沒錯，這就是科學辦案的威力。AIGO計畫媒合高雄市警察局及新創團隊旺來AI工作室，讓刑事人員省下更多時間與人力，提高破案效率。
刑案現場是3D立方體空間，嫌犯砍殺被害人時，動作很大，血源會隨著犯案工具噴濺出去，拋甩在四面牆上及天花板，透過AI計算這些血點的角度，可模擬出血源的來源線，發現交會在同一位置，即可推算兇嫌犯案的正確位置。
像這樣的血跡噴濺軌跡判斷，過去若單靠人工處理，須以肉眼觀察，再撰寫報告，才能以書面呈現。開發出AI模型後，可在短時間內得到精準結果，還能減少DNA的重複取樣及採證費用，為納稅人省錢。
此外，刑案現場常有被忽略的蛛絲馬跡，也可交給AI分析。例如遺留在牆上未被歹徒清洗乾淨的細微血跡，經AI推算後重建現場，勘察人員掀開地板，才發現血跡因毛細現象佈滿底層，確定該點就是砍殺的第一現場，突破嫌犯心防而順利破案。
用AI判讀血跡形態及軌跡偵辦，減少DNA重複取樣
數位發展部數位產業署推動「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」，協助創新人才與產業之間媒合。高雄市警察局在此計畫上出題：血跡形態分析，而解題團隊是高怡宣教授主持的旺來AI工作室。高怡宣說：「高市警局提供很多圖形、原理及數學公式，我們再加上電腦視覺及AI輔助；例如血滴的背景可能是地毯或木板，透過AI程式可分離背景，單獨對血跡形態進行分析。」他指出，AI的模擬分析不一定要在現場，也可根據照片來進行，一兩分鐘內就可得到結果。
高雄市警局2019年開始參與AIGO計畫，共出了七個題目，最後有三個題目上架媒合，此次的血跡形態自動分辨、有了AI協助，讓鑑識人員在現場蒐證時，透過人機協作更勝柯南。
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