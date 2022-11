印尼雅萬高鐵2023年通車在即，建設公司再向中國投資銀行追加16.1兆印尼盾貸款

The dynamic test of the Indonesia-China High-Speed Railway (KCIC) will take place on November 16. PT. KCIC continues to maximize the preparations.#SEAToday #SEATodayNews #KCIC #KeretaCepat #KeretaCepatJakartaBandung #HighspeedTrain #G20 #Jokowi #XiJinping pic.twitter.com/QjsM24Xl8E