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    2022/11/11,
    印太

    印尼雅萬高鐵2023年通車在即，建設公司再向中國投資銀行追加16.1兆印尼盾貸款

    印尼雅萬高鐵2023年通車在即，建設公司再向中國投資銀行追加16.1兆印尼盾貸款
    圖為2022年10月，雅萬高鐵在印尼西爪哇省萬隆的Tegal Luar車站。Photo Credit：Reuters / 達志影像

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    目前正在建設雅萬高國的「印中高鐵公司」總裁德威亞納（Dwiyana Slamet Riyadi）9日時在印尼國會聽證會上表示，由於土地採購成本增加、疫情導致建設延誤及材料價格上漲等問題，此項耗資60億美元的建設項目正面臨成本不斷增加。

    負責建設印尼高速鐵路「雅萬高鐵」的中國與印尼合資公司「印中高鐵公司」（Kereta Cepat Indonesia–China，KCIC）在9日表示，目前正向中國國家開發銀行（CDB）尋求追加16.1兆印尼盾（約新台幣320億元）的貸款，以資助建設雅萬高鐵的超支預算。

    路透社》報導，印中高鐵公司總裁德威亞納（Dwiyana Slamet Riyadi）在印尼國會聽證會上表示，由於土地採購成本增加、疫情導致建設延誤及材料價格上漲等問題，此項耗資60億美元的建設項目正面臨成本不斷增加。

    報導指出，印尼國有鐵路公司（PT KAI）總裁Didiek Hartantyo也在同場聽證會中表示，成本增加總額估計為14.5億美元（約新台幣450億元），中國國家發展和改革委員會已同意其中的75%應由銀行貸款提供資金，其餘的成本則由增加的利益相關者支付。

    雅加達郵報》以及《The Online Citizen》報導，印尼總統佐科威（Joko Widodo）和中國領導人習近平預計於下週在印尼峇里島舉行的20國集團（G20）峰會期間舉行線上會議，並就雅萬高鐵建設進展進行討論。

    Didiek Hartantyo也在9日時表示，佐科威和習近平預將在11月16日時，見證雅萬高鐵在印尼萬隆附近的Tegal Luar和Cikopo站間進行20公里的試營運。Didiek Hartantyo表示，目前雅萬高鐵已完成79.51%。他預計，到今年12月，包括萬隆Padalarang站在內的所有建設工程都將完成。

    《路透社》指出，連接首都雅加達和萬隆市總計142公里的雅萬高鐵，是中國與印尼在「一帶一路」合作計畫中指標性項目，在2015年授予「印中高鐵公司」建設。最初，由中國國家開發銀行提供45.5億美元（約新台幣1420億元）等值貸款資助，還款期限為40年。

    Didiek Hartantyo向印尼國會表示，與國家開發銀行的討論正在進行中，同時，其公司也向國會提出投資請求，並強調該項目建設可能會面臨進一步的延遲，但不會增加資金。目前，印尼政府希望雅萬高鐵能在2023年6月正式開通。

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    責任編輯：陳曉芙
    核稿編輯：杜晉軒


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